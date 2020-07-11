Найманці РФ із 120-мм і 82-мм мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС

Від початку доби 11 липня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники на світанку вели вогонь із мінометів калібру 120 мм і 82 мм на підступах до Водяного.

На трьох ділянках розведення сил обстрілів не зафіксовано.

Підсумки за минулу добу

10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано поблизу 9 населених пунктів: Оріхове, Новолуганське, Авдіївка, Водяне, Невельське, Катеринівка, Лебединське, Троїцьке та Новотошківське.

За минулу добу унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще троє зазнали поранень.

10 липня представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті 3 пограбування, 9 крадіжок, 2 факти незаконного поводження зі зброєю та 2 факти незаконного поводження із наркотиками. Також виявлено 45 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 980 транспортних засобів та 4 998 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 497 осіб. У зворотному напрямку - 498 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" і "Мар'їнка" з вини окупантів не функціонують.