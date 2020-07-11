На Львівщині в сховках рейсового автобуса, який прибув із Польщі, виявили контрабандний собачий корм, - Держприкордонслужба. ФОТО

У Львівській області прикордонники виявили контрабанду в сховках рейсового автобуса, який прибув із Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Рейсовий пасажирський автобус, який прямував із Варшави у Дрогобич, прибув у пункт пропуску "Рава-Руська" на Львівщині вночі. Під час перевірки транспортного засобу оглядова група виявила кілька сховків, зокрема у бампері, ніші для запасного колеса та порожнинах під східцями.

Зі сховків співробітники пункту пропуску дістали 70 упаковок корму для собак, два комплекти собачих годівниць на кронштейнах та 140 футлярів для окулярів.

Прихований товар вилучили співробітники митниці.