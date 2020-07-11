УКР
Нині в Україні тестують чотири препарати для боротьби з COVID-19, - МОЗ

Чотири препарати для боротьби з коронавірусом COVID-19 тестують на цей момент в Україні. Зараз вони проходять клінічні випробування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час традиційного щоденного брифінгу 11 липня.

Він зазначив, що зараз тестуються чотири препарати від COVID-19.

"Зараз у нас зареєстровано чотири лікарські засоби. Це амізон, аміксин, корвітин, біовен. Вони всі проходять стадію клінічних випробувань. Деякі вже перебувають на завершальних стадіях. Відразу після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів", - повідомив Степанов.

Що стосується вакцини від коронавірусу, то, як він зазначив, Україна уважно стежить за ситуацією в інших країнах, але вакцини поки що немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ випередив Львівщину за кількістю нових заражень на COVID-19 - за добу 125 нових випадків

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5418) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
С корововирусом и выпуском препаратов от него перестали выпускать другие важные для лечения украинцев препараты.
11.07.2020 12:37 Відповісти
Это все фуфломицины, смотрите "расстрельный список лекарств"Амизон- типичный препарат без подтвержденного действия
11.07.2020 12:46 Відповісти
Блевотин с аминазоном протестируйте...и будет вам счастье...
11.07.2020 12:53 Відповісти
Вот уж интересно будет, весь мир ищет средство от короновируса, а у нас уже десятки лет есть Амизон. А ведь на самом деле эффективный противовирусный препарат.
11.07.2020 12:28 Відповісти
ето тебе шарий расказал
амизон ето украденое у американцев препарат которий они сняли с производства так как он бил не ефективен
11.07.2020 13:53 Відповісти
Коронавирусная инфекция не требует особых препаратов, она излечивается так же как и ОРВИ и грипп сама.Эта инфекция не особо опасная. Особо опасные холера, чума, лепра, оспа, но не коронавирус, который был и раньше и есть сейчас, быстро мутирует, прэтому вакцина бесполезна. Смертность от коронавируса мизерная, ниже чем при гриппе, в Украине умерло 9 человек от этой инфекции за все время. Все остальные смерти или сфальшивлены или коронавирус является только сопутствующим заболеванием, а не основным, приведшим к смерти. Все что вокруг коронавируса -это фейк и спектакль для того, чтобы заставить людей вакцинироваться, лечиться непонятно чем, чипироваться и контролировать население во всем и везде. Сатанинский план. Еще и 5G придумают установить. Уже закупили какие -то видеокамеры летающие, которые с тепловизорами и измеряют людям температуру тела - одновременно больше 2 тыс человек охватывают за секунды. В Киеве будут такое чудить. Зачем это надо? Нужно спросить у Зеленского и Степанова, который говорил , что лечение коронавируса будет бесплатным, а потом оказалось что все лечаться платно от 9 тыс до 27 тыс стоит лечение. Выгребают деньги у населения. А на деньги, выделенные для коронавируса и на иностранную помощь закупают такую вот хрень. Ну и с масками до сих пор чудят, которые никого не защищают, а вредят дыханию и оксигенации крови. Во многих странах карантин уже отменен, в некоторых его вообще не было. А у нас дебилизм продолается, потому что власть боится народа и заодно его обдирает, чтобы все были нищими и не рыпались. На коронавирусе обогатились несказанно думаете кто? ОЛИГАРХИ.
11.07.2020 14:43 Відповісти
https://twitter.com/teamnavalnykrsk/status/1281593698011222016 В Норильске самый настоящий апокалипсис. Пока мэр Ахметчин шутит о «несознательности» горожан, люди по 7 часов сидят в больничных очередях, не могут вызвать скорую.
11.07.2020 12:33 Відповісти
11.07.2020 12:37 Відповісти
11.07.2020 12:46 Відповісти
мій комент до Хмельницького на 13;24
11.07.2020 14:07 Відповісти
11.07.2020 12:53 Відповісти
*аминазин*-успокоитевотельное...Зе...
11.07.2020 12:58 Відповісти
Наверное слабо покупают даже после рекламы по телевизору. - https://farmak.ua/ru/drugs/amizon_maks/ Препарат Амизон Макс для лечения гриппа
11.07.2020 13:24 Відповісти
Не знаю. Колись я пив нерегулярно взимку щось подібне ( чи амізон, чи аміксин). Так, ради приколу. І якось так склалося, що того року в мене нежиті не було. А дружина - постійно приймала ліки то від кашлю, то від нежиті (соплі). Можливо - просто збіг.
Тепер у мене інша фішка - смажений часник з яєшнею і печений гарбуз взимку. Часник і гарбуз - лікувальна дієта не тільки української кухні. Як і тертий хрін. У гостях родичі намагались приколотися: кажуть щось від хрону соляркою тхне. Принюхуюсь - міцний запах, але соляркою ніби зовсім не чуть. А вони хотіли, аби хто купивсь і вдихнув побільше. Аж оцінив міцність по-справжньому, коли взяв ( у гостях чого ж не взяти побільше ) до страви як хрону магазинного. Чую пішло й по гайморових аж у мізки . Тож слава богу особливо не хворію. А після новорічних свят, коли ходили до внуків у гості, то була лихоманка під сорок. Перепотів, переодягнувся та й годі. Оскільки такої температури раніше не було, то певно ж якийсь новий вірус. А який, якщо не ковід19?
11.07.2020 14:06 Відповісти
Як пишеться в анотації: амізон ефективний з великим дозами вітаміну С. Так от: вітамін С і сам ефективний у боротьбі з вірусами. Це якщо організм і сам бореться. Але аскорбінку звинувачують у побійчних діях на організм. Хоча будь-які ліки у великих дозах - отрута.
Чому ж стєпанов енд компані не вносять і вітамін С у програму випробовувань? - А тому, що може виявитись занадто просте рішення і барантини з бандеміями виявляться не просто лишніми а навіть незаконними. Можливо це лише моє хибне бачення, але наші медики не шукають легких шляхів. Бо бояться стати менш потрібними? - Даремно бояться. Адже здоровья у наших громадян таке, що багатьох до самої смерті вилікувати не втигнуть.
11.07.2020 14:15 Відповісти
Витамин С не помогает от гриппа- это медицинский факт, как, впрочем, чесноки и лук
показати весь коментар
Звичайно ж не допомагає. Коли його дають хворому грипом у дозах, написаних у інструкції. Але коли вдесятеро більшу дозу, то комусь і допомагає. Хоча може бути кропивниця і діарея від завищених доз.
Ви, товариш Безенчук, не розумієте того факту, що грип небезпечний для організма ослабленого. Коли взимку нестача вітамінів. Але коли організм достатньо забезпечений вітамінами, та ще й має хороший імунітет через вживання часнику та гарбуза (є й інші овочі-фрукти, що підвищують опір організму різним інфекціям), то людина просто не хворіє (вона може й хворіє, але так непомітно для себе, на ногах) всякими грипами і орві. Без всяких щеплень і терапевтів. Звичайно ж сказане не стосується курильщиків і алкоголіків зі стажем. Тим як кажуть вже пізно пити боржомі.
12.07.2020 08:46 Відповісти
ЗЕбилы !
Самый главный препарат от КОВИ это арест дебилов что ходят без масок и арест всех "фокус групп" нанятых порошинком, что бы они не заражали один другогои остальных людей...
12.07.2020 07:56 Відповісти
Таблетки Avigan (загальна назва: Favipiravir), розроблені виробником ліків Toyama Chemical Co, дочірньою компанією Fujifilm Holdings Co., показані під час фотосесії в штаб-квартирі Fujifilm в Токіо 22 жовтня 2014 р

Японія вже схвалила Avigan, відомий як фавіпіравір, як ліки від грипу невідкладної допомоги, який є предметом щонайменше 16 клінічних випробувань по всьому світу. Але побоювання залишаються, оскільки дослідження на тваринах показали, що препарат викликає вроджені дефекти.
Уряд Японії закликало Fujifilm потроїти національні запаси цього препарату. У заяві компанії йдеться, що вона працює зі стратегічними партнерами для досягнення цієї мети і запитів інших країн на поставку препарату.
Fujifilm в липні підписала угоду з індійською компанією Dr Reddy's Laboratories REDY.NS і базується в Дубаї Global Response Aid про продаж Avigan від COVID-19 по всьому світу, за винятком Китаю, Японії і Росії. Препарат схвалений для лікування COVID-19 в Індії і Росії.

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-fujifilm-avigan/fujifilm-seeks-approval-for-avigan-as-covid-19-treatment-in-japan-idUSKBN27109Z
17.10.2020 04:28 Відповісти
 
 