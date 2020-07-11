УКР
У Львові вшанували пам'ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році, тоді Україна втратила 37 захисників

У Львові в шосту річницю трагедії під Зеленопіллям Луганської області вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців, серед яких було 19 уродженців Львівщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Львівській ОДА.

"Сьогодні, 11 липня, виповнюється шоста річниця трагедії під Зеленопіллям. У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася Божественна літургія за упокій душ померлих воїнів", - йдеться в повідомленні.

Вшанувати пам'ять полеглих прийшли керівники області, родичі, бойові товариші загиблих під Зеленопіллям, волонтери та мешканці міста і області.

"11 липня 2014 року від ворожої реактивної артилерії загинули 37 військовослужбовців. 19 із них – наші земляки, уродженці Львова, Дрогобича, Стебника, Жовківщини, Кам’янка-Бужчини, Бущини, Яворівщини, Радехівщини та Старосамбірщини. Всією країною вшановуємо загиблих Героїв. Заради їхньої світлої пам’яті маємо не втрачати віру в перемогу над ворогом та будувати сильну, вільну Україну", - наголосив голова обласної держадміністрації Максим Козицький.

Також поминальна панахида відбулася на полі почесних поховань № 76 Личаківського цвинтаря у Львові.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня 2014 року прикордонники із 2-ї мотоманевреної групи Державної прикордонної служби України, а також військовослужбовці Збройних сил України, що входили до батальйонної тактичної групи, сформованої з підрозділів 24-ї механізованої, особовий склад якої – це переважно уродженці Львівщини, (Яворівський район Львівської області), 72-ї механізованої (Біла Церква, Київська область) та першого батальйону 79-ї аеромобільної (місто Миколаїв) бригад вийшли в опорний пункт у районі селища Зеленопілля. Їхнім завданням було прикриття визначеної ділянки Державного кордону. Але о 4 годині 30 хвилин ворожа реактивна артилерія (із застосуванням системи залпового вогню БМ-21 "Град") завдала потужного удару по позиціях українських військ.

10 липня на Донеччині від міни найманців РФ загинув молодший лейтенант 24-ї ОМБр Тарас Матвіїв.

Головред Цензор.НЕТ у шосту річницю трагедії написав: "Шість років тому, приблизно о 4:30 ранку, російські війська обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Град" табір українських військ під Зеленопіллям. Техніка і боєприпаси в таборі були розміщені скупчено, без будь-якого захисту. Багато хто спав у наметах на похідних ліжках, також без будь-якого захисту. Унаслідок обстрілу почалася детонація боєприпасів і вибухи палива в баках, на місці загинуло 35 військовослужбовців, ще два прикордонники загинули, коли, отримавши повідомлення про обстріл, поїхали на допомогу, але потрапили в засідку. До 100 осіб було поранено. Табір раніше не обстрілювали, на інформацію про обстріл інших наших позицій уваги не звертали, зариватися в ґрунт у тому районі було дуже важко, думали, по-старому, "бодай пронесе". Нехтування заходами безпеки і зневажання обстановки, відсутність і контролю, і порядку. Не всі ще розуміли, що Росія вже прийшла вбивати. А вчитися, як завжди, довелося на своїй крові. Офіційного розслідування і розбору того, що сталося, звичайно, ніхто не провів. Висновки в нас роблять лише ті, хто вижив, ті, у кого є час і інтерес подумати. Політичне керівництво України не висувало і не висуває звинувачень проти Росії у зв'язку з цим обстрілом".

Детальніше про трагедію читайте в статті Юрія Бутусова "11 липня 2014 року. Російська армія вбила 37 українських військових під Зеленопіллям ".

Параша умерла для нас в 2014 году.Мы с них спросим еще.Напасть на соседей это была их последняя ошибка.Еще будут просить Украинцы помогите.Кто хоть шаг в ту сторону сделает,он и станет врагом Украины.
11.07.2020 15:52 Відповісти
Схиляю голову.........
11.07.2020 15:31 Відповісти
У Львові вшанували пам'ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році, тоді Україна втратила 37 захисників - Цензор.НЕТ 3091
11.07.2020 16:46 Відповісти
хлопці пробачти,ми все просрали(((
11.07.2020 15:03 Відповісти
А цього ти не срав, а воював, курва ледача?
11.07.2020 16:53 Відповісти
Злочинне рішення Генштабу направити в двадцятикілометрову прикордонну смугу підрозділи ЗСУ для облаштування базових таборів - було ключовим у цій трагедії! Не можна було дозволяти російським терористам розстрілювати з артилерії та РСЗВ базові табори ЗСУ! Базові табори мали бути за межами зони досягнення російської артилерії ра РСЗВ!
11.07.2020 15:04 Відповісти
Придурок-графоман, системи реактивної артилерії стріляють на відстань 100км. Млять, обстріл Краматорська 10.02.15р... Між Горлівкою і Краматорськом відстань 75км напряму.
11.07.2020 15:24 Відповісти
Не стреляют. Град (про него же в статье) в зависимости от боезапаса (максимальная дальность):

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 ОФС : 40 000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 КАС : 33 000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 УАС : 42 000
11.07.2020 15:28 Відповісти
так про то розмова, що обстріляли нас реактивною! у касапів на озброєнні є і град, і смерч, і ураган - і будь-яку систему вони здатні були застосувати. То що, нашим до кордону ближче, ніж 100км і - і не підходь?
11.07.2020 16:18 Відповісти
Краматорск обстреляли "смерчем" и расстояние по прямой 45км
показати весь коментар
11.07.2020 15:48 Відповісти
карта дає відстань 75 км
11.07.2020 16:11 Відповісти
Слава Україні!
11.07.2020 15:05 Відповісти
Кто-то понес ответственность? Может, Гелетей, может Муженко или Полторак? Фамилию в студию!
11.07.2020 15:11 Відповісти
"А учиться, как всегда, пришлось на своей крови. Официального расследования и разбора происшедшего, конечно, никто не провел. Выводы у нас делают только выжившие, те, у кого есть время и интерес подумать. Политическое руководство Украины не выдвигало и не выдвигает обвинений против России в связи с этим обстрелом".Источник: https://censor.net.ua/n3207562
11.07.2020 15:12 Відповісти
Та да. Даже Верещук і Деркачу зрозуміло, що винний Порошенко.
Чомусь Бутусов не сказав це прямо.
Перед Корецьким соромно?
11.07.2020 15:36 Відповісти
а що у школі розказують, у підручниках же ще немає цієї війни?
11.07.2020 15:21 Відповісти
Мы все сделаем чтобы это было не зря!
11.07.2020 15:23 Відповісти
ну хоть во Львове чтут и помнят! остальные толлько Пе...е та Зе...е, гыдота!
11.07.2020 15:29 Відповісти
Военные должны были знать, если не на учебе, а из фильмов про Вторую мировую... Не окопался - погиб.
11.07.2020 15:31 Відповісти
Схиляю голову.........
11.07.2020 15:31 Відповісти
11.07.2020 16:46 Відповісти
Официального расследования и разбора происшедшего, конечно, никто не провел. Выводы у нас делают только выжившие, те, у кого есть время и интерес подумать. Политическое руководство Украины не выдвигало и не выдвигает обвинений против России в связи с этим обстрелом". Источник: https://censor.net/n3207562
11.07.2020 15:31 Відповісти
Підкажіть Бутусову, що то Порошенко.
Хай подзвонить Вєнєдіктовій.
11.07.2020 15:38 Відповісти
Параша умерла для нас в 2014 году.Мы с них спросим еще.Напасть на соседей это была их последняя ошибка.Еще будут просить Украинцы помогите.Кто хоть шаг в ту сторону сделает,он и станет врагом Украины.
11.07.2020 15:52 Відповісти
Политическое руководство Украины не выдвигало и не выдвигает обвинений против России в связи с этим обстрелом". Источник: https://censor.net.ua/n3207562 -- зебилов спрашивать не буду почему сегодня Украина не подаёт суд на это против России , нет смысла , а вот порохоботов спрошу , почему ваш так званый патриот Украины порошенко и его команда не подала в суд на Россию ?
11.07.2020 16:18 Відповісти
не бреши, подали, справа в Гаагзському трибуналі ООН, гугли.
Інша справа, що через зміну влади ми не знаємо, в якому стані сьогодні розгляд цієї справи. А там - дофіга процедурних моментів, аж до того, що трибунал має визнанати, що насправді йде війна і касапи агресор. По-іншому юридично це встановити зараз - неможливо (чрез право вето касапів в РБ ООН).
показати весь коментар
11.07.2020 16:39 Відповісти
...После Порошенко к власти пришла марионетка - совместная креатура всех тех, кто намерен доиграть в Украине свою грязную игру, доведя гибридную войну на нашей земле до логического конца…Ну что, очередная неделя не прошла без очередного стыда за избранного народом керманыча? Многие считают разговор Путина и Порошенко международным скандалом. Как по мне, так это продолжающаяся деморализация тех немногих, у кого еще осталась совесть. Их надо прикончить, чтобы не вякали в этом быстро меняющемся мире. Поэтому еще порцию соли или кислоты им на зияющую рану их совести не помешает.
Такие оценки высказала минувшей ночью в Фейсбуке популярная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/393751-merzavtsy_vo_vlasti_torgujut_nashej_rodinoj
...
11.07.2020 16:52 Відповісти
От цікаві ви люди порохоботи....новина про загиблих героїв і трагедію українського народу,а ви і тут не можете щоб не пропіаритися і не згадати про свого потроху і його заслуги....цинічні...бездушні виродки головне прагнення яких повернутися до кормушки....
14.07.2020 08:29 Відповісти
нах ...в Карабах ..."рюкзака" не забудь
14.07.2020 09:39 Відповісти
Та мовчало б.....я хоч в Україні живу і відстоював її суверенітет,а шмаркля шоколадна сидиш в штатах і вимерли свої в інтернеті поширюєш....а саме гівно дома відсиджується коли інші в нелюдських умовах в окопах на сході кацапню нищать
22.07.2020 21:49 Відповісти
нах ...в Карабах
23.07.2020 09:37 Відповісти
Невихована тварина,яка ще й не має поваги до тих хто тебе безхребетного захищав....відразу видно інтелект і патріотичне виховання...сиди в своїх штатах дівчинко ...чоловіком ніколи не був і не станеш....тільки жареним запахло відразу на лижі..
23.07.2020 13:23 Відповісти
армянский "окоп" ...
У Львові вшанували пам'ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році, тоді Україна втратила 37 захисників - Цензор.НЕТ 8463 ...
23.07.2020 15:31 Відповісти
А ето к чему?если бы ты не был так глуп....ты бы понимал что любая война на постсоветском пространстве...ето проделки кремля....и мелкого ублюдка который там сидит....народы травятся друг на друга с одной лишь только целью...ето достичь своих интересов....а местная елита етих стран поддерживает всё ето....так как имеют от етого свою выгоду....а на фронтах гибнут обычные парни...которые могли бы ещё жить и жить...вот ето страшно...
24.07.2020 14:04 Відповісти
...это ... это ко всем аакянам ...я на вас насмотрелся в Армии до нехочу ...хлеборезки столовые продсклады вещсклады ... места дислокации воинов вашей национальности ...
24.07.2020 15:37 Відповісти
Так вы батенька антисемит.....расист....но вынужден растроить мой ник ето псевдоним)а сам я щирий українець....так що вибачайте,що зламав вашу стратегію зливу)
24.07.2020 19:35 Відповісти
У Львові вшанували пам'ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році, тоді Україна втратила 37 захисників - Цензор.НЕТ 1539
11.07.2020 17:48 Відповісти
У Львові вшанували пам'ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році, тоді Україна втратила 37 захисників - Цензор.НЕТ 4652 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
11.07.2020 19:40 Відповісти
никада мы не будем бурятьями !
11.07.2020 20:59 Відповісти
Офицеры 24 омбр, которые организовали лагерь, не пострадали.Источник: https://censor.net/r343516. Интересно почему, а не предательство ли ето
12.07.2020 02:32 Відповісти
А кто их ПОСТАВИЛ под российские грады в 40 км досягаемости и ДЕРЖАЛ пока их 1,5месяца расстреливали( и не только под Зеленопольем?) Не интересно?С ответом на этот вопрос начинается и ответ на задачу почему люди погибли и как сделать так что бы такого не повторилось. Очень неудобный ответ и НИКТО в государстве,штабах и говнокомандовании на него не желает отвечать. Предательство? Кто? Некомпетентность? Кто? Агентура Росии? Кто?Главнокомандующий? Почему?
12.07.2020 08:19 Відповісти
Вічна пам'ять героям!!!але як завжди справжню інформацію ми визнаємо лише через багато часу ось посилання про подію і кількість загиблих https://m.censor.net.ua/news/293460/***************************************************************************** .....шкода що брехня оточує нас звідусіль
14.07.2020 08:26 Відповісти
 
 