Забороняти імпорт електроенергії на законодавчому рівні не можна, - "слуга народу" Герус
Якщо заборонити імпорт електроенергії на рівні закону, Україна в разі надзвичайної ситуації повинна буде проводити відключення електроенергії.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо раптом у нас взимку мороз, місяць тримається мороз 20 градусів. І раптом стається, не дай бог, якась аварія. І нам для того, щоб в українців було світло, потрібно імпортуват електроенергії, наприклад, з тої ж самої Білорусі. Чому нам тоді залишати українців без світла? Тому що у нас такий закон прийнятий? А закони змінювати дуже важко", - сказав він.
Герус вважає, що зараз потреби в імпорті електроенергії немає. Якщо ж потрібно буде окремо заборонити імпорт електроенергії з Росії, це можуть зробити НКРЕКП, уряд або РНБО.
"Але через закон ставити під ризик всю країну - це, звичайно, неправильно, і жодні наші сусіти такі рішення не приймають. Мають бути оперативні рішення тих органів, які можуть приймати рішення і швидко змінювати рішення", - додав Герус.
