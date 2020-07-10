МЗС України щодо заяв Саакашвілі про владу Грузії: "Висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави"

Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією, а висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави.

Про це йдеться в коментарі МЗС України про відносини з Грузією, інформує Цензор.НЕТ.

Незважаючи на пандемію Covid-19, ми активно працюємо над наповненням нашого партнерства практичними заходами. На порядку денному - імплементація Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, проведення Десятого засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, консультацій на рівні зовнішньополітичних відомств тощо", - повідомили в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що зміцнюється співпраця у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції. "Спільними для двох країн є бепекові виклики і проблеми окупованих Росією територій наших держав", - говориться в комментарі.

Реалізація цих та інших напрямків взаємодії відбувається між органами влади двох країн на засадах довіри, взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи один одного.

"У цьому зв'язку наголошуємо, що українським законодавством чітко визначено перелік посадових осіб і державних органів, які наділені повноваженнями висловлювати офіційну позицію Української держави. Публічні висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави", - підкреслюють в МЗС України.

Раніше голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі зробив низку заяв на адресу грузинської влади. Зокрема, він заявив, що не визнає легітимності грузинського уряду.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

12 червня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкіані заявив, що Тбілісі не псуватиме відносини з Києвом через Саакашвілі.