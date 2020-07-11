Instagram і Facebook блокуватимуть публікації про "лікування гомосексуальності", - представниця соцмереж Гопкінс
Instagram і Facebook блокуватимуть публікації про так звану конверсійну терапію, яка нібито змінює сексуальну орієнтацію людини в бік гетеросексуальності.
Про рішення Instagram повідомила в коментарі CNN керівниця публічної політики соцмережі у Європі Тара Гопкінс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
"Ми не дозволяємо напади на людей на ґрунті їхньої сексуальної орієнтації чи ґендерної ідентичності, тому оновлюємо нашу політику, щоб заборонити просування послуг конверсійної терапії", - заявила Гопкінс.
Instagram також перестане показувати контент, пов’язаний із конверсійною терапією, у рекомендаціях - наприклад, заяви про її дієвість. Раніше соцмережа заборонила рекламування послуг такої "терапії".
Таке рішення ухвалили після звернення британських користувачів щодо блокування сторінки компанії Core Issues Trust, яка у Великій Британії надає послуги конверсійної терапії.
Пропаганда не грає ніякої ролі, людина такою народжується. Просто деякі люди не звертають увагу на геїв, а деякі від них бісяться. А вони навмисно пригортають до себе увагу, це їх коник.
Нормальні картини він малював, звичайний творчій гей, який від відчаю організував Другу світову, це віденська академія мистецтва винна.
Мені підармоти по цимбалам, це вам вони хворі, небезпечні та жахливі. Нехай живуть як хочуть, вони такі самі люди як ми.
Цікаво, а де ви живете? Якщо в Україні - тоді повинні знати, що ми йдемо до Європи, цей шлях у нас в Конституції прописан, тому ми повинні бути толерантними до сексменшин. А якщо на расєі - тоді вам треба бути махровим гомофобом, расистом та ксенофобом, там майже всі такі. А гей-негр тут до чого? Це ваша підсвідомість вам підказала?
сралин тоже имел склонности к гомосятине, но это не офишировалось и ****** при сталине получали смертный приговор, хрущев смягчил статью до двух лет...
На расее официально тоже не афишируется, но при этом верховные скрепоносцы ******, особенно борцы с сатаной в рясах...
И в тоже время пидоров используют для разгона антипутинских выступлений...во главе колонны несогласных тут же фсбшники отправляют борцов за демократию с флагами радуги...естественно обычные люди тут же разбегаются
Та й зараз московськи кацапи цим занімаються. В свої часи телеканал НТВ показав цілий цикл передач присвячений цієї темі.Брехливий москаль любить строїти з себе святошу!
фейсбучники почемуто очень любят кацапов и пидров.
"Во время встречи президента с участниками рабочей группы по подготовке поправок к Конституции председатель союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что "Радуга" это реклама секс-меньшинств. Она попросила президента поручить Роскомнадзору установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе, передает http://interfax.ru/ "Интерфакс" .
По словам Лаховой, "пропаганды не должно быть, но у нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету, флагу, который вывешивался на данном посольстве".