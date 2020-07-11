Завершилася дія договору на ранковий ефір, який був підписаний під тиском Деркачів на суди, епопея тривала 19 років, - Аласанія
Завершилася дія офіційного договору на виробництво ранкового ефіру на частоті Першого Національного, який був підписаний під тиском рішень судів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія. Наводимо його текст повністю.
"Невелика подія, але все ж.
Сьогодні (10 липня. - Ред.) завершено те, що починалося майже 20 років тому, як нахабне передання паном Кучмою пану Леоніду Деркачу-старшому шести годин вечірнього праймового ефіру на державному каналі. У вигляді ліцензії на окремий канал, на частоті Першого Національного (тобто "одна кнопка — два канали").
До 2014-го року два канали співали в унісон. А з 14-го і далі — історії деркачівського каналу і Першого Національного, а потім UA: Першого почали рішуче розходитись. Точніше, Перший почав відходити від совка, а Андрій Леонідович Деркач іншого місця ніж совок для себе і свого каналу й досі не уявляє.
І ще довго вся "джинса на замовлення" виробництва деркачівців болісно відгукувалася Першому.
А завершувалася ця епопея, 19 років потому, не менш нахабними спробами Деркача-молодшого прямо рейдернути частину ефіру вже Суспільного мовника. З вимогами змусити (!) Суспільне купити (!) програму його виробництва (на абсурдність самого формулювання можете не зважати. Як не зважили десятки нардепів-підписантів звернення деркачівців до президента, прем'єра, спікера, ООН і Спортлото). З воланням про "цензуру і захист свободи слова". Як тебе не любити, о дивний фейково-гібридний новий світ, де на чорне кажуть біле і не червоніють.
Складно зважити всі тони бруду і брехні, вилиті за останні роки на Суспільне і на мене особисто членами цієї родини й співробітниками цієї компанії.
Складно порахувати кількість суддів, що вони "вмовили" за абсолютно нікчемними позовами.
Важко взнати по втаємничених наглухо силових структурах кількість пустих карних справ, заведених просто з набору слів цього пронози (тільки по обшуках взнаєш малих сіх).
Маю зізнатись, часом я навіть припускався думки, що деркачі (не конкретна родина, а такі люди) і уособлюють тих, хто панує у нинішній Україні.
Не тому навіть, що вони безсовісні брехуни, що готові удавити кого завгодно за свій інтерес.
А тому, що вони успішні.
"Суд? - не питання, добудемо будь-які рішення.
Карна справа? - не питання, заведемо десять.
Ефір? - не питання, змусимо продовжити руками Виконавчої".
І їх — критична маса. І все їм вдавалося.
Ти живеш за законом? - ти програв. Заздалегідь, просто за фактом законослухняності.
Ну ж бо серед двох, з яких одному на закон пофіг, а інший законом стриножений — виграє і сміється той, кому на закон чхати.
Але не сьогодні. Сьогодні — завершилася дія офіційного договору на виробництво ранкового ефіру, що його було підписано під тиском рішень судів.
І продовжено його не буде.
З багатьох причин (включно зі зміною бюджетного законодавства у 2020); але головна з них — невідповідність цього продакшну бодай приблизним стандартам пристойності, не кажучи вже про стандарти журналістські (особливо огидно за тих, хто там працює: чому вони не вбачають конфлікту інтересів в тому, що власник (політик) диктує порядок денний "журналістської" роботи? Чому вони тупо виконують інформаційно-кілерські завдання? Чому вони не думають, що назва цього медіа в їх резюме — це тавро на все життя і кар‘єру?...
Хоча про що це я — в країні забагато безсовісних медій, яким потрібні безсовісні "журналісти").
Але — не на Суспільному.
PS - навіть не питатиму, чи впізнаєте ви осіб на фото: що простягають руки, і що ті руки цілують.
Втім, перше фото — просто для відволікання уваги від другого".
"Глава НОТУ заявил, что его "сильно удивляют" украинские СМИ.
"На фига мы так пылим и суетимся из-за того, что они нас не ценят? А кому нужна их оценка? Зачем их вообще любить или не любить? Мы легко обойдемся без них. Вот "theБабель" у Офиса президента в "черном списке" - и скажите: вы очень страдаете, информацию не добудете? Добудете. Могу сформулировать короче: у самой верхушки власти сейчас благие намерения, но неумелое исполнение", - сказал Аласания.
"theБабель" это тот, который после второго тура выборов стал ненужен Коломойскому и у него сменился владелец и риторика...
Приїхали... 2020 рік.
Відновлюють свою діяльність "кулінарні сотні" - волонтерські об'єднання, які готували в перші роки війни з росією сушені суміші для перших та других страв, вітамінні та енергетичні набори, чаї тощо.
А ви не знали?
Большинство разных баек про черноаецкого, которые отложились в неокрепших мозгах сельских мудрецов, сочинил именно Деркач и его подруга Тимошенко.
Є ЩЕ 112, ZIK, NewsOne, Інтер .... НЕ ЗАБУВАЙТЕ!!!!!!!!!