Покарання буде невідворотним при перехідному правосудді на тимчасово окупованих територіях, - Мінреінтеграціі

Покарання буде невідворотним при перехідному правосудді на тимчасово окупованих територіях, - Мінреінтеграціі

Невідворотність покарання має бути основою Стратегії перехідного правосуддя тимчасово окупованих територій, яку розробляє Мінреінтеграції

Про це заявив заступник очільника Мінреінтеграції Ігор Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Якщо ми хочемо реінтегрувати тимчасово окуповані території, ми повинні забезпечити певні базові речі. Але ключове – забезпечення дії перехідного правосуддя. Ті, хто порушував права людини, хто переслідував людей на тій території зі зброєю в руках, вбивав, катував, викрадав людей, забирав й привласнював майно, мають нести за це відповідальність. Якщо ми не зможемо забезпечити це, ми не забезпечимо нормальну безпечну реінтеграцію цих територій", - сказав Яременко.

На базі відомства планують створити спеціальну експертну робочу групу для напрацювання пакету законопроєктів із запровадження системи перехідного правосуддя та інших заходів безпечної реінтеграції.

Відповідні листи з запрошеннями надіслані до профільних парламентських комітетів та НАН України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продовжує політику примусової паспортизації громадян України в Криму, - Мінреінтеграції

Автор: 

Крим (14217) Донбас (22359) Міністерство реінтеграції (500)
Топ коментарі
+19
А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны..
10.07.2020 19:50 Відповісти
+12
Считаю,что КПП с лугандоном должны сохраняться ещё многие годы после освобождения территорий от путинских вооружённых формирований. Несколько лет на разминирование и разоружение.... Несколько лет на обнаружение , отлов, ликвидацию коллаборантов. Несколько лет на очистку мозгов местного населения....При положительных результатах - местные выборы местных хозяйственников и не более. Ограничение в избирательных правах на общеукраинском уровне для всех обитателей этих территорий ещё на 10 лет, минимум.... Только на таких условиях можно возвращать лугандон.... Если его , вообще, стоит возвращать....
10.07.2020 20:22 Відповісти
+6
"Мудозвоны", вы со своим законодательтством разберитесь!!! Вчера - нарушение ПДД - "админ", сегодня - "уголовка", завтра - "админ"... Со своим разберитесь, придурки!!!
10.07.2020 19:45 Відповісти
"Мудозвоны", вы со своим законодательтством разберитесь!!! Вчера - нарушение ПДД - "админ", сегодня - "уголовка", завтра - "админ"... Со своим разберитесь, придурки!!!
10.07.2020 19:45 Відповісти
при переходном правосудии на временно оккупированных территориях

Звучит очень серьезно и неотвратимо.
10.07.2020 19:48 Відповісти
После успешной судейской реформы,всё будет хулиганством максимум.
10.07.2020 20:36 Відповісти
Десятки тысяч будут спокойно жить и ждать своего приговора, а не свалят на россию?
10.07.2020 19:50 Відповісти
Ні, просто через деякий час нєлох лохнеський їх амністує.
10.07.2020 19:56 Відповісти
10.07.2020 19:50 Відповісти
Это цитата, или Ваше?
10.07.2020 19:57 Відповісти
10.07.2020 20:01 Відповісти
Праздное любопытство, вдруг - это Вы написали этот текст в 2017 году.
показати весь коментар
10.07.2020 20:08 Відповісти
Выделяем текст и гуглим, какие проблемы?
Ваше Авторское Право??
На поле боя обойму подобрать -тоже??
))
10.07.2020 20:12 Відповісти
ОК, спасибо за ответ.
10.07.2020 20:14 Відповісти
Много букв, но по сути всё верно. Только чёткое и ясное понимание и юридическая фиксация статуса и положения членов НВФ ( незаконных вооружённых формирований) и их пособников. Иначе опять, по мановению северной палочки, очередной "русский мир" с местной гопотой в качестве "народных милиционеров"
показати весь коментар
С рассуждениями согласен полностью. К сожалению, именно это нас и ожидает....Добавить нечего. Браво.
показати весь коментар
Я просто дивуюсь тим ідіотам з влади!..З такими заявками Україні не бачити "тимчасово окуповані територіі" як власні вуха...
показати весь коментар
А Грузія Абхазію бачить ..? Отож..це надовго.!...Поки запоребрик не розвалиться..все інще бла бла бла
показати весь коментар
Наказание будет неотвратимым при переходном правосудии на временно оккупированных территориях. Вы, особые в уму, поняли, что написали? "Переходное правосудие на временно оккупированных".Готовите, суки, сдачу даунбаса? За что погибли 13 тысяч человек?
показати весь коментар
Заколебали до несхочу чУДАКИ зеленые, какое нах министерство интеграции, курвам деньги девать некуда? Какая нах интеграция??? Контроль над границей, восстановление власти и законов Украины, потом полная фильтрация, что бы забордюрников не осталось, вот и вся интеграция. Гниды промаскальские идут на поводу недоделанного *******!!
показати весь коментар
Создайте еще министерство-капитуляции,сидоры зЕкаломойские
показати весь коментар
10.07.2020 20:22 Відповісти
> ликвидацию коллаборантов
Приятно читать верную формулировку
10.07.2020 20:48 Відповісти
Никаких местных выборов - только прямое управление из центра !!! И так , следующих лет 50! Местную вату лишить гражданства и соответственно избираться и быть избранным примерно столько же, пока не передохнёт последний путинский совок
показати весь коментар
Опять же: территорию стоит вернуть - не мы ею прирастали, не нам землями разбрасываться. Быдловату - в товарняк и на Ростов
показати весь коментар
В этом году, пусть хоть кого-то посадят, ещё там гарантируют
показати весь коментар
Ну да, ну да... все уже увидели за последний год избирательную неотвратимость зеленского «правосудия»...
показати весь коментар
