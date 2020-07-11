УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5247 відвідувачів онлайн
Новини
7 333 75

"Продовжую працювати. Ходжу на роботу і повертаюся з "наружкою" додому", - начальник відділу ДБР Корецький

Начальник відділу Держбюро розслідувань Олег Корецький, який заявив про політичний тиск керівництва ДБР, продовжує ходити на роботу в Бюро.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Продовжую працювати. Єдине, мене вже позбавили доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Ходжу на роботу і повертаюсь з "наружкою" додому", - повідомив він.

Продовжую працювати. Ходжу на роботу і повертаюся з наружкою додому, - начальник відділу ДБР Корецький 01

"Я не збираюся звільнятися, я працюватиму до кінця, жодних законних підстав для мого звільнення не бачу. Мене звільняють незаконно, намагаються прибрати за скороченням штатів, от дивіться. Результати поліграфа вони спеціально викривили, можливо, підробили. Я діяв виключно як слідчий, ухвалив рішення в межах моїх повноважень, впевнений, що рішення обґрунтоване. Будь-яке розголошення даних є караним лише в разі, якщо це порушує права людини, в цьому випадку нічого подібного не було. Я не здійснював будь-яких правопорушень. Бабіков має це знати як юрист", - додав Корецький.

Повний текст інтерв'ю з Олегом Корецьким читайте ТУТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ: Хто такий керівник слідчої групи ДБР Корецький

Нагадаємо, Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".

Перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Корецький звернувся до журналістів із гучними заявами після того, як дізнався, що його планують звільнити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова

Автор: 

ДБР (3700) Корецький Олег (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
А что покажет наружка? Главный враг Украины сидит на Банковой...
показати весь коментар
11.07.2020 12:38 Відповісти
+15
"Продовжую працювати. Ходжу на роботу і повертаюся з "наружкою" додому", - начальник відділу ДБР Корецький - Цензор.НЕТ 8004
показати весь коментар
11.07.2020 13:06 Відповісти
+13
Наружка для психологічного тиску
показати весь коментар
11.07.2020 12:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что покажет наружка? Главный враг Украины сидит на Банковой...
показати весь коментар
11.07.2020 12:38 Відповісти
Наружка для психологічного тиску
показати весь коментар
11.07.2020 12:42 Відповісти
Корецький продажний слідчий, який продав Україну за гроші мафії. Тепер на Корецькому покажуть як показово карають зрадників - тюрмою!
показати весь коментар
11.07.2020 13:35 Відповісти
ето тебе шарий расказал с ютубчика
показати весь коментар
11.07.2020 22:55 Відповісти
таки да . с одной стороны смешно когда долбодятел старательно за тобой следящий заходит в маршрутку следом и удостоверение водителю тычет для копеечной экономии а с другой стороны всё равно неприятные ощущения даже когда газеты читают на лавке возле соседнего подъезда
показати весь коментар
11.07.2020 13:26 Відповісти
Їх видно одразу і вони можуть бути не лише на вулиці
показати весь коментар
11.07.2020 13:34 Відповісти
в дбр боятся спекуляций больше,чем компартия в совке их боялась .
показати весь коментар
11.07.2020 12:39 Відповісти
Просто ними керують ті самі східні совкові аФторитети, а фінансуються за західним стилем. Моральність не їх найкраща якість
показати весь коментар
11.07.2020 12:44 Відповісти
Такого понятия как спекуляция уже не существует, трансформировалось в бизнес и нечего на нём "спекулировать".
показати весь коментар
11.07.2020 12:45 Відповісти
так они и боятся нормальных капиталистических отношений...что те,бывшие,что эти,реваншисты.
показати весь коментар
11.07.2020 12:48 Відповісти
Тени своей они б ещё боялись, к тому и идёт.
показати весь коментар
11.07.2020 13:26 Відповісти
Не спекуляцій, а правди вони бояться.
показати весь коментар
11.07.2020 18:46 Відповісти
шо тебе кацапа не нравится?дуй на точку сру.там все ваши,единомышленники-одноглазники
показати весь коментар
11.07.2020 12:49 Відповісти
Вцепився за посаду як блоха. Це ж скільки йому платять за злив справ такі як Порошенко - складно навіть уявити.
показати весь коментар
11.07.2020 12:47 Відповісти
шо за паника,безпаники? все по плану,дилетанты обязаны наломать зеленых дров,так по сценарию.а потом самоликвидироваться,вместе с твоей ненаглядной рахой
показати весь коментар
11.07.2020 12:51 Відповісти
дятел винторогий, если тебе здесь не комфортно то что ты тут делаешь? ты мазохист с бананом в жопе?
показати весь коментар
11.07.2020 12:53 Відповісти
Я вот тоже не понимаю этих вскукареков.Караул,спам...Не нравится-вали на другой сайт.Нафига эти каждодневные унижения?😂😂
показати весь коментар
11.07.2020 13:02 Відповісти
Фото наружкі в студію!
показати весь коментар
11.07.2020 12:49 Відповісти
Ты что, наружу никогда не видел?))
показати весь коментар
11.07.2020 17:00 Відповісти
Пройде небагато часу, влада поміняється і нинішній керівник ДБР, адвокат януковича у недавньому минулому буде жалітися, що за ним ходять "топтуни". Це називається закон про колообіг гімна в природі.
показати весь коментар
11.07.2020 12:58 Відповісти
якщо ще будуть ходити... - і те, у випадку, якщо він буде в Ростові.
показати весь коментар
11.07.2020 13:21 Відповісти
За чей счёт банкет?
показати весь коментар
11.07.2020 12:58 Відповісти
Скоріше, що ті "топтуни", які носять передачі.
показати весь коментар
11.07.2020 13:01 Відповісти
"Продовжую працювати. Ходжу на роботу і повертаюся з "наружкою" додому", - начальник відділу ДБР Корецький - Цензор.НЕТ 8004
показати весь коментар
11.07.2020 13:06 Відповісти
ОНО продалося......
показати весь коментар
11.07.2020 13:16 Відповісти
... сержант разбудит, не петух прокукарекал...
показати весь коментар
11.07.2020 13:30 Відповісти
Сваливай оттуда. Предателей никто не любит.
показати весь коментар
11.07.2020 13:44 Відповісти
Це не Корецький, а решта - зрадники, ні не зеленського, а України.
показати весь коментар
11.07.2020 18:49 Відповісти
Корецкий бенефис, мл .
показати весь коментар
11.07.2020 14:12 Відповісти
Безплатна охорона. Лафа чуваку.
показати весь коментар
11.07.2020 14:17 Відповісти
ШтЫрьлиц блин.
Как в том анекдоте, ставка Гитлера все сидят изучают секретные карты, тут заходит Штирлиц и спокойно все фотографирует и уходит.
Гитлер офигевший - Кто это был?
Мюллер - русский разведчик Исаев.
Гитлер - ловите его!
Мюллер - а зачем, все равно отмажется.
показати весь коментар
12.07.2020 03:52 Відповісти
 
 