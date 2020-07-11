УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4272 відвідувача онлайн
Новини
24 108 26

Завершилася дія договору на ранковий ефір, який був підписаний під тиском Деркачів на суди, епопея тривала 19 років, - Аласанія

Завершилася дія офіційного договору на виробництво ранкового ефіру на частоті Першого Національного, який був підписаний під тиском рішень судів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія. Наводимо його текст повністю.

"Невелика подія, але все ж.

Сьогодні (10 липня. - Ред.) завершено те, що починалося майже 20 років тому, як нахабне передання паном Кучмою пану Леоніду Деркачу-старшому шести годин вечірнього праймового ефіру на державному каналі. У вигляді ліцензії на окремий канал, на частоті Першого Національного (тобто "одна кнопка — два канали").

До 2014-го року два канали співали в унісон. А з 14-го і далі — історії деркачівського каналу і Першого Національного, а потім UA: Першого почали рішуче розходитись. Точніше, Перший почав відходити від совка, а Андрій Леонідович Деркач іншого місця ніж совок для себе і свого каналу й досі не уявляє.

Також дивіться: "Вони п#здять гроші американські", - слідчий ДБР Корецький доповідає Трубі про НСТУ. АУДІО

І ще довго вся "джинса на замовлення" виробництва деркачівців болісно відгукувалася Першому.

А завершувалася ця епопея, 19 років потому, не менш нахабними спробами Деркача-молодшого прямо рейдернути частину ефіру вже Суспільного мовника. З вимогами змусити (!) Суспільне купити (!) програму його виробництва (на абсурдність самого формулювання можете не зважати. Як не зважили десятки нардепів-підписантів звернення деркачівців до президента, прем'єра, спікера, ООН і Спортлото). З воланням про "цензуру і захист свободи слова". Як тебе не любити, о дивний фейково-гібридний новий світ, де на чорне кажуть біле і не червоніють.

Складно зважити всі тони бруду і брехні, вилиті за останні роки на Суспільне і на мене особисто членами цієї родини й співробітниками цієї компанії.

Складно порахувати кількість суддів, що вони "вмовили" за абсолютно нікчемними позовами.

Важко взнати по втаємничених наглухо силових структурах кількість пустих карних справ, заведених просто з набору слів цього пронози (тільки по обшуках взнаєш малих сіх).

Маю зізнатись, часом я навіть припускався думки, що деркачі (не конкретна родина, а такі люди) і уособлюють тих, хто панує у нинішній Україні.

Не тому навіть, що вони безсовісні брехуни, що готові удавити кого завгодно за свій інтерес.

А тому, що вони успішні.

"Суд? - не питання, добудемо будь-які рішення.
Карна справа? - не питання, заведемо десять.
Ефір? - не питання, змусимо продовжити руками Виконавчої".

І їх — критична маса. І все їм вдавалося.

Ти живеш за законом? - ти програв. Заздалегідь, просто за фактом законослухняності.

Ну ж бо серед двох, з яких одному на закон пофіг, а інший законом стриножений — виграє і сміється той, кому на закон чхати.

Але не сьогодні. Сьогодні — завершилася дія офіційного договору на виробництво ранкового ефіру, що його було підписано під тиском рішень судів.

І продовжено його не буде.

З багатьох причин (включно зі зміною бюджетного законодавства у 2020); але головна з них — невідповідність цього продакшну бодай приблизним стандартам пристойності, не кажучи вже про стандарти журналістські (особливо огидно за тих, хто там працює: чому вони не вбачають конфлікту інтересів в тому, що власник (політик) диктує порядок денний "журналістської" роботи? Чому вони тупо виконують інформаційно-кілерські завдання? Чому вони не думають, що назва цього медіа в їх резюме — це тавро на все життя і кар‘єру?...

Хоча про що це я — в країні забагато безсовісних медій, яким потрібні безсовісні "журналісти").

Але — не на Суспільному.

PS - навіть не питатиму, чи впізнаєте ви осіб на фото: що простягають руки, і що ті руки цілують.

Втім, перше фото — просто для відволікання уваги від другого".

Завершилася дія договору на ранковий ефір, який був підписаний під тиском Деркачів на суди, епопея тривала 19 років, - Аласанія 01

Також читайте: Рахунки "Суспільного" розблокували

Автор: 

Деркач Леонід (3) Аласанія Зураб (137) Деркач Олександр (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Завершилася дія договору на ранковий ефір, який був підписаний під тиском Деркачів на суди, епопея тривала 19 років, - Аласанія - Цензор.НЕТ 2373
показати весь коментар
11.07.2020 16:21 Відповісти
+21
позачергово скликав Раду!

Завершилось действие договора на утренний эфир, который был подписан под давлением Деркачей на суды, эпопея длилась 19 лет, - Аласания - Цензор.НЕТ 5596
показати весь коментар
11.07.2020 15:57 Відповісти
+20
Завершилось действие договора на утренний эфир, который был подписан под давлением Деркачей на суды, эпопея длилась 19 лет, - Аласания - Цензор.НЕТ 244
показати весь коментар
11.07.2020 15:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завершилось действие договора на утренний эфир, который был подписан под давлением Деркачей на суды, эпопея длилась 19 лет, - Аласания - Цензор.НЕТ 244
показати весь коментар
11.07.2020 15:54 Відповісти
Завершилася дія договору на ранковий ефір, який був підписаний під тиском Деркачів на суди, епопея тривала 19 років, - Аласанія - Цензор.НЕТ 2373
показати весь коментар
11.07.2020 16:21 Відповісти
позачергово скликав Раду!

Завершилось действие договора на утренний эфир, который был подписан под давлением Деркачей на суды, эпопея длилась 19 лет, - Аласания - Цензор.НЕТ 5596
показати весь коментар
11.07.2020 15:57 Відповісти
Зедаунов имеют как хотят, а те как актриса из немецких фильмов для взрослых.....
показати весь коментар
11.07.2020 15:59 Відповісти
Когда Вова ублюдок станет памятником когда страна с горем на глазах и танцами в ногах 40 дней будет радостно горевать с криками Ура! Сдохло таки собачка еврейская и Слава Украине и героям Слава праздновать траурные мероприятия по всей Украине Бобик сдох бо объився сгоревшей конины....
показати весь коментар
11.07.2020 17:15 Відповісти
Завершилось действие договора на утренний эфир, который был подписан под давлением Деркачей на суды, эпопея длилась 19 лет, - Аласания - Цензор.НЕТ 182
показати весь коментар
11.07.2020 16:01 Відповісти
Эту новость хорошо дополняет другая

Завершилася дія договору на ранковий ефір, який був підписаний під тиском Деркачів на суди, епопея тривала 19 років, - Аласанія - Цензор.НЕТ 483
показати весь коментар
11.07.2020 16:11 Відповісти
И эта. Для полного понимания

Завершилася дія договору на ранковий ефір, який був підписаний під тиском Деркачів на суди, епопея тривала 19 років, - Аласанія - Цензор.НЕТ 1786
показати весь коментар
11.07.2020 16:12 Відповісти
18.11.19 23:13

"Глава НОТУ заявил, что его "сильно удивляют" украинские СМИ.

"На фига мы так пылим и суетимся из-за того, что они нас не ценят? А кому нужна их оценка? Зачем их вообще любить или не любить? Мы легко обойдемся без них. Вот "theБабель" у Офиса президента в "черном списке" - и скажите: вы очень страдаете, информацию не добудете? Добудете. Могу сформулировать короче: у самой верхушки власти сейчас благие намерения, но неумелое исполнение", - сказал Аласания.
Источник: https://censor.net/n3160404"

"theБабель" это тот, который после второго тура выборов стал ненужен Коломойскому и у него сменился владелец и риторика...
показати весь коментар
11.07.2020 16:10 Відповісти
А как Аласания удивляет. Уже наверное забыл свое "Только бы не Порошенко"?
показати весь коментар
11.07.2020 16:13 Відповісти
Кабы у Деркача и Скрыпин некоторое время тусовался.
показати весь коментар
11.07.2020 16:15 Відповісти
Да и Светка-симпатюлечка с Прямого на 112-м и НефсОне тоже вещала... и Зурабуа Аласания прям таким неподкупно-обхективным был...и где он щас? Он? Потимков? Вся эта Кеворкянщина харьковская куда-то подевалась вместе с апломбом и фрондой... все короли однажды оголевают нах... вовчика-клоуна это тоже касается, бо "ла ви не па дю синемА"...
показати весь коментар
11.07.2020 18:19 Відповісти
Нах... даркача, на Рашу...
показати весь коментар
11.07.2020 16:24 Відповісти
они все одинаковые- деркачи, свинярчуки- просто с разных корыт помои хлюпают и корыто отдать не хотят, мрази
показати весь коментар
11.07.2020 16:49 Відповісти
https://twitter.com/HelgaKs

https://twitter.com/HelgaKs Helga @HelgaKs

https://twitter.com/HelgaKs https://twitter.com/HelgaKs



Приїхали... 2020 рік.
Відновлюють свою діяльність "кулінарні сотні" - волонтерські об'єднання, які готували в перші роки війни з росією сушені суміші для перших та других страв, вітамінні та енергетичні набори, чаї тощо.
показати весь коментар
11.07.2020 16:32 Відповісти
Этот юноша-он-не-лох, aka полшестого президента вместе со своей помойной труппой намерен отчитаться, на что я ежемесячно отдаю 400 гиней военного сбора??? 400х12=4800/год х 5 лет = 24К. На эти деньги зеленок говно отркмонтировало и поселилось в конче заспе, положив свои барыши на капитализацию... вижу, распродается вовчик понемножку, бо не связывает свою задрипанную шутовскую судьбу с Ураиной...
показати весь коментар
11.07.2020 18:27 Відповісти
А я думаю, что эта подстилка Януковоща так активизировалась? Оказывается, ему столоваться теперь негде.
показати весь коментар
11.07.2020 16:49 Відповісти
Деркач молодший це те кдбіське чмо, що хотіло вджати під себе енергоатом, вижило мера Конотопа зі своєї посади і зараз мутиь з типу правдивими плівками.
А ви не знали?
показати весь коментар
11.07.2020 17:13 Відповісти
Он всячески прессовал и Черновецкого, пытаясь посадить на его место своего человека, а ещё раньше - отжать бизнес.
Большинство разных баек про черноаецкого, которые отложились в неокрепших мозгах сельских мудрецов, сочинил именно Деркач и его подруга Тимошенко.
показати весь коментар
11.07.2020 17:48 Відповісти
деркачів-пацюків геть, геть, геть!
показати весь коментар
11.07.2020 18:36 Відповісти
Эпохально однако. Отмена крепостного права в 1861г не попадает по значимости! Промолчали бы лучше. Затхлый курятник на окраине хутора под лесом.
показати весь коментар
11.07.2020 18:01 Відповісти
Деркачи, как старый кгебешний лис, так и подлый усатый сынок уже давно должны сидеть на пожизненном это ж российские агенты. еще со времен Кучмы было все ясно с этим тандемом, что они предатели и работают на РФ, Даже не открывал эти их пленки, на фига вникать в это дерьмо там навреняка манипуляции прокацапские. Вот если их посадят может послушаю.
показати весь коментар
11.07.2020 19:06 Відповісти
Завершилася дія договору на ранковий ефір, який був підписаний під тиском Деркачів на суди, епопея тривала 19 років, - Аласанія - Цензор.НЕТ 2684

Є ЩЕ 112, ZIK, NewsOne, Інтер .... НЕ ЗАБУВАЙТЕ!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.07.2020 19:21 Відповісти
Аласанія нічим не кращий від Деркача, обидва топили "кто угодно, только не Петя", а зараз "треба підтримати Зелю бо Петя повернеться!" (повернеться спита з козла за все що той зробив). Тому зараз -у самой верхушки есть благие намерения, но неумелое исполнение. Щоб ти здох, сволота!
показати весь коментар
12.07.2020 19:28 Відповісти
 
 