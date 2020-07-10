УКР
Верховний суд України визнав відповідальність власника T.B. Fruit Барщовського, як поручителя за кредитами на 75 млн євро

Верховний суд України визнав відповідальність власника T.B. Fruit Барщовського, як поручителя за кредитами на 75 млн євро

Верховний суд України підтвердив наявність боргу у бізнесмена Тараса Барщовського, як поручителя за кредитами "Дельта Банка" в сумі 75 млн євро. Отримавши в розпорядження оригінали кредитних договорів, суд підтвердив рішення третейського суду, яке вступило в силу в березні 2020 року та скасував рішення Північного апеляційного господарського суду міста Києва.

Рішення Верховного суду остаточне і оскарженню не підлягає.

Адвокат ФК "Геліос" і ФК "Інвестохіллс Веста" Світлана Довбиш заявила, що група інвесторів ФК "Геліос" та ФК "Інвестохіллс Веста" підтвердила силу рішення третейського суду, згідно з яким буде стягувати з Тараса Барщовського 75,2 млн. євро, що є лише частиною заборгованості Групи компаній T.B. Fruit перед АТ "Дельта Банк" за кредитними договорами, права вимоги за якими придбали інвестори на відкритому аукціоні.

Також вона повідомила, що Тарас Барщовський як власник T.B. Fruit виступав поручителем по всіх кредитах, тому він повинен буде повернути кредит з відсотками. Під стягнення можуть потрапити також активи T.B. Fruit в Польщі, Молдові та на Кіпрі.

Верховный суд признал ответственность владельца "T.B. Fruit" Барщовского, как поручителя по кредитам на 75 млн евро - Цензор.НЕТ 4683
показати весь коментар
10.07.2020 21:55 Відповісти
Кредити повернуть лохи....тобто, народ України...(приват,дельтабанк і тд...)
показати весь коментар
10.07.2020 22:44 Відповісти
А Коломойского и суркисов не признал - вот такой он у нас уникальный верховный и неподкупный объективный справедливый и законный суд...
показати весь коментар
11.07.2020 00:22 Відповісти
Шановний пане Бутусов! З першу ніж друкувати такі повідомлення, отримайте будь-ласка пруф від цих панів "ньюс-мейкерів", адже доведеться друкувати спростування.
показати весь коментар
11.07.2020 13:17 Відповісти
Верховний суд України визнав відповідальність власника T.B. Fruit Барщовського, як поручителя за кредитами на 75 млн євро - Цензор.НЕТ 8143Верховний суд України визнав відповідальність власника T.B. Fruit Барщовського, як поручителя за кредитами на 75 млн євро - Цензор.НЕТ 4963
показати весь коментар
11.07.2020 13:21 Відповісти
http://reyestr.court.gov.ua/Review/90283300 Ухвала Верховного Господарчого Суду
показати весь коментар
11.07.2020 13:24 Відповісти
 
 