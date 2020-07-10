Постраждалим від пожежі на Луганщині допомоги привезли стільки, що одягнути-взути можна жителів декількох сіл, - голова ОДА Гайдай
Волонтери та міжнародні організації зібрали велику кількість гуманітарної допомоги для жителів постраждалих від пожеж районів Луганщини.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Волонтери відгукнулися, міжнародні організації відгукнулися. У нас допомоги людям навезли стільки, що я сьогодні розмовляв з головою сільської ради, він говорить: я можу цими речами зараз одягнути-взути декілька своїх сіл", - розповів він.
За словами Гайдая, вогонь повністю знищив близько 50 будинків, ще більше сотні - серйозно пошкодив.
Топ коментарі
+11 Павло ШОвте
показати весь коментар10.07.2020 21:39 Відповісти Посилання
+3 Татьяна Лайф
показати весь коментар10.07.2020 21:47 Відповісти Посилання
+3 Alter Nator
показати весь коментар10.07.2020 21:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот это-то и противно, что таких людей , такую страну, достойную самого лучшего, тридцать лет нещадно грабят
равно как и остальных 42 миллиона граждан, получающих услуги за бюджетные средства
в стиле зебилов и лахтинцев
жить не могут без Зеленского
он с имене єтим ложится
он с именет єтим встает
у тебя с головой все в порядке?
Ты, исходя из какой мотивации, так широко за него булки раздвинул ?
я тут вообще предлагаю каждій день поменьше упоминать Зе
или попутал или банально брешешь
Он же обсирается каждый день, а кому нравится признаваться, что он агитировал за засранца )))
в другой мессаге ті верещищь, что я призіваю к тишине...
ті адекватній?
хотя... кого я спрашиваю...
а ты тупой.
ты времена спутал.
ты надрывался
ты призываешь
первое в прошлом времени
второе в настоящем времени
и не на год, а на 3 сантиметра
то на переднем был бы не Порох, а ЗЕ
главніе слова порохоботов
Сороса ?
а ты исходя из какой кацапической логики это фото выложил ?
Давно откинулся, убогий?
Под шконкой чалился?
Завязывай стучать дырявой тарелкой, петушара.
ты рядовой петушара.
Да и мало того, мы же им столько должны... огого!