Позов Медведчука про заборону продажу книги про Стуса: засідання суду перенесли на серпень

Дарницький районний суд Києва оголосив перерву в засіданні за позовом нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука щодо книги Вахтанга Кіпіані про поета Василя Стуса.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Суд не встиг прийняти рішення у справі і переніс засідання на 14 серпня.

"У зв'язку із закінченням робочого дня у справі оголошується перерва. Ми зупинилися на аркуші 125 першого тому", - повідомила суддя.

Про намір Віктора Медведчука подати позов до Вахтанга Кіпіані стало відомо наприкінці серпня.

За часів СРСР Віктор Медведчук був адвокатом. Він був призначений захисником поета Василя Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге. Поет був категорично проти Медведчука в ролі адвоката.

Суд проходив за зачиненими дверима. Стус був видалений із залу і вирок був зачитаний без його присутності. Медведчук підтримав обвинувачення і визнав провину свого підзахисного за нього самого. Стус був засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання і помер у таборі.

Влітку 2018 року під час зйомок фільму про Василя Стуса під назвою "Заборонений" актор Геннадій Попенко написав у Facebook, що зі стрічки вирізали сцену фінального судового засідання над дисидентом, де його захищав Віктор Медведчук. За його інформацією, це сталося нібито через дзвінки представників Медведчука творчому колективу фільму з вимогою прибрати всі згадки про нього.

Режисер Роман Бровко стверджує, що сцену прибрали на прохання сина Стуса Дмитра, але той цей факт заперечує.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінкульту і Держкіно перевірити, чи правдиво розказана історія про українського письменника і дисидента Василя Стуса у фільмі, який знімається за державні гроші.

З огляду на суспільний резонанс автори фільму про Василя Стуса вирішили повернути вилучену раніше зі сценарію сцену суду над поетом за участю адвоката.