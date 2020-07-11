УКР
У Харкові мерія відкриває кінотеатри, хоча область, як і раніше, не відповідає критеріям пом'якшення карантину

Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні в п'ятницю, 10 липня, дозволила кінотеатрам відновити роботу і заборонила розважальним закладам працювати після 23:00.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міськради.

"Як було зазначено під час засідання, такі заходи обумовлені погіршенням епідемічної ситуації в місті. Зокрема, з 2 по 8 липня в Харкові на коронавірус захворіла 271 особа, що становить 87,4% від загальної кількості зафіксованих випадків у регіоні", - йдеться в повідомленні мерії.

В інформації зазначається, що відвідування кінотеатрів дозволено за умови дотримання безпечної дистанції між глядачами і наявності в них захисних масок. Крім того, в закладах обов'язково має проводитися дезінфекція.

Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на п'ятницю Харківська область, як і раніше, входила до областей, які не можуть пом'якшувати карантинні обмеження, оскільки тут коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 перевищує 11%.

Як повідомлялося, рішення про заборону роботи кінотеатрів було ухвалено комісією 3 липня. Тоді ж було обмежено проведення масових заходів за участю понад 10 осіб, заборонено роботу підприємств громадського харчування, де немає літніх майданчиків або площа залу менша за 50 кв.м, за винятком послуг з адресної доставки замовлень і замовлень на винос. Роботу кафе і ресторанів після 22:00 було заборонено.

карантин (18172) Харків (5843) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+3
Сепаров любят в Украине.Вернее боятся.Нужно забить на европу и отправить колясочника на его историческую родину ,прилюдно отобрав у него паспорт Украины.Но увы это не про наши "власти" всю независимость.И партии и флаги тут не причем,все с мацквы кормятся.
11.07.2020 09:23 Відповісти
+3
Ответ такой же ,как и за времена 5 лет "патриота".
11.07.2020 09:31 Відповісти
+2
Так пытаются,а петя говорит палитические репрессии.Когда закрывал шустера по своим хотелкам,когда добробаты разгонял ,не думал,что к нему тоже прийдут и спросят.Пришли,вместо того ,чтоб как он тут вещал идти в Украинский самый справедливый суд в мире,который он и создал,он бежит к европейцам и поливает там грязью Украину,которую он типа любит.Смешно.
11.07.2020 09:40 Відповісти
Сепаров любят в Украине.Вернее боятся.Нужно забить на европу и отправить колясочника на его историческую родину ,прилюдно отобрав у него паспорт Украины.Но увы это не про наши "власти" всю независимость.И партии и флаги тут не причем,все с мацквы кормятся.
11.07.2020 09:23 Відповісти
Тепер запитання до найвеличнішого: чому не сидять різні кернеси, підрахуї та інші медведчуки.
11.07.2020 09:26 Відповісти
Ответ такой же ,как и за времена 5 лет "патриота".
11.07.2020 09:31 Відповісти
При владі новиє ліца. Чому не виконується обіцянка?
11.07.2020 09:35 Відповісти
Так пытаются,а петя говорит палитические репрессии.Когда закрывал шустера по своим хотелкам,когда добробаты разгонял ,не думал,что к нему тоже прийдут и спросят.Пришли,вместо того ,чтоб как он тут вещал идти в Украинский самый справедливый суд в мире,который он и создал,он бежит к европейцам и поливает там грязью Украину,которую он типа любит.Смешно.
11.07.2020 09:40 Відповісти
Велюр-2.
11.07.2020 09:23 Відповісти
поки ми обговорюєм дирки Плівкача,приписдент бєз шума і пилі відкрив небо для расєянських літаків. 10.07.20. Рейс Анапа-Пєтєрбурх

В Харькове мэрия открывает кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина - Цензор.НЕТ 3280 В Харькове мэрия открывает кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина - Цензор.НЕТ 6414
11.07.2020 09:23 Відповісти
************ патамушта.
11.07.2020 09:28 Відповісти
а что за непонятные тело движения у этого рейса!?
11.07.2020 09:31 Відповісти
Похоже в Горловку залетали.
11.07.2020 09:34 Відповісти
11.07.2020 10:22 Відповісти
Ну,почти...
По окупированной
11.07.2020 11:13 Відповісти
в Черновцах бубочке подкинули прекрасную идею
https://twitter.com/babaikit/status/1281568336925593602
11.07.2020 09:27 Відповісти
Краще б підкинули яйце, як завгару.
В Харькове мэрия открывает кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина - Цензор.НЕТ 2130
11.07.2020 09:30 Відповісти
я ещё лучше его яйца в ростов завгару.
11.07.2020 09:51 Відповісти
у бубочки самого таких "идей" как у дурня махорки.
11.07.2020 09:46 Відповісти
11.07.2020 09:42 Відповісти
Похоже этот "комик" всех сможет рассмешить лишь болтаясь на осине.
11.07.2020 10:25 Відповісти
Угорщина розпочинає програму фінансової підтримки для представників угорської меншини щодо викупу земель сільськогосподарського значення. Кошти з держбюджету Угорщини проходитимуть через міністерство аграрної політики та фонд імені Габора Бетлена.

https://donpatriot.news/uhorshchynu-zapidozryly-u-tykhij-okupatsii-cherez-finansovu-pidtrymku-u-vykupi-zemel-menshynamy
11.07.2020 09:54 Відповісти
ВиRUSов нет в природе,задрали уже своей Мировой революцией,ишаки Мавзолейные...
11.07.2020 09:55 Відповісти
Гэпу впихнуть в кинотеатр и закрыть на амбарный замок.
11.07.2020 10:21 Відповісти
11.07.2020 10:34 Відповісти
Эта патамушта ат скуки пагибла больше людей чем ат каранааируса! Людям была нечева сматреть!
11.07.2020 11:17 Відповісти
У Гепы -выборы и его Ворсовета.Бамажками своими забил все почтовые ящики горожан.А прямо посреди улицы напротив ворисполкома провалье образовалось в асфальте.Видно коллектор обвалился.
11.07.2020 11:21 Відповісти
Никто не знает, что это за кинотеатр такой красивый на фото?)
11.07.2020 11:24 Відповісти
Ипанутым не доходит,что скоро останется один критерий - это отсутствие денег в казне, потому как некому будет платить налоги, а попытки ввести новые налоги только приведут к всеобщему коллапсу.
11.07.2020 11:29 Відповісти
Харьков это такой остров коррупции и сепаратизма во главе с украинофобом Геной который в свое время договорился с шоколадным барыгой о дружбе и сотрудничестве . А нынешний през предатель с ним брат ментальный и молочный . Я оптимист ,но думаю , что с такой властью и такими избирателями Украина надолго отложила свое процветание .
11.07.2020 12:25 Відповісти
ГОПкина не интересую ваши благополучия!
Ему интересны откаты...
12.07.2020 08:00 Відповісти
 
 