Новини
19 881 44

Поліція знайшла гроші та зброю, викрадені під час пограбування автомобіля "Укрпошти", - Геращенко. ФОТО

Проводячи обшуки, поліцейські знайшли гроші і зброю, вкрадені під час пограбування автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Поліція знайшла гроші та зброю, викрадені під час пограбування автомобіля Укрпошти, - Геращенко 01

"Під час невідкладних обшуків знайдено гроші, вкрадені під час цього зухвалого пограбування, а також пістолет охоронця "Укрпошти", який прихопили із собою озброєні розбійники. Всі вилучені кошти після процедур, передбачених законом, повернуть "Укрпошті", а згодом їх доставлять адресатам", - написав Геращенко.

Поліція знайшла гроші та зброю, викрадені під час пограбування автомобіля Укрпошти, - Геращенко 02

Читайте також: Трьох громадян, підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині, затримано, - Геращенко

Поліція знайшла гроші та зброю, викрадені під час пограбування автомобіля Укрпошти, - Геращенко 03

Заступник міністра додав, що вже затримано чотирьох причетних до цього злочину осіб, зокрема тих, хто безпосередньо здійснював пограбування і одного із спільників бандитів. Тривають пошуки ще одного спільника, співробітника "Укрпошти", який виконував функцію навідника і підбурювача.

Всім підозрюваним загрожують тривалі терміни ув'язнення за збройне пограбування і замах на вбивство співробітників "Укрпошти".

Нагадаємо, 7 липня на Полтавщині зловмисники підірвали "Газель", що належала "Укрпошті", викрали 2,5 млн грн і табельний пістолет охоронця.

Читайте також: Пограбування автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині: В "Газелі" спрацював саморобний вибуховий пристрій

Автор: 

Нацполіція (15423) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) Укрпошта (1098) Геращенко Антон (935) Полтавська область (1205)
Топ коментарі
+21
так можно что угодно оправдать
работать не пробывали?
показати весь коментар
11.07.2020 19:15 Відповісти
+17
Многие сразу говорили "Ищете среди своих наводчика". Так и получилось.
показати весь коментар
11.07.2020 19:07 Відповісти
+12
А взрывчатку эти бедные люди откуда раздобыли?Нанищенствовали на паперти?
показати весь коментар
11.07.2020 19:16 Відповісти
Полиция деньги за работу взяла ?
показати весь коментар
11.07.2020 19:06 Відповісти
Многие сразу говорили "Ищете среди своих наводчика". Так и получилось.
показати весь коментар
11.07.2020 19:07 Відповісти
Мне кажется на преступление этих людей толкнула бедность.
показати весь коментар
11.07.2020 19:09 Відповісти
так можно что угодно оправдать
работать не пробывали?
показати весь коментар
11.07.2020 19:15 Відповісти
А взрывчатку эти бедные люди откуда раздобыли?Нанищенствовали на паперти?
показати весь коментар
11.07.2020 19:16 Відповісти
Это - милостыня.
Возможно, в подземном переходе подали, что под рукой оказалось.
показати весь коментар
11.07.2020 19:22 Відповісти
Колядунисты панимаешь
показати весь коментар
11.07.2020 19:39 Відповісти
Такое покрывало было у моей бедной бабушки.
показати весь коментар
11.07.2020 19:22 Відповісти
такое покрывало было у всех в совке
показати весь коментар
11.07.2020 19:48 Відповісти
Я как раз об этом и подумал когда увидел фото.
показати весь коментар
12.07.2020 16:16 Відповісти
Возможно, но это не уважительная причина.
Смелянский, Коболев и т.п. тоже, видимо, считают себя людьми не богатыми.
показати весь коментар
11.07.2020 19:21 Відповісти
А мне кажется, что это от идиотизма, грабеж это не повод оправдывать свою бедность.
показати весь коментар
11.07.2020 19:28 Відповісти
Манфред,а как же Робин Гуд,Устим Кармелюк,Олекса Довбуш?Целые страницы развития общества и общественных взаимоотношений придется вычеркнуть,или переписать...
показати весь коментар
12.07.2020 12:22 Відповісти
Можно оправдать только если бы они ограбили каких-то зедепутатов или Зелю которые сами грабят народ
показати весь коментар
11.07.2020 19:28 Відповісти
Ух-ты!
А магазин Roshen можно грабить? Такое ограбление можно оправдать?
показати весь коментар
11.07.2020 19:42 Відповісти
Нельзя никак!Это будет политически-мотивированный терроризм.
показати весь коментар
11.07.2020 19:48 Відповісти
Это уже пятая колона ,понимаешь! Кремлевские посипаки
показати весь коментар
12.07.2020 12:50 Відповісти
Молодцы.
Сработали по горячим следам.
показати весь коментар
11.07.2020 19:23 Відповісти
Сработали по включенным телефонам
показати весь коментар
11.07.2020 21:57 Відповісти
Или одновременно выключенным.
показати весь коментар
12.07.2020 14:52 Відповісти
Отработали предположительных наводчиков.,ибо просто так среди, поля машины с деньгами не грабят.
показати весь коментар
12.07.2020 18:56 Відповісти
Кабы маловато нашли, пришлось развешивать по купюре для эффекту.
Не поверю, что в газели столько везли.
Хватило бы и ланоса..
показати весь коментар
11.07.2020 19:32 Відповісти
"Всё украдено до вас", по сотке 2,5 ляма разложили)))))
показати весь коментар
11.07.2020 20:07 Відповісти
Щось мало на фото грошей як для 1.7 млн грн....
показати весь коментар
11.07.2020 21:38 Відповісти
Наверно впервые с 1919 года .
показати весь коментар
11.07.2020 22:19 Відповісти
Я думаю, что если самим это организовать, то "раскрыть преступление" не составляет труда)
показати весь коментар
11.07.2020 22:21 Відповісти
И непонятно зачем деньги на стену подвешивать...
показати весь коментар
11.07.2020 22:21 Відповісти
как их находят что за боты неудачники
показати весь коментар
11.07.2020 22:26 Відповісти
мля!
так ка подорвали?
показати весь коментар
12.07.2020 07:09 Відповісти
Укрпочта работает без современных мер защиты. Совок он и есть совок.
показати весь коментар
12.07.2020 09:32 Відповісти
Воровать надо чтобы никто не пострадал кроме воров. Помню, Аваков конфисковал восемь или девять мешков янтаря. Один мешок янтаря у Авакова украли.
показати весь коментар
12.07.2020 10:59 Відповісти
Транспорт, на якому возять кошти, НІЯКИЙ !!! Керівник кадрового допартаменту АТ "Укрпошта" мадам Бушина майже щодня вимагає від керівників відділів кадрів обласних дирекцій звіти про кількість скорочених працівників, про кількість працівників, яким знижені тарифні ставки (з 1,0 до 0,8, з 0,7 до 0,5, з 0,5 до 0,4). Повний (1,0) посадаовий оклад листоношів із супроводження пошти 1-го класу - 5050,00 - 5150,00 грн. На руки отримують 4 070,00 - 4 180,00.грн., що менше мінімальної заробітної плати !!! А керівництво АТ "Укрпошта" продовжує знижувати зарплати працівникам. Вкрай низкі зарпалати не створюють конкуренцію на ринку праців, не дають можливості набрати якісний персонал на роботу. "Жовтим" телеканалам "Ньюс Ван", "ЗІК" (який деградує), портібно провести журнілістке розслідування про причини ЖЕБРАЧОГО СТАНУ АТ "Укрпошта", так званий кризовий менеджеря якої - Смілянський, отримує близько двох мільонів гривень на місяць. А ще його заступники, керівники департаментів,, управлінь центрального апарату... Бдизько 85 тисяч гривень отримують директори обласних дирекцій ... А рядові працівники жеюракують, траспорт розвалюється, приміщення чільських відділень мають жалюгідний вигляд
показати весь коментар
12.07.2020 12:15 Відповісти
Манфред,а как же Робин Гуд,Устим Кармелюк,Олекса Довбуш?Целые страницы развития общества и общественных взаимоотношений придется вычеркнуть,или переписать...
показати весь коментар
12.07.2020 12:25 Відповісти
Деньги укр почты пересчитывал лично Аваков и то что из 2,5 миллионов не хватает 1го миллиона он говорит что так бывает во всех полицейских подраздилениях мира!!! И что в Украине это не приживется если он останется министром!!!
показати весь коментар
12.07.2020 13:00 Відповісти
Не умеете воровать, - не беритесь, а если уж пошли на это дело, то не попадитесь.
показати весь коментар
12.07.2020 18:37 Відповісти
Это и весь остаток от 2.5 миллионов? Тогда, можно сказать, не нашли ничего.
показати весь коментар
12.07.2020 22:01 Відповісти
Укрпошта, такая Укрпошта!Последний оплот совка ...
показати весь коментар
13.07.2020 00:48 Відповісти
 
 