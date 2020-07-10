УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11023 відвідувача онлайн
Новини Взяточники
3 223 8

На Киевщине начальник Центра предоставления админуслуг попалась на взятке 27 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

В Киевской области при получении взятки задержана начальник Центра предоставления административных услуг при Иванковской райгосадминистрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

На Киевщине начальник Центра предоставления админуслуг попалась на взятке 27 тыс. грн, - прокуратура 01

По данным следствия, начальник Центра предоставления админуслуг, требовала взятку в размере 27 тыс. грн за ускорение государственной регистрации четырех юридических лиц.

Сегодня, 10 июля, во время получения второй части взятки чиновница поймана "на горячем" и задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также смотрите: ГБР задержало начальника отделения военного комиссариата в Киеве за вымогательство $5 тыс. взятки за справку о непригодности к службе. ФОТОрепортаж

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении  (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании меры пресечения.

Автор: 

взятка (4776) Киевская область (4194) правоохранительные органы (2710) прокуратура (3733) силовики (2516) ЦПАУ (74)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на палю чи на бубуки?! голосуємо..
показати весь коментар
10.07.2020 20:02 Відповісти
следит таки за курсом начальник центра...
показати весь коментар
10.07.2020 20:03 Відповісти
отдать в корабельные сосны...
показати весь коментар
10.07.2020 20:04 Відповісти
Порошенко! Почему ты не борешься с коррупцией???!!!
А, что? Не Порошенко?? А кто???
показати весь коментар
10.07.2020 20:18 Відповісти
Голосуємо на Гільотину!!!
показати весь коментар
10.07.2020 20:49 Відповісти
Надо срочно ей увеличить зарплату на тысяч сто, хотя бы, как судьям, прокурорам, ну чтобы взятки не брала, те уже не берут (((((, и она не будет, да???
показати весь коментар
10.07.2020 21:24 Відповісти
Ну и что толку-то, попалась, а дальше что, ежедневно попадаются на взятках, а посадок так и нету. Ну уж раз посадок нету, то такое будет продолжаться вечно.
показати весь коментар
11.07.2020 17:32 Відповісти
 
 