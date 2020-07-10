Покарання буде невідворотним при перехідному правосудді на тимчасово окупованих територіях, - Мінреінтеграціі

Невідворотність покарання має бути основою Стратегії перехідного правосуддя тимчасово окупованих територій, яку розробляє Мінреінтеграції

Про це заявив заступник очільника Мінреінтеграції Ігор Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Якщо ми хочемо реінтегрувати тимчасово окуповані території, ми повинні забезпечити певні базові речі. Але ключове – забезпечення дії перехідного правосуддя. Ті, хто порушував права людини, хто переслідував людей на тій території зі зброєю в руках, вбивав, катував, викрадав людей, забирав й привласнював майно, мають нести за це відповідальність. Якщо ми не зможемо забезпечити це, ми не забезпечимо нормальну безпечну реінтеграцію цих територій", - сказав Яременко.

На базі відомства планують створити спеціальну експертну робочу групу для напрацювання пакету законопроєктів із запровадження системи перехідного правосуддя та інших заходів безпечної реінтеграції.

Відповідні листи з запрошеннями надіслані до профільних парламентських комітетів та НАН України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продовжує політику примусової паспортизації громадян України в Криму, - Мінреінтеграції