У бюджеті передбачено не менше 1 млрд грн на те, щоб шахтарі отримували зарплати, - Ковалів

Заборгованість по зарплаті перед шахтарями накопичувалася впродовж багатьох років. Зараз влада робить все для того, щоб її погасити.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість тієї заборгованості, яка на сьогодні є - це та, яка формувалася з 2008, 2009, 2010 років. Будемо відверті: шахтарську галузь розкрадали у цій країні десятками років. Не один український олігарх, бізнесмен, а найгірше - бандит заробляв на чесній праці шахтарів", - сказала вона.

За словами Ковалів, зараз шахтарям виплачують старі заборгованості із зарплати.

"Цього року в бюджеті передбачено і буде додатково передбачено не менше мільярда гривень для того, щоб шахтарі вчасно отримували зарплату", - заявила Ковалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава вперше за значний період погасила всі борги перед шахтарями держшахт, - Шмигаль

"Але шахтарі повинні розуміти, як і куди збувати свою продукцію", - зазначила вона.

Заступник голови ОП підкреслила, що зараз Україна не імпортує електроенергію ні з Росії, ні з Білорусі, також фактично заборонено імпорт вугілля.