УКР
Новини
Присяжні в США визнали російського хакера Нікуліна винним у крадіжці 112 млн акаунтів із соцмереж

Суд присяжних у Сан-Франциско (США) визнав росіянина Євгена Нікуліна винним у крадіжці даних 112 мільйонів користувачів соціальних мереж LinkedIn, Formspring і сервісу Dropbox у 2012 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Нікуліна затримали в Празі в жовтні 2016 року за запитом Інтерполу. Його видачі пізніше зажадала Росія. Сам він попросив притулку в Чехії. У квітні 2018 року його було екстрадовано до США. Пізніше Конституційний суд Чехії визнав це рішення незаконним.

Нікулін відповідальний за один із найбільших витоків даних в історії США, нагадує агентство Bloomberg. 32-річному хакеру загрожують десятки років в'язниці, зокрема два роки мінімального ув’язнення, до десяти років за крадіжку облікових записів і до п'яти років за кожним епізодом злому.

Читайте також: Російського хакера Буркова засудили в США на дев'ять років за кібершахрайство

кіберзлочин (814) США (24058) хакер (1372)
+10
Русскій - це стаття кримінального кодексу.
11.07.2020 18:46 Відповісти
+5
Для тих, хто не в курсі: суд присяжних відбуваються коли відмовляються від домовленості з прокуратурою і це досить дорога річ! Ніякий адвокат не піде на суд присяжних про-боно! Захочуть грошики вперіщ і не малі тому, що можуть і програти! Програли. Есер кацапчєг або подасть на апеляцію, що являється додатковими тратами і таки буде сидіти більше ніж пропонував прокурор.
11.07.2020 18:58 Відповісти
+4
Ну по умному, учитывая знания российского языка, США могло бы использовать навыки и талант этого *****-подданного в своих интересах информационной борьбы, где русня неплохо продвинулася. Но учитывая судебную систему в США и как следствие дикие, с точки здравого смысла и логики сроки в этом, конкретном случае. Этого скорее всего не будет и будет сидеть долго и крепко.
11.07.2020 18:46 Відповісти
Это как его - волюнтаризьмь!
11.07.2020 18:40 Відповісти
В апреле 2018 года он был экстрадирован в США. Позднее Конституционный суд Чехии признал это решение незаконным.
11.07.2020 19:35 Відповісти
11.07.2020 18:46 Відповісти
ну,счастливо ему досидеть
11.07.2020 18:52 Відповісти
ломают чтоб потом продать ему подсунули покупателя фбровца вот он и загремел
11.07.2020 19:32 Відповісти
11.07.2020 18:46 Відповісти
Рад за Никулина, как за убийство дают и понятно почему. Поделом кацабу.
11.07.2020 18:52 Відповісти
Его нужно сажать уже только за то что он рассеянин...
11.07.2020 18:57 Відповісти
11.07.2020 18:58 Відповісти
У світі є мало приємнішого, ніж вигляд засудженого на великий термін ув"язнення москаля, хіба, що конкурувати з ним може вигляд страченого через повішання кацапа.(С.А. Бандера, Мюнхен, 1949 р.)
11.07.2020 19:00 Відповісти
аж образливо... фуйло вбило тисячі людей і йому нічого не загрожує.
11.07.2020 19:08 Відповісти
Якщо кац нічого не вкраде, то і дня не проживе.
11.07.2020 19:11 Відповісти
Ось тут треба розслідувати до кінця, бо хтось давав команди красти.
11.07.2020 19:22 Відповісти
Рюсские хакеры лучшие в мире! Главное сидеть в своей помойке и не высовываться в Прагу и другие нормальные места.
11.07.2020 19:30 Відповісти
где то 500 лет чуваку светит. Сгниёт в тюрьме, если негры раньше не затрахают досмерти.
11.07.2020 20:02 Відповісти
афроамериканские "хакеры" хакнут попку расейского хакера )))
12.07.2020 08:04 Відповісти
112 мільйонів!!! людська цивілізація зникне, а йому сидіти
12.07.2020 08:35 Відповісти
типичный кацефрейтор-знаменоносец краснознаменных информационных кацбатальенов!
11.07.2020 20:46 Відповісти
и шо в этом такого тем более 12 год это преступление смех... дич цирк
11.07.2020 22:51 Відповісти
хочеш до нього дикун кацапський?
12.07.2020 08:36 Відповісти
 
 