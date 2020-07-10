Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру
Народний депутат V, VI, VII скликань, в.о. заступника голови Адміністрації президента в 2014 році Андрій Сенченко повідомив, що заяви про те, що для української армії вчасно закуповуються всі види боєприпасів не відповідають дійсності.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на каналу "1+1" 9 липня.
Він зазначив, що має у своєму розпорядженні цифри, що підтверджують цей вислів, але вони є таємними, тому озвучувати їх не має права.
"Я можу стверджувати, що вже потрібно притягати до відповідальності тих осіб у Міністерстві оборони України, які відповідають за виконання державного оборонного замовлення. Минуло пів року і жодного снаряду не закупили. Більш того, у нас відбувається вже другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру. Спочатку була ця комбінація, в якій ФСБ брала участь із втягуванням заводу "Артем", де фактично вкрали гроші, які держава виділила. Зараз другий акт, коли виробництво намагаються знищити повністю", - зазначив Сенченко.
Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зеленского и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей собираются увольнять.
всем, от расстрела Щербаня до отравления Ющенко, от взрывов
в Днепре накануне Евро-2012 до расстрела Майдана,от военного вторжения
в Крым и на Донбасс до погромов в Киеве, Харькове, Донецке
и Луганске, от убийства пассажиров МН-17 до захвата моряков, от кровавых дел до мелких мерзких делишек - стоит одна
и та же сила - кгб-фсб. Украинцам
следует уже давно понять одно - на протяжении 29 лет их многострадальная страна -Украина находится под ударами
террористических
операций, осуществляемых спецслужбами кремля, при продажно- молчаливо-трусливом согласии а также при непосредственном участии в этих преступлениях своих т.н. "элит" .
тчк
Сраниє социалісти коммунякі, Ссан Ссаничі, Вітренкі, Симонєнки, які в Раді рвали пельки: «Зачем Украине Армия ?!!!! Бєндєровец Ющєнко собираєтся воєвать с Россієй ?!!!! НАТО -НЄТ !!!»
ЗАБУВ??
Где был вездесущный Сенченко, когда путлер Крым отжимал. Почему молчал, как пятая точка, хотя все видел и прекрасно знал все расклады.
Пять взорванных складов при порошенко и ни одного наказанного как минимум за недбалість- вот где яркий пример подрыва обороноспособности страны. А сейчас оборонка наоборот получила второе дыхание и вторую жизнь. Если где-то что-то и закрывается, то как ненужный балласт и морально устарелое, которое нужно заменить современным . Например, компания Укрспецэкспорт вместе с ведущей турецкой компанией по производству беспилотников создали совместное предприятие- вот где будущее!
Завод Артём продолжает работать, проблема пополнения запасов решается, предприятие остаётся финансово стабильным. Так что хватит уже лгать , задолбали, крепкие хозяйственники, отдавшие путлеру без боя Крым
Бо там суцільний облом для зелених, чи як ?
Невже не знайшли до чого приколупатись ?
Повторюю тобі - розплющ очі. Про зраду чується звідусіль, а ти все фактам впираєшся.
Безпілотниками тяжке озброєння не замінити. Покажи мені того зеленого стратега, який це вигадав. Він певно ще рік тому насіння на базарі торгував.
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/zelene-zsu.html
Кроме того, зеленые уроды наверняка сейчас думают, как сделать, чтобы производство военных ракет втиснуть под Коломойского. А потом и разработку туда же. Производство и разработка ракет должно быть только в гос предприятии.