Instagram і Facebook блокуватимуть публікації про "лікування гомосексуальності", - представниця соцмереж Гопкінс

Instagram і Facebook блокуватимуть публікації про так звану конверсійну терапію, яка нібито змінює сексуальну орієнтацію людини в бік гетеросексуальності.

Про рішення Instagram повідомила в коментарі CNN керівниця публічної політики соцмережі у Європі Тара Гопкінс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Ми не дозволяємо напади на людей на ґрунті їхньої сексуальної орієнтації чи ґендерної ідентичності, тому оновлюємо нашу політику, щоб заборонити просування послуг конверсійної терапії", - заявила Гопкінс.

Instagram також перестане показувати контент, пов’язаний із конверсійною терапією, у рекомендаціях - наприклад, заяви про її дієвість. Раніше соцмережа заборонила рекламування послуг такої "терапії".

Таке рішення ухвалили після звернення британських користувачів щодо блокування сторінки компанії Core Issues Trust, яка у Великій Британії надає послуги конверсійної терапії.