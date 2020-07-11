Київ випередив Львівщину за кількістю нових заражень на COVID-19 - за добу 125 нових випадків

Водночас Львівщина залишається регіоном, де зареєстровано найбільше заражень коронавірусом COVID-19 в Україні за весь час пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Так, за минулу добу в столиці підтвердили 125 нових випадків коронавірусу, на Львівщині - 119, на Закарпатті - 108.

Водночас Волинь і Рівненщина мають найбільшу кількість випадків одужання від COVID-19 за добу - 179 і 198.

Не зафіксували нових заражень на коронавірус тільки на Кіровоградщині.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що двоє хворих за минулу добу померли.

"Всього коронавірус забрав життя 124 киян. На сьогодні в столиці вже 6115 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед захворілих 57 жінок віком від 20 до 80 років і дівчинка, якій сім років. А також - 61 чоловік віком від 21 до 75 років і шість хлопчиків від 4 до 14 років. Захворіли, зокрема, і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 25 осіб. Загалом коронавірус перемогли 2058 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 36, у Шевченківському - 18, у Святошинському та Голосіївському районах - по 14 випадків.