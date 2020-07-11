Роботу вугільних об'єднань буде відновлено разом із поставками українського вугілля на "Центренерго", - Міненерго

Міністерство енергетики за дорученням президента України Володимира Зеленського завершило медіацію між представниками вуглевидобувних підприємств та ПАТ "Центренерго". Результатом складних перемовин стало укладення контракту щодо відновлення постачання українського вугілля на ТЕС державної генеруючої компанії ПАТ "Центренерго".

Для відновлення роботи державних і приватних шахт, а також своєчасного розрахунку за вугілля з боку "Центренерго" за сприяння міністерства були залучені державні банки "Укргазбанк" та "Ощадбанк". Сторони досягли попередніх домовленостей щодо відкриття кредитної лінії для ПАТ "Центренерго".

Отримання кредитних коштів дозволить ПАТ "Центренерго" розширити закупівлі вітчизняного вугілля. Відтак шахти, що зараз перебувають у вимушеному простої, відновлять видобуток, а гірники зможуть повернутися до роботи. Гарантії відновлення роботи держшахтами були отримані від вуглевидобувних підприємств.

"Міністерство енергетики в межах своїх повноважень доклало максимум зусиль для відновлення роботи українськими шахтарями. Ми очікуємо запуск великих вуглевидобувних об’єднань вже з понеділка. Поточна ситуація ще раз переконала нас у необхідності комплексного та системного вирішення проблем енергетичної галузі. Подальші зусилля міністерства будуть спрямовані на доопрацювання чинної моделі ринку електроенергії, викривлення якої призвели до кризи, зокрема для вітчизняних гірників", - прокоментувала досягнуті угоди в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Нагадаємо, 7 та 8 липня у Міністерстві енергетики на виконання доручення президента України відбулись наради щодо сталого забезпечення енергогенеруючих підприємств вугільною продукцією вітчизняного виробництва та відновлення роботи вугільних шахт, які зараз перебувають у простої. 17 червня Кабінет Міністрів, за ініціативи Міненерго, ухвалив рішення щодо пріоритетного використання вітчизняного вугілля в тепловій генерації.

