У ДБР ситуація дійшла до абсурду. Виконуєш команди - отримуєш зарплату з премією, - Корецький
Слідчий, який має бути процесуально незалежною особою, має право викликати на допит посадових осіб тільки за погодженням з Бабіковим.
Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Озвучені в заяві ДБР звинувачення в тому, що з лютого 2020-го затягувалися розслідування справ, в яких фігурує Порошенко, "через що результати розслідувань були відсутні", Корецький прокоментував так:
"Маячня. Я прийшов і сказав: "У нас немає підозри, тому що прокурор не погодив склад злочину". Я виявився непотрібним, тому що висловив свою позицію. І нещодавно ДБР саме закрило кілька таких справ, де фігурував Порошенко. Результат - зараз слідчі ДБР несамостійні взагалі. Дійшло до абсурду: слідчі мають право викликати на допит посадових осіб тільки за погодженням з Бабіковим! Слідчий - процесуально незалежна особа, а в ДБР зараз треба незаконно доповідати про свої дії. Виконуєш команди - отримуєш зарплату з премією. Слідчий може отримувати до 55 тисяч гривень з премією. А без премії - 38-40 тисяч. Різниця суттєва".
Повний текст інтерв'ю з Олегом Корецьким читайте ТУТ.
Нагадаємо, Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".
У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".
Перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Корецький звернувся до журналістів із гучними заявами після того, як дізнався, що його планують звільнити.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий
https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1281876522937331712 3 ч
Сцанина!
- На внеочередной сессии ВР Зеленскай хочут рассмотреть снятие ограничений на зарплату чиновников. Других проблем нет. Шахтёры касками не стучат, Прикарпатье восстановлено, пожары потушены, долгов по зарплатам нет. Фсьо охуэнно!
https://twitter.com/compdemon
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon
Підготовка до включення друкарського станка іде повним ходом.
Коли інфляція понесеться кобєлєм за тєчною ******, а бакс перевалить далеко за прогнозовані 30 грн/$, депутутки хочуть і далі отримувати баксовий еквівалент в гривні.
Если зеля кушать не может, так ненавидит Пороха, то пусть сам тому ГБР и зарплату платит
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)
1.
Зеленский на Волыни заявил, что Медведчука финансирует Кремль, но с этим пускай разбираются правоохранительные органы.
Серьёзно? И сколько уголовных дел возбуждено против Медведчука? Отвечу: ноль. Потому что все правоохранительные органы по указке Зе и агента Кремля "Казбека" бегают за Порошенко.
2.
Саакашвили заявил, что не признаёт легитимность властей Грузии, Тбилиси собирается требовать у Киева разъяснений.
Зе вернул этот генератор случайных слов только назло Пороху, ибо Саакашвили-реформатор - такой же миф, как Путин-демократ. Если кто-нибудь не заткнёт этот фонтан, скоро из дружеских государств у нас останется только Оман.
3.
Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам".
А что, разве у Зеленского нет деток? Им и отдал. К тому же, там гаражи более приспособлены для велосипедов, на которых ездит потерпевший. Пеньки, страусы и батоны на подходе.
4.
Следователь ГБР: Дела против Порошенко бесперспективны, а меня хотят уволить.
Имея абсолютную власть и на 300% своего генпрокурора, Зермак за полтора года не смог накопать на Пороха ничего. Тогда в ход пошли "плёнки", верещуки и восставшие из ада лещенки-парасюки-семенченки-добродомовы-гриценки-ивановы. Зефиры уже обделались со "Свинарчуками", обделаются и с этими фейками. Но им, на фоне своих косяков и стремительного падения экономики, нужна не правда, а перевод стрелок. Только не понимают, что если постоянно кричать "Волки!", волки обидятся, придут и откусят крикунам их фаберже. По самые гланды.
5.
Россия проводит информационные операции против Украины, - Служба внешней разведки.
Если внимательно прочесть предыдущий пункт, то такое заявление можно расценивать, как явку с повинной Зе-власти. Которая, впрочем, в предвыборное время сливалась в информационном экстазе с кремлёвскими троллями. Но это ведь на щитаеца, правда?
6.
"Квартал 95" наращивает сотрудничество с телеканалом Ахметова.
Да-да, теперь все сериалы студии будут сниматься на деньги Рината Леонидовича. Что в очередной раз подтверждает информацию о плавной смене генерального спонсора нашего мальчика. Те же "Сваты", только на другом канале.
7.
Снижение рейтинга власти происходит за счет тех, кто ждал быстрых результатов, - "слуга народа" Корниенко.
Неправильная семантическая ассоциация. Торговка чебуреками всегда останется торговкой чебуреками. И если кому-то по телевизору говорят, что она может управлять страной, это оказывается не на совести того, кто в это верит, а на горбу всех окружающих. Фраза: "Я верю в Зеленского!" ещё в ходу, но всё чаще звучит как диагноз.
8.
Послезавтра второй тур президентских выборов в Польше.
Поясню на пальцах. Анджей Дуда и Рафал Тшасковский с точки зрения украинских интересов практически равнозначны. Отличия: первый больше тяготеет к Вашингтону, второй - к Брюсселю. Первый - бОльший русофоб, зато со вторым, в силу его либеральных взглядов, проще будет договориться в сфере "исторической памяти". Заробитчане особой разницы не почувствуют. Ставлю на Дуду, но не огорчусь, если не угадаю.
9.
И, наконец, три хорошие новости в одном флаконе:
* Для экономики России запущен обратный отсчет: Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа;
* Экспорт российской нефти в Европу рухнул до минимума за 18 лет;
* В СовФеде заявили о разрушении базы российской промышленности.
Я не злораден. Меня интересует один вопрос: найдёт ли страна-агрессор ресурсы для дальнейшего вторжения в Украину. Ответ: уже нет. Одно дело дойти на танках до Киева, другое - удержать захваченные территории. Надеюсь, после нынешнего недоразумения, у нас к власти придёт тот Главнокомандующий, который по максимуму использует эту ситуацию для возобновления status quo нашего государства.
10.
Дорогие порохобратья, порохосёстры и просто думающие украинцы - спасибо за то, что вы есть, за единение, за любовь к стране и за тягу к правде:
Свечение души разнообразно,
незримо, ощутимо и пронзительно;
душевная отравленность - заразна,
душевное здоровье - заразительно.
Прорвёмся.
Примерно столько же,шо и при папэрэдныне
От тіко хвилі, що пішли після цих заяв, накривають зебєня наче цунамі, і то є добре.
Я не кажу, що я правий, але таке моє ІМХО...
https://twitter.com/ze_benya/status/1281922994181414913
Не обращайте внимания.
Так і "золотий запас" в батьки закінчитись може, чим заробляти будете товаріСЧі ПОРОсята?