Справа МН17: Інші країни можуть долучитися до позову Нідерландів проти Росії в ЄСПЛ

Нідерланди розглядають можливість участі інших держав у процесі проти РФ в ЄСПЛ у справі збитого пасажирського літака рейсу МН17.

Про це повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже важливо, що ініціюючи міждержавний спір, Нідерланди виступають від імені усіх загиблих та їхніх родичів. Нідерландська сторона також розглядає можливість долучення інших держав до цього процесу. Зокрема, держав-членів ССГ та держав, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака", - наголосив Ченцов.

У відповідь на запитання щодо намірів України долучитися до справи, ініційованої Нідерландами в ЄСПЛ, посол України в Нідерландах Ченцов зазначив, що доцільність такого кроку ухвалюватиметься з урахуванням, зокрема, розгляду справи "Україна проти РФ" у МС ООН та раніше ініційованого Україною міждержавного позову проти РФ у ЄСПЛ із залученням органів, які ведуть ці справи, відповідно, МЗС та Мін'юсту.

"Подання Нідерландами позову проти РФ у ЄСПЛ є важливим кроком, що доповнює заходи, що вже вживаються у судовій площині на виконання резолюції РБ ООН 2166. Приєднання Нідерландів до позову родин загиблих проти РФ у ЄСПЛ напередодні шостої річниці збиття літака є також важливим символічним жестом, який високо оцінюється родинами загиблих", - сказав дипломат.

Нагадаємо, 10 липня 2020 року уряд Нідерландів заявив, що подає проти Російської Федерації позов до Європейського суду з прав людини у справі про катастрофу "Боїнга" Малайзійських авіаліній над Донбасом.

Нідерланди уточнили, що одночасно з позовом до ЄСПЛ передадуть індивідуальні скарги родичів жертв катастрофи.

Топ коментарі
+14
Это не Печерский суд. Жернова западной юстиции мелят медленно,но неотвратимо. Не взирая на визг и писки тех,кто попал под них..
показати весь коментар
11.07.2020 02:46 Відповісти
+6
Иски к рашке ,в том числе и по Крыму? Куда важнее просто посмотреть в глаза и перестать стрелять..
показати весь коментар
11.07.2020 03:52 Відповісти
+4
73% слили это всё вместе с Порохом и его командой,Димтрий Иванов
показати весь коментар
11.07.2020 04:43 Відповісти
А воно для Бєні треба?
показати весь коментар
11.07.2020 02:32 Відповісти
Это не Печерский суд. Жернова западной юстиции мелят медленно,но неотвратимо. Не взирая на визг и писки тех,кто попал под них..
показати весь коментар
11.07.2020 02:46 Відповісти
Малайзия - не член Совета Европы. Ее граждане не могут туда обращаться. Мне не понятна, к чему вся эта шумиха и стыранные телодвижения, если русню уже судят в гааге, тем более, что решения ЕСПЧ, как и самого Совета Европы, имеют мизерный международный резонанс. Вот было, например, продавленное с моим участием решение парламентской ассамблеи совета европы об учреждениии Трибунала по преступлениям (россии) на Кавказе. Вы о нём слышали?" О нем даже не написали мировые СМИ в день, когда оно было принято. Вывод дела о МХ17 в ЕСПЧ - это похоже на разводку и жест западных политических импотентов в сторону обнулявки.
показати весь коментар
11.07.2020 15:15 Відповісти
все-таки хорошо что подают Нидерланды, а не Украина, в ней бы зрада гонялась за пэрэмогой до скончания века и в итоге ничего бы не получилось
показати весь коментар
11.07.2020 01:53 Відповісти
Важно понимать, где мы в этой схеме и где наши иски к РФ, в том числе и по Крыму. Давно не слышно ничего по этому поводу, умные просветите
показати весь коментар
11.07.2020 01:54 Відповісти
73% слили это всё вместе с Порохом и его командой,Димтрий Иванов
показати весь коментар
11.07.2020 04:43 Відповісти
Дмитрий,какой еще "просветите"?Дурака учить ,только портить.Родственники погибших дождались все таки дня,когда уже можно подавать иски именно к кацапам,а не к Украине,которая просто была обязана обеспечить безопасные пролеты над своей территорией.Эти иски,теперь подтверждают,что кацапы это сторона конфликта,а не "настамнет."И ЕСПЧ подтвердит,что кацапы на все 100% виноваты и обязаны выплатить денежную компенсацию.
показати весь коментар
12.07.2020 07:52 Відповісти
Иски к рашке ,в том числе и по Крыму? Куда важнее просто посмотреть в глаза и перестать стрелять..
показати весь коментар
11.07.2020 03:52 Відповісти
А присоединится ли найвэлычнишый лидер современности? Как думаете?
показати весь коментар
11.07.2020 07:00 Відповісти
Свиночолый гэтьман что ли?
Если не посадят, то обязательно где то в кулуарах ЕСПЧ (возле туалета) будет раздавать интервью с громогласной речью телеканалу "Перший".
показати весь коментар
11.07.2020 07:05 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 08:31 Відповісти
похмелись лапоть
показати весь коментар
11.07.2020 08:14 Відповісти
в лаптях твой папа ходил
показати весь коментар
11.07.2020 08:30 Відповісти
У Петра Лексеича нявестка из лаптеногих,сваты соотвеиственно тоже лапти,Сыночек в Лондоне на Хелувин лапти ,одевает.
С "лаптями " поокуратней
показати весь коментар
11.07.2020 08:41 Відповісти
И дивоча фамилия жены гетьмана- Переведенцева.
показати весь коментар
11.07.2020 08:47 Відповісти
Щось підозріло не чути нічого про позицію Малайзії.
Адже це був рейс малайзійських авіаліній.
показати весь коментар
11.07.2020 07:37 Відповісти
Малайзия будет молчать -- РФ скупает всё пальмовое масло,
что производится в Майлазии.
показати весь коментар
11.07.2020 09:07 Відповісти
Zaplatyt raska dengi za to sto sbyli samoliot,tocnej pensionery ix zaplatyt.No nado osudit vojenix v tom cysle Soigu I drugix vojenix prestupnikov
показати весь коментар
11.07.2020 08:00 Відповісти
шо то Я плохо не понял
показати весь коментар
11.07.2020 08:13 Відповісти
А я все зрозумів, хоча Відасіку можна було вже давно встановити розкладку кирилиці.
показати весь коментар
11.07.2020 08:51 Відповісти
Trudni jest bukvi.Da I kirilica eto ne Kijevskoj rusi,a ruskaja teper kotoraja oznacala okupaciju togo ili inogo naroda.Nezria teper byvsyje strain sssr ego otkazalis I naciali ispolzyvat latyniu.Kirilica ona pocti nikde neispolzyvajet ES stranax tolko Bolgari kazetsia ejio ispolzyvajet.Kirilica jest po latyni kak bi oficialno ispolzyvajet.naucnaja romanizacija nazyvahetsia vot sto poxoze u menia polucajtsia.Ranse byla ciframi kirilica A eto 1.B eto 2
показати весь коментар
11.07.2020 09:44 Відповісти
Ну установи себе российскую раскладку. У меня она есть, но я ею пользуюсь редко.
показати весь коментар
11.07.2020 10:01 Відповісти
a nam ne nada rassejskoj raskladki. Segodnja ty stuchish na russkoj klaviature, a zavtra russkie stuchat tebe etoj klaviaturoj po golove.
показати весь коментар
11.07.2020 15:17 Відповісти
rasejski jazyk tut nenuzen,vezde s taboj dolzni govorit po litovski,jesli takogo nebudet podajios zalobu samoupravliajenyje oni resit za 5 dnej etu problemu.Luce stob nebylo rasejskogo ajzyka,a to potom dvuxjazycyje,rusko govoriaqcyje I poxozyje pretenziji.Anglijski on vazen dlia sebia potomu sto im mozno govorit vezde,litovski nuzen Litve,a ruski pust ruskije v rosiji govoriat mezdu saboj,mi s nimi nexocem imet nicego obcego
показати весь коментар
11.07.2020 21:35 Відповісти
користайся транслітом, нічого не треба викачувати і кирилиця завжди під рукою https://translit.ru/ru/
показати весь коментар
11.07.2020 10:31 Відповісти
пока решения суда нет толку от исков , пока это политика
показати весь коментар
11.07.2020 08:34 Відповісти
На заході не подають без підстав, це не болотяна федерація.
показати весь коментар
11.07.2020 08:55 Відповісти
Сывочелый еще не назвал это своей Пэрэмогой ?
показати весь коментар
11.07.2020 08:42 Відповісти
Вбивство дітей перемогою не назвуть, хіба що москалі.
показати весь коментар
11.07.2020 08:56 Відповісти
Все, запустили маховик.
Гаплик расєє.
показати весь коментар
11.07.2020 09:25 Відповісти
ЕСПЧ - это скорее громоотвод для русни, чем маховик.
показати весь коментар
11.07.2020 15:19 Відповісти
маховик вашего гаплика запущен давно.Пока толстый сохнет, то худой сдохнет....
показати весь коментар
12.07.2020 04:57 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 10:51 Відповісти
«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ею размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», - сказал Владимир Путин.

показати весь коментар
11.07.2020 14:09 Відповісти
