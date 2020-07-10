Верховний суд України визнав відповідальність власника T.B. Fruit Барщовського, як поручителя за кредитами на 75 млн євро

Верховний суд України підтвердив наявність боргу у бізнесмена Тараса Барщовського, як поручителя за кредитами "Дельта Банка" в сумі 75 млн євро. Отримавши в розпорядження оригінали кредитних договорів, суд підтвердив рішення третейського суду, яке вступило в силу в березні 2020 року та скасував рішення Північного апеляційного господарського суду міста Києва.

Рішення Верховного суду остаточне і оскарженню не підлягає.

Адвокат ФК "Геліос" і ФК "Інвестохіллс Веста" Світлана Довбиш заявила, що група інвесторів ФК "Геліос" та ФК "Інвестохіллс Веста" підтвердила силу рішення третейського суду, згідно з яким буде стягувати з Тараса Барщовського 75,2 млн. євро, що є лише частиною заборгованості Групи компаній T.B. Fruit перед АТ "Дельта Банк" за кредитними договорами, права вимоги за якими придбали інвестори на відкритому аукціоні.

Також вона повідомила, що Тарас Барщовський як власник T.B. Fruit виступав поручителем по всіх кредитах, тому він повинен буде повернути кредит з відсотками. Під стягнення можуть потрапити також активи T.B. Fruit в Польщі, Молдові та на Кіпрі.