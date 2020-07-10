На фабриці у Львівській області виявили COVID-19, 800 осіб відправляють у відпустку

Коронавірус виявили у 12 працівників фабрики "Датський текстиль" у Сокалі. Виробництво зупинили, співробітників відправили у відпустку на 2 тижні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве "Нео Радіо".

"12 працівників підприємства "Датський текстиль", що в Сокалі, захворіли на коронавірус, - станом на 10 липня у них підтверджено наявність Covid-19 ПЛР-тестуванням", - сказано в повідомленні.

Через це на фабриці буде тимчасово припинено роботу, а люди підуть у двотижневу відпустку.

Як повідомив головний лікар КНП "Сокальська центральна районна лікарня" Роман Швед, сьогодні на підприємстві відібрали 274 проби для ПЛР-тестів та ІФА-тестів. Керівництво планує обстежити всіх працівників.