Покарання буде невідворотним при перехідному правосудді на тимчасово окупованих територіях, - Мінреінтеграціі
Невідворотність покарання має бути основою Стратегії перехідного правосуддя тимчасово окупованих територій, яку розробляє Мінреінтеграції
Про це заявив заступник очільника Мінреінтеграції Ігор Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Якщо ми хочемо реінтегрувати тимчасово окуповані території, ми повинні забезпечити певні базові речі. Але ключове – забезпечення дії перехідного правосуддя. Ті, хто порушував права людини, хто переслідував людей на тій території зі зброєю в руках, вбивав, катував, викрадав людей, забирав й привласнював майно, мають нести за це відповідальність. Якщо ми не зможемо забезпечити це, ми не забезпечимо нормальну безпечну реінтеграцію цих територій", - сказав Яременко.
На базі відомства планують створити спеціальну експертну робочу групу для напрацювання пакету законопроєктів із запровадження системи перехідного правосуддя та інших заходів безпечної реінтеграції.
Відповідні листи з запрошеннями надіслані до профільних парламентських комітетів та НАН України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звучит очень серьезно и неотвратимо.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны..
А Вам какаЯ разница??
А Вам яка різниця??
🤗
Ваше Авторское Право??
На поле боя обойму подобрать -тоже??
))
Приятно читать верную формулировку