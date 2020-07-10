Від початку доби в зоні ООС трьох військовослужбовців поранено, ворог 9 разів відкривав вогонь, - штаб

Збройні формування РФ застосовують заборонене мінськими домовленостями озброєння. Вони обстрілюють захисників України з мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.

"За поточну добу троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх оперативно доставили в лікувальні установи, їм надано невідкладну допомогу лікарів", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог на світанку застосував міномети калібру 120 мм на підступах до Причепилівки. З мінометів такого ж калібру, а також з гранатометів різних систем загарбники відкривали вогонь біля хутора Вільний і Оріхового. Крім того, впродовж дня окупанти обстріляли наші опорні пункти поблизу Новотошківського і Новолуганського з 82-х мм мінометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь по передмістю Авдіївки. Він двічі задіяв автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Також з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік від Водяного, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу Невельського.

"Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність і витримку. Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на всі вогневі дії противника, змусивши окупантів повернутися до дотримання режиму "тиші". Втрати загарбників уточнюються", - додали в штабі.





