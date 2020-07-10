Постраждалим від пожежі на Луганщині допомоги привезли стільки, що одягнути-взути можна жителів декількох сіл, - голова ОДА Гайдай

Волонтери та міжнародні організації зібрали велику кількість гуманітарної допомоги для жителів постраждалих від пожеж районів Луганщини.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Волонтери відгукнулися, міжнародні організації відгукнулися. У нас допомоги людям навезли стільки, що я сьогодні розмовляв з головою сільської ради, він говорить: я можу цими речами зараз одягнути-взути декілька своїх сіл", - розповів він.

За словами Гайдая, вогонь повністю знищив близько 50 будинків, ще більше сотні - серйозно пошкодив.

