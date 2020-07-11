Справа МН17: Інші країни можуть долучитися до позову Нідерландів проти Росії в ЄСПЛ

Нідерланди розглядають можливість участі інших держав у процесі проти РФ в ЄСПЛ у справі збитого пасажирського літака рейсу МН17.

Про це повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

"Дуже важливо, що ініціюючи міждержавний спір, Нідерланди виступають від імені усіх загиблих та їхніх родичів. Нідерландська сторона також розглядає можливість долучення інших держав до цього процесу. Зокрема, держав-членів ССГ та держав, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака", - наголосив Ченцов.

У відповідь на запитання щодо намірів України долучитися до справи, ініційованої Нідерландами в ЄСПЛ, посол України в Нідерландах Ченцов зазначив, що доцільність такого кроку ухвалюватиметься з урахуванням, зокрема, розгляду справи "Україна проти РФ" у МС ООН та раніше ініційованого Україною міждержавного позову проти РФ у ЄСПЛ із залученням органів, які ведуть ці справи, відповідно, МЗС та Мін'юсту.

"Подання Нідерландами позову проти РФ у ЄСПЛ є важливим кроком, що доповнює заходи, що вже вживаються у судовій площині на виконання резолюції РБ ООН 2166. Приєднання Нідерландів до позову родин загиблих проти РФ у ЄСПЛ напередодні шостої річниці збиття літака є також важливим символічним жестом, який високо оцінюється родинами загиблих", - сказав дипломат.

Нагадаємо, 10 липня 2020 року уряд Нідерландів заявив, що подає проти Російської Федерації позов до Європейського суду з прав людини у справі про катастрофу "Боїнга" Малайзійських авіаліній над Донбасом.

Нідерланди уточнили, що одночасно з позовом до ЄСПЛ передадуть індивідуальні скарги родичів жертв катастрофи.