Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 560 тис., інфікованих - понад 12,46 млн, - університет Гопкінса

Кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань у світі досягля станом на 8:00 суботи 560 тис. 209 осіб, збільшившись за добу на 5 тис. 285.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

На 8:00 четверга цей показник становив 6 тис. 10 осіб.

Загалом у світі від початку пандемії, за даними університету, на 8:00 суботи налічувалося 12 млн 446 тис. 337 інфікованих COVID-19, зростання за минулу добу становило 177 тис. 819 проти 255 тис. 798 інфікованих добою раніше, вилікувалися 6,88 млн осіб.

Понад 1 млн осіб, які заразилися від початку пандемії, за інформацією університету, зареєстровано в США та Бразилії.

У Сполучених Штатах станом на 8:00 суботи виявлено 3 млн 184 тис. 573 хворих (зростання за добу 66 тис. 627), померли 134 тис. 92 людини (зростання за добу - 802), вилікувалися 983 тис.

У Бразилії кількість інфікованих досягла 1 млн 800 тис. 827 (зростання за добу 45 тис. 48,), померли 70 тис. 398 (зростання за добу 1 тис. 214), вилікувалися більш ніж 1 млн 217 тис.

На третьому місці за кількістю заражених залишається Індія, де за минулу добу кількість хворих зросла з 793 тис. 802 до 820 тис. 916 за 22 тис. 123 летальних випадків, 515 тис. осіб видужали.

За кількістю померлих на третьому місці розташовується Велика Британія, де з початку пандемії жертвами коронавірусу стали 44 тис. 735 осіб, заразилися 289 тис. 678 осіб.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці щодо найважливіших світових подій, рівень смертності на 1 млн мешканців планети становить 72,2. У США на 1 млн населення померли 413 осіб, у Бразилії - 332, в Індії - 16, у Великій Британії - 658.