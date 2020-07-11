УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4198 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 719 65

Зеленський про ситуацію з COVID-19: "Ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж інфікується"

Зеленський про ситуацію з COVID-19:

Другий день поспіль кількість українців, які одужали від коронавірусної інфекції, значно перевищує кількість тих, хто захворів.

Про це йшлося на традиційній нараді з представниками уряду та правоохоронних відомств, яка відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Хоча цифри поширення COVID-19 залишають бажати кращого, ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж інфікується. Це видно й за звітами кожної зі служб. Це означає, що наші скоординовані дії були правильними, й українці дослухалися до рекомендацій влади. Нам треба, як і раніше, рухатися відповідно до ситуації", - наголосив Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів щодо ситуації на судні "Софія", екіпаж якого перебуває на карантині. За словами очільника МОЗ, коронавірусну інфекцію було виявлено в більшості членів команди, хворі перебувають під наглядом лікарів, увесь екіпаж - на ізоляції, визначено маршрути у разі потреби госпіталізації.

Читайте також: Зеленський - Степанову: Ветерани АТО/ООС скаржаться на високу вартість лікування і навіть відсутність реабілітації, наведіть лад у програмі меддопомоги

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці перевіряють на предмет роботи дитячі табори, які не отримали дозволу на відкриття у зв’язку з пандемією. Також Нацполіція за останню добу виписала 235 протоколів у зв’язку з порушенням карантинних заходів в установах, закладах громадського харчування, місцях торгівлі. Загалом від початку перевірок було складено майже 18 тис. адмінпротоколів на 6,6 млн грн.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що займається пришвидшенням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова, щоб пасажири, які прибули, могли робити там ПЛР-тести й у разі негативного результату не мали потреби перебувати на самоізоляції. Для уникнення скупчень людей біля лабораторій, урядовець провів перемовини з Міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив’язати видачу результатів до додатку "Дій вдома". Це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України.

Читайте також: Зеленський пообіцяв знайти 3-4 млрд грн на систему трансплантації в Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) карантин (18172) Степанов Максим (2198) Криклій Владислав (548) Клименко Ігор (518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Зеленський про ситуацію з COVID-19: "Ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж інфікується" - Цензор.НЕТ 5213
показати весь коментар
11.07.2020 17:11 Відповісти
+14
Мендель опровергла слухи о её беременности от Зеленского то был какой то незнакомец в маске. Карантин
показати весь коментар
11.07.2020 16:54 Відповісти
+14
Зеленский про ситуацию с COVID-19: "Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается" - Цензор.НЕТ 9286
показати весь коментар
11.07.2020 17:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая связь между "які одужали перевищує кількість тих, хто захворів?. Простой пример: заболело 100 ,а выздоровело 101? Тех, что заболевают, меньше не становится, а только увеличивается ....чистая манипуляция властей цифрами статистики
показати весь коментар
11.07.2020 16:51 Відповісти
на вихідні з лікарень повиписували, бо нема вже чим годувати, манна каша на воді якось не оздоровлює...
показати весь коментар
11.07.2020 16:54 Відповісти
Вообще-то тотальное большинство якобы больных вдома лечаться))) ох какая ужасная пандемия 😀🤣😆
показати весь коментар
11.07.2020 22:06 Відповісти
Ни хрена не тотальное! каждый пятый нуждается в госпитализации! Т.е. 20 процентов - в больничке с тяжестью выше средней!
показати весь коментар
11.07.2020 22:51 Відповісти
Мендель опровергла слухи о её беременности от Зеленского то был какой то незнакомец в маске. Карантин
показати весь коментар
11.07.2020 16:54 Відповісти
Баба да. Баба да.
показати весь коментар
11.07.2020 18:54 Відповісти
Так це природньо якось
показати весь коментар
11.07.2020 16:54 Відповісти
а що - відосіка не буде?
Мендель - вже в декреті, чи ні?
показати весь коментар
11.07.2020 16:55 Відповісти
Далбон, норкоман и *****.
показати весь коментар
11.07.2020 16:56 Відповісти
Зеленский про ситуацию с COVID-19: "Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается" - Цензор.НЕТ 9286
показати весь коментар
11.07.2020 17:01 Відповісти
Самі українці. Патріоти держави.
показати весь коментар
11.07.2020 23:53 Відповісти
В тебе так багато синонімів?!)
показати весь коментар
11.07.2020 17:17 Відповісти
Фотку бачив?
показати весь коментар
11.07.2020 17:25 Відповісти
Зеленая гнусавая мразь только брэхать умеет . И вся эта зеленая шобла под стать полшестому .
показати весь коментар
11.07.2020 17:00 Відповісти
Долар по п'ять?Закінчуй жерти зелене лайно.
показати весь коментар
11.07.2020 17:39 Відповісти
Зараз при владі твій зелений вибір, тому тобі відповідати. У вересні може бути велика війна з росією і твій Зе тікатиме. Що будеш робити?
показати весь коментар
11.07.2020 17:45 Відповісти
А тому...

https://www.depo.ua/ukr/politics/zelenskiy-khoche-shchob-deputati-znyali-obmezhennya-na-maksimalni-zarplati-chinovnikam-202007111186863 Зеленський хоче, щоб депутати зняли обмеження на максимальні зарплати чиновникам



Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на "https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-prosit-nardepov-snyat-ogranicheniya-1594450203.html РБК-Україна ".
Зокрема, у понеділок, 13 липня, на позачерговому засіданні Верховної ради з ініціативи президента Володимира Зеленського розглянуть скасування обмеження зарплат чиновників. На період карантину народні депутати схвалили платню на максимальному рівні в 47 230 гривень.
Так, порядку денного позачергового засідання депутатам пропонують проголосувати за те, щоб обмеження на зарплати чиновникам діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми...
показати весь коментар
11.07.2020 17:07 Відповісти
Це треба робити за рахунок зниження рівня зарплат зебілів.
показати весь коментар
11.07.2020 17:31 Відповісти
Это все! В понедельник после комментирования,вислка оманского,будет 1000!
показати весь коментар
11.07.2020 17:08 Відповісти
Как много раз писалось у нас у властей сплошные дебилы! когда было 100ни заболевших они закрыли магазины кинотеатры парки торговые центры офисы остановили транспорт и отправили всех в карантин без денег и оплаты! а когда количиство заболевших исчисляется 10ками тысяч они расказывают что все класно можно не волноваться!!

КАК ГВОРИТСЯ ЛОГИКА ПРЯМО ВЫПИРАЕТ!!
показати весь коментар
11.07.2020 17:09 Відповісти
Memento mori..

😇
показати весь коментар
11.07.2020 17:11 Відповісти
Зеленський про ситуацію з COVID-19: "Ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж інфікується" - Цензор.НЕТ 5213
показати весь коментар
11.07.2020 17:11 Відповісти
Год Моники Мендель ? Год зеленого осла ?
показати весь коментар
11.07.2020 17:19 Відповісти
рік зеленого сцикуна під сузір"ям мендель.
показати весь коментар
11.07.2020 17:21 Відповісти
В погіршенні ситуації винен хто чи що завгодно. Але якщось раптом трапляється щось позитивне, це завдяки владі і персонально найвеличнішому. І наш народ теж так думає, судячи з рейтингів.
показати весь коментар
11.07.2020 17:12 Відповісти
Якщо трапилося погане, то винний Порошенко. А якщо зробив хтось гарний, то це завдячуючи зевладі.🥴
показати весь коментар
11.07.2020 17:35 Відповісти
Адепты секты свидетелей Зелевовы выздоравливают от ковида, созерцая святой лик духовного лидера.
Харя Вова. Харя-харя.
показати весь коментар
11.07.2020 19:03 Відповісти
Та ні пане Зеленський, ви прийшли до моменту, завдяки якому (коронавірусу) проштовхнули закон про продаж землі, а тепер вам ще треба було б проштовхнути підвищення податку за землю, щоб змусити селян продати її......
показати весь коментар
11.07.2020 17:13 Відповісти
Якщо Зеленський не посадить баригу, то наступним президентом буде той - хто посадить, і баригу, і Зеленського.
показати весь коментар
11.07.2020 17:14 Відповісти
очень смешно..

а какого барыгу?
Беню, Ахметова, Медведчука...?
Кого?
показати весь коментар
11.07.2020 17:17 Відповісти
що це за новенький провокатор-зебіл https://censor.net/user/472890???

Що за логін в тебе був до щойної реєстрації?
показати весь коментар
11.07.2020 17:19 Відповісти
Я вибачаюсь, а кого ви бачите наступним президентом України?
показати весь коментар
11.07.2020 17:23 Відповісти
Він за Медведчука.
показати весь коментар
11.07.2020 17:36 Відповісти
Де чуть какой малехонький позитив - вова обязательно ненавязчиво напомнит что єто он "лично сделал".
А вот если какое говно то как обычно, - Порошенко виноват
показати весь коментар
11.07.2020 17:19 Відповісти
Он лично один раз проведал больницу, нацепив средства защиты, подаренные Порохом.
Херой, мля
показати весь коментар
11.07.2020 19:06 Відповісти
Они подошли к моменту когда уже 80% фонда борьбы с короновирусосм разворовано .
показати весь коментар
11.07.2020 17:22 Відповісти
О! Зелена сопля вилізла пропіаритись. Чому не закінчуєш війну, поц?
показати весь коментар
11.07.2020 17:29 Відповісти
Зюзя підійшов до моменту,коли https://www.youtube.com/watch?v=H1x9DdVxhdo Лена болела а Юля залетела .От що короновірус клятий і карантин натворили.Вава справно міряв температуру Юлі,а вийшло як завжди-обіср...ся
показати весь коментар
11.07.2020 17:31 Відповісти
Вава, ты никуда вообще не ходил.
показати весь коментар
11.07.2020 17:42 Відповісти
А не ходил, потому что сцыкло
показати весь коментар
11.07.2020 17:43 Відповісти
до осени 2 месяца , фонд по вирусу растрынькали ,что вы петь потом будите ?
показати весь коментар
11.07.2020 18:00 Відповісти
Все-все-все Зеленый !!! Мы насмеялись ***** уже до слез - иди обратно в квартал и смеши там дальше..
показати весь коментар
11.07.2020 18:18 Відповісти
надії на те, що ти оздоровишся у країни немає...
показати весь коментар
11.07.2020 19:05 Відповісти
Для порівняння. Прем'єр Канади Трюдо заявив, що стабілізація ситуації з ковідом в країні сталась завдяки належній поведінці народу, і жодного слова про правильність дій влади.
показати весь коментар
11.07.2020 19:24 Відповісти
не знаю, на что вышли мы, но ты, зёля, вышел на финишную прямую.
показати весь коментар
11.07.2020 19:45 Відповісти
Даремно,що,несдох...
показати весь коментар
11.07.2020 20:48 Відповісти
Не факт! Официальная статистика помимо брехни чинуш не охватывает все случаи заболевания, потому что немало людей, вообще, не обращаются за медпомощью, потому что не видят в ней никакого смысла и толка (только проблемы и возможные осложнения)!
показати весь коментар
11.07.2020 20:03 Відповісти
У му_аков,суцільні моменти...А дурні,вважають - досягнення
показати весь коментар
11.07.2020 20:47 Відповісти
Да да знаем, опять победил мастер спорта по *******...
показати весь коментар
11.07.2020 21:19 Відповісти
Мразь
показати весь коментар
11.07.2020 21:36 Відповісти
Ну,судя по твоему рейтингу,действительно выздоравливает людей больше,чем заражается.
показати весь коментар
11.07.2020 23:29 Відповісти
Чмошний гопник оперує "науковими даними".. Гріх сміятися, шановні. А то воно може на себе руки накласти.
показати весь коментар
11.07.2020 23:59 Відповісти
"Значительно" это громко сказано. Если смотреть статистику то балансирует на одном уровне и достаточно ещё одного ослабления карантина как всё снова полетит вверх ) А до осени, холодов и второй волны, всего ничего. Хотя для нас это будет скорее первой волной.
показати весь коментар
12.07.2020 02:57 Відповісти
степанов (а за ним і зеленський), який ні разу не працював лікарем (хоча й лікарі показали себе в історії з ковід19 не з кращого боку), розповідає всім про рівень захворюваності як високий. Тоді як небезпека вимірюється виключно показниками летальності і смертності. Так от: летальність ковід 19 - 2,6%. І то цей показник завищений, бо більшість випадків перенесення ковід на ногах не зафіксовано зовсім. А смертність - 0,006%. Що ставить ковід 19 в ряд звичайних інфекцій і повністю спростовує наявність епідемії в Україні ( у світі приблизно те саме). Але коли інформаційна атака на розум обивателя настілька потужна, то обиватель звісно ж лякається.
https://site.ua/volodimir.pavlovich/29542-mi-fse-umrom/
Гугл не бажає відкривати цю сторінку. Але Вогнелис відкриває залюбки. Чому так? Догадайтеся самі.
показати весь коментар
12.07.2020 10:15 Відповісти
а як же його ЛЄнка?? І загалом він хоч трохи математику в школі вивчав??
показати весь коментар
12.07.2020 13:17 Відповісти
 
 