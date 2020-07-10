Громадянину, який намагався дати 800 тис. дол. хабаря голові ФДМ, повідомлено про підозру, - САП

За погодженням прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру громадянину, який за 800 тис. доларів намагався підкупити голову Фонду держмайна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Дії особи кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, громадянин пропонував голові ФДМ 800 тис. доларів США за призначення на посади керівників двох державних підприємств заздалегідь визначених осіб, а також продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств і комерційною компанією.

Чоловіка було затримано на "гарячому" одразу після надання ним першої частини обумовленої суми, а саме 200 тис. дол. Слідство триває.

Читайте також: Голові ФДМ Сенниченку пропонували хабар у $800 тис. За призначення директорів ОПЗ і "Черкасиобленерго", - Бутусов