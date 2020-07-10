УКР
Терористи від початку року 90 разів не допустили спостерігачів ОБСЄ перетнути лінію розмежування, - штаб ООС

Від початку 2020 року російські окупаційні війська відмовили представникам СММ ОБСЄ в перетині лінії розмежування понад 90 разів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Тобто спостерігачі ОБСЄ не виконують свої обов'язки. Для чого нам такі працівники?
10.07.2020 21:25 Відповісти
+1
Надо было опять сказать, что на свадьбу к ополченцам едут, а белый джип - свадебный лимузин.
10.07.2020 21:51 Відповісти
большой бадабум будет в любом случае...не верьте поцыфистам типа коцабы с бубочкой...
10.07.2020 21:09 Відповісти
Сдается мне, что сами наблюдатели ОБСЕ ненамного больше 90 раз с начала года собирались пересекать линию разграничения...
10.07.2020 21:11 Відповісти
Надо было опять сказать, что на свадьбу к ополченцам едут, а белый джип - свадебный лимузин.
10.07.2020 21:51 Відповісти
Тобто спостерігачі ОБСЄ не виконують свої обов'язки. Для чого нам такі працівники?
10.07.2020 21:25 Відповісти
пропонуєш їх всіх звільнити?
10.07.2020 21:37 Відповісти
маячня якась
терористи когось там кудись ввічливо не пропустили
імхо якщо виявлено місцезнаходження групки терористів, то це місце повинно бути зачищене і продезінфіковано
10.07.2020 21:42 Відповісти
ОБСЕ с 1992 года работает в Грузии. С тех пор территория Грузии только уменьшилась. В Чечне ОБСЕ провели выборы, когда президентом стал Масхадов. Ну потом слиняли оттудова и молчат. Как бы намекаю на то, что ОБСЕ всегда на стороне России. Это по факту. А так да, они нам помогают.
10.07.2020 21:50 Відповісти
Как недипломатично поступают по отношению к представителям такой авторитетной международной организации, они же безвредные.
10.07.2020 22:01 Відповісти
Одабрямс!!!
10.07.2020 22:49 Відповісти
 
 