МЗС України щодо заяв Саакашвілі про владу Грузії: "Висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави"

МЗС України щодо заяв Саакашвілі про владу Грузії:

Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією, а висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави.

Про це йдеться в коментарі МЗС України про відносини з Грузією, інформує Цензор.НЕТ.

Незважаючи на пандемію Covid-19, ми активно працюємо над наповненням нашого партнерства практичними заходами. На порядку денному - імплементація Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, проведення Десятого засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, консультацій на рівні зовнішньополітичних відомств тощо", - повідомили в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що зміцнюється співпраця у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції. "Спільними для двох країн є бепекові виклики і проблеми окупованих Росією територій наших держав", - говориться в комментарі.

Читайте також: Посла України Долгова викликали в МЗС Грузії через заяви Саакашвілі на адресу грузинської влади

Реалізація цих та інших напрямків взаємодії відбувається між органами влади двох країн на засадах довіри, взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи один одного.

"У цьому зв'язку наголошуємо, що українським законодавством чітко визначено перелік посадових осіб і державних органів, які наділені повноваженнями висловлювати офіційну позицію Української держави. Публічні висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави", - підкреслюють в МЗС України.

Раніше голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі зробив низку заяв на адресу грузинської влади. Зокрема, він заявив, що не визнає легітимності грузинського уряду.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

12 червня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкіані заявив, що Тбілісі не псуватиме відносини з Києвом через Саакашвілі.

Автор: 

Грузія (1863) МЗС (4245) Саакашвілі Міхеіл (2155)
Так может отправить черноротого засранца туда где ему давно место?
В уютную, реформированую, грузинскую тюрьму.
10.07.2020 22:48
+17
Саакашвили - назвали ПРЕСТУПНИКОМ, не власти Грузии, а суд, именем Грузии. Только суд, может определять и устанавливать вину человека.
А экс президент, назвав власти Грузии,признанные ООН и ОБСЭ - нелегитимными, просто подставил Украину.
10.07.2020 23:06
+16
Зелебобик себе очередного дятла притянул, по ближе "к телу". И так рейтинг падает каждый день, так этот теоретик его вообще "умножит на ноль"...
10.07.2020 22:48
Красиво поставили на місце. А то грузини за останні роки настільки знахабніли, що думають ніби ніхто в Україні не має права проти них і слова поганого сказати, як проти Америки.
10.07.2020 22:47
поставили на місце? кого і яким чином? висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави... ммм... і хто ж це в нас "неуповноважена особа"?
10.07.2020 22:50
саакашвили гос служащий
так что твой зеленский опять нассал тебе в глаза
10.07.2020 23:47
Так может отправить черноротого засранца туда где ему давно место?
В уютную, реформированую, грузинскую тюрьму.
10.07.2020 22:48
ну отправь - даже петя при всей своей злобе на Саакашвили на это не решился хотя очень хотел
10.07.2020 22:55
Саакашвили наняли для укрепления украино-грузинской дружбы ?
10.07.2020 22:59
Тут у Пети прокол. Чересчур незлопамятный и теперь выгребает.
А надо было душить наглухо.
10.07.2020 23:00
И за это ты получаешь деньги?
11.07.2020 00:51
Тоді це був би не Порошенко, а путін чи його жалюгідна копія зеленський.
11.07.2020 01:01
Да какая у Петра злоба может быть на этого сулугуни -гастролера? Наоборот, по доброте своей душевной вышвырнул это недоразумение и самозванца бендукидзеных реформ на помойку, где его фсб и держало
11.07.2020 00:08
доброта тут ни причем - просто не дали , сказали пете "незя" ну и нашли компромис
11.07.2020 10:14
Не треба! Бубочка ще не зрозмів, що міхуілхаел - це бомба сповільненої дії.Тільки не зовнішня, а внутрішня. Нехай спрацює.
10.07.2020 23:23
****** продажне лайно.
Його знову пристроїли до корита і воно цілком задоволене життям. "Воли не ревуть коли повні ясла".
10.07.2020 23:54
Нечуй-Левицький таки мав раціо
11.07.2020 00:09
Панас Мирний, точніше.
11.07.2020 00:33
та .....ясла повні.
11.07.2020 03:59
згадав прикол з часів, коли після університету деякий час працював вчителем у школі... проходили із 10 класами творчість Панаса Мирного, і там були такі два моменти. Перший - те, що письменник все життя конспірувався і не був деанонімізований, хоча царська поліція й шукала цього крамольника Панаса Мирного... але так і не дізналися, що це скромний чиновник Панас Рудченко. Другий момент - "Хіба ревуть воли..." написано на основі реальної історії розбійника, "лютого зарізяки", що наводив жах мало не на всю Полтавську губернію.
Так ось, один учень в творі об'єднав ці факти і написав таке: "Панас Якович Рудченко був звичайним чиновником, і ніхто не знав, хто він такий. Поліція не здогадувалася, що він - лютий зарізяка Панас Мирний, що грабував і вбивав спочатку багатіїв, а потім і простих селян. Він заливав усе кров'ю, палив хати, а потім описував людське горе і пропащу силу в образі Чіпки Вареника. Так і з'явився на світ цей роман" МЗС України щодо заяв Саакашвілі про владу Грузії: "Висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави" - Цензор.НЕТ 9112
(що характерно, хлопець не стібався - він дійсно так усе сприйняв... Але сюжет вийшов - вогонь)
11.07.2020 04:53
Зелебобик себе очередного дятла притянул, по ближе "к телу". И так рейтинг падает каждый день, так этот теоретик его вообще "умножит на ноль"...
10.07.2020 22:48
т.е. срака никто и звать его никак. замечательно честное слово
10.07.2020 22:48
Удовлетворился?
10.07.2020 22:57
откуда я знаю удовлетворился ты или нет?
10.07.2020 22:58
А сам Николозович в курсе, ху он из?
11.07.2020 05:28
он вчера рассказывал у шустрика про "на меня направили дулю пистолета" ©
думаю сегодня он прочитав раз десять начнет включать думалку а в понедельник выскажется по этому поводу
11.07.2020 09:46
тамадой позеленевшей мишаню назвали...
10.07.2020 22:49
Саака в зеленому цирку справляє найбільш огидне враження.
10.07.2020 22:50
Тоже жмут руку и обнимаются с Россией.
10.07.2020 22:51
Нет просто отдал России де юре 20% территории!
10.07.2020 23:27
"украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства." Источник: https://censor.net/n3207514

А ось тут в мене питання: яким чином головний секретут держави (д'Єрмак) може щось підписувати в ТКГ в Мінську, вести переговори з представниками іноземних держав, компаній та приватного бізнесу? Рада прийняла такий закон? Щось не чув...
10.07.2020 22:52
Як P.S. - Посада сєкрєтута не є державною. Тобто д'Єрмак не є держ.чиновником.
10.07.2020 22:55
На этот вопрос зеленая слизь отвечать точно не станет.
10.07.2020 23:05
То є так! Стільки лайна в нікуди вони викинуть не можуть! Бо... А як же "папєрєднік"
10.07.2020 23:21
Дипломатично правильна відповідь, все вірно. Залишається самому Міхеїлові пояснити, що він - не уповносечене обличчя. І карт-бланшу на "будь-що заради потужних реформ" в нього ніт. І взагалі -

МИД Украины о заявлениях Саакашвили про власти Грузии: "Высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства" - Цензор.НЕТ 4224
10.07.2020 22:52
Начался троллинг Саакашвили. Типа 'Саакашвили портит отношения Грузии и. Украины. Все это уже было.
10.07.2020 22:53
А типа не портит?
10.07.2020 22:56
А що, він їх зміцнює?
10.07.2020 22:57
Так. Це було. Але минулого разу оперативно вжили превентивних заходів, доки не напсував до національно небезпечної концентрації кишкового метану. Тож воно якось минулося.
10.07.2020 22:59
Нормальная перепалка
Они его назвали преступником, а он их - нелегитимными!
Но я всеравно на стороне Михо...
10.07.2020 23:01
Саакашвили - назвали ПРЕСТУПНИКОМ, не власти Грузии, а суд, именем Грузии. Только суд, может определять и устанавливать вину человека.
А экс президент, назвав власти Грузии,признанные ООН и ОБСЭ - нелегитимными, просто подставил Украину.
10.07.2020 23:06
Может галстук не того цвета съел, что наговорил всякого?
10.07.2020 22:55
Класс, наша ботва опустилась уже до тиражирования кремлевских клише. Поставить бы скрытую камеру в кабинете у путлера, но это чмо осторожное даже горшок свой за собой в поездки возит.
11.07.2020 05:55
Клише не клише, а галстук точно либо не того цвета, либо не в то горло полез. Вот и пучит "реформатора".
11.07.2020 06:52
какого хера этот бабауин вообще делает в Укарине?!
только позорит ее!каждый день...как и зелЯ
10.07.2020 23:06
стыдно стало наконец? Осознал? Давай вали отсюда
10.07.2020 23:10
До кого це ви?До рабів на 104-х плантаціях Педро,яких,мов табун,він зганяє на кожну акцію народу проти нього?Ці зомбі 5-ої колони ***** не розуміють,що навіть країни Балтії з постсовка(совіцька окупація)дістають 1000 Евро щомісяця навіть при пандемії,а їм кістку підсоложену у конверті барин кинув,аби гризлися між собою та лаяли на усіх,хто до столу кучерявого плантатора підходить.Забудьте,неначе срунета з 5-ою колоною 5-ої Пу По анали й не існує взагалі та женіть від влади сцяними ганчірками.При ринкових умовах ринковий достаток кожного-понад усе,а не інтерес олігарха понад усе.Михо озвучив свою власну позицію.
11.07.2020 01:17
А ты его забань.
Пожалуйся модератору.
11.07.2020 05:27
Оклад жалования он тут получает.
Больше нигде на работу не берут, брезгуют, наверное.
11.07.2020 05:26
Глава Исполнительного комитета реформ Украины не уполномочен выражать официальную позицию Украинского государства? А что он уполномочен выражать? И на фиг он вообще нужен?
10.07.2020 23:28
Слово неуполномоченные можно использовать, когда решили создать представителей неизвестно кем выдвинутых в Консультативный совет, якобы от беженцев, который должен был услышать Донбасс?
10.07.2020 23:49
Иными словами ЗЕбанарии сказали, что Саакашвили - пустое место.
10.07.2020 23:51
«На меня была направлена дуля пистолета», -
Міхо Саакашвілі (ефір у Шустера)
11.07.2020 00:18
11.07.2020 05:26
Кароче, св.Міхо упал намоченньій.
11.07.2020 00:26
МЗС України щодо заяв Саакашвілі про владу Грузії: "Висловлювання не уповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави" - Цензор.НЕТ 8468
11.07.2020 01:15
Михо відповів на їх "преступнік"-"вони нелігітимні".Я б добавив,бо "легітимні"-це коли кажуть:
///Хорошо,Адольф Путлерович.С Праздничком.Жму руку.Спасибо большое.///
\\\ Обнимаю,Йосиф Поросенкович.Досвидания.Давайте.\\\
11.07.2020 01:39
молодец Саакашвили, всё верно сказал.
11.07.2020 03:51
"МИД Украины о заявлениях Саакашвили про власти Грузии: "Высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства""

Нет, зайчики, так не пойдет, очень слабо.
Мишико - государственный служащий и оклад жалования ему платит украинское государство, что означает, что все его заявления, даже самые бредовые, - это позиция украинского государства, государственным служащим которого он является.

Мыть вам и мыть теперь за Мишей терь, его блевотину смывать.
Наделает он много 'славных" дел.
А кому щаз легко?
11.07.2020 05:25
МИД дипломатично назвал Михо не лицом, а тем местом, на котором сидят, что и разъяснил грузинской стороне.
11.07.2020 07:13
МІС уповноважена заявити,що Михо нею не уповноважений відповісти на "злочинець" у його адресу "вони нелігітимні"?Та вона просто дура.
11.07.2020 13:11
Иными словами Миха клоун. Но это не так обидно как клоун президент
11.07.2020 09:03
 
 