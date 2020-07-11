"Продовжую працювати. Ходжу на роботу і повертаюся з "наружкою" додому", - начальник відділу ДБР Корецький

Начальник відділу Держбюро розслідувань Олег Корецький, який заявив про політичний тиск керівництва ДБР, продовжує ходити на роботу в Бюро.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Продовжую працювати. Єдине, мене вже позбавили доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Ходжу на роботу і повертаюсь з "наружкою" додому", - повідомив він.

"Я не збираюся звільнятися, я працюватиму до кінця, жодних законних підстав для мого звільнення не бачу. Мене звільняють незаконно, намагаються прибрати за скороченням штатів, от дивіться. Результати поліграфа вони спеціально викривили, можливо, підробили. Я діяв виключно як слідчий, ухвалив рішення в межах моїх повноважень, впевнений, що рішення обґрунтоване. Будь-яке розголошення даних є караним лише в разі, якщо це порушує права людини, в цьому випадку нічого подібного не було. Я не здійснював будь-яких правопорушень. Бабіков має це знати як юрист", - додав Корецький.

Нагадаємо, Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".

Перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Корецький звернувся до журналістів із гучними заявами після того, як дізнався, що його планують звільнити.

