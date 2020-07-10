УКР
На Закарпатье пограничник задержан на взятке 1 250 долл. за содействие контрабанде сигарет, - военная прокуратура. ФОТО

В Закарпатской области за вымогательства и получение взятки задержан инспектор пограничной службы Мукачевского пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

По данным следствия, пограничник требовал 1 250 долларов взятки и получил первую часть средств - 1 000 долларов на счет в интернет-банке за содействие в незаконном перемещении табачных изделий вне пунктов пропуска через государственную границу Украины. Речь идет о предоставлении информации о времени и месте размещения пограничных нарядов.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы о сообщении инспектору о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Также читайте: Пограничник попался на взятке 500 долл. за содействие контрабанде сигарет в Венгрию, - военная прокуратура. ФОТО

взятка (4776) пограничники (1119) Военная прокуратура (722) Закарпатская область (2145)
