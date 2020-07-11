УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4198 відвідувачів онлайн
Новини
42 472 73

У Києві співробітники СБУ влаштували стрілянину у дворі житлового будинку, намагаючись затримати колишнього колегу, - Бутусов

У Києві співробітники СБУ влаштували стрілянину у дворі житлового будинку, намагаючись затримати колишнього колегу, - Бутусов

Восьмого липня на столичних Позняках співробітники СБУ відкрили стрілянину по автомобілю у дворі житлового будинку, намагаючись провести затримання.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"8 липня на Позняках у дворі будинку на вулиці Соломії Крушельницької сталася стрілянина. Четверо невідомих відкрили вогонь із пістолетів по джипу "Тойота", який виїжджав із двору житлового будинку.  Це було схоже на якийсь погано організований замовний замах.

За даними джерел Цензор.НЕТ, виявляється, це діяла група співробітників СБУ, які намагалися затримати свого колишнього колегу, а нині співробітника іншої державної структури, який виїжджав на машині.

Попри серію пострілів, слава Богу, нікого не вбили і нікуди не влучили. За нашими даними, в машині було пошкоджено одне колесо. Чоловіка, який виїхав, пізніше було затримано. Відео інциденту вже видалили із сайтів новин", - написав Бутусов.

Читайте також: Бутусов: Звідки можна взяти $6 млн кешу? Це результат роботи нелегальної системи ухилення від сплати податків, яка процвітає зараз в Україні

Журналіст звертає увагу на непрофесіоналізм співробітників СБУ, які влаштували стрілянину в густонаселеному районі.

"Насправді, жодних підстав для застосування зброї на ураження не було. Затримували не бандита, не диверсанта, а співробітника іншої державної структури, який не чинив опору і сам нещодавно служив у СБУ. Був там добре відомий", - зазначає головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов навів декілька прикладів із нещодавньої історії України, коли неузгоджені дії зі стріляниною з боку силових структур призвели до смерті людей.

"9 грудня 2015 року неперевірений і непідготовлений захід "Альфи" СБУ на конспіративну квартиру ГУР МО закінчився загибеллю в перестрілці агента ГУР Олега Мужчиля та офіцера "Альфи" Андрія Кузьменка. А 4 грудня 2016 року в селі Княжичі під час операції із затримання грабіжників сталася перестрілка двох підрозділів поліції - було вбито відразу 5 поліцейських", - нагадав він.

Читайте також: Баканов розповів Зеленському дані секретної операції щодо затримання Балоня. НАБУ і САП зобов'язані відкрити справу проти глави СБУ, - Бутусов

"Об'єктивної та публічної доповіді про перебіг та причини цих трагедій не було - жоден начальник за свої безглузді дії не поніс відповідальності. Тому і продовжують бігати київськими дворами потішні "групи захвату", і стріляти куди попало, не особливо замслюючитсь про наслідки", - резюмував Бутусов.

Автор: 

Київ (20025) Правоохоронні органи (2710) СБУ (13251) силовики (2516) стрілянина (1821) Бутусов Юрій (3641)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
В динаміці це виглядає ще огидніше...
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5248
показати весь коментар
11.07.2020 16:40 Відповісти
+31
Чого ж ні - там повно "професіоналів"...
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9383
показати весь коментар
11.07.2020 16:36 Відповісти
+30
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9369
показати весь коментар
11.07.2020 16:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9369
показати весь коментар
11.07.2020 16:28 Відповісти
бгг) Медведчук с Бакановим) Не хватает только внизу бегущей строки - слов зели про то что "медведчук финансируется кацапами"))
показати весь коментар
11.07.2020 16:38 Відповісти
В динаміці це виглядає ще огидніше...
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5248
показати весь коментар
11.07.2020 16:40 Відповісти
От зразу видно як "Зеленський оголосив війну Медведчуку"
показати весь коментар
11.07.2020 16:47 Відповісти
Тягне руку на себе, а потім виштовхує. Баканов здався без бою
показати весь коментар
11.07.2020 16:51 Відповісти
СБУ працює разом з спецслужбами Кацапії-мертвечук експортує скраплений газ з Газпрома єдиний в Україні. СБУ українських експортерів убрало...
показати весь коментар
12.07.2020 13:17 Відповісти
а детальніше, що то за колишній есбеушник, в якій він зараз структурі, за що його затримували???
показати весь коментар
11.07.2020 16:30 Відповісти
Цирк на дроті ,вистава триває !!!)))
показати весь коментар
11.07.2020 16:30 Відповісти
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3043
показати весь коментар
11.07.2020 16:32 Відповісти
В словянській Україні, історично ставлення до собак позитивне.
Watch Dogs.
А от в азійських, типу Московського Улусу, негативне : «Пьос смєрдящій!».
Бо за переданням, собаки розрили могилу Пророка Мухаммада.
показати весь коментар
11.07.2020 18:11 Відповісти
Замечательная историческая справка о позитивном отношении к собакам в славянско-европейских странах в отличие от варварско-азиатских стран типа Моцковского улуса.
показати весь коментар
12.07.2020 23:21 Відповісти
ну, великий фанат зелепуги
.горезвісний гордон вже зрозумів цю прописну істину. але тепер треба зачекати коли схаменуться 72% наріду.
показати весь коментар
12.07.2020 13:27 Відповісти
Хорошего мало.
показати весь коментар
11.07.2020 16:30 Відповісти
СБУ уже не может удивить. Или может?
показати весь коментар
11.07.2020 16:31 Відповісти
Чого ж ні - там повно "професіоналів"...
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9383
показати весь коментар
11.07.2020 16:36 Відповісти
СБУ - ОПГ
показати весь коментар
11.07.2020 16:33 Відповісти
СБУ-вы гавно.
показати весь коментар
11.07.2020 16:38 Відповісти
И справка об этом прилагается!(см. выше). Эпикриз: тупые рукожопые бандиты и уроды
показати весь коментар
11.07.2020 16:46 Відповісти
В Украине уже аж пищит зачистка властных кабинетов от оборотней и дыбилов.
показати весь коментар
11.07.2020 16:41 Відповісти
Гнид вычёсывают...... А оставшихся потравят!
показати весь коментар
11.07.2020 18:00 Відповісти
"Рыба гниет с головы". И причем королевство?
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8580
показати весь коментар
11.07.2020 16:43 Відповісти
протухла контора и завонялась
показати весь коментар
11.07.2020 16:44 Відповісти
Може, це - про що повідомляє https://ssu.gov.ua/novyny/7774 пресцентр СБУ: "Служба безпеки України 7 липня 2020р. затримала в Києві позаштатного працівника Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ, який був одним із кураторів ватажків ДНР"???

"Служба безпеки України затримала в Києві громадянина К., який протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з "кураторів" керівників так званого "ДНР" за лінією Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил РФ (ГРУ РФ)", - йдеться у повідомленні.
За інформацією спецслужби, затриманий як позаштатний представник спецслужб РФ брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР" та інших підрозділів цієї терористичної організації.
Затриманому громадянину України інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Найближчим часом йому буде вручено повідомлення про підозру, заявили у відомстві.
У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов К., які "розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ за контроль над "керівниками" терористичної організації "ДНР".
"Фігуранти записів у свої розмовах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортникова та його заступників Андрія Бурлаки і Сергія Смирнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, керівників "ДНР" Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших", - наголошують у спецслужбі.Зазначається, що важлива частина цих записів - розмови К. із генерал-майором ГРУ Сергієм Дубинським (позивний "Хмурий") та Леонідом Харченком (позивний "Крот"), яких оголошено у міжнародний розшук у справі про катастрофу літака рейсу MH17, збитого в липні 2014 року.
https://espreso.tv/news/2020/07/07/sbu_zatrymala_pozashtatnogo_spivrobitnyka_rosiyskoyi_rozvidky_yakyy_prychetnyy_do_zbyttya_mh17
показати весь коментар
11.07.2020 16:49 Відповісти
"...который не оказывал сопротивление и сам недавно служил в СБУ. был там хорошо известен"

Может, потому и стреляли, что был как-то известен .
показати весь коментар
11.07.2020 16:50 Відповісти
"...который не оказывал сопротивление и сам недавно служил в СБУ. был там хорошо известен"

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Ну да,это же снимает все вопросы.
показати весь коментар
12.07.2020 08:18 Відповісти
Що на 8,5%...(с.сбу)
показати весь коментар
11.07.2020 16:51 Відповісти
"Задерживали не бандита, не диверсанта, а сотрудника..." Хтось вірить, що під час війни з російськими окупантами в СБУ немає бандитів і диверсантів? Дитина, може, й повірить...
показати весь коментар
11.07.2020 17:11 Відповісти
Это очень показательный момент на кого пэдро шоколадный поменял милицию.
Сейчас полиция - это позор! Сотрудники силовых структур, которые не знают законов, правил поведения, через одного наркоманы и уголовники.
показати весь коментар
11.07.2020 17:17 Відповісти
Украина-страна непрофи. Журналисты- неграмотны, президент-вообще не разбирается, Милиционеры-из того же т4ста.
показати весь коментар
11.07.2020 17:23 Відповісти
президент-не профі - це підсумок нашої непрофесіанальності в усіх сферах
показати весь коментар
12.07.2020 20:09 Відповісти
Если стреляли и не пристрелили, то тогда нах...я нужны такие "сатрудники" СБУ ???
показати весь коментар
11.07.2020 17:24 Відповісти
Мож пули холостые?
показати весь коментар
11.07.2020 21:51 Відповісти
Холостыми бывают патроны, а наличие пули уже в патроне уже само говорит, што патроны боевые.
Хотя результат говорит о том, што они стреляли, паходу, со стартовых пистолетов...
показати весь коментар
11.07.2020 21:56 Відповісти
Как жэ так?!
показати весь коментар
11.07.2020 23:51 Відповісти
Так ото ж...
показати весь коментар
12.07.2020 11:30 Відповісти
Хотя результат говорит о том, што они стреляли, паходу, со стартовых пистолетов...

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Та да,а колесо само "повредилось", от страха .
показати весь коментар
12.07.2020 08:21 Відповісти
Я так думаю, што еси внимательно осмотреть колесо, то там обнаружицца не один гвоздь...
показати весь коментар
12.07.2020 11:31 Відповісти
профи там давно закончились..- осталась одна хня, угодная квартальцам.............(((
показати весь коментар
11.07.2020 17:26 Відповісти
Не "устроили стрельбу", а "применили оружие", для остановки транспортного средства, путем его повреждения. А вот правомерно применили, или нет, пусть разбирается их ВБ, кадры и пр.
показати весь коментар
11.07.2020 17:29 Відповісти
Ты ещё про "локацию" забыл написать...
показати весь коментар
11.07.2020 21:44 Відповісти
Очкарика за такое не уволят.
показати весь коментар
11.07.2020 17:49 Відповісти
Стріляти не можна коли має місце скупчення людей, якщо навколо не було перехожих, то в чому проблема?
показати весь коментар
11.07.2020 18:14 Відповісти
Хорошо, что пересичным оружие носить не разрешают... А то было бы 4 жмура, погибших при исполнении служебных обязанностей - то есть, новые расходы для казны...
показати весь коментар
11.07.2020 18:17 Відповісти
Четверо неизвестных открыли огонь из пистолетов по джипу "Тойота" - слава Богу, никого не убили и никуда не попали. AAAAAAaaaaa!!!
показати весь коментар
11.07.2020 18:22 Відповісти
А зачем стреляли? он же на них не нападал ,более того двигался явно в противоположном направлении⁉
показати весь коментар
11.07.2020 18:38 Відповісти
кто win ?
показати весь коментар
11.07.2020 18:53 Відповісти
Це не слабкий професіоналізм. На їхній мові це називається "нам все можна, ми люди а решта терпіли". Я думав Майдан їм показав що люди є скрізь. Виходить не всі його памятають.
показати весь коментар
11.07.2020 18:59 Відповісти
нічого Майдан не показав. Влада як була в руках олігархату так і лишилась
показати весь коментар
12.07.2020 15:14 Відповісти
Тут відео ще є: https://24tv.ua/strilyali-po-avtivtsi-potim-povernulisya-zabrati-novini-kiyiv_n1374369
показати весь коментар
11.07.2020 19:40 Відповісти
..позорище..
показати весь коментар
12.07.2020 03:02 Відповісти
Ну, Олег Мужчиль, если и был "агентом ГУР", то скорее всего ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ слабым ! И скорее всего агентом он стал по собственной инициативе... , так как по своей сущности был АБСОЛЮТНЫМ АВАНТЮРИСТОМ (пиз.ном-фантастом !) !!!
Все его рассказы - были 100% им же вымышленными, он лишь визуально старался им "соответствовать" !
Другими словами, он был дня государства, общества и по сути вообще - не более чем НИКЕМ !
показати весь коментар
11.07.2020 20:38 Відповісти
Контингент Зєльонкіна...
показати весь коментар
11.07.2020 20:50 Відповісти
У Києві співробітники СБУ влаштували стрілянину у дворі житлового будинку, намагаючись затримати колишнього колегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1705
показати весь коментар
12.07.2020 10:32 Відповісти
То этаж злетить в повітря разом з обоями і квартирами, то СБУ стріляє. Може Позняки перейменувати в Кагарлик?
показати весь коментар
11.07.2020 21:43 Відповісти
Що виклад, що висновки, що приклади - ...
показати весь коментар
11.07.2020 22:25 Відповісти
ПроФФесіонали ....бліят))
показати весь коментар
11.07.2020 22:25 Відповісти
Нет,контингент Юща,ОВОЩА,ПеПо,и теперь Зеленского. При ЮЩе был начат процесс политических назначений и 60тыс. СБУ начали боряться с "экономическими преступлениями"( прессуют бандосов и бизнес) и 500 со всеми остальными вызовами( и российской агрессией). А "экономическим борцам' пистолеты незачем,там достаточно пуза( для статуса) и "корочки". На видео они даже прикрывать( возле авто подозреваемого) никого не поставили,бежали как "лохи"за машиной( они были уверены что при виде "корочки" ВСЕ,кина не будет,а оно получилось)
показати весь коментар
12.07.2020 08:09 Відповісти
Вы тільки гляньте кого віслюк поназначав і в СБУ і в інші структури...одні квартальну блазні, авантюристи, серед яких спеціалістів та цілий нуль.

Тому йде повна деградація і СБУ і інших структур, в яких ситуація тільки почала виправлятися при попередній адміністрації...
показати весь коментар
12.07.2020 10:30 Відповісти
Який начальник,(крєпкій прафффесіанал),такі і підлеглі...
показати весь коментар
12.07.2020 11:06 Відповісти
Сколько ещё кротов и консерв вскроется в СБеУ и тогда станет ясно смысле в накладках и несогласованных действиях и убийствах агентов и тому подобное
показати весь коментар
12.07.2020 11:40 Відповісти
🤣😂🤔
показати весь коментар
12.07.2020 12:41 Відповісти
Так Баканов сам придурок и придурками управляет! Как сказано о Зеленском? Что он умнее себя в окружение не берет!!! Так вот --Баканов умный человек если он просит Зеленского прикрыть его доходы???А то что стрелять начали то это Баканов вместе с группой захвата проводили учения по стрельбе в густонаселенных кварталах города!!!
показати весь коментар
12.07.2020 12:49 Відповісти
Это разборки за сферы влияния! Все знают СБУ крышует бизнес
показати весь коментар
12.07.2020 14:46 Відповісти
 
 