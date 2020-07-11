УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4410 відвідувачів онлайн
Новини
1 063 5

За добу на Херсонщині виникло 18 пожеж в екосистемах, основна причина - людський чинник, - ДСНС

За добу на Херсонщині виникло 18 пожеж в екосистемах, основна причина - людський чинник, - ДСНС

Протягом п'ятниці, 10 липня, в Херсонській області рятувальники 18 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Загальна площа гасіння становить майже 8 гектарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, горіли сухостої та сміття на відкритих територіях

"10 липня підрозділи обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій 18 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Горіли сухостої та сміття на відкритих територіях. На таких пожежах довелося попрацювати пожежникам Скадовського, Горностаївського, Голопристанського, Каланчацького, Новотроїцького, Білозерського, Великоолександрівського, Суворовського, Каховського та Бериславського районів. Загальна площа гасіння становить майже 8 га", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що практично всі пожежі в екосистемах виникають через людський чинник.

Також читайте: Пожежу на Луганщині локалізовано, відкритого горіння немає: триває гасіння трьох осередків тління, - ДСНС

Автор: 

пожежа (4404) ДСНС (5243) Херсонська область (6112)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапсины часто диверсии устраивают поджогами. Особенно надо следить за Херсонской, Запорожской и Одесской областями
показати весь коментар
11.07.2020 13:54 Відповісти
Горели сухостои и мусора на открытых территориях
Источник: https://censor.net.ua/n3207556

Мусоров много сгорело?? Порадуйте цифрой...😃
показати весь коментар
11.07.2020 14:07 Відповісти
"горели сухостои и мусор"
Один згорів точно.
показати весь коментар
11.07.2020 14:10 Відповісти
Исправили...наверное уточнили потери...
показати весь коментар
11.07.2020 14:27 Відповісти
За добу на Херсонщині виникло 18 пожеж в екосистемах, основна причина - людський чинник, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6869
показати весь коментар
11.07.2020 14:15 Відповісти
 
 