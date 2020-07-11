Поліція знайшла гроші та зброю, викрадені під час пограбування автомобіля "Укрпошти", - Геращенко. ФОТО
Проводячи обшуки, поліцейські знайшли гроші і зброю, вкрадені під час пограбування автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час невідкладних обшуків знайдено гроші, вкрадені під час цього зухвалого пограбування, а також пістолет охоронця "Укрпошти", який прихопили із собою озброєні розбійники. Всі вилучені кошти після процедур, передбачених законом, повернуть "Укрпошті", а згодом їх доставлять адресатам", - написав Геращенко.
Заступник міністра додав, що вже затримано чотирьох причетних до цього злочину осіб, зокрема тих, хто безпосередньо здійснював пограбування і одного із спільників бандитів. Тривають пошуки ще одного спільника, співробітника "Укрпошти", який виконував функцію навідника і підбурювача.
Всім підозрюваним загрожують тривалі терміни ув'язнення за збройне пограбування і замах на вбивство співробітників "Укрпошти".
Нагадаємо, 7 липня на Полтавщині зловмисники підірвали "Газель", що належала "Укрпошті", викрали 2,5 млн грн і табельний пістолет охоронця.
работать не пробывали?
Возможно, в подземном переходе подали, что под рукой оказалось.
Смелянский, Коболев и т.п. тоже, видимо, считают себя людьми не богатыми.
А магазин Roshen можно грабить? Такое ограбление можно оправдать?
Сработали по горячим следам.
Не поверю, что в газели столько везли.
Хватило бы и ланоса..
так ка подорвали?