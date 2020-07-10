УКР
Перетворення собору св. Софії на мечеть спричинить виключення цього об'єкту зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Собор Святої Софії можуть прибрати зі списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству Reuters повідомили в ЮНЕСКО 10 липня.

В організації підкреслили, що держава має повідомляти ЮНЕСКО про будь-які зміни в статусі пам'яток. Зокрема, Собор Святої Софії внесли до списку Всесвітньої спадщини як музей, а тому Комітет всесвітньої спадщини може прибрати його після перетворення на мечеть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За рішенням турецької влади собор Святої Софії в Стамбулі з музею перетворено на мечеть

Поділитися:
+12
Мінарети бачите? Це давно мечеть.
10.07.2020 19:00 Відповісти
+11
самое смешное, что в рашке просто истерика по этому поводу.. Типа, "как так можно превращать в мечеть.. средневековье!".. Они видать забыли как сами превращають в церкви ВСЕ что только можно))
10.07.2020 19:00 Відповісти
+6
як це "причем"?
истерика рашки - феерична.. прочем, тебе не понять.. (п.с. в лахте впн отвалился?))
10.07.2020 19:04 Відповісти
Турки не араби. Туреччина є світською, а не ісламською державою.
10.07.2020 20:12 Відповісти
християни переходили в іслам під економічним тиском, і в Туреччині, і в Криму
показати весь коментар
Було. Хоча у них була можливість виїхати у християнські країни. Прийняли Іслам не всі, а юдеї там залишилися юдеями. Який вибір робили православні в Речі Посполитій?
показати весь коментар
10.07.2020 20:22 Відповісти
робили український вибір - "***** - козацька мати"

такими і залишились.....
10.07.2020 20:37 Відповісти
Як історик Ви повинні знати, що частина козаків приймала католицизм і ставала шляхтичами. Знаєте ким був Ходжа Сенан?
показати весь коментар
християни переходили в іслам під економічним тиском, і в Туреччині, і в Криму

А сейчас все под страхом смерти носят маски от "пандемии" которой нет.
11.07.2020 06:07 Відповісти
sen bir eşek olduğun için sorulmayacak
10.07.2020 19:37 Відповісти
Тешшекюр едерім.
10.07.2020 19:43 Відповісти
ердоган же ж вітався - слава україні, та мабуть ще не на часі передати ту софію для пцу
10.07.2020 19:14 Відповісти
ЛЮБА ВЛАДА, яка слабка, завжди використовує
релігію..
Читайте Історію..
Не маю на увазі Ердогана..а може і маю...🤔
😇
10.07.2020 19:22 Відповісти
Ислам не победим
10.07.2020 19:28 Відповісти
в данном случае Эрдоган опустил ислам !
Св. София это достояние Человечества, христиан, мусульман, атеистов, кого угодно,
а из нее сделали просто мечеть


что они будуть делать с христианскими фресками и мозаиками?
молотком посбибают или по гуманному - тряпочками завешают ?
10.07.2020 19:53 Відповісти
Ще в 15 сторіччі з неї була зроблена мечеть.
10.07.2020 20:01 Відповісти
а на початку 20 сторіччя з Св. Софії зробили світову святиню
10.07.2020 20:19 Відповісти
Так. Але це тоді було рішення влади Турецької республіки.
10.07.2020 20:24 Відповісти
Кстати да, по поводу фресок и мозаик интересно.
10.07.2020 20:01 Відповісти
Если за пять веков, когда Ай София была мечетью, не убрали фрески, почему это должно произойти сейчас?
И шо конкретно не нравится ЮНЕСКО?
Просто Турция должна уведомить эту организацию и все.
Как было мировое наследие, так и останется.
Этой ЮНЕСКЕ почему-то не мешают московские попы, которые сидят в Киево-Печерской лавре.
Так чем ей не нрпавятся муфтии?
10.07.2020 20:49 Відповісти
І ще ЮНЕСКО не хвилюються, що зіпсували Ханський палац в Бахчисараї.
10.07.2020 20:50 Відповісти
То есть занавесят тряпочкой, Вы считаете?
10.07.2020 21:20 Відповісти
Если завесят тряпочкой, то таки идиоты.
Но Турция не ИГИЛ. Там гордятся своей историей.
Дворцы султанов почему-то не повзрывали после революции. И даже тряпочками не позавешивали.
А Ататюрк даже жил в здании Гарема Дворца Долмабахче.
10.07.2020 21:41 Відповісти
То есть оставят запрещённые исламом фрески в действующей мечети?
А Ленин жил в Кремле, и что?
10.07.2020 21:45 Відповісти
Та ну шо мы гадаем. Оставят - не оставят. Все равно на решение Эрдогана мы не повлияем.
Потом поедем и посмотрим.
10.07.2020 21:49 Відповісти
Бляха-муха, тоже мне "святыня", построенная на месте коварного и подлого убиения 50 тыс. политических оппонентов византийского узурпатора-"императора", для "откупа-взятки" (отмаливания грехов)!
10.07.2020 21:19 Відповісти
Еще нам войн на почве религии не хватало.
10.07.2020 19:30 Відповісти
Богослужения в мечети Айя-София начнутся 24 июля - Эрдоган

Перетворення собору св. Софії на мечеть спричинить виключення цього об'єкту зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 524
10.07.2020 21:59 Відповісти
шкода фресок... сподіваюсь збережуть...
10.07.2020 19:32 Відповісти
Треба вірити в свої сили, наснагу та честь..
А не якийсь ефемерний Рай з Гуріями чи безкоштовне
опалення в Пеклі ітп...
😇
10.07.2020 19:34 Відповісти
Але ж Зе ти повірив. Треба тобі трохи почекати, так Зе говорить.🥴
10.07.2020 19:48 Відповісти
Саньк, скільки років ти Мене знаєш??
😁
10.07.2020 20:05 Відповісти
Саньок? Якщо ти про Хрещатика, то він пристойно молодший за мене і має трохи інші переконання. Та він раніше був на Цензорі. Тому не говори дурниць.
10.07.2020 20:09 Відповісти
🤣🤣
10.07.2020 21:30 Відповісти
Ще раз ,скільки років Ви знаєте Baks13??
10.07.2020 21:32 Відповісти
Ердоган намагається будувати Османську імперію 2.0. Шкода, що забувають заповіт Ататюрка
10.07.2020 19:42 Відповісти
Не буде Османської імперії 2.
10.07.2020 19:46 Відповісти
У тому то біда Алі-ага, що Ататюрк - видатна людина, усвідомлював це і хотів зробити із Туреччини динамічну "європейську" країну (а чому б і ні? Туреччина стала такою).
Ердоган же навпаки впав у неоімпереалізм, який рано чи пізно затягне країну у прірву ісламського фундаменталізму.
Не вірете? Подивіться на Іран, який "еволюціонував" від шахського регіонального центру впливу у світове мусульманське опудало
10.07.2020 20:00 Відповісти
Все це мені відомо. Але у даному випадку Туреччину саме ЄС відштовхнув. Є у Туреччині протиріччя, які не дадуть далі рухатися в жодний бік. Іран за ментальністю, як і нацією зовсім інший.
10.07.2020 20:04 Відповісти
Ви інформаційний моджахед чи просто позаштатний співробітник Анадолу? І без ваших важливих зауважень видно до якого Гюлена все рухається. Хоча на останніх виборах непогано обламали султанчика. Не соромтеся Ви імперських нахилів пердогана- чим більше русні здохне від яничарського меча- тим краще. Успіхів Туреччині у Лівії та Сирії!
10.07.2020 20:11 Відповісти
Дякую за емоції. Якщо не вмієте культурно розмовляти, то прощавайте.
10.07.2020 20:14 Відповісти
Мені Вас дуже бракуватиме
10.07.2020 20:17 Відповісти
А мені ви непотрібний. Поки вчить українську мову.
10.07.2020 20:25 Відповісти
Ну не ганьбіться- це вже просто смішно
10.07.2020 20:28 Відповісти
Я про ваші помилки. Прощавайте. Далі не відповідатиму.
10.07.2020 20:32 Відповісти
Ну хоч десь не буде Ваших нав'язливих коментарів) Ви теж часу дарма не втрачайте- почніть з лексики. Чули колись про слово "іронія"?
10.07.2020 20:49 Відповісти
Взагалі то московіти можуть відключити туркам газ по Турецькому потоку.
10.07.2020 19:53 Відповісти
московітам до ср..ки Св. Софія !
подивіться на незрозуміле капіще збройних сил раши
10.07.2020 20:02 Відповісти
Московитам і їхньому недомірку до одного місця Софія.Якщо припадочному пуйлу заманеться кудись пертись в чужу землю чи пхати своє свинячє рило в чужі справи, привід не потрібен-він його придумає.
Тут,з Софією, дуже не гарний вчинок Ердогана.Він вирішив так помститись Трампу за визнання Голанських висот територією Ізраїлю,а постраждала чомусь християнська святиня і пам'ятка історії і архітектури.Яким боком Софія до Ізраїлю чи Трампа?Тому Трампу(як і пуйлу)начхати на Св.Софію.
Чому в розборках,які взагалі не стосуються християн,саме цей об'єкт став жертвою?
10.07.2020 20:54 Відповісти
Шота мне сдается, шо Трамп ни сном, ни духом про Ай Софию.
А, если таки да, то думаю, шо ему фиолетово ))
У него выборы на носу.
10.07.2020 21:16 Відповісти
Скоріш за все так і є.Але Ердоган саме так мотивував свій вчинок.
https://censor.net/news/3207439/po_resheniyu_turetskih_vlasteyi_sobor_svyatoyi_sofii_v_stambule_iz_muzeya_prevraschen_v_mechet
10.07.2020 21:22 Відповісти
Теперь понятно.
Но какая-то странная месть 😁
10.07.2020 21:27 Відповісти
Мог бы в Стамбуле Старбаксы запретить.
Или кока-колу ))
10.07.2020 21:30 Відповісти
Так і я про це-розборки між мусульманами і іудеями,а помстаТрампу через Софію,яка є дуже великим подразником в відносинах з християнами.Логіка відсутня
10.07.2020 21:33 Відповісти
Справа в тому що перетворення цього об'екта в мечеть внесе певні обмеження в можливість оглядати його як культурну пам'ятку...Бачу що багато хто цього не розуміє..
10.07.2020 19:59 Відповісти
Так, є певні правила для огляду мечетей. На території України прикладом може слугувати мечеть у Євпаторії.
10.07.2020 20:06 Відповісти
Якщо буряти не зруйнують завтра.
10.07.2020 20:13 Відповісти
Російська імперія і СРСР не зруйнували. Але це дійсно можливо, хоча та мечеть теж є надбанням усього людства.
10.07.2020 20:15 Відповісти
Прикладом може бути Султанахмет напроти Айа Софії
10.07.2020 20:23 Відповісти
Які там були обмеження?
10.07.2020 20:27 Відповісти
Я был во всех знаменитых мечетях Стамбула.
Ограничения несущественные для цивилизованного человека.
А вот в Ай Софии столько туристов, шо мамадорогая.
Так шо для сохранения памятника истории будет даже лучше, если это будет мечеть.
Кстати Церковь Хора в Стамбуле тоже была мечетью, а потом таки стала музеем.
Все средневековые фрески на месте.
10.07.2020 21:01 Відповісти
7527.
10.07.2020 20:06 Відповісти
Християне могут объявить бойкот Турции - это будет посильнее удара ногой по яйцам Эрдогана! Зря, курдов он этим не присмирит, а нажил на ровном месте себе проблемы со всеми христианами мира. Они прекрасно понимают, когда теряют деньги.
10.07.2020 20:06 Відповісти
Какие христиане? Какой бойкот? Что ти мелешь? Уже Ху*ла санкциями обложили и глубоко озаботились
10.07.2020 20:25 Відповісти
О, шальной!
Твои христиане разрушили византийское государство и привели туда турков.
10.07.2020 20:43 Відповісти
Ви праві, бо це дійсно було.
10.07.2020 21:00 Відповісти
Пускай хоть в отхожее место. Стамбульский Бармолей своей жаждой власти это заслужил.
10.07.2020 20:15 Відповісти
"...спричинить виключення цього об'єкту зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО"
Перетворення собору св. Софії на мечеть спричинить виключення цього об'єкту зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 2126
10.07.2020 20:30 Відповісти
И что? Можно и ЮНЕСКО тоже исключить из списка финансирования (без уведомления), будет еще на одну международную шарашку чинуш-дармоедов меньше!
10.07.2020 21:14 Відповісти
Я особо не заморачивался насчет деятельности ЮНЕСКО.
Лично для меня только одна практическая польза.
При выборе мест отдыха, ориентируюсь по голубым флагам, которые присваивает эта организация экологически чистым пляжам.
10.07.2020 21:23 Відповісти
Звичайні обмеження які існують для мечеті. Хіба Ви не були в Султанахмет?! Не були в Сулейманіє, де могила Роксалани?! Дуже рекомендую! Візміть с собою свою жінку і Ви дізнаєтесь про усі обмеження
10.07.2020 21:51 Відповісти
між християнами і мусульманами практично немає різниці-єдиний Бог,рай і пекло,праотець Авраам,Абрам,Ібрагім,-одна й та сама людина.Єдина різниця-вони шанують Ісуса Христа як пророка,а ми як Сина Божого.Але є величезна різниця в слідуванні Законів Божих-у мусульман заборонено вбивство через вживання алкогольної отрути і тому вони розмножуються.А християни,які вживають алкогольну отруту,вимирають.
10.07.2020 22:07 Відповісти
Ліквідація світського характеру Турецької республіки на марші. Мабуть наступним кроком ісламіста Пердогана буде зняття почесної варти з мавзолею Ататюрка в Анкарі (Ангорі), а потім взагалі знесення його під завивання мулл. Швидше за все кінцевою ціллю Пердогана є Ісламська держава Туреччина.
11.07.2020 07:58 Відповісти
В одной из провинций Китая,- китайсские власти=- РЕАЛЬНО ГНОБЯТ местное ( ! ) ТЮРЬССКОяЗЫЧКОЕ Мусульмансское население.................................................................................... А так , как тюрсскьязычные и исламсские народы на россии - - - - имеют равные права защиты и развития на ровне с усскоязычными ....

Почему росЦякия мельдониевсская не вводит в Китай своих " защитников " ???? Можэт росЦякия МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ - 0бычное ГАФНО ?? .. ............................................................................................................................................................... . . .. рф- росЦийсский ФЕКФЛИСТАН ?? - - -?? . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . .... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . Китай - - СИСТЕМАТИЧЕССКИ РЕПРЕСИРУЕТ БУДДИССКОЕ население !! . . . . . . . . .. ПОЧЕМУ рф- росЦийсский ФЕКАЛИСТАН не нарпавит туда своих " ПОМАГАТЕЕЙ " . кизяков-БУРЯТОВ и т д ??....... ГДЕ СПРАВЕДИВОСТЬ ??!!\
11.07.2020 16:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 