Російський пасажирський літак не перетинав повітряний простір на сході України, - Украерорух. КАРТА

"Украерорух" не підтверджує інформацію про захід пасажирського літака з РФ у повітряний простір України над Луганською і Харківською областями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Украероруху.

"За даними систем Украероруху, пасажирський літак рейсу SVR346 10 липня цього року не перетинав повітряний простір на сході України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 липня російський пасажирський літак, який здійснював рейс за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, зайшов у повітряний простір України над Луганщиною та Харківщиною.