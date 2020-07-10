Перетворення собору св. Софії на мечеть спричинить виключення цього об'єкту зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Собор Святої Софії можуть прибрати зі списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству Reuters повідомили в ЮНЕСКО 10 липня.

В організації підкреслили, що держава має повідомляти ЮНЕСКО про будь-які зміни в статусі пам'яток. Зокрема, Собор Святої Софії внесли до списку Всесвітньої спадщини як музей, а тому Комітет всесвітньої спадщини може прибрати його після перетворення на мечеть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За рішенням турецької влади собор Святої Софії в Стамбулі з музею перетворено на мечеть