Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру

Народний депутат V, VI, VII скликань, в.о. заступника голови Адміністрації президента в 2014 році Андрій Сенченко повідомив, що заяви про те, що для української армії вчасно закуповуються всі види боєприпасів не відповідають дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на каналу "1+1" 9 липня.

Він зазначив, що має у своєму розпорядженні цифри, що підтверджують цей вислів, але вони є таємними, тому озвучувати їх не має права.

"Я можу стверджувати, що вже потрібно притягати до відповідальності тих осіб у Міністерстві оборони України, які відповідають за виконання державного оборонного замовлення. Минуло пів року і жодного снаряду не закупили. Більш того, у нас відбувається вже другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру. Спочатку була ця комбінація, в якій ФСБ брала участь із втягуванням заводу "Артем", де фактично вкрали гроші, які держава виділила. Зараз другий акт, коли виробництво намагаються знищити повністю", - зазначив Сенченко.

Читайте також: Сьогодні держоборонзамовлення може завантажити підприємства тільки на 5%, потрібно сприяти експорту, - Сенченко

військово-промисловий комплекс (292) оборона (4880) Сенченко (65)
Топ коментарі
+47
Армія, мова, віра 2020Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра - Цензор.НЕТ 8200
10.07.2020 23:27 Відповісти
+41
ФСБ работает ....когда один клоун по морям шастает
10.07.2020 23:19 Відповісти
+38
И зимнюю одежду армии не закупают . А это надо делать заранее
И питание по образцам НАТО вроде завалили
10.07.2020 23:18 Відповісти
И зимнюю одежду армии не закупают . А это надо делать заранее
И питание по образцам НАТО вроде завалили
10.07.2020 23:18 Відповісти
Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру - Цензор.НЕТ 1460
10.07.2020 23:44 Відповісти
Немцы никогда ничего не дадут Украине - они сцатся гнева путина.
11.07.2020 06:24 Відповісти
Они сцатся, что Украина с такими избирателями в итоге таки станет малоросией и єто оружие может бьіть спользовано против стран ЕС
11.07.2020 12:31 Відповісти
Хуже не будет
10.07.2020 23:19 Відповісти
ФСБ работает ....когда один клоун по морям шастает
10.07.2020 23:19 Відповісти
Клоун работает на ФСБ. Вольно или невольно -- не так и важно. Важен результат.
10.07.2020 23:29 Відповісти
по морям? В смысле, оманским морям? Бо за моря на "переговоры" ездит зав канцелярией дерьмак...он же ведет внешнюю политику, пока бубочка ездит туда-сюда стадиончики открывать, с Лесей на купюре сниматься, видосики запиливать и детям тех, чьи отцы стреляют в украинского солдата, льготы обеспечивать... потому что дети защитников Украины льготы не заслужили... они ж украинские дети...
10.07.2020 23:41 Відповісти
Чем скорей погоним зеЛю и его зеленую банду!чем лучше для Украины!
10.07.2020 23:19 Відповісти
Что-то никто не хочет гнать. Всех все устраивает. Все "патриотическое"отродье, умные люди поймут о ком я, отпало, так как бегали только против Порошенко. Порошенко убрали, бабло получили и все - клоун наш президент, ***** - молодец. Предатели и твари, ***.
11.07.2020 16:00 Відповісти
Сухпайки НАТО

Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра - Цензор.НЕТ 7
10.07.2020 23:19 Відповісти
Вот реклама в интрнете

Сухие пайки армий НАТОВ комплект входят 1 ИРП Британских войск,
1 ИРП Германии,
1 ИРП Литвы,
1 ИРП военнослужащих США,
1 ИРП Франции,
1 ИРП Польши.
Выбор вариантов меню каждого комплекта;Высокая энергетическая ценность;Все блюда готовы к употреблению;Герметичные упаковки

ИНТРЕСНО ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЭТИ РП ?
10.07.2020 23:23 Відповісти
расийские сухпайки : НАТО трепещи!
Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра - Цензор.НЕТ 2301
10.07.2020 23:27 Відповісти
Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру - Цензор.НЕТ 1359
10.07.2020 23:39 Відповісти
Бутылка стрёмная. Зато стопарик красный!!
11.07.2020 09:30 Відповісти
Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра - Цензор.НЕТ 8160От русни?
10.07.2020 23:29 Відповісти
не делайте из сухпайка культа !
помнится, даже совковый сухпай был вполне съедобен и калорийный: тушенка, печеночный паштет и т.д.
11.07.2020 02:14 Відповісти
Тільки печія від нього мучила.
11.07.2020 05:27 Відповісти
Так клоуна и посадили на трон для этого, чтоб эта крыса слила неню
10.07.2020 23:19 Відповісти
И кто-же это все сделал????!!!!
10.07.2020 23:20 Відповісти
А ведь боеприпас большого калибра- самый быстрый способ отправить Зелю на Ростов:
Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра - Цензор.НЕТ 8925
10.07.2020 23:22 Відповісти
Барон, по его словам, пересел на всречное ядро и вернулся...не надо отправлять его на ростов... клоун должен оставаться клоуном... чтобы, когда в школе одноклассники спросят его детей, мол, а кто твой папа, его дети стыдливо признались - шут гороховый
10.07.2020 23:47 Відповісти
При такой пересадке можно вернуться без яиц. Но у него их и так нет, так что Вы правы...
10.07.2020 23:48 Відповісти
Дайте-ка угадаю: не тот ли самый Сенченко , который из под жулькиной юбки волал «про лишь бы не марадьор!» ?!
А терь оно вишь как обернулось?!...
10.07.2020 23:22 Відповісти
Бгг) Напомнило:"У меня есть посылка, но я вам ее не отдам! ".
10.07.2020 23:25 Відповісти
А это что напомнило?

Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зеленского и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей собираются увольнять.
10.07.2020 23:33 Відповісти
Напоминаю: без картинок, состряпанных вашей ботофермой, ваши высеры я не читаю.
Давай картинки копипаст-заготовок!
10.07.2020 23:43 Відповісти
Да. Видимо ты уже окончательно кукухой поехал, раз тексты понимаешь с трудом. Держись там. Если понял -- гавкни что-нибудь.
10.07.2020 23:56 Відповісти
Надеюсь, все же, все не так печально...
10.07.2020 23:44 Відповісти
Еще хуже на самом деле. Вот подборка новостей

https://www.ukrmilitary.com/2020/05/iskra.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/zelene-zsu.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/dbr-za-rosiyu.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/arsenaly.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/su-24mr.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/06/antonov.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/absurd.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/04/phz.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/2021.html
11.07.2020 00:10 Відповісти
Зеленая плесень даже хуже Януковича.
11.07.2020 12:40 Відповісти
Та не варто його про таке питати. Він проросійський тролль.
11.07.2020 07:59 Відповісти
за
всем, от расстрела Щербаня до отравления Ющенко, от взрывов
в Днепре накануне Евро-2012 до расстрела Майдана,от военного вторжения
в Крым и на Донбасс до погромов в Киеве, Харькове, Донецке
и Луганске, от убийства пассажиров МН-17 до захвата моряков, от кровавых дел до мелких мерзких делишек - стоит одна
и та же сила - кгб-фсб. Украинцам
следует уже давно понять одно - на протяжении 29 лет их многострадальная страна -Украина находится под ударами
террористических
операций, осуществляемых спецслужбами кремля, при продажно- молчаливо-трусливом согласии а также при непосредственном участии в этих преступлениях своих т.н. "элит" .
тчк
10.07.2020 23:26 Відповісти
Армія, мова, віра 2020Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра - Цензор.НЕТ 8200
10.07.2020 23:27 Відповісти
Если в стране аж 73 % население быдло-масса , то зачем им вообще-то армия и страна ? Какая разницы для кого быть холопом ?
10.07.2020 23:27 Відповісти
При этом непотраченное на армию должно в их карман вернуться, как и неукраденное Порошенко...
11.07.2020 00:09 Відповісти
А тебе Походу Порох в щи нассал!
11.07.2020 00:24 Відповісти
Я очень благодарен идиотам, т.к. они, предоставив список лайкеров, позволили мне удалить троих из якобы "друзей".
11.07.2020 11:51 Відповісти
В стране нормальные люди, но им забивают головы олигархи через через олигархические СМИ, в том числе Г+Г, 5 канал..., через продажных журналюг, политологов, аналитиков, блогеров и т.п..
11.07.2020 12:18 Відповісти
Йой! А де найвеличніший? Це ж його прямі обов'язки згідно до Конституції! Відосик був? Може я проґавив засідання РНБО з цього приводу? Невже то той сами "мір в глазах", який це недолуге побачило в одному з отворів організму путлєра. Паяц назвав той отвір "глазамі", але я, чомусь, в це не вірю
10.07.2020 23:29 Відповісти
гнусавая мразь повсюду нагадила
10.07.2020 23:32 Відповісти
Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру - Цензор.НЕТ 7198
11.07.2020 01:00 Відповісти
Зелю -- на нари! Довічне з конфіскацією.
11.07.2020 09:16 Відповісти
***** !!! да патронного завода за 5 лет не построили, да плюс взорванные склады!!! Короче народ - у нас боекомплекта если будет та-же интенсивность военных действий что в 2015-м хватит максимум на 5-6 дней !!! .. это полная оппа !!! О чем говорить !? Тут только судить нужно военно-полевым трибуналом всех уродов во власти причастных к этому !!!
10.07.2020 23:33 Відповісти
Основа идеологии порохоботов - нетерпимость к долб@бам (с)
10.07.2020 23:37 Відповісти
Порохоботы такие же долбни как и зебилы.
11.07.2020 00:01 Відповісти
Что-то я тебя уже не терплю.
11.07.2020 00:13 Відповісти
Кому какое дело, кого ты терпишь, а кого нет. Ты вообще какого хрена сюда лезешь. Это украинский сайт и статья никаким образом не относится к Беларуси. Брысь.
11.07.2020 11:46 Відповісти
Зебка, ты считаешь, что это - "внешнее управление"?
11.07.2020 11:56 Відповісти
Не мели чепуху. Брысь.
11.07.2020 12:09 Відповісти
а ты голосовала за шмарклю, шария или бойко?)) ну так, интересно
11.07.2020 00:28 Відповісти
Шмаркля шлюха Кремля
10.07.2020 23:37 Відповісти
В когось потужного є свій заводик, який випускає саме такі безальтернативні **********. Схема "зробили, закупили, вибухнуло на складі через лося, списали" раніше працювала безвідмовно, зараз на паузі.
10.07.2020 23:39 Відповісти
умничают, мля аж зла не хватает, как вспомню, что эти позорные сраные "элиты" в конце 90-х не могли договориться , найти, купить сраный аккумулятор на единственную подлодку, чтоб она хоть от берега смогла отчалить и прогуляться по морю, вместе с призванными на ней служить морячками...
10.07.2020 23:40 Відповісти
«Сраниє еліти» ?
Сраниє социалісти коммунякі, Ссан Ссаничі, Вітренкі, Симонєнки, які в Раді рвали пельки: «Зачем Украине Армия ?!!!! Бєндєровец Ющєнко собираєтся воєвать с Россієй ?!!!! НАТО -НЄТ !!!»
ЗАБУВ??
10.07.2020 23:56 Відповісти
Без сильной Армии не бывает сильных государств!!!
10.07.2020 23:48 Відповісти
У нас не хватает денег на обороноспособность. Так как всё сжирают олигархи и слуги уродов олигархов. Скоты мародеры.
10.07.2020 23:53 Відповісти
Государство, которое не поддерживает свою армию, будет поддерживать чужую.
10.07.2020 23:54 Відповісти
И когда же это такое неподобство случилось?
11.07.2020 01:39 Відповісти
а чого ніхто не обговорює цього Сенченка? Це також кар'єрна мразота. Він навіть не сказав, що "з-за Петра" такої фігні не було. Йому невигідно це...
10.07.2020 23:54 Відповісти
Просте питання, у нас кожен забулдига має доступ до цілком таємної інформації ? На якой підставі цей в минулуму депутат має доступ до неї?
10.07.2020 23:57 Відповісти
Эк спохватились! А 30 лет вы что уничтожали? Тракторные, подшипниковые, радиотехнические и прочие, прочие, прочие заводы. Это что по вашему не подрыв обороноспособности. Просто сейчас дошла очередь до именно этого направления в развале всего. Купили билеты на спектакль в 90-х? Наслаждаемся финальным актом трагедии!
11.07.2020 00:00 Відповісти
Економіка "рушилась" і в Польщі, і всюди, де раніше керувала Москва. Бо вона навмисне заплутала виробництво по всій території Росії. Коли зв'язки обірвалися, виробництво зупинилося. Але згодом з допомогою Заходу все наладилося. В Україні совкова еліта продовжує нищити економіку на завдання кремля, тепер ще й нищать армію і вбивають українських солдатів.
11.07.2020 09:32 Відповісти
в 2019 срал на Петю всей своей отвисшей жопой, топил за пархатых. чего ты от них ждал?
11.07.2020 00:05 Відповісти
Жэсть
11.07.2020 00:27 Відповісти
Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру - Цензор.НЕТ 9699
11.07.2020 01:04 Відповісти
"...располагает цифрой, подтверждающие это высказывание, но они являются тайными, потому озвучивать их не имеет права" -- че то Гордона мне напомнил. Тот тоже ссылается на источники, которые он не имеет право называть. Все знаем какой из Гордона предсказатель. Тут точно так же.
11.07.2020 01:36 Відповісти
верно. всё сгорело на складах при папереднике потужном.
11.07.2020 03:53 Відповісти
Громкое заявление, Сенченко. Правда, ничем не подтверждённое, так как 'секретное'. Ну так нужно с этим 'секретным' заявлением и цифрами, которые известны почему-то Сенченко , идти в СБУ. Иначе это похоже на обычную ложь, тиражируемую с умным видом.

Где был вездесущный Сенченко, когда путлер Крым отжимал. Почему молчал, как пятая точка, хотя все видел и прекрасно знал все расклады.

Пять взорванных складов при порошенко и ни одного наказанного как минимум за недбалість- вот где яркий пример подрыва обороноспособности страны. А сейчас оборонка наоборот получила второе дыхание и вторую жизнь. Если где-то что-то и закрывается, то как ненужный балласт и морально устарелое, которое нужно заменить современным . Например, компания Укрспецэкспорт вместе с ведущей турецкой компанией по производству беспилотников создали совместное предприятие- вот где будущее!

Завод Артём продолжает работать, проблема пополнения запасов решается, предприятие остаётся финансово стабильным. Так что хватит уже лгать , задолбали, крепкие хозяйственники, отдавшие путлеру без боя Крым
11.07.2020 06:38 Відповісти
Таня, а чому на Петра вішають ВСЕ, окрім складів ?
Бо там суцільний облом для зелених, чи як ?
Невже не знайшли до чого приколупатись ?
Повторюю тобі - розплющ очі. Про зраду чується звідусіль, а ти все фактам впираєшся.
Безпілотниками тяжке озброєння не замінити. Покажи мені того зеленого стратега, який це вигадав. Він певно ще рік тому насіння на базарі торгував.
11.07.2020 07:32 Відповісти
Громоке заяления, ТатьянаЛайф. Правда, ничем не подтверждённое...або просто сопливі фантазії п`яної баби із кухні...
11.07.2020 10:48 Відповісти
она такая и есть -клмаксная 50-летняя бабенка из Одессы
11.07.2020 23:41 Відповісти
Зеленский старается, путин одобряет
11.07.2020 06:56 Відповісти
И за 6 лет войны ни одна сволочь не поставила патронного завода.
11.07.2020 07:28 Відповісти
Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру - Цензор.НЕТ 5792Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру - Цензор.НЕТ 7854
11.07.2020 07:44 Відповісти
Это выбор хохлов.
11.07.2020 08:20 Відповісти
Нічо-нічо. От в іншій статті покажуть якийсь мутний вибух і москальські матюки за кадром, у статті напишуть, що це наші доблесні воїни б'ють врага, і ботоферма прибіжить в повному складі тішитися і постити гіфки, як вибухає кремль.
11.07.2020 08:30 Відповісти
уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра/ Зачистка конкурентов для "спасителей" Украины -граждан Израиля, военного союзника РФ. Коломойский и Боголюбов создали компании для производства155 мм снарядов и орудийных стволов.26.02.20
11.07.2020 08:47 Відповісти
Українська армія зараз воює як ІДІЛ, коли ми чуємо про реформи за стандартами НАТО, всі сміються, це обман суспільства, в армії в це не вірить жодна реально воююча людина. У нас, з точки зору організації, стандарти озброєння на рівні ополченців з Сирії або Африки, ми ролики дивимося звідти і ролики з країн НАТО, є що порівняти. Організація ЗСУ порівняно з 2018-м роком стала набагато гірше, причому за всіма показниками. Судіть самі.
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/zelene-zsu.html
11.07.2020 09:37 Відповісти
здається у нас десь дбр було, чи вони тільки по замовленню путлера працюють?
11.07.2020 10:14 Відповісти
Насколько я знаю, остановили программу по военным ракетам. Нет на нее денег, так как всё сжирают олигархи и слуги уродов олигархов. Скоты мародеры.
Кроме того, зеленые уроды наверняка сейчас думают, как сделать, чтобы производство военных ракет втиснуть под Коломойского. А потом и разработку туда же. Производство и разработка ракет должно быть только в гос предприятии.
11.07.2020 12:24 Відповісти
И еще. Все что сделано во вред стране с 2014 года (то есть во время войны) должно будет жестко наказано, даже то к чему не придраться с точки зрения законов. В первую очередь мародерство.
11.07.2020 12:31 Відповісти
И еще. Все власти разных лет вели Украину в пропасть. Зеленая плесень делает это с ускоренными темпами. Необходимы внеочередные выборы.
11.07.2020 12:34 Відповісти
депутат 3х созывов - однозначно враг народа , верить ему нельзя
11.07.2020 16:12 Відповісти
 
 