УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
2 014 5

Громадянину, який намагався дати 800 тис. дол. хабаря голові ФДМ, повідомлено про підозру, - САП

Громадянину, який намагався дати 800 тис. дол. хабаря голові ФДМ, повідомлено про підозру, - САП

За погодженням прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру громадянину, який за 800 тис. доларів намагався підкупити голову Фонду держмайна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Дії особи кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, громадянин пропонував голові ФДМ 800 тис. доларів США за призначення на посади керівників двох державних підприємств заздалегідь визначених осіб, а також продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств і комерційною компанією.

Чоловіка було затримано на "гарячому" одразу після надання ним першої частини обумовленої суми, а саме 200 тис. дол. Слідство триває.

Читайте також: Голові ФДМ Сенниченку пропонували хабар у $800 тис. За призначення директорів ОПЗ і "Черкасиобленерго", - Бутусов

Автор: 

НАБУ (5429) хабар (4773) ФДМУ (1630)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неужели нельзя отобрать бабло у хотя бы у двухсот взяточников и купить хоть один F-35 для зброеных сил?
показати весь коментар
10.07.2020 18:59 Відповісти
Мздоимцы говорят:"Отдам только через мой труп". А у нас смертная казнь отменена. Потому на F-35 придется снова по 5 гривен сбрасываться.
показати весь коментар
10.07.2020 19:22 Відповісти
Я готов по 5000 сбросить, но только с каждого.
показати весь коментар
10.07.2020 19:25 Відповісти
Дать 800 тысяч взятки за то, чтобы устроить двух людей работать на зарплату на гос предприятиях! Меценат что ли?
показати весь коментар
10.07.2020 20:38 Відповісти
Пытался дать один, пытался отказаться брать другой, словили на попытке что бы не свалил с деньгами третьи, куда котится этот Мир?
показати весь коментар
10.07.2020 21:35 Відповісти
 
 