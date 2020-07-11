Чорногорія змінила правила в'їзду для українців, Хорватія вимагатиме тест на COVID-19 або 14-денну ізоляцію

Хорватія вирішила, що громадяни третіх країн мають проходити обов'язкову 14-денну самоізоляцію. Зокрема, це стосується і громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Твітері написав посол України в Хорватії Василь Кирилич.

"У ніч на 11.07 Хорватія ухвалила рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, у т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на COVID-19 не давнішого за 48 годин, - без самоізоляції. Детальніше згодом", - написав Кирилич.

Водночас посол не уточнив, чи стосується ця вимога громадян, які організовано прибувають на відпочинок авіарейсами.

Зазначимо, що Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

Своєю чергою влада Чорногорії уточнила правила в'їзду в країну для українців і білорусів.

Як повідомляє Балканський оглядач, в офіційних повідомленнях уряду та Інституту громадського здоров'я вказується, що для громадян, які прибувають з України та Білорусі, діє особливий порядок перетину кордону.

Відтепер українцям і білорусам дозволено в'їзд в Чорногорію без додаткових обмежень у зв'язку з епідемією COVID-19 тільки в разі організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством розвитку і туризму.

На практиці це означає, що для авіапасажирів рейсів з України та Білорусі наявності тестів не потрібно, тоді як мандрівникам, що прямують у Чорногорію наземним транспортом, потрібно мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту перетину кордону.

