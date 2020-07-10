На Киевщине начальник Центра предоставления админуслуг попалась на взятке 27 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

В Киевской области при получении взятки задержана начальник Центра предоставления административных услуг при Иванковской райгосадминистрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По данным следствия, начальник Центра предоставления админуслуг, требовала взятку в размере 27 тыс. грн за ускорение государственной регистрации четырех юридических лиц.

Сегодня, 10 июля, во время получения второй части взятки чиновница поймана "на горячем" и задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании меры пресечения.