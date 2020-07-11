УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4389 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 163 5

Найманці РФ із 120-мм і 82-мм мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС

Найманці РФ із 120-мм і 82-мм мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС

Від початку доби 11 липня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники на світанку вели вогонь із мінометів калібру 120 мм і 82 мм на підступах до Водяного.

На трьох ділянках розведення сил обстрілів не зафіксовано.

Дивіться також: 10 липня на Донеччині від міни найманців РФ загинув молодший лейтенант 24-ї ОМБр Тарас Матвіїв. ФОТО

Підсумки за минулу добу

10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано поблизу 9 населених пунктів: Оріхове, Новолуганське, Авдіївка, Водяне, Невельське, Катеринівка, Лебединське, Троїцьке та Новотошківське.

За минулу добу унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще троє зазнали поранень.

10 липня представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті 3 пограбування, 9 крадіжок, 2 факти незаконного поводження зі зброєю та 2 факти незаконного поводження із наркотиками. Також виявлено 45 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 980 транспортних засобів та 4 998 осіб.

Дивіться також: Воїн 30-ї ОМБ Олег Шило загинув на Донбасі 8 липня. ФОТО

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 497 осіб. У зворотному напрямку - 498 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" і "Мар'їнка" з вини окупантів не функціонують.

Автор: 

обстріл (30349) Донбас (22359) Водяне (138) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
смерть кацапським тварюкам!
показати весь коментар
11.07.2020 17:56 Відповісти
Колорадские клоуны понимают только язык контрактной ********* !
показати весь коментар
11.07.2020 18:13 Відповісти
У Запоріжжі будуть збирати російські автомобілі Lada (+ФОТО) - газета "Яка Рiзниця"

Найманці РФ із 120-мм і 82-мм мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8788
показати весь коментар
11.07.2020 20:06 Відповісти
Найманці це, наприклад солдати ПВК Вагнера в ЦАР, вони ні мови санго, кома, урук, гуле, банту, ні політичної ситуації в тій Африці не знають і не бажають знати, вони не знають, хто і за що там воює. Ось це типові найманці. Як і РОА, це теж не найманці, а військові формування Вермахту, так і шахтарі, козачки або люмпени, вони чітко знають, за що, з ким, і проти кого воюють тобто, що таке добре і що таке погано в їх черепній коробці чітко розділено. Вони бачать і беруть участь в парадах ДиРи, вони голосують за обнуління фюрера. В той же час, наші внутрішні олігархи-колаборанти роблять промивання мізків неукам , що б торгувати, мати дипломатичні відносини, їздити в Москву, отримувати грошики з Кремля, мовляв війни то немає, там автохтонні шахтарі-найманці, сепаратисти, терористи, трактористи. тому можна і гешефтом займатися. Адже Порєченков стріляв не серед шахтарів-найманців, ну туди, де Україна. Тому дивно, що медіа спотворює речників ЗСУ, які чітко називають речі своїм іменем збройні формування Російської Федерації, ворог, окупант. А 82 мм міномет це озброєння батальйону в 500-800 солдатів а не групи найманців.
показати весь коментар
11.07.2020 21:37 Відповісти
 
 