У Києві співробітники СБУ влаштували стрілянину у дворі житлового будинку, намагаючись затримати колишнього колегу, - Бутусов
Восьмого липня на столичних Позняках співробітники СБУ відкрили стрілянину по автомобілю у дворі житлового будинку, намагаючись провести затримання.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"8 липня на Позняках у дворі будинку на вулиці Соломії Крушельницької сталася стрілянина. Четверо невідомих відкрили вогонь із пістолетів по джипу "Тойота", який виїжджав із двору житлового будинку. Це було схоже на якийсь погано організований замовний замах.
За даними джерел Цензор.НЕТ, виявляється, це діяла група співробітників СБУ, які намагалися затримати свого колишнього колегу, а нині співробітника іншої державної структури, який виїжджав на машині.
Попри серію пострілів, слава Богу, нікого не вбили і нікуди не влучили. За нашими даними, в машині було пошкоджено одне колесо. Чоловіка, який виїхав, пізніше було затримано. Відео інциденту вже видалили із сайтів новин", - написав Бутусов.
Журналіст звертає увагу на непрофесіоналізм співробітників СБУ, які влаштували стрілянину в густонаселеному районі.
"Насправді, жодних підстав для застосування зброї на ураження не було. Затримували не бандита, не диверсанта, а співробітника іншої державної структури, який не чинив опору і сам нещодавно служив у СБУ. Був там добре відомий", - зазначає головний редактор Цензор.НЕТ.
Бутусов навів декілька прикладів із нещодавньої історії України, коли неузгоджені дії зі стріляниною з боку силових структур призвели до смерті людей.
"9 грудня 2015 року неперевірений і непідготовлений захід "Альфи" СБУ на конспіративну квартиру ГУР МО закінчився загибеллю в перестрілці агента ГУР Олега Мужчиля та офіцера "Альфи" Андрія Кузьменка. А 4 грудня 2016 року в селі Княжичі під час операції із затримання грабіжників сталася перестрілка двох підрозділів поліції - було вбито відразу 5 поліцейських", - нагадав він.
"Об'єктивної та публічної доповіді про перебіг та причини цих трагедій не було - жоден начальник за свої безглузді дії не поніс відповідальності. Тому і продовжують бігати київськими дворами потішні "групи захвату", і стріляти куди попало, не особливо замслюючитсь про наслідки", - резюмував Бутусов.
Watch Dogs.
А от в азійських, типу Московського Улусу, негативне : «Пьос смєрдящій!».
Бо за переданням, собаки розрили могилу Пророка Мухаммада.
.горезвісний гордон вже зрозумів цю прописну істину. але тепер треба зачекати коли схаменуться 72% наріду.
"Служба безпеки України затримала в Києві громадянина К., який протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з "кураторів" керівників так званого "ДНР" за лінією Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил РФ (ГРУ РФ)", - йдеться у повідомленні.
За інформацією спецслужби, затриманий як позаштатний представник спецслужб РФ брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР" та інших підрозділів цієї терористичної організації.
Затриманому громадянину України інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Найближчим часом йому буде вручено повідомлення про підозру, заявили у відомстві.
У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов К., які "розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ за контроль над "керівниками" терористичної організації "ДНР".
"Фігуранти записів у свої розмовах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортникова та його заступників Андрія Бурлаки і Сергія Смирнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, керівників "ДНР" Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших", - наголошують у спецслужбі.Зазначається, що важлива частина цих записів - розмови К. із генерал-майором ГРУ Сергієм Дубинським (позивний "Хмурий") та Леонідом Харченком (позивний "Крот"), яких оголошено у міжнародний розшук у справі про катастрофу літака рейсу MH17, збитого в липні 2014 року.
https://espreso.tv/news/2020/07/07/sbu_zatrymala_pozashtatnogo_spivrobitnyka_rosiyskoyi_rozvidky_yakyy_prychetnyy_do_zbyttya_mh17
Может, потому и стреляли, что был как-то известен .
Ну да,это же снимает все вопросы.
Сейчас полиция - это позор! Сотрудники силовых структур, которые не знают законов, правил поведения, через одного наркоманы и уголовники.
Хотя результат говорит о том, што они стреляли, паходу, со стартовых пистолетов...
Та да,а колесо само "повредилось", от страха .
Все его рассказы - были 100% им же вымышленными, он лишь визуально старался им "соответствовать" !
Другими словами, он был дня государства, общества и по сути вообще - не более чем НИКЕМ !
Тому йде повна деградація і СБУ і інших структур, в яких ситуація тільки почала виправлятися при попередній адміністрації...