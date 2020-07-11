УКР
Чорногорія змінила правила в'їзду для українців, Хорватія вимагатиме тест на COVID-19 або 14-денну ізоляцію

Хорватія вирішила, що громадяни третіх країн мають проходити обов'язкову 14-денну самоізоляцію. Зокрема, це стосується і громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Твітері написав посол України в Хорватії Василь Кирилич.

"У ніч на 11.07 Хорватія ухвалила рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, у т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на COVID-19 не давнішого за 48 годин, - без самоізоляції. Детальніше згодом", - написав Кирилич.

ТЕРМІНОВО! В ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на Covid-19 не давн., як 48 годин, - без самоіз. Детальніше згодом.. pic.twitter.com/B7ylvcyuk0

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 11, 2020

Водночас посол не уточнив, чи стосується ця вимога громадян, які організовано прибувають на відпочинок авіарейсами.

Зазначимо, що Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: до списку додали Болгарію

Своєю чергою влада Чорногорії уточнила правила в'їзду в країну для українців і білорусів.

Як повідомляє Балканський оглядач, в офіційних повідомленнях уряду та Інституту громадського здоров'я вказується, що для громадян, які прибувають з України та Білорусі, діє особливий порядок перетину кордону.

Відтепер українцям і білорусам дозволено в'їзд в Чорногорію без додаткових обмежень у зв'язку з епідемією COVID-19 тільки в разі організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством розвитку і туризму.

На практиці це означає, що для авіапасажирів рейсів з України та Білорусі наявності тестів не потрібно, тоді як мандрівникам, що прямують у Чорногорію наземним транспортом, потрібно мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту перетину кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українка Семиз розповіла про перебування в ізоляторі Афін: Дуже погано поводилися щодо нас. Не пускали дітей до туалету і не давали набрати води

відпочинок (232) туризм (1572) Хорватія (309) Чорногорія (204) Кирилич Василь (61)
+7
Тур на кілька днів, а самоізоляція на 2 тижні. Хто туди поїде?
показати весь коментар
11.07.2020 11:30 Відповісти
+5
Черногория -класс.Фьорды лучше ,чем в Норвегии.Лучше всего дикарём.Раньше можно было по всему побережью прошвырнуться вплоть и в Словению тоже дикарём,теперь нет.
показати весь коментар
11.07.2020 11:16 Відповісти
+4
Судя по всему наш бархатный сезон в этом году накрывается медным тазом.
показати весь коментар
11.07.2020 11:30 Відповісти
Черногория -класс.Фьорды лучше ,чем в Норвегии.Лучше всего дикарём.Раньше можно было по всему побережью прошвырнуться вплоть и в Словению тоже дикарём,теперь нет.
показати весь коментар
11.07.2020 11:16 Відповісти
Судя по всему наш бархатный сезон в этом году накрывается медным тазом.
показати весь коментар
11.07.2020 11:30 Відповісти
Тур на кілька днів, а самоізоляція на 2 тижні. Хто туди поїде?
показати весь коментар
11.07.2020 11:30 Відповісти
приесжаешь на море ..... и сидишь в отеле две недели - после обратно домой =)
показати весь коментар
11.07.2020 11:41 Відповісти
у меня знакомый по работе моряк контракт на 3 месяца вырвался из Украины... приехал а ему карантин полтора месяца причем за свой счет и вот думает как обратно в Украину прорваться..
показати весь коментар
11.07.2020 11:45 Відповісти
Мелким шрифтом обычно пишут: после прохождения ПЦР теста самоизоляция может быть прекращена.
показати весь коментар
11.07.2020 12:14 Відповісти
Спасибо, но мы все в Турцию.
показати весь коментар
11.07.2020 11:38 Відповісти
Там тоже уже карантин за свой счёт. И обязательные тесты.
показати весь коментар
11.07.2020 12:24 Відповісти
в договорённости между Украиной и Турцией нет речи о карантине или тестах)
показати весь коментар
11.07.2020 13:25 Відповісти
Нужна краткосрочная виза. Визу вы получите без наличия отрицательного теста на ковид-19?
показати весь коментар
11.07.2020 13:32 Відповісти
Простите, вы пишете из Турецкого МИДа? Вы ввели новые правила?
показати весь коментар
11.07.2020 22:39 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/4/7258161/
показати весь коментар
11.07.2020 23:02 Відповісти
Это немного не то. В общем, на днях летим, отпишусь как и что, если интересно.
показати весь коментар
11.07.2020 23:43 Відповісти
Удачи и хорошего отдыха без сюрпризов.
показати весь коментар
11.07.2020 23:47 Відповісти
Всё ок, никаких тестов
показати весь коментар
18.07.2020 15:00 Відповісти
И виз не надо, только штамп по прибытию.
Спасибо.
Спасибо.
показати весь коментар
18.07.2020 15:01 Відповісти
В тур входит незабываемые 14 дней самоизоляции в душном закрытом изоляторе с антисанитарными условиями и голыми кроватями, без туалетной бумаги.
показати весь коментар
11.07.2020 11:45 Відповісти
Ну и долго это будет продолжаться? Ведь мировому сообществу придется уйти от принципов глобализации.
показати весь коментар
11.07.2020 11:59 Відповісти
Пока или не найдут реальное лекарство, или вакцину, или не придумают как с этим жить.
показати весь коментар
11.07.2020 12:25 Відповісти
Нычого шастати де попало............ а то ще попаде.
показати весь коментар
11.07.2020 12:46 Відповісти
Киданули тех кто взял тур в Хорватии без самоизоляции зная например пару дней назад и и через несколько дней вылет и резко на 11 число изменило кто к вам клоунам поедет
показати весь коментар
11.07.2020 12:46 Відповісти
Вот это уже реальный дурантин. Такое надо было ещё зимой с Китаем вводить, ну или вначале весны с Италией.

А сейчас, когда все +/- равномерно поперезаражались - дурантин.

Вчера в Украине тоже для чехов ввели - нуакакжеж, у них уже аж 41 на 100 000, хотя у нас 60+.
показати весь коментар
11.07.2020 12:51 Відповісти
Мои дети и внуки вчера проскочили))
показати весь коментар
11.07.2020 13:18 Відповісти
О то вже засідка, сьогодні вранці знайомі українці з Німеччини виїхали до Хорватії у відпустку автiвкою, отель замовлений вже давно був, цікаво пропустять їх ?
показати весь коментар
11.07.2020 13:20 Відповісти
Если граждане ЕС или имеют вид на жительство, то пустят.
показати весь коментар
11.07.2020 13:27 Відповісти
В них постiйне проживання в ФРН
показати весь коментар
11.07.2020 14:06 Відповісти
Проедут без проблем. Дочка говорит много немцев в их отеле.
Хотя...они проехали вчера.
Хотя...они проехали вчера.
показати весь коментар
11.07.2020 16:23 Відповісти
Ok
показати весь коментар
11.07.2020 17:32 Відповісти
Хотя Хорватия очень зависима на туристах, но украинцы там не делают погоду. Основные клиенты - Словения, Австрия, Германия, Чехия и Польша. Адриатику чехи называют ,,чешским морем".
показати весь коментар
11.07.2020 13:26 Відповісти
В это ,,коронавирусное" время, надо резервировать отели непосредственно перед выездом или с возможностью бесплатного отказа.
показати весь коментар
11.07.2020 13:31 Відповісти
В Украине время ожидания результатов ПЦР-тестов составляет одну неделю. Результат в Украине выдаётся на непонятном в Хорватии (Грузии и т.д.) украинском языке. Вывод: требовать справку о сдаче ПЦР-теста со сроком не более 48 или 72 часов от украинского туриста - абсурдное, невыполнимое требование.
показати весь коментар
11.07.2020 14:49 Відповісти
Схочуть гроші - відмінять 😁
показати весь коментар
11.07.2020 17:48 Відповісти
 
 