Позов Медведчука про заборону продажу книги про Стуса: засідання суду перенесли на серпень

Дарницький районний суд Києва оголосив перерву в засіданні за позовом нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука щодо книги Вахтанга Кіпіані про поета Василя Стуса.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Суд не встиг прийняти рішення у справі і переніс засідання на 14 серпня.

"У зв'язку із закінченням робочого дня у справі оголошується перерва. Ми зупинилися на аркуші 125 першого тому", - повідомила суддя.

Про намір Віктора Медведчука подати позов до Вахтанга Кіпіані стало відомо наприкінці серпня.

За часів СРСР Віктор Медведчук був адвокатом. Він був призначений захисником поета Василя Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге. Поет був категорично проти Медведчука в ролі адвоката.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сцена суду над Стусом без зазначення прізвища адвоката - це баланс того, що нам дозволив зробити закон, - режисер фільму "Заборонений". ВIДЕО

Суд проходив за зачиненими дверима. Стус був видалений із залу і вирок був зачитаний без його присутності. Медведчук підтримав обвинувачення і визнав провину свого підзахисного за нього самого. Стус був засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання і помер у таборі.

Влітку 2018 року під час зйомок фільму про Василя Стуса під назвою "Заборонений" актор Геннадій Попенко написав у Facebook, що зі стрічки вирізали сцену фінального судового засідання над дисидентом, де його захищав Віктор Медведчук. За його інформацією, це сталося нібито через дзвінки представників Медведчука творчому колективу фільму з вимогою прибрати всі згадки про нього.

Режисер Роман Бровко стверджує, що сцену прибрали на прохання сина Стуса Дмитра, але той цей факт заперечує.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінкульту і Держкіно перевірити, чи правдиво розказана історія про українського письменника і дисидента Василя Стуса у фільмі, який знімається за державні гроші.

З огляду на суспільний резонанс автори фільму про Василя Стуса вирішили повернути вилучену раніше зі сценарію сцену суду над поетом за участю адвоката.

Кіпіані Вахтанг (39) Медведчук Віктор (1717) Стус Василь (73) суд (11812)
Наступ проти всього українського...

Иск Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: заседание суда перенесли на август - Цензор.НЕТ 5368

10.07.2020 18:03 Відповісти
Что этот украинский брежнев-мертвечук, чавкает своими вставными челюстями на украинском ТВ!! пора этого гандона и его принцессу Диану отправить на постоянное место жительство в россиию. Совсем обарзел падла!!!
10.07.2020 18:10 Відповісти
Эту мразь кто-то избирает депутатом...

Иск Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: заседание суда перенесли на август - Цензор.НЕТ 4747
10.07.2020 18:07 Відповісти
А судьи не могли перенести на 2023 год ?
10.07.2020 18:02 Відповісти
Они все могут и по Порошенко, и по Медведчуку, никто не знает кто будет во власти в скором будущем. За посадки в этом курятнике забудьте, имею ввиду властелинов этого курятника.
10.07.2020 18:11 Відповісти
Українські судді ,самі доброчесні та сумлінні в світі і жодним чином не корумпованні !!)))
10.07.2020 18:18 Відповісти
10.07.2020 18:03 Відповісти
"срань рашапоїдна" - автор невідомий.
10.07.2020 18:13 Відповісти
Какие омерзительные рожи у этих ************** !!!
10.07.2020 18:21 Відповісти
Какое нутро - такие и рожи.
10.07.2020 19:23 Відповісти
Розстрельный список
11.07.2020 00:56 Відповісти
10.07.2020 18:07 Відповісти
Следуя из контекста термин "адвокат" я бы взял в кавычки !
10.07.2020 20:54 Відповісти
Что этот украинский брежнев-мертвечук, чавкает своими вставными челюстями на украинском ТВ!! пора этого гандона и его принцессу Диану отправить на постоянное место жительство в россиию. Совсем обарзел падла!!!
10.07.2020 18:10 Відповісти
Мразь. Таких на палю треба саджати
10.07.2020 18:30 Відповісти
Хорошую рекламу Мертвечук делает книге. Надо прочитать будет... Вот такого упыря ***** вытянул из небытия. Забесплатно? Ой, не думаю...
10.07.2020 18:11 Відповісти
Всі ці потвори з одного кубла гельмінтів-політиканів ,з Кучмівського !!))))
10.07.2020 18:15 Відповісти
Таки так. Разом в ЗДУПИ(о) починали. Один начепив вишиванку і зробився "батьком нації". А його бойовий побратим покумився с ****** і внаглу Україну роздирає.
10.07.2020 18:28 Відповісти
Так Моника уже мертветчука посадил? Я как-то пропустил этот момент...
10.07.2020 18:54 Відповісти
Я ничего не знал про эту книгу.
Теперь обязательно куплю.
10.07.2020 18:13 Відповісти
Мертвечук гнилая мразь!!! Чтоб ты здыхал в страшных муках и никто тебе стакана воды не дал!!!
10.07.2020 18:14 Відповісти
******** сегодня - это отрыжка развитого социализма, адвокат дьявольского, символ и сегодняшней безнаказанности деяний всех комми-сраколизов, которые заглядывая в очко концлагерному прошлому, настоящему и будущему, верещат - мы видим в очке (сесесера, парашы, *****,....) оплот мира!
10.07.2020 18:22 Відповісти
+ Ёмко и содержательно.
10.07.2020 18:33 Відповісти
Лучшей рекламы для книги , и придумать сложно ! ))
10.07.2020 18:32 Відповісти
Треба купити
10.07.2020 18:35 Відповісти
Пошлите медведчука в дупу. В тюрьму урода!
10.07.2020 19:06 Відповісти
вот так точно русские удаляют из страниц своих фсб-ньіх контор всю критику, чтобьі бьіть класньіми и пушистьіми русским шлюхами.
10.07.2020 19:07 Відповісти
Такие люди нам нужны, как говаривал Вася Грицак из СБУ. Они нам пленных меняют, в Москву Фальконами летают, и вообще Путин трогать не разрешает.
10.07.2020 19:15 Відповісти
Пришлите книгу, сразу оплачу.
10.07.2020 19:40 Відповісти
И вот же как классно работает наша система судебная. Всё перевели в плоскость частную. Давид Кипиани кстати отличный журналист и не только. И оппонент его мразь просто высшей пробы. Как вроде конфликт двух. А ведь выпал шанс утопить всем нам именно по суду давних лет, вывернуть наизнанку истинную сущность твари великолепной! Покажите всю недвижимость, яхту наконец и прочие признаки. Там стоит. Ведь нас так много, а их кучка гамна, но их слышно---а нам нас не слышно. Не игра слов. Это почти приговор. Не спать!!! Когда много спят---всё просирают.
10.07.2020 19:53 Відповісти
в сентябре 2018 анонсировали фильм про Стуса и роль Медведчука в этом суде. Анонсировали и... забыли.. мЕртвечук подавал иски, жаловался, пока не дотянули до выборов.
Прошли выборы - и Мертвечук в Раде а фильма так и нет, а теперь и книжку хотят запретить.
10.07.2020 20:40 Відповісти
Фільм був. Правда таке-собі- нашим кіношникам поки бракує майстерності
10.07.2020 23:41 Відповісти
10.07.2020 20:44 Відповісти
Василь Стус в гробу перевернувся б, якби знав, що ця гнида ще при владі, а не в тюрмі, та ще й рота, очі і вуха всім затикає, щоб люди не знали про те, що Медведчук є співучасником вбивства українського поета-героя України!
10.07.2020 23:01 Відповісти
Правильно,что вернули сцену с адвокатом Стуса.Страна должна знать своих гандонов-предателей и просто подонков.
10.07.2020 23:58 Відповісти
Ссыт, что правду люди узнают. Адвокат мертвечук обвиняет своего подзащитного...способствует карательному приговору... и всё документально подтверждено...
11.07.2020 00:45 Відповісти
вот же куча вонючего дерьма!! и загадка природы - как и почему эта вонючая мразь до сих пор имеет такую власть?
що воно взагалі робить в Україні?
11.07.2020 01:51 Відповісти
До сих пор?
А какую ВЛАСТЬ он имел еще год назад?
Еще год назад оно сидело под шконкой, хоть и подлизывало *****, но не отсвечивало!
11.07.2020 12:52 Відповісти
Медведчук должен сидеть пожизненно. Какой суд против книги? Пытается запретить правду, о том как уничтожал патриотов. Стуса сгноил и через столько лет еще и книгу пытается запретить, г@ндон?
11.07.2020 09:33 Відповісти
За такую "защиту" давно должен был быть лишён адвокатского свидетельства
11.07.2020 10:54 Відповісти
Например:
- во вторую мировую войну, в СССР появился человечек, который запретил, через суд, печатать книгу о преступлениях Гитлера!

Еще чуть больше года назад кто то мог себе представить, что такое может происходить в нашей стране?!
В воюющей стране, против "Гитлера"-Хуйла?!
11.07.2020 12:50 Відповісти
Початок засідання 10:00.
Адреса суду: вул. Кошиця, 5а.
13.07.2020 11:16 Відповісти
 
 