Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру

Народний депутат V, VI, VII скликань, в.о. заступника голови Адміністрації президента в 2014 році Андрій Сенченко повідомив, що заяви про те, що для української армії вчасно закуповуються всі види боєприпасів не відповідають дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на каналу "1+1" 9 липня.

Він зазначив, що має у своєму розпорядженні цифри, що підтверджують цей вислів, але вони є таємними, тому озвучувати їх не має права.

"Я можу стверджувати, що вже потрібно притягати до відповідальності тих осіб у Міністерстві оборони України, які відповідають за виконання державного оборонного замовлення. Минуло пів року і жодного снаряду не закупили. Більш того, у нас відбувається вже другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру. Спочатку була ця комбінація, в якій ФСБ брала участь із втягуванням заводу "Артем", де фактично вкрали гроші, які держава виділила. Зараз другий акт, коли виробництво намагаються знищити повністю", - зазначив Сенченко.

