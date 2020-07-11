У Львові вшанували пам'ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році, тоді Україна втратила 37 захисників

У Львові в шосту річницю трагедії під Зеленопіллям Луганської області вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців, серед яких було 19 уродженців Львівщини.

"Сьогодні, 11 липня, виповнюється шоста річниця трагедії під Зеленопіллям. У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася Божественна літургія за упокій душ померлих воїнів", - йдеться в повідомленні.

Вшанувати пам'ять полеглих прийшли керівники області, родичі, бойові товариші загиблих під Зеленопіллям, волонтери та мешканці міста і області.

"11 липня 2014 року від ворожої реактивної артилерії загинули 37 військовослужбовців. 19 із них – наші земляки, уродженці Львова, Дрогобича, Стебника, Жовківщини, Кам’янка-Бужчини, Бущини, Яворівщини, Радехівщини та Старосамбірщини. Всією країною вшановуємо загиблих Героїв. Заради їхньої світлої пам’яті маємо не втрачати віру в перемогу над ворогом та будувати сильну, вільну Україну", - наголосив голова обласної держадміністрації Максим Козицький.

Також поминальна панахида відбулася на полі почесних поховань № 76 Личаківського цвинтаря у Львові.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня 2014 року прикордонники із 2-ї мотоманевреної групи Державної прикордонної служби України, а також військовослужбовці Збройних сил України, що входили до батальйонної тактичної групи, сформованої з підрозділів 24-ї механізованої, особовий склад якої – це переважно уродженці Львівщини, (Яворівський район Львівської області), 72-ї механізованої (Біла Церква, Київська область) та першого батальйону 79-ї аеромобільної (місто Миколаїв) бригад вийшли в опорний пункт у районі селища Зеленопілля. Їхнім завданням було прикриття визначеної ділянки Державного кордону. Але о 4 годині 30 хвилин ворожа реактивна артилерія (із застосуванням системи залпового вогню БМ-21 "Град") завдала потужного удару по позиціях українських військ.

Головред Цензор.НЕТ у шосту річницю трагедії написав: "Шість років тому, приблизно о 4:30 ранку, російські війська обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Град" табір українських військ під Зеленопіллям. Техніка і боєприпаси в таборі були розміщені скупчено, без будь-якого захисту. Багато хто спав у наметах на похідних ліжках, також без будь-якого захисту. Унаслідок обстрілу почалася детонація боєприпасів і вибухи палива в баках, на місці загинуло 35 військовослужбовців, ще два прикордонники загинули, коли, отримавши повідомлення про обстріл, поїхали на допомогу, але потрапили в засідку. До 100 осіб було поранено. Табір раніше не обстрілювали, на інформацію про обстріл інших наших позицій уваги не звертали, зариватися в ґрунт у тому районі було дуже важко, думали, по-старому, "бодай пронесе". Нехтування заходами безпеки і зневажання обстановки, відсутність і контролю, і порядку. Не всі ще розуміли, що Росія вже прийшла вбивати. А вчитися, як завжди, довелося на своїй крові. Офіційного розслідування і розбору того, що сталося, звичайно, ніхто не провів. Висновки в нас роблять лише ті, хто вижив, ті, у кого є час і інтерес подумати. Політичне керівництво України не висувало і не висуває звинувачень проти Росії у зв'язку з цим обстрілом".

Детальніше про трагедію читайте в статті Юрія Бутусова "11 липня 2014 року. Російська армія вбила 37 українських військових під Зеленопіллям ".