Один український воїн загинув, трьох поранено, знищено трьох терористів, найманці РФ 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС
За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець загинув, ще троє українських воїнів зазнали поранень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-мм та 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю… За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів, на превеликий жаль, один український захисник загинув, ще троє – зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Обстрілу зазнали такі населенні пункти: Причепилівка, Оріхове, Троїцьке, Хутір Вільний, Новотошківське, Новолуганське, Катеринівка, Водяне, Авдіївка, Невельське, Лебединське.
За даними української розвідки, за минулу добу наші захисники знищили трьох і поранили щонайменше трьох російських найманців.
"Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм біля Водяного. За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед наших захисників немає", - підсумували в штабі ООС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным: сил и выздоровления........
Царство Небесне !
Хай згинуть всі наші вороги!
П.С. Так он еврокомиссаров спрашивает, почему вы называете бандитско-чекистскую сволочь "наши коллеги,наши партнеры по кооперации и интеграции". Почему нам, украинцам, это непонятно?
Одужання, пораненим хлопцям.
Вічна па'мять, загиблому Герою
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Пройшов рік...і виявилось, що при "вовку в овечій шкурі" порядку було більше і втрати на фронті були менші, бо він (вовк) - "санітар лісу" і організатор порядку !
А "кіт з мішка" хоче лише, щоб його поглажували і хвалили, а сам ні на що не здатен, і наступає безлад, в результаті чого збільшуються втрати !!!
отмените "режим тишины" или своих сыновей-мажорчиков отправьте на передовую!