У Харкові мерія відкриває кінотеатри, хоча область, як і раніше, не відповідає критеріям пом'якшення карантину

Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні в п'ятницю, 10 липня, дозволила кінотеатрам відновити роботу і заборонила розважальним закладам працювати після 23:00.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міськради.

"Як було зазначено під час засідання, такі заходи обумовлені погіршенням епідемічної ситуації в місті. Зокрема, з 2 по 8 липня в Харкові на коронавірус захворіла 271 особа, що становить 87,4% від загальної кількості зафіксованих випадків у регіоні", - йдеться в повідомленні мерії.

В інформації зазначається, що відвідування кінотеатрів дозволено за умови дотримання безпечної дистанції між глядачами і наявності в них захисних масок. Крім того, в закладах обов'язково має проводитися дезінфекція.

Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на п'ятницю Харківська область, як і раніше, входила до областей, які не можуть пом'якшувати карантинні обмеження, оскільки тут коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 перевищує 11%.

Як повідомлялося, рішення про заборону роботи кінотеатрів було ухвалено комісією 3 липня. Тоді ж було обмежено проведення масових заходів за участю понад 10 осіб, заборонено роботу підприємств громадського харчування, де немає літніх майданчиків або площа залу менша за 50 кв.м, за винятком послуг з адресної доставки замовлень і замовлень на винос. Роботу кафе і ресторанів після 22:00 було заборонено.

