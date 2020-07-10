УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини
2 353 32

У бюджеті передбачено не менше 1 млрд грн на те, щоб шахтарі отримували зарплати, - Ковалів

У бюджеті передбачено не менше 1 млрд грн на те, щоб шахтарі отримували зарплати, - Ковалів

Заборгованість по зарплаті перед шахтарями накопичувалася впродовж багатьох років. Зараз влада робить все для того, щоб її погасити.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість тієї заборгованості, яка на сьогодні є - це та, яка формувалася з 2008, 2009, 2010 років. Будемо відверті: шахтарську галузь розкрадали у цій країні десятками років. Не один український олігарх, бізнесмен, а найгірше - бандит заробляв на чесній праці шахтарів", - сказала вона.

За словами Ковалів, зараз шахтарям виплачують старі заборгованості із зарплати.

"Цього року в бюджеті передбачено і буде додатково передбачено не менше мільярда гривень для того, щоб шахтарі вчасно отримували зарплату", - заявила Ковалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава вперше за значний період погасила всі борги перед шахтарями держшахт, - Шмигаль

"Але шахтарі повинні розуміти, як і куди збувати свою продукцію", - зазначила вона.

Заступник голови ОП підкреслила, що зараз Україна не імпортує електроенергію ні з Росії, ні з Білорусі, також фактично заборонено імпорт вугілля.

Автор: 

заборгованість (274) шахтарі (538) Ковалів Юлія (70) зарплата (2286)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 5679
показати весь коментар
10.07.2020 22:07 Відповісти
+6
В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 5199
показати весь коментар
10.07.2020 22:07 Відповісти
+5
В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 8257
показати весь коментар
10.07.2020 22:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 8257
показати весь коментар
10.07.2020 22:04 Відповісти
А не проще их на хозрасчет перевести а если убьіточно то переквалиффицировать?
показати весь коментар
10.07.2020 22:23 Відповісти
Это же люди ироической профессии, трудовые династии, епта...))
показати весь коментар
10.07.2020 22:48 Відповісти
Они также как и врачи, привыкли паразитировать на государственном бюджете.
показати весь коментар
11.07.2020 00:24 Відповісти
с 2008, 2009, 2010
Ой, вэй, они 12 лет без зарплаты?
показати весь коментар
10.07.2020 22:05 Відповісти
почти уравняли расходы на горняков и содержание бубочки...
показати весь коментар
10.07.2020 22:07 Відповісти
В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 5199
показати весь коментар
10.07.2020 22:07 Відповісти
Ну всё честно заработал - так развел лошков и теперь по заслугам отдыхает ))))
показати весь коментар
10.07.2020 22:11 Відповісти
В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 5679
показати весь коментар
10.07.2020 22:07 Відповісти
В первой мировой Петен получил любовь народа и прозвище Верденский лев. А во второй - прозвище «Putain» («шлюха»).
показати весь коментар
10.07.2020 22:08 Відповісти
Эт да.Какие неожиданные повороты делает судьба.Сегодня ты "Верденский лев" и герой франции,а завтра посмотрел в глаза Гитлеру и увидев там мир стал "Пютеном" (шлюхой по тамошнему) ,и получил пожизненное за измену.
Кого то мне этот Пютен напоминает.
показати весь коментар
10.07.2020 22:32 Відповісти
"Наша задача не комфорт зараз, скажу відверто, - вижити. Хліб, масло, молоко, крупи є - виживемо. Пройдемо коронавірус, місяць, півтора пройде - вирулимо. Я в цьому впевнений" - В. Зеленський. На фото - державна резиденція в Конче-Заспі, де зараз мешкає бубочка.В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 3589В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 5022
показати весь коментар
10.07.2020 22:09 Відповісти
За три дня 10,5 тяс. подписей
https://petition.president.gov.ua/petition/100754?fbclid=IwAR2Mz3HxVXWKnTUJ9rX3uaetvLzFWFu-tbGG9MnZqTJC9o8hOiayXWfpi_o
показати весь коментар
10.07.2020 22:16 Відповісти
Нуу, помню стахановцев..
Ударников "комтруда"...
🤣🤣
показати весь коментар
10.07.2020 22:10 Відповісти
То я щось не розумію, чи тимчасове затишшя шахтарів при Пороху - то чорна діра, яку не можуть описати. Про борги до 14-го інфа є, про болрги після - навіть "Г+Г" говорить... А що було між цими роками? Невже "барига" накрав так, що шахтарям зарплату платили з бюджету і діри в ньому не було? Якщо я чогось не знаю, то чекаю посилання на відповідну інфу, що спростує моє бачення ситуації...
показати весь коментар
10.07.2020 22:23 Відповісти
При бариге шахтеров что просили зарплату, - ножичком по горлу и в колодец.
Потому и страдали молча.
показати весь коментар
10.07.2020 23:09 Відповісти
Де така інформація є? Посилання можете надати? Буду дуже вдячний
показати весь коментар
10.07.2020 23:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q1VL5LaWkv8 Будь ласка)
У бюджеті передбачено не менше 1 млрд грн на те, щоб шахтарі отримували зарплати, - Ковалів - Цензор.НЕТ 6639
показати весь коментар
10.07.2020 23:50 Відповісти
То ви б, пане, хоч смайлик поставили, а то ж так і на роялі можна навчиться грати безрук!
показати весь коментар
11.07.2020 00:00 Відповісти
Непонятно , - Люди работают или Нет. Если работают и продукция отгружается то получатели ее Оплачивают, и за это люди получают Зарплату. А если не работают , то за что платить с Бюджета .
показати весь коментар
10.07.2020 22:23 Відповісти
Бреше.
показати весь коментар
10.07.2020 22:33 Відповісти
Остается только надеяться, что эти деньги получат наши украинские шахтеры, а не шахтеры из лугандонии.
показати весь коментар
10.07.2020 22:41 Відповісти
Уголь покупает каложуйский за бесценок, а зарплаты плати из бюджета?
показати весь коментар
10.07.2020 22:54 Відповісти
Уголёк ахметову, а зарплату с государства ?
показати весь коментар
10.07.2020 22:54 Відповісти
включили друкувальний? бідна гривня...
показати весь коментар
10.07.2020 22:55 Відповісти
Надо бы что б шахтеры ещё и уголь добывали. На шахте 300 человек добывают 150 тонн в сутки.... Если платить зарплаты не вкладывая в производство будут одни зарплаты без угля.
показати весь коментар
10.07.2020 23:06 Відповісти
https://twitter.com/newVasyuki2015
https://twitter.com/newVasyuki2015

Шурик

@newVasyuki2015


В ответ
https://twitter.com/StugnaU @StugnaU

Нова Зеландія. Населення - 4,6 млн. Кооператив Fonterra - 30% молочного експорту в світі. Близько 10500 ферм. Виручка за 2015 рік склала $16,4 млрд, а об'єм переробки - 21,6 млн тонн. А що українці? А працьовиті українці не здатні до колективної співпраці.

https://twitter.com/StiiSharpshoot1
https://twitter.com/StiiSharpshoot1

Still-Sharpshooter

@StiiSharpshoot1

·https://twitter.com/StiiSharpshoot1/status/1281473683815530497 13 ч

В ответ
https://twitter.com/StugnaU @StugnaU

Для загального розвитку, щоб продавати на ринках ЄС треба бути членом ЄС або членом Європейськоі економічноі зони.. а в нас ****** олігархи плотять депутатам щоб ті приймали закони які унеможливлюють вступ Украіни в ці структури. Тож можна виробляти продукціі на десятки міліардів

https://twitter.com/JollyRogerFlag
https://twitter.com/JollyRogerFlag

Весёлый Роджер

@JollyRogerFlag


В ответ
https://twitter.com/StugnaU @StugnaU

А в Украине монополизированный рынок, отсутствие доступа фермеров к местам продажи, и желание обложить фермеров дополнительными налогами. +Плюс проверки, поборы и воровство уражая. А ещё рейдерские захваты.

https://twitter.com/kowalskydonetsk
https://twitter.com/kowalskydonetsk

kowalskydonetsk

@kowalskydonetsk

·https://twitter.com/kowalskydonetsk/status/1281459205690580994 14 ч

В ответ
https://twitter.com/StugnaU @StugnaU

В Украине почти весь крупный сельхозбизнес работает в чёрную(+-80%), чтоб не платить налоги, там обороты тоже колоссальные
показати весь коментар
10.07.2020 23:06 Відповісти
а у нас в "колективній співпраці" можуть коміка з кабаре обрати собі в президенти,такий успіх ніхто не повторить!
показати весь коментар
11.07.2020 00:40 Відповісти
Откель бабло возьмут?! Как обычно: из фонда по преодолению и борьбы с ковид?!
показати весь коментар
11.07.2020 00:13 Відповісти
Ого,Зеленського будуть пам'ятати у віках дванадцятирічна заборгованість по з/п трударів успішно погашена,можна вже буклети випускати)
показати весь коментар
11.07.2020 00:37 Відповісти
Якщо я правильно зрозумів, в бюджеті закладено кошти для виплати зарплати гірникам, які працюють на ахметовську корпорацію? Тобто прибуток чисто лягає в приватну кишеню, а розходи по зарплаті - проблема держави? Бляха! Оце схема!
показати весь коментар
11.07.2020 06:49 Відповісти
 
 