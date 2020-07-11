УКР
Роботу вугільних об'єднань буде відновлено разом із поставками українського вугілля на "Центренерго", - Міненерго

Міністерство енергетики за дорученням президента України Володимира Зеленського завершило медіацію між представниками вуглевидобувних підприємств та ПАТ "Центренерго". Результатом складних перемовин стало укладення контракту щодо відновлення постачання українського вугілля на ТЕС державної генеруючої компанії ПАТ "Центренерго".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Для відновлення роботи державних і приватних шахт, а також своєчасного розрахунку за вугілля з боку "Центренерго" за сприяння міністерства були залучені державні банки "Укргазбанк" та "Ощадбанк". Сторони досягли попередніх домовленостей щодо відкриття кредитної лінії для ПАТ "Центренерго".

Отримання кредитних коштів дозволить ПАТ "Центренерго" розширити закупівлі вітчизняного вугілля. Відтак шахти, що зараз перебувають у вимушеному простої, відновлять видобуток, а гірники зможуть повернутися до роботи. Гарантії відновлення роботи держшахтами були отримані від вуглевидобувних підприємств.

"Міністерство енергетики в межах своїх повноважень доклало максимум зусиль для відновлення роботи українськими шахтарями. Ми очікуємо запуск великих вуглевидобувних об’єднань вже з понеділка. Поточна ситуація ще раз переконала нас у необхідності комплексного та системного вирішення проблем енергетичної галузі. Подальші зусилля міністерства будуть спрямовані на доопрацювання чинної моделі ринку електроенергії, викривлення якої призвели до кризи, зокрема для вітчизняних гірників", - прокоментувала досягнуті угоди в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Нагадаємо, 7 та 8 липня у Міністерстві енергетики на виконання доручення президента України відбулись наради щодо сталого забезпечення енергогенеруючих підприємств вугільною продукцією вітчизняного виробництва та відновлення роботи вугільних шахт, які зараз перебувають у простої. 17 червня Кабінет Міністрів, за ініціативи Міненерго, ухвалив рішення щодо пріоритетного використання вітчизняного вугілля в тепловій генерації.

Топ коментарі
+3
После оккупации Донбасса у Украины был исторический шанс избавиться от угольной генерации как таковой. А получилось наоборот. Зелёная энергетика и Тец сделают наши товары неконкурентными и мы останемся аграрным придатком мира
показати весь коментар
11.07.2020 17:07 Відповісти
+2
Ай-вей, а как же будет тогда бабушуа Беня получать свой гешефт? Зря она что-ли кукол к власти привела?
показати весь коментар
11.07.2020 16:02 Відповісти
+2
Ты само себя поняло? А, "дурв"?
показати весь коментар
11.07.2020 16:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ай-вей, а как же будет тогда бабушуа Беня получать свой гешефт? Зря она что-ли кукол к власти привела?
показати весь коментар
11.07.2020 16:02 Відповісти
Дура ты так ниче и не понял. Ты в цене электричества заплатишь и бене в центрэнерго и ринату за дорогой уголь из его шахт - буславец вот договорилась, это перемога. Или ты думал беня за тебя будет платить?
показати весь коментар
11.07.2020 16:10 Відповісти
Ты само себя поняло? А, "дурв"?
показати весь коментар
11.07.2020 16:15 Відповісти
Ну ты и тупой совсем. Если цена закупки угля увеличится, то стоимость электроэнергии производимой с этого угля увеличится. Это сложно?
показати весь коментар
11.07.2020 17:00 Відповісти
Для дебила. Стоимость угля для ТЭС при Бене выросла с 1700 да 2500. Так, надеюсь, "дуре" понятно?
показати весь коментар
11.07.2020 22:42 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 16:03 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2020 16:20 Відповісти
ДумайТЕ!
показати весь коментар
11.07.2020 16:20 Відповісти
Ша доктор Комаровський прийде і роз'яснить що мала на увазі третьяКова, тобто бслвц.
показати весь коментар
11.07.2020 16:24 Відповісти
Ах***ть. На улице 21 век а в Украине закрывают АЕС и восстанавливают угольные паровозы
показати весь коментар
11.07.2020 16:39 Відповісти
Тут все прекрасно. Зелені мудні вграли прибуткове підприємство і тепер заливають діру кредитами держбанків. Можна буде грабувати ще й кредити...
показати весь коментар
11.07.2020 16:44 Відповісти
Ахметов шантажирует государство, тащит шахтёров в Киев, которые требуют сбыт угля по выскочим ценам! Капец просто
показати весь коментар
11.07.2020 16:51 Відповісти
А в роли "государства" ахметовский сотрудник Шмигаль
показати весь коментар
11.07.2020 17:09 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html 21 июля 2019 г. 19 июля 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, провел специальное заседание суда по вопросу определения неправомочного воздействия на участников без участия сторон. Суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения и постановил включить материалы в рассмотрение дел по объектным фигурантам RZ11 , RB21. В связи с получением судом дополнительных материалов по судебному производству от [лица не объявляется] суд назначил очередное заседание в рамках основного слушания с присутствием сторон на 27 июля 2019 года.

Фигурант RZ-11 - некто В.А.Зеленский. Фигурант RB-21 - Некто Баканов.

https://1.bp.blogspot.com/-Mg45nlQS5dM/XSrREVYaidI/AAAAAAAAAAo/RHycpW-X4689s2DjIxeCzW1TPFvc-aBwACLcBGAs/s1600/www.png

PS.Зеленой слизи - большой привет из штата Делавер.
показати весь коментар
11.07.2020 17:19 Відповісти
А по каким ценам будет закупка угля? Если по цене 3000 грн за тонну, вместо 1700 из ЮАР, то нах он нужен такой уголь?
показати весь коментар
11.07.2020 16:51 Відповісти
Сейчас дело даже не в том почем уголь из ЮАР. А в том что по нынешним ценам дешевле на ТЭС сейчас жечь газ и мазут чем уголь. Сама буславец на кабмине подымала вопрос о возможности постановой ограничить для ТЭС использование газа и мазута.
показати весь коментар
11.07.2020 17:09 Відповісти
Плюс экология. Уголь все-таки самый экологически опасный.
показати весь коментар
12.07.2020 06:41 Відповісти
цена по формуле Роттердам+, т.е. мировая)
показати весь коментар
11.07.2020 17:14 Відповісти
Никто не говорил никогда о том, что цена Роттердам плюс высокая или низкая. Не нужно манипулировать. Наоборот, украинцы поддерживали даже более высокие цены на уголь, зная , что это обеспечит энергетическую независимость. Сейчас же вы переворачиваете все с ног на голову.
Когда Семенченко и ветераны АТО перекрыли Ордло, то угля у нас не стало. Если вы страдаете амнезией, то я вам напомню, что именно тогда выскочил порошенко и начал возмущаться, якобы там наши предприятия и тд,говорил, что если не разблокировать ордло, то мы замерзнем. Так вскрылась эта схема, где из Роттердама были только документы, а уголь шёл с оккупированных территорик, а навар шёл в карманы заинтересованных лиц. Вот о чем речь.
показати весь коментар
12.07.2020 06:40 Відповісти
Татьяна, это - конченая шыкаладная ботяра. Не тратьте не время, не мысли, ни буквы на Это ничто
показати весь коментар
12.07.2020 07:41 Відповісти
не думаю... ибо уголь добываемый на наших шахтах не конкурентен с мировыми лидерами добычи!!! маленький пример- открытая добыча всегда будет дешевле чем на гора!
показати весь коментар
12.07.2020 15:30 Відповісти
После оккупации Донбасса у Украины был исторический шанс избавиться от угольной генерации как таковой. А получилось наоборот. Зелёная энергетика и Тец сделают наши товары неконкурентными и мы останемся аграрным придатком мира
показати весь коментар
11.07.2020 17:07 Відповісти
Наоборот случилось когда избрали зелю а он назначил ахметовских Шмигалей. Зеленая енергетика в купе с АЕС почему-то позволяла рост промпроизводжства по 4% в год при попередниках.
показати весь коментар
11.07.2020 17:13 Відповісти
А чем балансировать генерацию АЭС и СЭС? Батарейки накупите?
показати весь коментар
11.07.2020 19:06 Відповісти
голобородько, несостоявшийся презик - враг народа Украины и слуга ахметки гудка..
показати весь коментар
11.07.2020 17:16 Відповісти
Дали бабусє бєнє накосити з держави бабла, а тепер героїчно повериаєм взад, як працювало раніше???
А хто відповість за дерібан державних коштів???
показати весь коментар
11.07.2020 22:34 Відповісти
 
 