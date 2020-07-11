Російський пасажирський літак не перетинав повітряний простір на сході України, - Украерорух. КАРТА
"Украерорух" не підтверджує інформацію про захід пасажирського літака з РФ у повітряний простір України над Луганською і Харківською областями.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Украероруху.
"За даними систем Украероруху, пасажирський літак рейсу SVR346 10 липня цього року не перетинав повітряний простір на сході України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 липня російський пасажирський літак, який здійснював рейс за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, зайшов у повітряний простір України над Луганщиною та Харківщиною.
Этожмышибратья,..такое указание дали из ОП?
Харьковская и Луганская области уже не Украина?
А лучше сбивать, чтоб поумнели.
зеленые в курсе где границы Украины?