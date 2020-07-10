УКР
Постраждалим від пожежі на Луганщині допомоги привезли стільки, що одягнути-взути можна жителів декількох сіл, - голова ОДА Гайдай

Волонтери та міжнародні організації зібрали велику кількість гуманітарної допомоги для жителів постраждалих від пожеж районів Луганщини.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Волонтери відгукнулися, міжнародні організації відгукнулися. У нас допомоги людям навезли стільки, що я сьогодні розмовляв з головою сільської ради, він говорить: я можу цими речами зараз одягнути-взути декілька своїх сіл", - розповів він.

За словами Гайдая, вогонь повністю знищив близько 50 будинків, ще більше сотні - серйозно пошкодив.

Читайте також: Держава виплатить по 200 тис. грн сім'ям п'ятьох загиблих у пожежі на Луганщині, - ОДА

ОДА (1634) пожежа (4404) допомога (8665) гуманітарна допомога (1017) Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4918)
Топ коментарі
+11
10.07.2020 21:39 Відповісти
+3
Скажу так- люди у нас, наш генофонд, наши традиции сочувствовать и помогать- это главное наше богатство. В Одессе, когда на Троицкой сгорел колледж, одесситы сразу мобилизовались- тащили все, что могли, вплоть до каких-то стульев , чтобы мчсники и волонтеры могли хоть пару минут отдохнуть. Преподаватель колледжа погибла, которая вывела больше всех детей.

Вот это-то и противно, что таких людей , такую страну, достойную самого лучшего, тридцать лет нещадно грабят
10.07.2020 21:47 Відповісти
+3
упорніе шоколадніе клоуні даже в новости о гуманитарной помощи приплетут Зеленского
жить не могут без Зеленского
он с имене єтим ложится
он с именет єтим встает
10.07.2020 21:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одіті можна, але тільки в 35 розмір і тільки на носа.
10.07.2020 21:35 Відповісти
ОНИ ОБУЛИ ВСЮ СТРАНУ
10.07.2020 22:05 Відповісти
10.07.2020 21:39 Відповісти
Шуб норковых навезли. Галава сам оделся, жену одел, кума одел, ещё и обогатился. Лето ж - все хотят норковые шубы носить.
10.07.2020 21:41 Відповісти
Скажу так- люди у нас, наш генофонд, наши традиции сочувствовать и помогать- это главное наше богатство. В Одессе, когда на Троицкой сгорел колледж, одесситы сразу мобилизовались- тащили все, что могли, вплоть до каких-то стульев , чтобы мчсники и волонтеры могли хоть пару минут отдохнуть. Преподаватель колледжа погибла, которая вывела больше всех детей.

Вот это-то и противно, что таких людей , такую страну, достойную самого лучшего, тридцать лет нещадно грабят
10.07.2020 21:47 Відповісти
зачем же ты агитировала за куклу Бени, который грабит миллиардами долларов ?
10.07.2020 22:06 Відповісти
тебя, что ли грабит, нищеброд?
10.07.2020 22:18 Відповісти
меня.

равно как и остальных 42 миллиона граждан, получающих услуги за бюджетные средства
10.07.2020 22:20 Відповісти
брешеш
10.07.2020 22:29 Відповісти
мощная аргументация )))

в стиле зебилов и лахтинцев
10.07.2020 22:34 Відповісти
Ти ж мерзота ще минулого року тут верещав що тебе Порошенко грабує!!
показати весь коментар
так, тому мерзотнику так легко не минеться
10.07.2020 22:27 Відповісти
Так ти і є той самий «ніщєброд»?
10.07.2020 22:28 Відповісти
який "той самий"? той, який тобі рило начистив?
10.07.2020 22:30 Відповісти
та ты своё не всегда чистишь
10.07.2020 22:35 Відповісти
Ця волохата брехлива жаба швидше за все нічого не дала від себе
10.07.2020 22:26 Відповісти
та ніхто від тебе особливо нічого і не чекав
10.07.2020 22:28 Відповісти
упорніе шоколадніе клоуні даже в новости о гуманитарной помощи приплетут Зеленского
жить не могут без Зеленского
он с имене єтим ложится
он с именет єтим встает
10.07.2020 21:48 Відповісти
А шо его приплетать? Он лично чем-то помог? Ленкину шубу привез? Или шо?
10.07.2020 21:53 Відповісти
то есть ті считаешь, что он ничем не помог, поєтому его нечего приплетать и поєтому ті его всегда приплетаешь
у тебя с головой все в порядке?
10.07.2020 21:56 Відповісти
а ты считаешь, шо этот долларовый миллионер или его наниматели оторвали хоть копейку от себя ?
10.07.2020 22:07 Відповісти
тебе то что?
10.07.2020 22:26 Відповісти
а тебе ?

Ты, исходя из какой мотивации, так широко за него булки раздвинул ?
10.07.2020 22:37 Відповісти
ті меня с кем-то попутал
я тут вообще предлагаю каждій день поменьше упоминать Зе
или попутал или банально брешешь
10.07.2020 22:50 Відповісти
Да ясен пень, шо ты, попу рвавший перед выборами за ЗЕ и против Пороха, теперь предпочитаешь поменьше упоминать того, за кого ты рвал попу.

Он же обсирается каждый день, а кому нравится признаваться, что он агитировал за засранца )))
10.07.2020 22:55 Відповісти
так я не понял: в одной мессаге ті верещищь, шо я надріваюсь в пропаганде
в другой мессаге ті верещищь, что я призіваю к тишине...
ті адекватній?
хотя... кого я спрашиваю...
10.07.2020 23:01 Відповісти
я адекватный.

а ты тупой.

ты времена спутал.

ты надрывался

ты призываешь

первое в прошлом времени

второе в настоящем времени
10.07.2020 23:07 Відповісти
Ти не досконало ще знаєш рідний тобі зє діалект, в кінці кожного речення потрібно писати- ***** (*****). Коли почуєш Порошенко, то пишеш БАРІГА *****, абваравал нарід!
10.07.2020 21:56 Відповісти
співчуваю, в тебе освіти 4 класи максимум
10.07.2020 22:33 Відповісти
шо, минимум, на год больше, чем у тебя
10.07.2020 22:38 Відповісти
не больше, а меньше
и не на год, а на 3 сантиметра
10.07.2020 22:47 Відповісти
ну если ты классы не годами меришь, а сантиметрами ...
10.07.2020 22:56 Відповісти
Та достатньо того, що ти за сцикло голосував.
10.07.2020 22:57 Відповісти
я за тебе не голосував
10.07.2020 23:04 Відповісти
Так я і не балотувався.
10.07.2020 23:24 Відповісти
с волонтёрами понятно...слуги народа с чем личным расстались в пользу погорельцев?пры нагоди всей фракцией постучат болтами по клавишам пианино?
10.07.2020 21:51 Відповісти
а ті чем пожертвовал есси считаешь шо имеешь право кидать предьяву?
10.07.2020 21:54 Відповісти
ты забыло зигануть на бубочку...
10.07.2020 21:56 Відповісти
10.07.2020 22:46 Відповісти
о, це зіга Петра Зелі? класна! Зелю достойно привітав.
10.07.2020 22:49 Відповісти
Вот если бы на заднем плане стояло *****,

то на переднем был бы не Порох, а ЗЕ
10.07.2020 22:57 Відповісти
ксли бі да кабі
главніе слова порохоботов
10.07.2020 23:05 Відповісти
а шо ты, кацап, на этом фото непотребного увидел ?

Сороса ?
10.07.2020 23:08 Відповісти
у тебя абсолютно отсутствует причинно-логическая связь
10.07.2020 23:13 Відповісти
между выступлением Порошенко в Сенате США и его поддержкой высокопоставленными лицами США ?

а ты исходя из какой кацапической логики это фото выложил ?
11.07.2020 00:00 Відповісти
Кидать предъяву. Да уж.
Давно откинулся, убогий?
Под шконкой чалился?
Завязывай стучать дырявой тарелкой, петушара.
10.07.2020 21:58 Відповісти
ложкой
10.07.2020 22:09 Відповісти
Ну да)))
10.07.2020 22:11 Відповісти
Главпетух?
10.07.2020 22:15 Відповісти
та какой ты главный ? )))

ты рядовой петушара.
10.07.2020 22:22 Відповісти
Он ее одел, а она его обула.
10.07.2020 21:55 Відповісти
на зиму одягнути їх теж не забудьте. у них де і зимовий одяг погорів. а до зими ви про них забудете, галочки поставити за відновлені будинки і на цьому все.
10.07.2020 22:48 Відповісти
Надо-надо! а то кто же нас кормить то будет?
Да и мало того, мы же им столько должны... огого!
10.07.2020 22:55 Відповісти
А что там везти? Пусть ОГА закупит (может и так) secondhand и все при своем.
10.07.2020 23:02 Відповісти
Зелёная плесень совсем из ума выжила - мало того, что к пострадавшим сейчас направятся толпы мародеров, в первую очередь из народа допьешев зеленских, так и остальные из зависти начнут самоподдогами по всей стране заниматься...
11.07.2020 00:25 Відповісти
 
 