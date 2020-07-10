УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини
7 049 125

Польща має намір відкрити "Інститут правди" і музей жертв "геноциду на Волині"

Польща має намір відкрити

В Хелмі збираються створити "Інститут правди і примирення" і "Музей жертв".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Польщі Яцек Сасіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Оголошенням і публічним підписанням концепції створення двох нових інституцій уряд Польщі започаткував відзначення 77-ї річниці волинської трагедії.

"Єврейська нація змогла вшанувати пам'ять жертв геноциду та створити Інститут Яд Вашем, і ми також зобов'язані такою пам’яттю загиблим полякам та всім, хто постраждав на Волині", - заявив віцепрем’єр-міністр Польщі.

Читайте також: Польща отримує позитивні сигнали з України в справі скасування заборони ексгумації жертв Волинської трагедії, - Чапутович

Він назвав це надзвичайно важливою історичною ініціативою, яка відновить пам’ять "про злочин геноциду та його жертв".

За словами Сасіна, у Холмі також вшанують українців, які рятували життя своїх сусідів чи польських членів їхніх родин.

"Це ініціатива 21 століття, яка зробить Холм центром історичної пам’яті про польські прикордонні райони", - заявив заступник польського прем’єра.

Він додав, що це буде спільна справа президента Анджея Дуди, уряду Польщі та органів місцевого самоврядування.

Автор: 

історія (1074) Польща (8750) Волинська трагедія (146)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Украине тоже стоило бы открыть музей жертв от армии Крайовой, хоть поляки и утверждают что это были только ответные действия.
показати весь коментар
10.07.2020 20:00 Відповісти
+21
Пора в Киеве открывать музей памяти украинцам правобережной Украины, как жертвам многолетнего ГЕНОЦИДА со стороны Речи Посполитой Польши. И предать анафеме разных радзивилов, потоцких, вишневецких и прочих пшецких и армии крайовой. Ежели они, их наследники, нормального к себе отношения не понимают. Слишком мы, украинцы, толерантные, добрые и не лопамятные.
показати весь коментар
10.07.2020 20:03 Відповісти
+14
Зацініть глибину цинізму ляхів: в українському місті Холм (заснований королем Данилом 1237 р), на етнічній українській землі - Холмщині, окупанти відкривають музей, в якому вони будуть розказувати, як закріпачений ним народ, заважав їм знищувати місцеве населення.
показати весь коментар
10.07.2020 21:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Чего это у нас нет памяти? Всё мы помним, всё понимаем и переубедить нас никакой польский музей не сможет. В мирное время украинцы мирные хлеборобы-трипольцы, а на войне украинцы становятся кровожадными гуннами - гены это наши, ничего поделать не можем. Не надо на нас нападать, чтоб не взвывать потом сотни лет.
показати весь коментар
10.07.2020 21:31 Відповісти
Якийсь трошки цинізм в виборі міста, якщо взяти до уваги що Холм це столиця Данила Галицького.
Це те саме, якби німці захопили Гнезно(перша столиця Польщі) знищили там поляків і організували музей німецьким загиблим.
показати весь коментар
10.07.2020 21:42 Відповісти
Полякам би нагадати, хто в ті часи був загарбником, а зто поневоленим.
Чиї землі вони захопили ? Кого притісняли ?
показати весь коментар
10.07.2020 21:48 Відповісти
Украинцы должны трактовать итоги ВОВ так как выгодно украинцам, но правдиво. А по правде не было никакого раздела польши между фашистами и СССР. Немцы польшу оккупировали, а СССР вернул Украине и Беларуси земли оккупированные польшей. Только так!
показати весь коментар
11.07.2020 10:19 Відповісти
Так що це виходить? Сталін що, був правий, коли забрав у Польщі наші землі і віддав українцям? А як мене спамили, за правду, про Тешинську область Чехії, яку Польща розділили із Німеччиною.
показати весь коментар
10.07.2020 21:50 Відповісти
Правда треба також згадати, що українці не змогли захистити свої землі на заході тому що були змушені оборонятись від московсько-більшовицької навали зі сходу.
показати весь коментар
10.07.2020 21:54 Відповісти
Так раді правди пригадай Петлюру та Пілсудського який чекав що Петлюра приведе 200тис боронити Україну, а привів 2000. Самі раком стали перед кацапами, а тепер винних шукаєте!
показати весь коментар
10.07.2020 23:20 Відповісти
тобто поляки захоплюють Галичину армією які їм сформували французи для боротьби з більшовиками, ведуть активні переговори з лєніном, домовляються про знищення УНР, захоплюють Волинь, , а потім ой нежданчик отримують більшовиків під Варшавою і чудом виживають як держава. Але винуватий їм звісно Петлюра, бо не зміг зібрати велику армію з людей які о диво чомусь ну ніяк не хотіли довіряти полякам.
У тебе з логікою все гаразд?
показати весь коментар
11.07.2020 12:10 Відповісти
Это ты сам придумал, про Ленина? Если не знаешь в каком ключе были переговори с члениным хоть не говори!
а шо такое унр? Шайка бандитов терроризировавшая Польшу?!
Причем здесь вина Петлюры?
Ну не верили полякам тогда сосали хер на Колыме у кацапов лох это судьба!

Че ты за бред пишешь?

У тебя не то что логики нету но и елементарных знаний!
показати весь коментар
11.07.2020 13:54 Відповісти
У вас своєрідна правда.Наскільки відомо,споконвічні українські землі ,Підляшшя,Холмщина,Посяння й Лемківщина, залишились полякам,а українці з них депортовані,асимільовані й полонізовані.
показати весь коментар
10.07.2020 22:36 Відповісти
на тих землях, де нема кордону з україною не депортовані...на підляшші..
показати весь коментар
10.07.2020 22:44 Відповісти
Украинцы должны трактовать итоги ВОВ так как выгодно украинцам, но правдиво. А по правде не было никакого раздела польши между фашистами и СССР. Немцы польшу оккупировали, а СССР вернул Украине и Беларуси земли оккупированные польшей. Только так!
показати весь коментар
11.07.2020 10:18 Відповісти
Бо в нас замість МЗС-Єрмак кремлівський.
Угорці теж не *********.https://donpatriot.news/uhorshchynu-zapidozryly-u-tykhij-okupatsii-cherez-finansovu-pidtrymku-u-vykupi-zemel-menshynamy Угорщину запідозрили у «тихій» окупації через фінансову підтримку у викупі земель меншинами

"Угорщина розпочинає програму фінансової підтримки для представників угорської меншини щодо викупу земель сільськогосподарського значення. Кошти з держбюджету Угорщини проходитимуть через міністерство аграрної політики та фонд імені Габора Бетлена.
Про це повідомив український блогер Тимофій Гольц у своєму https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1222901951379807&id=100009800401249 Фейсбуці . "
показати весь коментар
10.07.2020 22:14 Відповісти
Помнится, где-то уже было министерство правды.
показати весь коментар
10.07.2020 22:16 Відповісти
треба було це зробити у 2000 році. Маємо знати правду про
показати весь коментар
10.07.2020 22:59 Відповісти
А правда в том, что в польских кобатах, вдалеке от обжитых мест, я видел давно заброшенные украинские и еврейские могилы, а на Волыни - польские.
показати весь коментар
11.07.2020 12:40 Відповісти
Пусть пшекусы еще пригласят спеца по этом вопросу-Царева
показати весь коментар
10.07.2020 23:11 Відповісти
Скоти є і будуть, на жаль......скоти в кожній нації, в кожній країні.....і нічим вони не виправдують свої звірства, ніякими ідеологіями, ніякими намірами не можна виправдати вбивства дітей та їх батьків, беззбройних людей. От для прикладу на ютубі: "Валаам - последний приют победителей" - як можна таке виправдати, героїв війни з фашизмом, нещасних калік вислали на північ на острів Валаам...youtube.com/watch?v=KcJjrk05GTA
показати весь коментар
11.07.2020 00:10 Відповісти
Смердит кремлем
показати весь коментар
11.07.2020 00:37 Відповісти
· Чи відомо вам, що каральними органами СРСР в 1939-1941р.р. з окупованих Західно-Українських та Західно-Білоруських земель було примусово виселено на Схід понад 600.000 поляків, з яких більш як 150.000 загинуло (не рахуючи розстрілів офіцерів в Катині, в Харкові та інших місцях)?
· Ставлячи питання про «волинську трагедію», чи ви знаєте, хто такі були польські осадники і що вони робили з українським населенням?
· Чи відомо вам, яку роль виконував 8 корпус АК (Армії Крайової) на території ******** Львівської, Волинської та Рівненської областей?
показати весь коментар
11.07.2020 07:37 Відповісти
Хіба ляхи не будували в себе фашистську державу до 2-ї світової?
=======================================================
Чи відомо, що:
диктатор Пілсудський в часи російсько-японської та І-ї Світової був терористом і агентом кількох розвідок, зокрема, японської, австрійської та німецької?!
Не було погромів? 2 червня 1929 р., коли
активісти Вшехпольскої молоді та Табору великої Польщі влаштували анти єврейські погроми у Львові, розгромивши будівлю єврейської гімназії, гуртожиток єврейських студентів і редакцію єврейської газети «Хвіля». Також відбулися сутички з поліцією. Єврейський погром львівських студентів підтримали своїми виступами студенти інших міст Польщі. У 1930 ті рр. польським націоналістам вдалося ввести в університетах для єврейських студентів так зване «лавочне ґетто». Чи може польський терор чинився не польськими нацистами і фашистами? Нагадати їхні назви? Будь ласка:
Союз фашистів,
Організація фашистів Чорна Фаланга,
Польська націонал-соціалістична партія,
Партія націонал-соціалістів,
Незалежна націонал-соціалістична партія,
Польська фашистська партія,
Польська націонал-соціалістична партія Варта,
Радикальна націонал-соціалістична партія,
Націонал-соціалістична партія міст і сіл,
Національно-радикальний табір Фаланга,
Національно-радикальний рух Фаланга тощо.
Ніяких перешкод діяльності цих партій та організацій владою Польщі не чинилось. У 1937 р. правлячий режим Польщі уклав союз з однією з них - з п'ятитисячним Націонал-радикальним рухом Фаланга - і поставив фалангістів керувати проурядовою молодіжною організацією Союзом молодої Польщі. Це лише "квіточки"!

Не варто полякам вказувати українцям на УВО-ОУН, бо "польський гріх" нацизму неспівставний! (Павло Гай-Нижник)
15 червня 1934 р. в присутності німецького посла в Польщі фон Мольтке, диктатора Пілсудського, імперського міністра пропаганди Геббельса і польського міністра закордонних справ Бека. В угоді домовлялися про поділ "східного простору", за яким українські землі мали бути приєднані до Польщі, а білоруські до Німеччини! Зауважу, що Гітлер був "іконою" для Пілсудського і Бека, в кабінеті якого, до речі, до дня німецької агресії 1939 року висів портрет нацистського фюрера Гітлера!
1935 р. Герінг під час приїзду до Польщі "на полювання" у розмові з Пілсудським "подав думку про спільний німецько-польський похід на Росію(СРСР), вказавши на вигоди, які ця акція дала б Польщі в Україні".
В день смерті Підсудського 1935 року у Німеччині було оголошено траур, верхівка нацистів у костьолі поминала польського диктатора на інспірованих поминках біля імітованої труни Підсудського, а на похованні його Герінг з німецькою делегацією очолював поховальну ходу у Кракові! Більше того, навіть під час німецької окупації при могилі Пілсудського стояла німецька нацистська
почесна варта!
показати весь коментар
11.07.2020 07:44 Відповісти
Читаю і думаю, це якби раша в лугандоні музей відкривала "невинно убієнним кадировцям". 300 років польські окупанти знущалися над українцями на їх землях, трактуючи їх за рабів, а тепер хочуть, щоб їх за це ще й пожаліли.
показати весь коментар
11.07.2020 09:33 Відповісти
От і чудово!
показати весь коментар
11.07.2020 15:10 Відповісти
Правдою є те, що Волинь НІКОЛИ не була польською землею і якщо там можна говорити про якийсь геноцид, то лиш про геноцид українців. Вся та польска істерика є лише пропагандистською кампанією, організованою проти українців ще в часи комуністичного режиму.
Навіть символіка тієї кампанії є брехливою. Спецпропагандисти збудували її навколо зображення дітей, закатованих божевільною матір'ю-циганкою поблизу Радома, яке ні до Волині ,ні до українців, ні до УПА, не має жодного стосунку і взято з кримінальної справи 1923 року. Вочевидь "творці трагедії" свято вірили у торжество ідей комунізму, а значть у те, що до https://uk.wikipedia.org//wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 правди ніхто ніколи не докопається...
Тим не менш, українці умудрилися героїзувати навіть власний геноцид, збудувавши на своєму мартирологу цілу славну історію і тепер не знають, як з того виплутатися, хоч і відччувають, що все те потроху перетворюється на самозбуваюче пророцтво...
показати весь коментар
12.07.2020 15:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 