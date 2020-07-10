У бюджеті передбачено не менше 1 млрд грн на те, щоб шахтарі отримували зарплати, - Ковалів
Заборгованість по зарплаті перед шахтарями накопичувалася впродовж багатьох років. Зараз влада робить все для того, щоб її погасити.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.
"Більшість тієї заборгованості, яка на сьогодні є - це та, яка формувалася з 2008, 2009, 2010 років. Будемо відверті: шахтарську галузь розкрадали у цій країні десятками років. Не один український олігарх, бізнесмен, а найгірше - бандит заробляв на чесній праці шахтарів", - сказала вона.
За словами Ковалів, зараз шахтарям виплачують старі заборгованості із зарплати.
"Цього року в бюджеті передбачено і буде додатково передбачено не менше мільярда гривень для того, щоб шахтарі вчасно отримували зарплату", - заявила Ковалів.
"Але шахтарі повинні розуміти, як і куди збувати свою продукцію", - зазначила вона.
Заступник голови ОП підкреслила, що зараз Україна не імпортує електроенергію ні з Росії, ні з Білорусі, також фактично заборонено імпорт вугілля.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ой, вэй, они 12 лет без зарплаты?
Кого то мне этот Пютен напоминает.
https://petition.president.gov.ua/petition/100754?fbclid=IwAR2Mz3HxVXWKnTUJ9rX3uaetvLzFWFu-tbGG9MnZqTJC9o8hOiayXWfpi_o
Ударников "комтруда"...
🤣🤣
Потому и страдали молча.
https://twitter.com/newVasyuki2015
Шурик
@newVasyuki2015
В ответ
https://twitter.com/StugnaU @StugnaU
Нова Зеландія. Населення - 4,6 млн. Кооператив Fonterra - 30% молочного експорту в світі. Близько 10500 ферм. Виручка за 2015 рік склала $16,4 млрд, а об'єм переробки - 21,6 млн тонн. А що українці? А працьовиті українці не здатні до колективної співпраці.
https://twitter.com/StiiSharpshoot1
https://twitter.com/StiiSharpshoot1
Still-Sharpshooter
@StiiSharpshoot1
·https://twitter.com/StiiSharpshoot1/status/1281473683815530497 13 ч
В ответ
https://twitter.com/StugnaU @StugnaU
Для загального розвитку, щоб продавати на ринках ЄС треба бути членом ЄС або членом Європейськоі економічноі зони.. а в нас ****** олігархи плотять депутатам щоб ті приймали закони які унеможливлюють вступ Украіни в ці структури. Тож можна виробляти продукціі на десятки міліардів
https://twitter.com/JollyRogerFlag
https://twitter.com/JollyRogerFlag
Весёлый Роджер
@JollyRogerFlag
В ответ
https://twitter.com/StugnaU @StugnaU
А в Украине монополизированный рынок, отсутствие доступа фермеров к местам продажи, и желание обложить фермеров дополнительными налогами. +Плюс проверки, поборы и воровство уражая. А ещё рейдерские захваты.
https://twitter.com/kowalskydonetsk
https://twitter.com/kowalskydonetsk
kowalskydonetsk
@kowalskydonetsk
·https://twitter.com/kowalskydonetsk/status/1281459205690580994 14 ч
В ответ
https://twitter.com/StugnaU @StugnaU
В Украине почти весь крупный сельхозбизнес работает в чёрную(+-80%), чтоб не платить налоги, там обороты тоже колоссальные