Польща має намір відкрити "Інститут правди" і музей жертв "геноциду на Волині"
В Хелмі збираються створити "Інститут правди і примирення" і "Музей жертв".
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Польщі Яцек Сасіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Оголошенням і публічним підписанням концепції створення двох нових інституцій уряд Польщі започаткував відзначення 77-ї річниці волинської трагедії.
"Єврейська нація змогла вшанувати пам'ять жертв геноциду та створити Інститут Яд Вашем, і ми також зобов'язані такою пам’яттю загиблим полякам та всім, хто постраждав на Волині", - заявив віцепрем’єр-міністр Польщі.
Він назвав це надзвичайно важливою історичною ініціативою, яка відновить пам’ять "про злочин геноциду та його жертв".
За словами Сасіна, у Холмі також вшанують українців, які рятували життя своїх сусідів чи польських членів їхніх родин.
"Це ініціатива 21 століття, яка зробить Холм центром історичної пам’яті про польські прикордонні райони", - заявив заступник польського прем’єра.
Він додав, що це буде спільна справа президента Анджея Дуди, уряду Польщі та органів місцевого самоврядування.
Це те саме, якби німці захопили Гнезно(перша столиця Польщі) знищили там поляків і організували музей німецьким загиблим.
Чиї землі вони захопили ? Кого притісняли ?
У тебе з логікою все гаразд?
Угорці теж не *********.https://donpatriot.news/uhorshchynu-zapidozryly-u-tykhij-okupatsii-cherez-finansovu-pidtrymku-u-vykupi-zemel-menshynamy Угорщину запідозрили у «тихій» окупації через фінансову підтримку у викупі земель меншинами
"Угорщина розпочинає програму фінансової підтримки для представників угорської меншини щодо викупу земель сільськогосподарського значення. Кошти з держбюджету Угорщини проходитимуть через міністерство аграрної політики та фонд імені Габора Бетлена.
Про це повідомив український блогер Тимофій Гольц у своєму https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1222901951379807&id=100009800401249 Фейсбуці . "
· Ставлячи питання про «волинську трагедію», чи ви знаєте, хто такі були польські осадники і що вони робили з українським населенням?
· Чи відомо вам, яку роль виконував 8 корпус АК (Армії Крайової) на території ******** Львівської, Волинської та Рівненської областей?
=======================================================
Чи відомо, що:
диктатор Пілсудський в часи російсько-японської та І-ї Світової був терористом і агентом кількох розвідок, зокрема, японської, австрійської та німецької?!
Не було погромів? 2 червня 1929 р., коли
активісти Вшехпольскої молоді та Табору великої Польщі влаштували анти єврейські погроми у Львові, розгромивши будівлю єврейської гімназії, гуртожиток єврейських студентів і редакцію єврейської газети «Хвіля». Також відбулися сутички з поліцією. Єврейський погром львівських студентів підтримали своїми виступами студенти інших міст Польщі. У 1930 ті рр. польським націоналістам вдалося ввести в університетах для єврейських студентів так зване «лавочне ґетто». Чи може польський терор чинився не польськими нацистами і фашистами? Нагадати їхні назви? Будь ласка:
Союз фашистів,
Організація фашистів Чорна Фаланга,
Польська націонал-соціалістична партія,
Партія націонал-соціалістів,
Незалежна націонал-соціалістична партія,
Польська фашистська партія,
Польська націонал-соціалістична партія Варта,
Радикальна націонал-соціалістична партія,
Націонал-соціалістична партія міст і сіл,
Національно-радикальний табір Фаланга,
Національно-радикальний рух Фаланга тощо.
Ніяких перешкод діяльності цих партій та організацій владою Польщі не чинилось. У 1937 р. правлячий режим Польщі уклав союз з однією з них - з п'ятитисячним Націонал-радикальним рухом Фаланга - і поставив фалангістів керувати проурядовою молодіжною організацією Союзом молодої Польщі. Це лише "квіточки"!
Не варто полякам вказувати українцям на УВО-ОУН, бо "польський гріх" нацизму неспівставний! (Павло Гай-Нижник)
15 червня 1934 р. в присутності німецького посла в Польщі фон Мольтке, диктатора Пілсудського, імперського міністра пропаганди Геббельса і польського міністра закордонних справ Бека. В угоді домовлялися про поділ "східного простору", за яким українські землі мали бути приєднані до Польщі, а білоруські до Німеччини! Зауважу, що Гітлер був "іконою" для Пілсудського і Бека, в кабінеті якого, до речі, до дня німецької агресії 1939 року висів портрет нацистського фюрера Гітлера!
1935 р. Герінг під час приїзду до Польщі "на полювання" у розмові з Пілсудським "подав думку про спільний німецько-польський похід на Росію(СРСР), вказавши на вигоди, які ця акція дала б Польщі в Україні".
В день смерті Підсудського 1935 року у Німеччині було оголошено траур, верхівка нацистів у костьолі поминала польського диктатора на інспірованих поминках біля імітованої труни Підсудського, а на похованні його Герінг з німецькою делегацією очолював поховальну ходу у Кракові! Більше того, навіть під час німецької окупації при могилі Пілсудського стояла німецька нацистська
почесна варта!
Навіть символіка тієї кампанії є брехливою. Спецпропагандисти збудували її навколо зображення дітей, закатованих божевільною матір'ю-циганкою поблизу Радома, яке ні до Волині ,ні до українців, ні до УПА, не має жодного стосунку і взято з кримінальної справи 1923 року. Вочевидь "творці трагедії" свято вірили у торжество ідей комунізму, а значть у те, що до https://uk.wikipedia.org//wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 правди ніхто ніколи не докопається...
Тим не менш, українці умудрилися героїзувати навіть власний геноцид, збудувавши на своєму мартирологу цілу славну історію і тепер не знають, як з того виплутатися, хоч і відччувають, що все те потроху перетворюється на самозбуваюче пророцтво...