УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7174 відвідувача онлайн
Новини
41 502 133

На Львівщині в сховках рейсового автобуса, який прибув із Польщі, виявили контрабандний собачий корм, - Держприкордонслужба. ФОТО

У Львівській області прикордонники виявили контрабанду в сховках рейсового автобуса, який прибув із Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

На Львівщині в сховках рейсового автобуса, який прибув із Польщі, виявили контрабандний собачий корм, - Держприкордонслужба 01

Рейсовий пасажирський автобус, який прямував із Варшави у Дрогобич, прибув у пункт пропуску "Рава-Руська" на Львівщині вночі. Під час перевірки транспортного засобу оглядова група виявила кілька сховків, зокрема у бампері, ніші для запасного колеса та порожнинах під східцями. 

На Львівщині в сховках рейсового автобуса, який прибув із Польщі, виявили контрабандний собачий корм, - Держприкордонслужба 02

Зі сховків співробітники пункту пропуску дістали 70 упаковок корму для собак, два комплекти собачих годівниць на кронштейнах та 140 футлярів для окулярів. 

Дивіться також: СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції. ФОТОрепортаж

Прихований товар вилучили співробітники митниці.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6323) контрабанда (1830) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) Львівська область (2522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Крутой контрабас...баксов на 300 потянет...бюджет спасен...
показати весь коментар
11.07.2020 20:10 Відповісти
+24
Я так розумію, що контрабанду виявили саме собачки
показати весь коментар
11.07.2020 20:11 Відповісти
+21
Да уж... Такой гираичиский подвих таможенников надо осветить во всех СМИ и выписать ис премию в размере минимум оклада!
показати весь коментар
11.07.2020 20:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
и шо собачикам делать? - ни пожрать ни погавкать....
показати весь коментар
11.07.2020 20:54 Відповісти
Делать вам засранцам больше нечего......На миллиарды пущаете ,а животных без пропитания оставили.
показати весь коментар
11.07.2020 20:54 Відповісти
Капєц, яка епозальна знахідка!
Значно цікавішим є питання, які ж це "рейсові" автобуси курсують в закриту для українців ЄС.
показати весь коментар
11.07.2020 21:10 Відповісти
Це перемога! Економічну диверсію хотіли провернуть , а тут прикордонники їх зупинили. Літаки РФ літають і фоткають позиції ЗСУ, клінстрони тирять, агенти ФСБ вільно гуляють по Конторі президента, а мішок собачого корму таки знайшли.
показати весь коментар
11.07.2020 21:10 Відповісти
Хитро отвлекли служебных собак кормом что бы провезти серьезный контрабас.
показати весь коментар
11.07.2020 21:26 Відповісти
Поясніть нарешті цім неукам,що собачій корм ніяк не може бути контробандою!
показати весь коментар
11.07.2020 21:30 Відповісти
Це в польщі він був собачим
показати весь коментар
11.07.2020 21:36 Відповісти
а в Украине такое только евреи едят из жадности.
показати весь коментар
11.07.2020 22:43 Відповісти
На лицо дискриминация котеек!
На Львівщині в сховках рейсового автобуса, який прибув із Польщі, виявили контрабандний собачий корм, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6121
показати весь коментар
11.07.2020 21:41 Відповісти
это страшный суд, а нескончаемый поток большегрузных фур гереги не видите?
показати весь коментар
11.07.2020 21:46 Відповісти
Преступление века, жду сюжет на Дискавери!
показати весь коментар
11.07.2020 21:50 Відповісти
опупенная контрабанда , коты выражают протест
показати весь коментар
11.07.2020 22:00 Відповісти
прєступлєніє вєка
а ахмєтов так і возить з ордли ротердамське+ вугілля?
показати весь коментар
11.07.2020 22:00 Відповісти
наконец то местные знахари совершили прорыв в области изготовления массового дешевого "опиума для народа", теперь на очереди для испытаний кошачий корм и соевые шоколадки рошен
показати весь коментар
11.07.2020 22:17 Відповісти
Собак-ищеек на таможне перевели на хозрасчет ? ))
показати весь коментар
11.07.2020 22:44 Відповісти
ЦЕ ПЕРЕМОГА! Контрабанда подолана! Мені цікаво, а що нюхали чи курили прикордонники які видали на офіційному сайті служби таку ЕПОХАЛЬНУ новину?
показати весь коментар
11.07.2020 23:46 Відповісти
Феерический пизнес.
показати весь коментар
11.07.2020 23:49 Відповісти
Собані-погранці унюхали таки свої вкусняшки.
показати весь коментар
11.07.2020 23:53 Відповісти
ці тварі зовсім з розуму зїхали-хай ліпше покажуть в яких вони хоромах живуть (злодійня паршива)
показати весь коментар
12.07.2020 01:49 Відповісти
)))
показати весь коментар
12.07.2020 01:58 Відповісти
Нарешті контрабанду перемогли, це цілковити перемога, шановні громадяни! Цілих три пакунки, і не наркоти якої чи цигарок, а самого собачого корму! Ця перемога показує, що є ще в країні некорумповані прикордонники! Новина гідна перших шпальт!
показати весь коментар
12.07.2020 02:20 Відповісти
Корм для животных в автобусе не ваше собачье дело. Может кто то обьяснит этой реформированой таможне имени зеленского.
показати весь коментар
12.07.2020 04:36 Відповісти
вы серьезно!
показати весь коментар
12.07.2020 05:34 Відповісти
"На Львовщине в тайниках рейсового автобуса, прибывшего из Польши, обнаружен контрабандный собачий корм, - Госпогранслужба.

Это не гуманитарная помощь ЛДНР, нет?
А то так кости для собак в луганских супермаркетах продаются в мясных отделах, доказано youtube каналом одного луганского гидроцефала, он из таких костей себе супчик варил.
показати весь коментар
12.07.2020 06:01 Відповісти
А лес-кругляк в вагонах идущий в Европу не обнаружила.....
показати весь коментар
12.07.2020 08:38 Відповісти
А в тайниках грузовых вагонов, следующих в европу, Карпатского леса случайно не обнаружили?
показати весь коментар
12.07.2020 08:54 Відповісти
ПЕС его знает, кого от корыта оторвали.
показати весь коментар
12.07.2020 09:01 Відповісти
смешно.
показати весь коментар
12.07.2020 09:55 Відповісти
А бревна-то в "глазу" не видать? Карпаты ведь "лысеют". Лупят с пушки по воробьям.
показати весь коментар
12.07.2020 10:15 Відповісти
Бідні песики.
показати весь коментар
12.07.2020 13:03 Відповісти
Всё? Обнаружены главные расхитители? Теперь-то таможня заработает и ее перестанут обвинять в хищении от 5-ти до 10-ти миллиардов гривен В МЕСЯЦ.
показати весь коментар
12.07.2020 16:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 