Щодо нових точок розведення сил на Донбасі остаточного рішення немає, - Єрмак про переговори в Берліні

Питання про нові точки розведення сил на лінії розмежування на Донбасі за підсумками переговорів у Берліні залишається відкритим.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за підсумками зустрічі політичних радників лідерів держав-учасників Нормандського формату, яка відбулася в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"На жаль, досі залишається відкритим питання щодо точок розведення, практично багато питань вже узгоджено, але остаточного рішення немає. Дуже близькі до того, щоби погодити план розмінування, дійсно дуже багато часу витрачено на це, але сьогодні ми дуже близькі до результату", - сказав глава ОП.

Єрмак додав, що сподівається на досягнення домовленостей на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо пакету заходів, які б забезпечили припинення вогню.

"Я хочу це підтвердити і сказати, що дійсно ми всі розуміємо, що тільки декларативний характер щодо припинення режиму вогню — він багато разів приймався, але сьогодні ми розуміємо, що потрібен дійсний механізм. І за допомогою наших партнерів (Німеччини і Франції) ми дуже близькі до того, щоб цей механізм був зафіксований", - зазначив глава ОП.