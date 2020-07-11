Щодо нових точок розведення сил на Донбасі остаточного рішення немає, - Єрмак про переговори в Берліні
Питання про нові точки розведення сил на лінії розмежування на Донбасі за підсумками переговорів у Берліні залишається відкритим.
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за підсумками зустрічі політичних радників лідерів держав-учасників Нормандського формату, яка відбулася в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"На жаль, досі залишається відкритим питання щодо точок розведення, практично багато питань вже узгоджено, але остаточного рішення немає. Дуже близькі до того, щоби погодити план розмінування, дійсно дуже багато часу витрачено на це, але сьогодні ми дуже близькі до результату", - сказав глава ОП.
Єрмак додав, що сподівається на досягнення домовленостей на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо пакету заходів, які б забезпечили припинення вогню.
"Я хочу це підтвердити і сказати, що дійсно ми всі розуміємо, що тільки декларативний характер щодо припинення режиму вогню — він багато разів приймався, але сьогодні ми розуміємо, що потрібен дійсний механізм. І за допомогою наших партнерів (Німеччини і Франції) ми дуже близькі до того, щоб цей механізм був зафіксований", - зазначив глава ОП.
Дермак, отдай долг ленке... она ж тебе билет оплачивала, альфонс херов...
А вот тот факт что в Конституции нет никакого "офиса президента", и страной де-факто управляет какой-то самозванец - этого "КС" не замечает.
І судді і Зеленський будут відповідати за всі свої дії у сіді.
Господин Ермак, теперь уже ни для кого не секрет, что вы завербованы ФСБ России. Это потвердил компетентный источник в самой России. При безвольном, употребляющем наркотики президенте, вы присвоили себе все полномочия. Вам предстоит уголовное преследование. Совершенно ясно, что Ермак преследует интересы олигархов и агрессора, но не Украины. Президент Зеленский покрывает опасного самозванца. Именно по инициативе Ермака и при его участии проведены в жизнь настояния Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений, вместо этого сдача территорий), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
І однотипна.
(а раненные и не только ... главнокакбыкомандующему не понятно откуда берутся)
Які повноваження у цієї людини згідно чинного законодавства України?
Хто це?!
Чому самозванцям дають слово в пресі?!
1. "минские соглашения" - ВЫНУЖДЕННАЯ мера, когда Расия пёрла на Харьков, а Германия и Франция поставили условием своей поддержки.
2. В том виде, как они написаны, их выполнять нельзя. Но и отказаться от них нельзя под угрозой снятия санкций с Расии.
3. Что делать? Тянуть резину до бесконечности, завывая про "гуманность" - на Западе это любят!
Тяните резину!
а на "старых разведенных" тишь да гладь да Божья Благодать????
предлагаю офис ермака сделать на "староразведенных"....
Мразота.