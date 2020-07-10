Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Ради 13 липня. ДОКУМЕНТ

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту 13 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

"У зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради ... скликати позачергове пленарне засідання на... 14:00 13 липня 2020 року" - сказано в документі.

На порядку денному позачергового засідання - 14 питань. Серед них - проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня 2020 року і проєкти законів про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", пов'язані з фінансуванням чергових місцевих виборів.

Народні депутати також розглянуть законопроєкти про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії", про внесення змін до Земельного кодексу щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

У запропонованому порядку денному - законопроєкти про внесення змін до деяких законів щодо соціального захисту населення в період карантину, пов'язаного із запобіганням виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) і про сприяння зайнятості та розширення можливостей працевлаштування населення для подолання негативних наслідків карантину, встановленого з метою запобігання поширенню COVID-19.





