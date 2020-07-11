УКР
Венедіктова і Соколов мене підвищили, але потім я їм почав "капати на мізки" через справи Порошенка, і мене вирішили звільнити, - Корецький

Венедіктова і Соколов мене підвищили, але потім я їм почав

Начальник відділу Держбюро розслідувань Олег Корецький заявив керівництву ДБР, що більшість справ за участю Порошенка не мають складу злочину, і після цього його вирішили звільнити.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Спочатку Венедіктова і Соколов мене підвищили. У грудні 2019 року вони зняли мене з посади в.о. начальника Першого управління. Але в березні вони призначили мене начальником третього відділу і знову призначили на посаду в.о. начальника Першого управління. Тобто зміцнили моє становище, по суті, зміцнили, прибравши всіх інших керівників. Але потім я їм почав "капати на мізки", що більшість наших справ за участю Порошенка не мають складу злочину, і ось після цього вони мене усунули з посади в. о. А коли я сказав, що не бачу перспективи щодо більшості цих вигаданих справ, вони вирішили звільнити за скороченням штатів. "Ти не повинен це закривати!". Але я сказав, що закрию. Знаєте, мені подобається, як працює НАБУ, попри всі проблеми. Так от, у них виходить, тому що в них працює колектив. А в нас ні Бабіков, ні Соколов колективом не займаються. У нас зараз звільнили 20-25 слідчих, які звільнені незаконно, вони поновляться і відсудять зарплату", - розповів Корецький.

Повний текст інтерв'ю з Олегом Корецьким читайте ТУТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ: Хто такий керівник слідчої групи ДБР Корецький

Нагадаємо, Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".

Перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Корецький звернувся до журналістів із гучними заявами після того, як дізнався, що його планують звільнити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова

Автор: 

ДБР (3700) Венедіктова Ірина (829) Корецький Олег (25) Бабіков Олександр (77)
Только в твоих больных фантазиях. Снова желтых таблеточек не подвезли?
11.07.2020 13:41 Відповісти
+14
показати весь коментар
11.07.2020 13:40 Відповісти
+14
Твой врач в курсе, что ты пропускаешь уколы?
показати весь коментар
11.07.2020 13:43 Відповісти
Не слишком ли много Корецкого.
11.07.2020 13:34 Відповісти
забагато "канхвет", от і кукурікають
11.07.2020 22:10 Відповісти
Коли якість роботи слідчого Корецького виявилась абсолютно нікчемною і недостатньою для обвинувачення в суді, з'ясувалось що Корецький непрофесіонал і толку від його роботи не буде, тому вирішили його звільнити!
11.07.2020 13:37 Відповісти
Так его опекун -- это Богдан. Еще не забыли такого? Или пленки "Трубу прорвало" уже забылись?
11.07.2020 13:37 Відповісти
11.07.2020 13:36 Відповісти
Может он и сволочь, но если всю свою гниль повернет против системы и будет их мочить, то ладно. Может еще что-то и получит потом от седьмого Президента Порошенко.
11.07.2020 13:37 Відповісти
коментар відмічено як спам
11.07.2020 13:39 Відповісти
Только в твоих больных фантазиях. Снова желтых таблеточек не подвезли?
11.07.2020 13:41 Відповісти
Та ладно. Не мешайте повторять 8% секте мантры!
11.07.2020 13:41 Відповісти
Твой врач в курсе, что ты пропускаешь уколы?
11.07.2020 13:43 Відповісти
******** скринити такі коментарі.
11.07.2020 13:50 Відповісти
Какой седьмой? Он ещё с пятым никак не расстанется
11.07.2020 13:41 Відповісти
Где лечишься?
11.07.2020 14:00 Відповісти
У ульяны надеждовны
11.07.2020 14:33 Відповісти
11.07.2020 13:40 Відповісти
Нужно было тогда это говорить.Чего когда залез в систему не любил правду?
11.07.2020 13:41 Відповісти
национальная традиция ,когда забирают кресло развязывается язык
11.07.2020 13:59 Відповісти
Корецкий человек Грановского и продолжает отрабатывать бабло.
11.07.2020 13:42 Відповісти
ну ііііі?
Докази в студію.
11.07.2020 13:43 Відповісти
А ты чей фанфурик боярки отрабатываешь?
11.07.2020 13:44 Відповісти
Схоже на те, що Венедиктова буде другою жінкою, після Тимошенко, котра буде сидіти.
11.07.2020 13:43 Відповісти
В кресле премьера?
11.07.2020 13:45 Відповісти
мабуть тапчан ви мали на увазі
11.07.2020 14:06 Відповісти
😁Ты вообще без башки?
11.07.2020 17:30 Відповісти
А кресле с электрическими проводами
12.07.2020 06:08 Відповісти
Почему у По кортеж был в 5 раз меньше, чем у Зе? Потому, что Зе считает, что его хотят убить в пять раз больше людей, чем По.😎
11.07.2020 13:43 Відповісти
зовсім ні.
Все дуже просто: зе - спадковий дегенерат.
11.07.2020 13:44 Відповісти
Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё?
11.07.2020 17:08 Відповісти
Тобто, чини отримують не за професіоналізм і результат, а за беззаконя. Типу, ми вас направляєм у відрядження щоб зняти начальника Сидорова, бо на його місце є наш начальник Петренко який заніс брату Єрмака мільйон камусти. Вся влада інфікована корупцією зверху і до низу Ефект Кагарлика продовжуєтья.
11.07.2020 13:50 Відповісти
Пришла весна,зацвели бурьны и дрова
Зеля из Омана приехаль на коньках
Ему понравилась колхозная советская корова
Кота матроскина,а Шариков,Швондер и Шмарий
Подкинут дров кремлевских на огоньках...
Быдло Мавзолейное,вы задрали свом дебилизмом...
11.07.2020 13:54 Відповісти
Потом "денег дали" и понеслось....
11.07.2020 13:57 Відповісти
...гамно по трубам
11.07.2020 13:59 Відповісти
Крысы кремлевские,Джо Банден заплатил Суду 5 миллиардов долларов за Пороха.Продался Порошенко пиндосам
11.07.2020 13:58 Відповісти
дай сноску.
11.07.2020 14:04 Відповісти
Это только за вечер, а утром еще три самосвала с наличманом заехали...
11.07.2020 14:06 Відповісти
С Межигорья?
11.07.2020 17:10 Відповісти
Обама за Майдан заплатил 5 миллиардов,но как успел,детей побили на Майдане 30 ноября 2013 года,а 1 декабря утром на Майдане было уже 100 000 народу,ай да Обамыч....
11.07.2020 14:03 Відповісти
11.07.2020 14:14 Відповісти
"А когда я сказал, что не вижу перспективы по большинству этих выдуманных дел
Источник: https://censor.net/n3207555"

А по какому "меньшинству" есть перспективы?
11.07.2020 14:03 Відповісти
Вот так, из грязи в князи... с яйцами всмятку.
11.07.2020 14:10 Відповісти
Франсуа Олланд сдал Плешивого КГБэшного педофила в Минске в своей книге по полному тарифу...ПТН ХЛО
11.07.2020 14:11 Відповісти
Корецкий, тебя сегодня здесь носят на руках,
а завтра забудут и те и другие.
Ты - половая тряпка, использовали и выбросили.
У тебя один путь - стать политиком неудачником.
11.07.2020 14:15 Відповісти
Правительство Голландии подало ИСК в ЕСПЧ против Путлера и его банды пол сбитому БОИНГУ...на милллиарды долларов...,Крысы кремлевские Ведмедчуки и Кучмисты .... Чемодан Вокзал РАБссия Магадан...
11.07.2020 14:15 Відповісти
Интересно, нам скоро начнут рассказывать о политическом преследовании Корецкого?
11.07.2020 14:21 Відповісти
Начинай...
11.07.2020 17:32 Відповісти
Путлеру дадут за сбитый БОИНГ вечную каторгу на острове Валаам,где лежат растрелянные Сралиным калеки ...безногие безрукие Ветераны 2 Мировой...
Шакалы Мавзолейные...вы нелюди....
11.07.2020 14:26 Відповісти
11.07.2020 14:40 Відповісти
улыбайтесь крысы...слабО?
11.07.2020 14:41 Відповісти
Порохобота купили,вот он и перестал видеть состав преступления,нашли тоже правдолюбца капальщика.
11.07.2020 14:41 Відповісти
Во всем виноваты Бандера и Порошенко... да...? Мазолейные ХМЫРИ.....
11.07.2020 14:54 Відповісти
да прямь таки, просто с разных корыт хлюпать начали вот и боротьба,идейные ворюги, что-то новое
11.07.2020 14:56 Відповісти
Вот,вот.Человеку нравится как работает НАБУ.А почему?А потому,что НАБУ формировался вопреки желанию прошлой власти,как говорится из "под палки".А палка эта была в руках США и наших европейских союзников из ЕС.Дай бог им здоровья.
11.07.2020 15:28 Відповісти
Ну, нельзя быть таким наивным. Порошенко приложился ко всем этим "независимым" органам. Если бы они действительно были независимы, то за решёткой уже была бы куча политиков, начиная с Кучмы. А так, пока одни намерения и разговоры.
11.07.2020 17:13 Відповісти
"они восстановятся и отсудят зарплату", - рассказал Корецкий.
Зачем теперь тебе эти копейки? Или этот известный жмот тебя кинул?
11.07.2020 16:42 Відповісти
100% наіпьот
11.07.2020 22:19 Відповісти
 
 