Зеленський про ситуацію з COVID-19: "Ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж інфікується"
Другий день поспіль кількість українців, які одужали від коронавірусної інфекції, значно перевищує кількість тих, хто захворів.
Про це йшлося на традиційній нараді з представниками уряду та правоохоронних відомств, яка відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Хоча цифри поширення COVID-19 залишають бажати кращого, ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж інфікується. Це видно й за звітами кожної зі служб. Це означає, що наші скоординовані дії були правильними, й українці дослухалися до рекомендацій влади. Нам треба, як і раніше, рухатися відповідно до ситуації", - наголосив Зеленський.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів щодо ситуації на судні "Софія", екіпаж якого перебуває на карантині. За словами очільника МОЗ, коронавірусну інфекцію було виявлено в більшості членів команди, хворі перебувають під наглядом лікарів, увесь екіпаж - на ізоляції, визначено маршрути у разі потреби госпіталізації.
Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці перевіряють на предмет роботи дитячі табори, які не отримали дозволу на відкриття у зв’язку з пандемією. Також Нацполіція за останню добу виписала 235 протоколів у зв’язку з порушенням карантинних заходів в установах, закладах громадського харчування, місцях торгівлі. Загалом від початку перевірок було складено майже 18 тис. адмінпротоколів на 6,6 млн грн.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що займається пришвидшенням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова, щоб пасажири, які прибули, могли робити там ПЛР-тести й у разі негативного результату не мали потреби перебувати на самоізоляції. Для уникнення скупчень людей біля лабораторій, урядовець провів перемовини з Міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив’язати видачу результатів до додатку "Дій вдома". Це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України.
Мендель - вже в декреті, чи ні?
https://www.depo.ua/ukr/politics/zelenskiy-khoche-shchob-deputati-znyali-obmezhennya-na-maksimalni-zarplati-chinovnikam-202007111186863 Зеленський хоче, щоб депутати зняли обмеження на максимальні зарплати чиновникам
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на "https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-prosit-nardepov-snyat-ogranicheniya-1594450203.html РБК-Україна ".
Зокрема, у понеділок, 13 липня, на позачерговому засіданні Верховної ради з ініціативи президента Володимира Зеленського розглянуть скасування обмеження зарплат чиновників. На період карантину народні депутати схвалили платню на максимальному рівні в 47 230 гривень.
Так, порядку денного позачергового засідання депутатам пропонують проголосувати за те, щоб обмеження на зарплати чиновникам діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми...
