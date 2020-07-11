УКР
Щодо нових точок розведення сил на Донбасі остаточного рішення немає, - Єрмак про переговори в Берліні

Питання про нові точки розведення сил на лінії розмежування на Донбасі за підсумками переговорів у Берліні залишається відкритим.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за підсумками зустрічі політичних радників лідерів держав-учасників Нормандського формату, яка відбулася в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"На жаль, досі залишається відкритим питання щодо точок розведення, практично багато питань вже узгоджено, але остаточного рішення немає. Дуже близькі до того, щоби погодити план розмінування, дійсно дуже багато часу витрачено на це, але сьогодні ми дуже близькі до результату", - сказав глава ОП.

Єрмак додав, що сподівається на досягнення домовленостей на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо пакету заходів, які б забезпечили припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нормандський саміт має відбутися в Берліні найближчими місяцями, - Єрмак

"Я хочу це підтвердити і сказати, що дійсно ми всі розуміємо, що тільки декларативний характер щодо припинення режиму вогню — він багато разів приймався, але сьогодні ми розуміємо, що потрібен дійсний механізм. І за допомогою наших партнерів (Німеччини і Франції) ми дуже близькі до того, щоб цей механізм був зафіксований", - зазначив глава ОП.

Донбас (22359) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1413)
+20
какие "новые точки"? вам мало того что в местах где вы отвели ВСУ сепары уже построили новые укрепления, окопались и регулярно стреляют убивая и раня наших воинов?
11.07.2020 01:27
+13
Так называемый "конституционный суд" спокойно позволил Зеленскому узурпировать власть, когда поддержал абсолютно антиконституционный роспуск Верховной Рады.
А вот тот факт что в Конституции нет никакого "офиса президента", и страной де-факто управляет какой-то самозванец - этого "КС" не замечает.
11.07.2020 02:25
+9
У Зеленського з ****** розмова коротка.
І однотипна.
По новым точкам разведения сил на Донбассе окончательного решения нет, — Ермак о переговорах в Берлине - Цензор.НЕТ 4709
11.07.2020 07:30
В Берлине было собрание Клуба Ночных Сторожей ?
11.07.2020 01:27
З'їзд завгоспів.
11.07.2020 09:08
Гори в аду,фсбешное падло.
11.07.2020 01:27
Мішок з г**ном !
11.07.2020 02:25
какие "новые точки"? вам мало того что в местах где вы отвели ВСУ сепары уже построили новые укрепления, окопались и регулярно стреляют убивая и раня наших воинов?
11.07.2020 01:27
А если посмотреть на его рожу повнимательнее , то и вопрос о любых точках отпадёт
11.07.2020 01:51
Щодо нових точок розведення сил на Донбасі остаточного рішення немає, - Єрмак про переговори в Берліні - Цензор.НЕТ 3445
11.07.2020 10:13
Так ведь еще предыдущее одностороннее отступление ВСУ икается.
11.07.2020 01:33
По новым точкам разведения сил на Донбассе окончательного решения нет... . нужно не разводить .а защищать хотя бы то что есть,потому что московскому Фюреру нужна вся бывшая колония Украина.
11.07.2020 01:48
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/11/novost/politika/ermak-obsudil-detali-vstrechi-zelenskogo-i-lukashenko Ермак обсудил детали встречи Зеленского и Лукашенко , зачем это делать Украина давно не колония Московии и зачем нашему президенту ехать в одну из колоний Московии в колхоз "Беларусь", чтобы получить дополнительные инструкции к реализации оманского договора?
11.07.2020 01:58
В "колхозе" Беларусь тоже 73% голосуют за чарку и шкварку и не пыжься тут...
11.07.2020 12:01
Ну как же это ,а отведение войск ко Львову ,договоренное Ермаком? Как же так?
11.07.2020 02:09
Оставим Зе на второй срок -- так и будет. Дело не в Ермаке.
11.07.2020 02:12
Это понятного ему бы первый досидеть! Обещал придти на один срок , а теперь видит что не успеет сдать Украину за один срок и на второй стал метить!
11.07.2020 02:31
Зав. канцелярией опять запрыгнул в кресло министра иностранных дел ?
11.07.2020 02:22
Дерьмак - он универсальный... он - мендель, он - письков, он - президент, он - МИД, он подменил собой все основные государственные органы... он даже в Оман с зеленым говном в роли президента летал... так что, главный их зебилоид абратна соврамшы... он не с детками в Оман летал... unless этот Дермак не детка...
Дермак, отдай долг ленке... она ж тебе билет оплачивала, альфонс херов...
11.07.2020 08:50
Так называемый "конституционный суд" спокойно позволил Зеленскому узурпировать власть, когда поддержал абсолютно антиконституционный роспуск Верховной Рады.
А вот тот факт что в Конституции нет никакого "офиса президента", и страной де-факто управляет какой-то самозванец - этого "КС" не замечает.
11.07.2020 02:25
Помню, лет 20 назад, старый уголовник кучма яростно огрызался, когда его обвиняли в создании и наделении полномочиями неконституционной администрации президента. Вот только его избирателям была "какаяразница", даже второй срок уроду обеспечили...
11.07.2020 06:10
Це все відомо і всіх тих людей будуть судити.
І судді і Зеленський будут відповідати за всі свої дії у сіді.
11.07.2020 09:36
aquarius580: вы совершенно правы. Добавлю только:
Господин Ермак, теперь уже ни для кого не секрет, что вы завербованы ФСБ России. Это потвердил компетентный источник в самой России. При безвольном, употребляющем наркотики президенте, вы присвоили себе все полномочия. Вам предстоит уголовное преследование. Совершенно ясно, что Ермак преследует интересы олигархов и агрессора, но не Украины. Президент Зеленский покрывает опасного самозванца. Именно по инициативе Ермака и при его участии проведены в жизнь настояния Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений, вместо этого сдача территорий), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
11.07.2020 10:36
Ермак сдает России Украинские земли. Тысячи солдат положили жизни за свою землю и Россия свою агентуру пропихнула во власть Украины и агентура работает в интересах России прямо с верха власти Украины. Предателей Украины нужно просто Линчевать!!!
11.07.2020 02:45
Другими словами, агент ФСБ Ермак пока не получил заданий из Кремля, где нужно отвести украинские войска.
11.07.2020 04:07
Завхоз всё разводит.То ли войска,то ли народ Украины.Х.з. то ли плакать ,то ли смеятся.
11.07.2020 05:09
Опять это полшестого "посередине" договорилось.
По новым точкам разведения сил на Донбассе окончательного решения нет, — Ермак о переговорах в Берлине - Цензор.НЕТ 2189
11.07.2020 05:57
У Зеленського з ****** розмова коротка.
І однотипна.
По новым точкам разведения сил на Донбассе окончательного решения нет, — Ермак о переговорах в Берлине - Цензор.НЕТ 4709
11.07.2020 07:30
И марш мендель.сона на пианино в благодарность.
11.07.2020 09:55
Доразводятся, что "введут" как некому иракскому диктатору.
11.07.2020 07:31
Караван іде, *****(((
11.07.2020 07:41
Это как обмен их пленных на наших заложников.. ( бессмысленный при 8 миллионов заложников в руках у Путина) Какой развод.. или это "развод" в другом понимании. Мы на своей земле.. куда мы что должны отводить. ( на админ границы Луганской и Донецкой областей в итоге). Вы это о чем Ермак засибирский. или после попыток первых разводов что то изменилось. Стало меньше обстрелов и жертв..Очередная лапша на уши народа.Нам некуда отступать ( и отводить) мы на своей земле.
11.07.2020 08:16
Накрылся "мирный" план Зели медным тазом. А ведь так смотрел в глаза путина, так смотрел!
11.07.2020 08:20
А в старих точках сепари відійшли?
11.07.2020 08:41
Аж бегом... подальше от данеццка на запад...
11.07.2020 08:52
ага! и устойчиво стрелять перестали ...
(а раненные и не только ... главнокакбыкомандующему не понятно откуда берутся)
11.07.2020 09:51
решения нет, - Ермак о переговорах в Берлине/ Донбасский план Ермака-Козака не сработал 06.07.20/ Сработал кремлёвский план Ермака. Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера" / Коломойский начал импортировать электроэнергию из России/ Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для "Центрэнерго" 08.06.20
11.07.2020 09:20
А хто це такий Єрмак?
Які повноваження у цієї людини згідно чинного законодавства України?
Хто це?!
Чому самозванцям дають слово в пресі?!
11.07.2020 09:33
МИНСКИЕ ТЕЗИСЫ
1. "минские соглашения" - ВЫНУЖДЕННАЯ мера, когда Расия пёрла на Харьков, а Германия и Франция поставили условием своей поддержки.
2. В том виде, как они написаны, их выполнять нельзя. Но и отказаться от них нельзя под угрозой снятия санкций с Расии.
3. Что делать? Тянуть резину до бесконечности, завывая про "гуманность" - на Западе это любят!

Тяните резину!
11.07.2020 09:47
В том и разница между Порошенко и уЗеленскими, что Порошенко поставил преграду и начал работать, как Верховный главнокомандующий, по другим направлениям, чтобы загнать паРашу в стойло, потому, что Верховный главнокомандующий это не Чапаев с шашкой, а дипломат и политик...
11.07.2020 12:11
о как!
а на "старых разведенных" тишь да гладь да Божья Благодать????
предлагаю офис ермака сделать на "староразведенных"....
11.07.2020 09:54
может сперва брата 2 дениску в разведку отправить, порешает что да как?
11.07.2020 09:56
не-не... на ермаке № 1 настаиваю )))
11.07.2020 10:02
Да Вы Батенька балуваный.
11.07.2020 10:04
та да....аж самому противно ))))
11.07.2020 10:32
Все это пустопорожнее бла-бла-бла, а этот фсбэшник Дэрьмак уже должен был бы давать признательные показания после допросов с пристрастием в СБУ ,да вот беда, СБУ у нас теперь такое же ватное ,как и вся зеленая плесень....
11.07.2020 10:00
А нαχερα βοοбще разведение ?
11.07.2020 10:01
Господин Ермак, теперь уже ни для кого не секрет, что вы завербованы ФСБ России. Это потвердил компетентный источник в самой России. При безвольном, употребляющем наркотики президенте, вы присвоили себе все полномочия. Вам предстоит уголовное преследование. Совершенно ясно, что Ермак преследует интересы олигархов и агрессора, но не Украины. Президент Зеленский покрывает опасного самозванца. Именно по инициативе Ермака и при его участии проведены в жизнь настояния Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений, вместо этого сдача территорий), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
11.07.2020 10:30
Щодо нових точок розведення сил на Донбасі остаточного рішення немає, - Єрмак про переговори в Берліні - Цензор.НЕТ 7134 ЗеБИЛЫ ГАВ,ГАВ............
11.07.2020 10:39
Спочатку балаболи сходіть всією конторою президента хоч в одну атаку в тій "ООС" і визволіть те, що добровільно здали ворогу без бою і контрибуцій, порушивши кілька статей Конституції (і вже заробили собі на вишку), яку застосують але потім, коли влада профанів упаде, бо ніхто вже терпіти дітей кухарки які без освіти, без досвіду управління (навіть овочевою базою) завдяки олігофренам виборцям (якже без них) піднялись на вищі щаблі влади. Головнокомандуючий, якій ніколи не служив у армії (проте успішно закінчив Оманську школу ГРУ ім. Януковича), Єрмак чи вірніше Ермек - ставленик ФСБ РФ. Скоро Путін попре колоти коридор, а вони граються у здавання території ворогу. Так дійде, що скоро зелені неуки будуть здавати лівий берег Києва зеленим чоловічкам, як це зробив хабад на чолі з Турчиновим.
11.07.2020 10:57
Да,да именно для разминирования и прекращения обстрелов кремлевский обнуленыш посылает боеприпасы,военную технику,своих военных на Донбасс.только в больном воображении может существовать мысль о разминировании и разведении на фоне усиливающихся обстрелов,увеличения военной техники врага
11.07.2020 11:44
Щодо нових точок розведення сил на Донбасі остаточного рішення немає, - Єрмак про переговори в Берліні - Цензор.НЕТ 3062

Мразота.
11.07.2020 11:55
тварь продажная все не успокоится пока всю территорию не сдаст оккупанту и его ублюдкам с двумя паспортами, личинки которых поступают в вузы как "особенные не качественные".
11.07.2020 14:09
Яке остаточне рішення - куди не плюнь всюди агенти ФСБ?
11.07.2020 14:26
 
 