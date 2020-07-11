УКР
Один український воїн загинув, трьох поранено, знищено трьох терористів, найманці РФ 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець загинув, ще троє українських воїнів зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-мм та 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю… За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів, на превеликий жаль, один український захисник загинув, ще троє – зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: "Окопна війна": Якщо нам дадуть команду, будемо гнати росіян у хвіст і гриву, - воїн 57-ї бригади Петро Єлісєєв. ВIДЕО

Обстрілу зазнали такі населенні пункти: Причепилівка, Оріхове, Троїцьке, Хутір Вільний, Новотошківське, Новолуганське, Катеринівка, Водяне, Авдіївка, Невельське, Лебединське.

За даними української розвідки, за минулу добу наші захисники знищили трьох і поранили щонайменше трьох російських найманців.

"Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм біля Водяного. За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед наших захисників немає", - підсумували в штабі ООС.

Дивіться: Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття. ФОТОрепортаж

Автор: 

втрати (4531) найманці рф (2071) операція Об’єднаних сил (6725)
Топ коментарі
+30
Вічна пам'ять Героям оборонцям України!
11.07.2020 08:23 Відповісти
+26
11.07.2020 08:21 Відповісти
+25
Раненным: сил и выздоровления........
11.07.2020 08:23 Відповісти
11.07.2020 08:21 Відповісти
11.07.2020 08:23 Відповісти
11.07.2020 08:23 Відповісти
Один украинский воин погиб, трое получили ранения, уничтожены трое террористов, наемники РФ 17 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7441

Царство Небесне !
11.07.2020 08:31 Відповісти
Твои ж братья и сообщают.
Один український воїн загинув, трьох поранено, знищено трьох терористів, найманці РФ 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8216
11.07.2020 08:38 Відповісти
Вічна пам"ять Герою.
Один украинский воин погиб, трое получили ранения, уничтожены трое террористов, наемники РФ 17 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5738
11.07.2020 08:32 Відповісти
Борони Боже Захисників України, Вічна Память Загиблому Воїну!
Хай згинуть всі наші вороги!
11.07.2020 08:35 Відповісти
Историк Марк Солонин из Самары, выступая на форуме в Эстонии, говорил с трибуны европейцам формулу отношений с РФ. Не верьте, не бойтесь, не просите. Мы верим, что нам отдадут контроль над границей, боимся постоянно, что Путин нападет, просим постоянно Путина на Нормандский формат и на Минск.
П.С. Так он еврокомиссаров спрашивает, почему вы называете бандитско-чекистскую сволочь "наши коллеги,наши партнеры по кооперации и интеграции". Почему нам, украинцам, это непонятно?

11.07.2020 08:40 Відповісти
14.07.2020 12:29 Відповісти
Вічна пам'ять!
11.07.2020 09:21 Відповісти
Зеленського будут судити.
11.07.2020 09:30 Відповісти
Господи, бержи наших захисників.
Одужання, пораненим хлопцям.
Вічна па'мять, загиблому Герою
Один український воїн загинув, трьох поранено, знищено трьох терористів, найманці РФ 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1115
11.07.2020 09:31 Відповісти
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
11.07.2020 09:34 Відповісти
Не хочет ли ничтожество- паяц посмотреть в глаза его матери? Вопрос риторический. Обосрётся!Один український воїн загинув, трьох поранено, знищено трьох терористів, найманці РФ 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 135
11.07.2020 11:47 Відповісти
Зеленскому пофиг.
11.07.2020 11:57 Відповісти
Один український воїн загинув, трьох поранено, знищено трьох терористів, найманці РФ 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8321
11.07.2020 13:16 Відповісти
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Один український воїн загинув, трьох поранено, знищено трьох терористів, найманці РФ 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5541
11.07.2020 13:18 Відповісти
Слава Україні ! Героям Слава !
Пройшов рік...і виявилось, що при "вовку в овечій шкурі" порядку було більше і втрати на фронті були менші, бо він (вовк) - "санітар лісу" і організатор порядку !
А "кіт з мішка" хоче лише, щоб його поглажували і хвалили, а сам ні на що не здатен, і наступає безлад, в результаті чого збільшуються втрати !!!
12.07.2020 04:26 Відповісти
СВОЛОЧИ!!!
отмените "режим тишины" или своих сыновей-мажорчиков отправьте на передовую!
12.07.2020 08:18 Відповісти
14.07.2020 12:28 Відповісти
 
 