На Киевщине начальник Центра предоставления админуслуг попалась на взятке 27 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
В Киевской области при получении взятки задержана начальник Центра предоставления административных услуг при Иванковской райгосадминистрации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
По данным следствия, начальник Центра предоставления админуслуг, требовала взятку в размере 27 тыс. грн за ускорение государственной регистрации четырех юридических лиц.
Сегодня, 10 июля, во время получения второй части взятки чиновница поймана "на горячем" и задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании меры пресечения.
