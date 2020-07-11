Присяжні в США визнали російського хакера Нікуліна винним у крадіжці 112 млн акаунтів із соцмереж

Суд присяжних у Сан-Франциско (США) визнав росіянина Євгена Нікуліна винним у крадіжці даних 112 мільйонів користувачів соціальних мереж LinkedIn, Formspring і сервісу Dropbox у 2012 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Нікуліна затримали в Празі в жовтні 2016 року за запитом Інтерполу. Його видачі пізніше зажадала Росія. Сам він попросив притулку в Чехії. У квітні 2018 року його було екстрадовано до США. Пізніше Конституційний суд Чехії визнав це рішення незаконним.

Нікулін відповідальний за один із найбільших витоків даних в історії США, нагадує агентство Bloomberg. 32-річному хакеру загрожують десятки років в'язниці, зокрема два роки мінімального ув’язнення, до десяти років за крадіжку облікових записів і до п'яти років за кожним епізодом злому.

