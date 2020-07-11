Нині в Україні тестують чотири препарати для боротьби з COVID-19, - МОЗ

Чотири препарати для боротьби з коронавірусом COVID-19 тестують на цей момент в Україні. Зараз вони проходять клінічні випробування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час традиційного щоденного брифінгу 11 липня.

Він зазначив, що зараз тестуються чотири препарати від COVID-19.

"Зараз у нас зареєстровано чотири лікарські засоби. Це амізон, аміксин, корвітин, біовен. Вони всі проходять стадію клінічних випробувань. Деякі вже перебувають на завершальних стадіях. Відразу після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів", - повідомив Степанов.

Що стосується вакцини від коронавірусу, то, як він зазначив, Україна уважно стежить за ситуацією в інших країнах, але вакцини поки що немає.

