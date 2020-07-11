У ЗСУ за добу виявлено 12 нових випадків COVID-19, хворіють 144 військовослужбовці

У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 12 нових випадків захворювання на COVID-19, хворіють 144 особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 11 липня в Збройних силах України хворіє 144 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 440 осіб, летальних випадків – 5", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 12 нових випадків COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 4 військовослужбовці, Чернігівська ЦРЛ – 1 військовослужбовець та Сарненська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні в дома під наглядом медичної служби перебуває 6 осіб (Київська область – 4 військовослужбовці та Рівненська – 2 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 519 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 24 людини.