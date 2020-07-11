У Києві співробітники СБУ влаштували стрілянину у дворі житлового будинку, намагаючись затримати колишнього колегу, - Бутусов

Восьмого липня на столичних Позняках співробітники СБУ відкрили стрілянину по автомобілю у дворі житлового будинку, намагаючись провести затримання.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"8 липня на Позняках у дворі будинку на вулиці Соломії Крушельницької сталася стрілянина. Четверо невідомих відкрили вогонь із пістолетів по джипу "Тойота", який виїжджав із двору житлового будинку. Це було схоже на якийсь погано організований замовний замах.

За даними джерел Цензор.НЕТ, виявляється, це діяла група співробітників СБУ, які намагалися затримати свого колишнього колегу, а нині співробітника іншої державної структури, який виїжджав на машині.

Попри серію пострілів, слава Богу, нікого не вбили і нікуди не влучили. За нашими даними, в машині було пошкоджено одне колесо. Чоловіка, який виїхав, пізніше було затримано. Відео інциденту вже видалили із сайтів новин", - написав Бутусов.

Журналіст звертає увагу на непрофесіоналізм співробітників СБУ, які влаштували стрілянину в густонаселеному районі.

"Насправді, жодних підстав для застосування зброї на ураження не було. Затримували не бандита, не диверсанта, а співробітника іншої державної структури, який не чинив опору і сам нещодавно служив у СБУ. Був там добре відомий", - зазначає головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов навів декілька прикладів із нещодавньої історії України, коли неузгоджені дії зі стріляниною з боку силових структур призвели до смерті людей.

"9 грудня 2015 року неперевірений і непідготовлений захід "Альфи" СБУ на конспіративну квартиру ГУР МО закінчився загибеллю в перестрілці агента ГУР Олега Мужчиля та офіцера "Альфи" Андрія Кузьменка. А 4 грудня 2016 року в селі Княжичі під час операції із затримання грабіжників сталася перестрілка двох підрозділів поліції - було вбито відразу 5 поліцейських", - нагадав він.

"Об'єктивної та публічної доповіді про перебіг та причини цих трагедій не було - жоден начальник за свої безглузді дії не поніс відповідальності. Тому і продовжують бігати київськими дворами потішні "групи захвату", і стріляти куди попало, не особливо замслюючитсь про наслідки", - резюмував Бутусов.