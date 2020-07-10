Терористи від початку року 90 разів не допустили спостерігачів ОБСЄ перетнути лінію розмежування, - штаб ООС
Від початку 2020 року російські окупаційні війська відмовили представникам СММ ОБСЄ в перетині лінії розмежування понад 90 разів.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Ali Hasan
10.07.2020 21:25
Андрей Лавриненко
10.07.2020 21:51
терористи когось там кудись ввічливо не пропустили
імхо якщо виявлено місцезнаходження групки терористів, то це місце повинно бути зачищене і продезінфіковано