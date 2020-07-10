Польща має намір відкрити "Інститут правди" і музей жертв "геноциду на Волині"

В Хелмі збираються створити "Інститут правди і примирення" і "Музей жертв".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Польщі Яцек Сасіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Оголошенням і публічним підписанням концепції створення двох нових інституцій уряд Польщі започаткував відзначення 77-ї річниці волинської трагедії.

"Єврейська нація змогла вшанувати пам'ять жертв геноциду та створити Інститут Яд Вашем, і ми також зобов'язані такою пам’яттю загиблим полякам та всім, хто постраждав на Волині", - заявив віцепрем’єр-міністр Польщі.

Він назвав це надзвичайно важливою історичною ініціативою, яка відновить пам’ять "про злочин геноциду та його жертв".

За словами Сасіна, у Холмі також вшанують українців, які рятували життя своїх сусідів чи польських членів їхніх родин.

"Це ініціатива 21 століття, яка зробить Холм центром історичної пам’яті про польські прикордонні райони", - заявив заступник польського прем’єра.

Він додав, що це буде спільна справа президента Анджея Дуди, уряду Польщі та органів місцевого самоврядування.