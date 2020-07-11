УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4272 відвідувача онлайн
Новини
18 611 67

Російський пасажирський літак не перетинав повітряний простір на сході України, - Украерорух. КАРТА

Російський пасажирський літак не перетинав повітряний простір на сході України, - Украерорух. КАРТА

"Украерорух" не підтверджує інформацію про захід пасажирського літака з РФ у повітряний простір України над Луганською і Харківською областями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Украероруху.

"За даними систем Украероруху, пасажирський літак рейсу SVR346 10 липня цього року не перетинав повітряний простір на сході України", - йдеться в повідомленні.

Російський пасажирський літак не перетинав повітряний простір на сході України, - Украерорух 01

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 липня російський пасажирський літак, який здійснював рейс за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, зайшов у повітряний простір України над Луганщиною та Харківщиною.

Російський пасажирський літак не перетинав повітряний простір на сході України, - Украерорух 02

Автор: 

кордон (4862) літак (3004) Украерорух (173) Донбас (22359)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Тому що брехня журнаглистів минається ім безкарно!!!! Безвідповідальність породжує вседозволенність(беспредел)!!! За брехню має бути відповідальність ,в окремих випадках навіть кримінальна !!)))
показати весь коментар
11.07.2020 16:03 Відповісти
+8
Брехня ЗМІ ,це злочин проти народа,якого таким чином позбавлять права на достовірну інформацію !!))
показати весь коментар
11.07.2020 16:05 Відповісти
+8
Вот же ж гады. 3 страницы гневных комментов коту под хвост?
показати весь коментар
11.07.2020 16:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ложная паника?
показати весь коментар
11.07.2020 15:53 Відповісти
Бред от флайтрадара. Там это часто бывает. Наблюдал. Ну или от аэроруха.
показати весь коментар
11.07.2020 18:31 Відповісти
Тому що брехня журнаглистів минається ім безкарно!!!! Безвідповідальність породжує вседозволенність(беспредел)!!! За брехню має бути відповідальність ,в окремих випадках навіть кримінальна !!)))
показати весь коментар
11.07.2020 16:03 Відповісти
tampermonkey + в него скрипт ruaddlist js fixses и забудешь вообще о рекламе
показати весь коментар
11.07.2020 16:06 Відповісти
бубочка приказал опровергнуть ибо ему позвонил злой Окурок обнуленный ну ну....
показати весь коментар
11.07.2020 17:16 Відповісти
Брехня ЗМІ ,це злочин проти народа,якого таким чином позбавлять права на достовірну інформацію !!))
показати весь коментар
11.07.2020 16:05 Відповісти
Сбить все равно надо было ублюдков
показати весь коментар
11.07.2020 16:10 Відповісти
Так еще не поздно, их много там летает.
показати весь коментар
11.07.2020 16:25 Відповісти
ти або дурак, або -ворог. Це-підготовка до чергового рейсу МН-17, тільки вже кацапського. Наступний літак вони самі зібьють та звинуватять Україну, як планували ще в 14му... А такі довбойоби-тільки спрощують працю терористам-кацапам!
показати весь коментар
12.07.2020 13:21 Відповісти
Та да,не пересекал))
Этожмышибратья,..такое указание дали из ОП?
показати весь коментар
11.07.2020 16:12 Відповісти
Плебсу потрібні хліб та видовища !!)))
показати весь коментар
11.07.2020 16:14 Відповісти
Может вы займетесь вашими белорусскими проблемами, наконец то?
показати весь коментар
11.07.2020 16:19 Відповісти
А які там проблеми,бацька керує ,бульба росте ,все чудово !!)))
показати весь коментар
11.07.2020 16:22 Відповісти
Нет,им надо заниматься проблема чужой для них страны😂😂
показати весь коментар
11.07.2020 16:42 Відповісти
Аерорух сказав ні то ні. Докази на схемі. Ппц логіка.
показати весь коментар
11.07.2020 16:20 Відповісти
Дед сказал летает,значит крилья есть !!)))
показати весь коментар
11.07.2020 16:23 Відповісти
Глюк фл=24. Таке буває, особливо, коли працюють клмплекси РЕБ.
показати весь коментар
11.07.2020 16:27 Відповісти
все как по нотам. В августе будет инцидент с самолетом и военный конфликт
показати весь коментар
11.07.2020 16:39 Відповісти
Кацапи не такі вже й довб..оби щоб таке чудити на фоні розслідування MH -17 . Але нашим пвошникам треба бути напоготові . Зрозуміло , що всі кацапські ( і не тільки ) літаки , пролітаючи вздовж кордону з Україною можуть мати фотоапаратуру .
показати весь коментар
11.07.2020 18:22 Відповісти
ну я не Нострадамус, як точно буде, не розповім. Але обов'язково буде за логікою розвитку подій.
показати весь коментар
11.07.2020 18:52 Відповісти
сентябрь-учения ,,Кавказ,, ... В 15м году взрывали-тоже хотели завернуть на Донбасс окупированый. Случайно на 2 часа задержали-должен был быть как раз над Украиной...Недаром морозились от взрыва на борту. Этот случай-в ряду тех событий.
показати весь коментар
12.07.2020 13:24 Відповісти
Вот же ж гады. 3 страницы гневных комментов коту под хвост?
показати весь коментар
11.07.2020 16:59 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 17:09 Відповісти
Заархивируй. Ищё понадобяцца.
показати весь коментар
11.07.2020 23:56 Відповісти
Блін, це все зе винний, що літак не зайшов !
показати весь коментар
11.07.2020 17:08 Відповісти
если бы зашел то не вышел бы
показати весь коментар
11.07.2020 17:09 Відповісти
Юний орел, юний орел! Ти іди від джерел, до джерел, до джерел!
показати весь коментар
11.07.2020 17:08 Відповісти
А может зе специально сказал, что не нарушал, чтоб с пуйлом не ссориться.
показати весь коментар
11.07.2020 17:15 Відповісти
Российский пассажирский самолет не пересекал воздушное пространство на востоке Украины, - Украэрорух. КАРТА

Російський пасажирський літак не перетинав повітряний простір на сході України, - Украерорух - Цензор.НЕТ 6903

Харьковская и Луганская области уже не Украина?
показати весь коментар
11.07.2020 17:17 Відповісти
Бредовая траектория полета. Глюк флайтрадара. Скорее всего.
показати весь коментар
11.07.2020 18:33 Відповісти
А літаки що літають в Крим ,то не є порушення?
показати весь коментар
11.07.2020 17:43 Відповісти
Російський пасажирський літак не перетинав повітряний простір на сході України, - Украерорух - Цензор.НЕТ 840
показати весь коментар
11.07.2020 18:05 Відповісти
Російський пасажирський літак не перетинав повітряний простір на сході України, - Украерорух - Цензор.НЕТ 8651
показати весь коментар
11.07.2020 18:05 Відповісти
А ЧТО ГОВОРИТ НАМ ГОЛОС ПУТИНА ?
показати весь коментар
11.07.2020 18:06 Відповісти
Сбить его найух, а потом будем разбиратца и выражать обеспокоенность. Можно еще будет схему с кацапским истребителем налепить длиной в 4 км. Вариантов много, не ссыте
показати весь коментар
11.07.2020 18:24 Відповісти
а если ответочка прилетит?
показати весь коментар
11.07.2020 22:57 Відповісти
Какая разница, что говорит аэрорух, если важно только то, о чем пишет патриотическая пресса?
показати весь коментар
11.07.2020 18:29 Відповісти
Непересекал?А что скажет испанский деспетчер Карлос?
показати весь коментар
11.07.2020 19:02 Відповісти
Дон Карлос не эксперД, надо Дон Писькова поспрошать, он в курсах.
показати весь коментар
11.07.2020 19:11 Відповісти
Не важно. Все самолёты РФ должны не пускаться в нормальные страны мира впринципе из-за химического оружия новичок к примеру.
А лучше сбивать, чтоб поумнели.
показати весь коментар
11.07.2020 21:00 Відповісти
Это тоже самое, когда в 2014 году в ходе "русской весны" Донбасс охватил пожар пророссийских митингов. Так СБУ твердило как мантру, состава преступления нет. А позже в Генштабе ВСУ твердили, Россия не вторгалась на территорию Украины и т.д. Украина страна адвокатов путина. Позиция страуса - голова в песок.
показати весь коментар
11.07.2020 21:07 Відповісти
Карта от Аэроруха такая информативная, шо песец.
показати весь коментар
11.07.2020 21:18 Відповісти
ну если не понимать, что Украэрорух выложил не карту, а скрин локатора с движением рейса ... то стоит немножко подумать о Вашей адекватности!))))
показати весь коментар
11.07.2020 21:53 Відповісти
та еще года 4 кацапы ни песекать границы Украины и не стрелять в ее сторону не будут...

зеленые в курсе где границы Украины?
показати весь коментар
11.07.2020 21:22 Відповісти
 
 