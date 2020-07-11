У ДБР ситуація дійшла до абсурду. Виконуєш команди - отримуєш зарплату з премією, - Корецький

Слідчий, який має бути процесуально незалежною особою, має право викликати на допит посадових осіб тільки за погодженням з Бабіковим.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Озвучені в заяві ДБР звинувачення в тому, що з лютого 2020-го затягувалися розслідування справ, в яких фігурує Порошенко, "через що результати розслідувань були відсутні", Корецький прокоментував так:

"Маячня. Я прийшов і сказав: "У нас немає підозри, тому що прокурор не погодив склад злочину". Я виявився непотрібним, тому що висловив свою позицію. І нещодавно ДБР саме закрило кілька таких справ, де фігурував Порошенко. Результат - зараз слідчі ДБР несамостійні взагалі. Дійшло до абсурду: слідчі мають право викликати на допит посадових осіб тільки за погодженням з Бабіковим! Слідчий - процесуально незалежна особа, а в ДБР зараз треба незаконно доповідати про свої дії. Виконуєш команди - отримуєш зарплату з премією. Слідчий може отримувати до 55 тисяч гривень з премією. А без премії - 38-40 тисяч. Різниця суттєва".

Повний текст інтерв'ю з Олегом Корецьким читайте ТУТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ: Хто такий керівник слідчої групи ДБР Корецький

Нагадаємо, Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".

Перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Корецький звернувся до журналістів із гучними заявами після того, як дізнався, що його планують звільнити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова