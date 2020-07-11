Венедіктова і Соколов мене підвищили, але потім я їм почав "капати на мізки" через справи Порошенка, і мене вирішили звільнити, - Корецький

Начальник відділу Держбюро розслідувань Олег Корецький заявив керівництву ДБР, що більшість справ за участю Порошенка не мають складу злочину, і після цього його вирішили звільнити.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Спочатку Венедіктова і Соколов мене підвищили. У грудні 2019 року вони зняли мене з посади в.о. начальника Першого управління. Але в березні вони призначили мене начальником третього відділу і знову призначили на посаду в.о. начальника Першого управління. Тобто зміцнили моє становище, по суті, зміцнили, прибравши всіх інших керівників. Але потім я їм почав "капати на мізки", що більшість наших справ за участю Порошенка не мають складу злочину, і ось після цього вони мене усунули з посади в. о. А коли я сказав, що не бачу перспективи щодо більшості цих вигаданих справ, вони вирішили звільнити за скороченням штатів. "Ти не повинен це закривати!". Але я сказав, що закрию. Знаєте, мені подобається, як працює НАБУ, попри всі проблеми. Так от, у них виходить, тому що в них працює колектив. А в нас ні Бабіков, ні Соколов колективом не займаються. У нас зараз звільнили 20-25 слідчих, які звільнені незаконно, вони поновляться і відсудять зарплату", - розповів Корецький.

Нагадаємо, Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".

Перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Корецький звернувся до журналістів із гучними заявами після того, як дізнався, що його планують звільнити.

