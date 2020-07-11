За добу на Херсонщині виникло 18 пожеж в екосистемах, основна причина - людський чинник, - ДСНС
Протягом п'ятниці, 10 липня, в Херсонській області рятувальники 18 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Загальна площа гасіння становить майже 8 гектарів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, горіли сухостої та сміття на відкритих територіях
"10 липня підрозділи обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій 18 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Горіли сухостої та сміття на відкритих територіях. На таких пожежах довелося попрацювати пожежникам Скадовського, Горностаївського, Голопристанського, Каланчацького, Новотроїцького, Білозерського, Великоолександрівського, Суворовського, Каховського та Бериславського районів. Загальна площа гасіння становить майже 8 га", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що практично всі пожежі в екосистемах виникають через людський чинник.
