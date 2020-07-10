УКР
Забороняти імпорт електроенергії на законодавчому рівні не можна, - "слуга народу" Герус

Якщо заборонити імпорт електроенергії на рівні закону, Україна в разі надзвичайної ситуації повинна буде проводити відключення електроенергії.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо раптом у нас взимку мороз, місяць тримається мороз 20 градусів. І раптом стається, не дай бог, якась аварія. І нам для того, щоб в українців було світло, потрібно імпортуват електроенергії, наприклад, з тої ж самої Білорусі. Чому нам тоді залишати українців без світла? Тому що у нас такий закон прийнятий? А закони змінювати дуже важко", - сказав він.

Герус вважає, що зараз потреби в імпорті електроенергії немає. Якщо ж потрібно буде окремо заборонити імпорт електроенергії з Росії, це можуть зробити НКРЕКП, уряд або РНБО.

"Але через закон ставити під ризик всю країну - це, звичайно, неправильно, і жодні наші сусіти такі рішення не приймають. Мають бути оперативні рішення тих органів, які можуть приймати рішення і швидко змінювати рішення", - додав Герус.

монобольшинство в ВР
10.07.2020 22:30 Відповісти
Герпес, что ты прокладка бенина и так знают все. Не нужно это еще раз подтверждать.
10.07.2020 22:30 Відповісти
п.с. как неудобно у зебилов получилось..Особенно у тех, кто больше года назад орал про "бОрыг", требовал отмены формулы Роттердам+ и голосовал за шмарклю.😂
10.07.2020 23:24 Відповісти
Герус - прав во всем.
11.07.2020 00:08 Відповісти
На законодатєльном уровнє можна ВСЬО: це найвищий рівень на якому визначається, що кому можна.
11.07.2020 00:19 Відповісти
Я понял только то, что Герус намечает ЧП.
11.07.2020 00:46 Відповісти
Малиша-Геруса для того і поставили топові казнокради, щоб те, що вони вкрали, він вкрав з бюджету як подачку вугільним рабам. Геніально. Це говортить, що вся вертикаль влади в Україні інфікована корупцією, а відбирають на високі державні посади відвертих падлюк, з чим усіх і вітаю. Конфуцій в домовині перевертається від таких чиновників, починаючи з Кравчука, Кучми і інших топових державних казнокрадів України.
11.07.2020 08:44 Відповісти
Ага при цьому він не забуває поповнювати власний рахунок. А походження тих коштів ще треба вивчати
11.07.2020 13:15 Відповісти
Ну детский сад какой-то! Оно себя считает самым вумным? Ну не 100% населения Украины зебилы уровня слуг с трускавецким образованием!!
Ну так скажите ему,что есть налог,который имеет много названий,и суть его в том,что законом не запрещено,но сделать импорт на 10%-1.000% дороже,чем свое можно.
Более того! Его коллеги по кабмину активно используют эту схему,облагая товары налогами! А оно бедное "не у курсе"?
И таких зеленых керувальников целый квариал с главЗЕбилом!
11.07.2020 10:07 Відповісти
Почему нельзя ? Можно !
11.07.2020 10:11 Відповісти
Даже не мона, а нуна!!!
11.07.2020 15:56 Відповісти
Вдруг только кошки родятся. В советское время к любому селу и поселку было как минимум по 2 электроветки подведено - на случай ЧП. Во времена Кучмы большинство их разворовали. Восстанавливайте их и не будет ЧП. А насчет наращивания мощности - для этого предназначены угольные станции. Кривоглазый кривит душой.
11.07.2020 12:10 Відповісти
Зебилы подхватывайте:
- свинарчукиииии!
- барыхи на кравииииии!
- ратирдам ++!

Забороняти імпорт електроенергії на законодавчому рівні не можна, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 5190 Забороняти імпорт електроенергії на законодавчому рівні не можна, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 5190
11.07.2020 12:43 Відповісти
Наркоман картёжник а если покопать то какое-то новое дерьмо вылезет и ета глиста в парламенте
11.07.2020 13:29 Відповісти
Уволить этого урода!
11.07.2020 13:29 Відповісти
Не спішіть зі звільненням. До нього після довиборів повинен ще прийти Ляшко.
11.07.2020 14:22 Відповісти
При владі злочинці.
Той, хто голосував за Зеленського - спадкові клінічні ідіоти!
11.07.2020 13:40 Відповісти
Ты мразь об украинцах думаешь?Ты думаешь как их ободрать до нитки ,наворовать побольше денег и смыться в США или Европу а Украину сдать кацапам вонючим.Это стратегия ЗЕ юде и всей этой шайки.
11.07.2020 14:02 Відповісти
І шо ж ви, дядьку, "пиз....е", невже думаєте, шо всі дурнуваті. Ви ще ж більше "загинаєте" , ніж друзі ваші зеленуваті.
11.07.2020 14:19 Відповісти
партію "слуги народу" треба переіменувати на "вороги народу".
11.07.2020 14:26 Відповісти
А вдруг..а если...а вот не дай бог...Косомордая сволочь пытается отмазать собственные мутняки. Гнида.
11.07.2020 15:18 Відповісти
Тварь самая настоящая, этот п#дар герус.
11.07.2020 16:00 Відповісти
Підарас......
11.07.2020 17:46 Відповісти
Не вопрос. Покупаем электрику в ЕС.

Да хоть на Марсе, но не в любимой Герусом Роисе.
11.07.2020 19:12 Відповісти
Он корчит из себя дурачка!!! Одна из выключеных атомных станций заменит весь импорт электроэнергии из России!!!Пора подумать о ремонте в камере тюрьмы и для Зе тоже!!!
11.07.2020 19:36 Відповісти
Конечно может,но если она вырабатывает электроэнергии больше потребления,то она нерентабельна.
12.07.2020 08:33 Відповісти
Партію "слуги народу" треба переіменувати на "вороги народу"
11.07.2020 19:37 Відповісти
Забороняти імпорт електроенергії на законодавчому рівні не можна, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 348
11.07.2020 20:00 Відповісти
Геть как-цапських наймитів з української влади!
Але, ж вони там більшість как-цапські наймити, хтось меншою мірою, а хтось більшою
(якщо взагалі буває визначення НАПОЛОВИНУ зрадник).
Цікаво, а хто ж їх обирав?
11.07.2020 21:28 Відповісти
А если этим же законом еще и экспорт собственной электроэнергии по заниженным ценам запретить, то вполне удастся и без отключений обойтись и еще на развитие промышленности останется.
12.07.2020 00:00 Відповісти
мало геруса штырил олег ляшко... надо было этого разноглазого вообще оставить с одним глазом, как у Циклопа...
12.07.2020 05:20 Відповісти
Мы можем производить 300 млрд.кВт часов в год производим 130млрд и ЕЩЕ импорт э/э. Вместо того что бы развивать свою энергетику мы ее приговариваем! В Украине на момент развала Союза были технологии строительства малых реакторов. Ничего не развивается,многое утеряно. Какая перспектива? Ядерного топлива все меньше,уголь закрываем,а с ним Турбоатом,строительство котлов,компрессоров,воздуходувок,дымососов,ВРУ,аппаратов,дробилок,транспортеров,насосов ну всего что сейчас ещё выпускается. И "канечно" чужая энергия в Украине,сейчас немного,затем ВСЯ. На Лукашенко пиз..жа много но он организовал строительство АЭС и вместо ИМПОРТЕРА Белорусь стала ЭКСПОРТЕРОМ. Он СОХРАНИЛ и РАЗВИЛ свою промышленность и население у него не "естественно убывает" даже при миграции из Беларуси. Беларуси нужна маленькая победоносная война за независимость и страна готова быть полностью независимой. А у нас торговля с Сечиным(хотя Украина независима? и инициирует санкции) Ни элиты,ни смыслов и понятной стратегии лишь баронские войны в баронских областях их куклами( украинским правительством,Радой,судами,ментами,прокурорами)
12.07.2020 06:41 Відповісти
