На фабриці у Львівській області виявили COVID-19, 800 осіб відправляють у відпустку

На фабриці у Львівській області виявили COVID-19, 800 осіб відправляють у відпустку

Коронавірус виявили у 12 працівників фабрики "Датський текстиль" у Сокалі. Виробництво зупинили, співробітників відправили у відпустку на 2 тижні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве "Нео Радіо".

"12 працівників підприємства "Датський текстиль", що в Сокалі, захворіли на коронавірус, - станом на 10 липня у них підтверджено наявність Covid-19 ПЛР-тестуванням", - сказано в повідомленні.

Через це на фабриці буде тимчасово припинено роботу, а люди підуть у двотижневу відпустку.

Читайте також: COVID-19 виявили на базі відпочинку на Херсонщині

Як повідомив головний лікар КНП "Сокальська центральна районна лікарня" Роман Швед, сьогодні на підприємстві відібрали 274 проби для ПЛР-тестів та ІФА-тестів. Керівництво планує обстежити всіх працівників.

к выборам мсье мендель и свалку городскую пидпалыть...
10.07.2020 20:41 Відповісти
Не всё так просто в филиале датского королевства..
10.07.2020 20:51 Відповісти
в отпуск отправили - это чтобы они заразили как можно больше народа, или как?
10.07.2020 20:53 Відповісти
Это что бы не оплачивать простой людям и потом, что бы этим людям не давать отпуск - ведь они его сейчас отгуляют (на самоизоляции - без права покидать квартиру !)
Другими словами - сделали людей заложниками обстоятельств !
10.07.2020 21:21 Відповісти
Ідіотизм вищої міри, ідіоти з МОЗу ще не зрозуміли що нам потрібно з цією заразою існувати, і зупиняти виробництва це дебелізм, дійсно, відправили людей заражати і заражатися.
Прицьому ніхто навіть непроведе, самі привітивні дії, хто, кого, найближче оточення, нах кому це треба, головне створити видимість роботи....
10.07.2020 23:00 Відповісти
Раньше весь контрафакт делался в Одессе на Дерибасовской...

Пысы. На самом деле все эти сказки про беню крика и пр. придуманы бабелями и прочими ильфами Петровами.
Да, был такой беня, но король из него, как из дерьма пуля.
Попробовал вякнуть супротив Котовского, тот вытянул свой Маузер и грохнул короля. Никто и не пикнул.
На самом деле самая крутая банда была украинская из ближних сел. Они заявлялись в Одессу пару раз в году и давали всем офигенных звизьдюлей, просто так, безо всякой причины, что бы знали, кто тут хозяин.
В остальное время в городе хозяйничала польская банда, во главе с женщиной.
Эти даже умудрились захватить эсминец, на котором везли деньги в город.
И только ночью выползали из нор евреи и грабили себе подобных.
10.07.2020 21:11 Відповісти
 
 