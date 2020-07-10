МЗС України щодо заяв Саакашвілі про владу Грузії: "Висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави"
Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією, а висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави.
Про це йдеться в коментарі МЗС України про відносини з Грузією, інформує Цензор.НЕТ.
Незважаючи на пандемію Covid-19, ми активно працюємо над наповненням нашого партнерства практичними заходами. На порядку денному - імплементація Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, проведення Десятого засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, консультацій на рівні зовнішньополітичних відомств тощо", - повідомили в МЗС.
В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що зміцнюється співпраця у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції. "Спільними для двох країн є бепекові виклики і проблеми окупованих Росією територій наших держав", - говориться в комментарі.
Реалізація цих та інших напрямків взаємодії відбувається між органами влади двох країн на засадах довіри, взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи один одного.
"У цьому зв'язку наголошуємо, що українським законодавством чітко визначено перелік посадових осіб і державних органів, які наділені повноваженнями висловлювати офіційну позицію Української держави. Публічні висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави", - підкреслюють в МЗС України.
Раніше голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі зробив низку заяв на адресу грузинської влади. Зокрема, він заявив, що не визнає легітимності грузинського уряду.
Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.
12 червня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкіані заявив, що Тбілісі не псуватиме відносини з Києвом через Саакашвілі.
так что твой зеленский опять нассал тебе в глаза
В уютную, реформированую, грузинскую тюрьму.
А надо было душить наглухо.
хуілхаел - це бомба сповільненої дії.Тільки не зовнішня, а внутрішня. Нехай спрацює.
Його знову пристроїли до корита і воно цілком задоволене життям. "Воли не ревуть коли повні ясла".
Так ось, один учень в творі об'єднав ці факти і написав таке: "Панас Якович Рудченко був звичайним чиновником, і ніхто не знав, хто він такий. Поліція не здогадувалася, що він - лютий зарізяка Панас Мирний, що грабував і вбивав спочатку багатіїв, а потім і простих селян. Він заливав усе кров'ю, палив хати, а потім описував людське горе і пропащу силу в образі Чіпки Вареника. Так і з'явився на світ цей роман"
(що характерно, хлопець не стібався - він дійсно так усе сприйняв... Але сюжет вийшов - вогонь)
думаю сегодня он прочитав раз десять начнет включать думалку а в понедельник выскажется по этому поводу
А ось тут в мене питання: яким чином головний секретут держави (д'Єрмак) може щось підписувати в ТКГ в Мінську, вести переговори з представниками іноземних держав, компаній та приватного бізнесу? Рада прийняла такий закон? Щось не чув...
Они его назвали преступником, а он их - нелегитимными!
Но я всеравно на стороне Михо...
А экс президент, назвав власти Грузии,признанные ООН и ОБСЭ - нелегитимными, просто подставил Украину.
только позорит ее!каждый день...как и зелЯ
Пожалуйся модератору.
Больше нигде на работу не берут, брезгуют, наверное.
Міхо Саакашвілі (ефір у Шустера)
///Хорошо,Адольф Путлерович.С Праздничком.Жму руку.Спасибо большое.///
\\\ Обнимаю,Йосиф Поросенкович.Досвидания.Давайте.\\\
Нет, зайчики, так не пойдет, очень слабо.
Мишико - государственный служащий и оклад жалования ему платит украинское государство, что означает, что все его заявления, даже самые бредовые, - это позиция украинского государства, государственным служащим которого он является.
Мыть вам и мыть теперь за Мишей терь, его блевотину смывать.
Наделает он много 'славных" дел.
А кому щаз легко?