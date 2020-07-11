УКР
Київ випередив Львівщину за кількістю нових заражень на COVID-19 - за добу 125 нових випадків

Водночас Львівщина залишається регіоном, де зареєстровано найбільше заражень коронавірусом COVID-19 в Україні за весь час пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Так, за минулу добу в столиці підтвердили 125 нових випадків коронавірусу, на Львівщині - 119, на Закарпатті - 108.

Водночас Волинь і Рівненщина мають найбільшу кількість випадків одужання від COVID-19 за добу - 179 і 198.

Не зафіксували нових заражень на коронавірус тільки на Кіровоградщині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Пізніше мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що двоє хворих за минулу добу померли.

"Всього коронавірус забрав життя 124 киян. На сьогодні в столиці вже 6115 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед захворілих 57 жінок віком від 20 до 80 років і дівчинка, якій сім років. А також - 61 чоловік віком від 21 до 75 років і шість хлопчиків від 4 до 14 років. Захворіли, зокрема, і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 25 осіб. Загалом коронавірус перемогли 2058 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 36, у Шевченківському - 18, у Святошинському та Голосіївському районах - по 14 випадків.

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
По-моему, писать статьи на тему кто кого обогнал, это то же самое, что и, например, голосовать "по приколу".
11.07.2020 10:42 Відповісти
в киеве все хорошо живу здесь много лет к сожалению семья большая много друзей и знакомых никто из них незаболел нахер этот карантин прибацаный майдана бояться чтоб люди не собирались
11.07.2020 15:45 Відповісти
прохфесор не рассказал как рак убивает архитектуру любого органа человека, парламент вообще уделался
11.07.2020 20:44 Відповісти
По-моему, писать статьи на тему кто кого обогнал, это то же самое, что и, например, голосовать "по приколу".
11.07.2020 10:42 Відповісти
Розкрадання тестів на коронавірус в лавах ЗСУ
Всі країни Європи та їхні Збройні Сили успішно борються з хвилею захворювань на COVID - 19, проте, у Збройних Силах України й досі головною зброєю проти коронавірусу є флюорографія та масові збори військовослужбовців для проведення незрозумілих навчань та тренувань під виглядом «обсервацій».
Тобто, й досі йдемо за радянським принципом «загального імунітету» і віддання недолугих, необдуманих рішень та наказів керівництва ЗСУ.
До прикладу, в період карантину події на Сході України не завмерли, агресія з боку Російської Федерації не «на лікарняному», а військовослужбовці Збройних Сил України змушенні виконувати бойові завдання в ООС.
Так, нещодавно вказівку від командування ЗСУ щодо ротації в зону ООС отримав 8 полк спеціального призначення Сил Спеціальних операцій, що дислокується в м. Хмельницький. Не вперше, виконуючи бойове завдання в зоні ООС, військові цього полку, виконуючи накази командування почали збиратись на Схід України на ротацію. І все б нічого, але, разом з наказом про відрядження в зону ООС, військові 8 полку отримали вказівку про проходження так званої «обсервації» терміном 2 тижні до від'їзду в зону ООС та 2 тижні по приїзду не за місцем дислокації військової частини, а в навчальному центрі в м. Бердичів Житомирської області де нещодавно було виявлено коронавірус в одного з військових цієї частини.
Паралельно, в умовах так званої «обсервації» військові мають прослухати курс лекцій від осіб, які вільно заходять, а потім покидають місця обсервації військових. По закінчення «обсервації» для виявлення симптомів коронавірусу військовим роблять флюорографію!!! Так, не ПЛР - тести, а радянську флюорографію.
Питання від військовослужбовці 8 полку спеціального призначення до Головнокомандувача ЗСУ:
1. Де логіка в так званій «обсервації»?
2. Чому її не можна замінити самоізоляцією?
3. Де тести на коронавірус наданні для ЗСУ?
4. Чому керівництво ЗСУ, мандруючи областями України безпосередньо контактуючи з військовими, які відряджаються в зону ООС, не проходять обсервації?
5. І, як ви думаєте, може бути укомплектована на 100 % структура ЗСУ, та мати відповідний престиж професія військового, якщо він, ризикуючи життям, отримує за це в середньому 15 тисяч гривень зарплатні та 8 місяців в році не бачить родини, змушений виконувати недолугі та нелогічні вказівки, що суперечать усім умовам пом'якшення карантину в Україні та світі?
До прикладу, на сьогоднішній день, люди повертаючись з - за кордону, з відпусток не піддаються самоізоляції вдома, не говорячи про вимушені «обсервації» радянського зразка в армії.
11.07.2020 10:48 Відповісти
говнокомандувач в курсі?? Чи знову традіційне "какая разница"?
11.07.2020 17:23 Відповісти
Соотношение к населению берите.
11.07.2020 11:40 Відповісти
Чомусь не дивуюся. Особливо після збіговиська пари тисяч любителів поросяти , які були без масок, а потім розвезли заразу по всьому Києву та за його межі.
11.07.2020 12:23 Відповісти
Понаїхали галичане в Київ.
11.07.2020 12:45 Відповісти
А не треба відділяти Київ від Київщини - і Львівщина відразу відстане, переставши бути першою, - і за загальною кількістю виявлених випадків, і за числом жертв Нашої Епідемії.
11.07.2020 13:03 Відповісти
часто слышу от разных людей, что родственников умерших от разных болезней людей за деньги просят согласиться говорить что умерли от ковид, для чего это им?
11.07.2020 13:43 Відповісти
у меня дядя в нежине живетвсю жизнь мучаеться с язвой было обострение забрали в больницу постовили ковид начните доплачивать по 10000 за работу с ковидными и они у вас и в трамватологиях лежать будут
11.07.2020 15:42 Відповісти
це точно??
11.07.2020 17:24 Відповісти
Чому Кіїв до сих пір не закрили, запровадивши самий суворий карантин?!
11.07.2020 15:01 Відповісти
Себя закрой.
11.07.2020 15:07 Відповісти
Закрив би............ якби можна було закритись від куївських "керувальників".
Дістали вже постійно визивати до себе в той гадюшник. Та і самі їздять з перевірками. До того ж - їздять по всій Україні, розносячи заразу.
11.07.2020 15:35 Відповісти
в киеве все хорошо живу здесь много лет к сожалению семья большая много друзей и знакомых никто из них незаболел нахер этот карантин прибацаный майдана бояться чтоб люди не собирались
11.07.2020 15:45 Відповісти
да пошли вы в жопу со своим вирусом страну парализовали дебилы от ваших карантинов умрет гораздо больше людей чем от этого вируса все не знаете уже как нагадить людям вымираем мы медленно скоты проклятые со своим байденом
11.07.2020 15:36 Відповісти
нуда надо чтоб дысмло ато школы открывать придеться
11.07.2020 15:38 Відповісти
Задолбали рисовать заказную статистику. Кода уже наторгуются?
11.07.2020 18:42 Відповісти
давно пора
11.07.2020 22:22 Відповісти
 
 