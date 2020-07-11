Київ випередив Львівщину за кількістю нових заражень на COVID-19 - за добу 125 нових випадків
Водночас Львівщина залишається регіоном, де зареєстровано найбільше заражень коронавірусом COVID-19 в Україні за весь час пандемії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.
Так, за минулу добу в столиці підтвердили 125 нових випадків коронавірусу, на Львівщині - 119, на Закарпатті - 108.
Водночас Волинь і Рівненщина мають найбільшу кількість випадків одужання від COVID-19 за добу - 179 і 198.
Не зафіксували нових заражень на коронавірус тільки на Кіровоградщині.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що двоє хворих за минулу добу померли.
"Всього коронавірус забрав життя 124 киян. На сьогодні в столиці вже 6115 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.
Серед захворілих 57 жінок віком від 20 до 80 років і дівчинка, якій сім років. А також - 61 чоловік віком від 21 до 75 років і шість хлопчиків від 4 до 14 років. Захворіли, зокрема, і троє медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 25 осіб. Загалом коронавірус перемогли 2058 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 36, у Шевченківському - 18, у Святошинському та Голосіївському районах - по 14 випадків.
Всі країни Європи та їхні Збройні Сили успішно борються з хвилею захворювань на COVID - 19, проте, у Збройних Силах України й досі головною зброєю проти коронавірусу є флюорографія та масові збори військовослужбовців для проведення незрозумілих навчань та тренувань під виглядом «обсервацій».
Тобто, й досі йдемо за радянським принципом «загального імунітету» і віддання недолугих, необдуманих рішень та наказів керівництва ЗСУ.
До прикладу, в період карантину події на Сході України не завмерли, агресія з боку Російської Федерації не «на лікарняному», а військовослужбовці Збройних Сил України змушенні виконувати бойові завдання в ООС.
Так, нещодавно вказівку від командування ЗСУ щодо ротації в зону ООС отримав 8 полк спеціального призначення Сил Спеціальних операцій, що дислокується в м. Хмельницький. Не вперше, виконуючи бойове завдання в зоні ООС, військові цього полку, виконуючи накази командування почали збиратись на Схід України на ротацію. І все б нічого, але, разом з наказом про відрядження в зону ООС, військові 8 полку отримали вказівку про проходження так званої «обсервації» терміном 2 тижні до від'їзду в зону ООС та 2 тижні по приїзду не за місцем дислокації військової частини, а в навчальному центрі в м. Бердичів Житомирської області де нещодавно було виявлено коронавірус в одного з військових цієї частини.
Паралельно, в умовах так званої «обсервації» військові мають прослухати курс лекцій від осіб, які вільно заходять, а потім покидають місця обсервації військових. По закінчення «обсервації» для виявлення симптомів коронавірусу військовим роблять флюорографію!!! Так, не ПЛР - тести, а радянську флюорографію.
Питання від військовослужбовці 8 полку спеціального призначення до Головнокомандувача ЗСУ:
1. Де логіка в так званій «обсервації»?
2. Чому її не можна замінити самоізоляцією?
3. Де тести на коронавірус наданні для ЗСУ?
4. Чому керівництво ЗСУ, мандруючи областями України безпосередньо контактуючи з військовими, які відряджаються в зону ООС, не проходять обсервації?
5. І, як ви думаєте, може бути укомплектована на 100 % структура ЗСУ, та мати відповідний престиж професія військового, якщо він, ризикуючи життям, отримує за це в середньому 15 тисяч гривень зарплатні та 8 місяців в році не бачить родини, змушений виконувати недолугі та нелогічні вказівки, що суперечать усім умовам пом'якшення карантину в Україні та світі?
До прикладу, на сьогоднішній день, люди повертаючись з - за кордону, з відпусток не піддаються самоізоляції вдома, не говорячи про вимушені «обсервації» радянського зразка в армії.
Дістали вже постійно визивати до себе в той гадюшник. Та і самі їздять з перевірками. До того ж - їздять по всій Україні, розносячи заразу.