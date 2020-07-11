Один український воїн загинув, трьох поранено, знищено трьох терористів, найманці РФ 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець загинув, ще троє українських воїнів зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-мм та 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю… За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів, на превеликий жаль, один український захисник загинув, ще троє – зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Обстрілу зазнали такі населенні пункти: Причепилівка, Оріхове, Троїцьке, Хутір Вільний, Новотошківське, Новолуганське, Катеринівка, Водяне, Авдіївка, Невельське, Лебединське.

За даними української розвідки, за минулу добу наші захисники знищили трьох і поранили щонайменше трьох російських найманців.

"Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм біля Водяного. За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед наших захисників немає", - підсумували в штабі ООС.

