УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8775 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 580 79

Російська політика мілітаризації окупованого Криму небезпечна як для Чорноморського, так і Середземноморського регіону, - Джапарова

Російська політика мілітаризації окупованого Криму небезпечна як для Чорноморського, так і Середземноморського регіону, - Джапарова

Мілітаризація окупованого Криму Російською Федерацією становить небезпеку як для Чорноморського, так і Середземноморського регіону.

Таку впевненість на зустрічі з послом Греції в Україні Васіліосом Борновасом висловила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Еміне Джапарова подякувала за чітку послідовну позицію Греції щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема наголосила на успішній взаємодії двох країн щодо цього питання у рамках міжнародних організацій під час ухвалення відповідних резолюцій та інших документів. Вона також зазначила, що російська політика мілітаризації окупованого Криму становить небезпеку як для Чорноморського, так і Середземноморського регіону", - наголошується в публікації.

Заступниця міністра наголосила на важливості збереження міжнародною спільнотою уваги до ситуації в окупованому Криму.

Дивіться також: Два російські винищувачі влаштували провокацію літаку ВМС США над Середземним морем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Повідомляється, що співрозмовники обговорили важливість посилення міжнародної уваги до проблеми прав людини, зокрема констатували готовність до більшої взаємодії в цій сфері.

Автор: 

Греція (609) Крим (14217) росія (67226) Чорне море (1688) Середземне море (102) Джапарова Еміне (179) Джепар Еміне (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
есть разница,и большая...без крыма ***** не лезло в сирию,а тем более в ливию.потому что аппетит разыгрался-если можно бвзы в крыму-почему не в средиземном море?
показати весь коментар
11.07.2020 20:59 Відповісти
+7
Послухав Безсмертного. Абсолютно з ним згоден.Перед місцевими виборами ОПЗЖ буде нагнітати нетерпимість до клоуна і підігрівати свій електорат там, де їх зазвичай підтримують. А місцеві вибори співпадуть з осінніми навчаннями Хла, що може призвести до втрати територій України.
показати весь коментар
11.07.2020 21:10 Відповісти
+6
Сьогодні мені розповідали, що проросійська влада чистить канал і розповідає, що силою заберуть українську воду. При цьому вони дійсно мілітаризують Крим проти України.
показати весь коментар
11.07.2020 21:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не надо лукавить. Нет никакой разницы для Черноморского региона, где русня будет размещать свои корабли и ракеты - в Крыму, в Новороссийске, или в Сухуми. Там всё рядом.
показати весь коментар
11.07.2020 20:38 Відповісти
Рядом это на карте, а Крым может также служить промежуточным пунктом и сопровождением.
показати весь коментар
11.07.2020 20:45 Відповісти
Промежуточным пунктом для чего? Для путешествия из Новороссийска к Босфору с дозаправками в Керчи, Феодосии, Ялте?
показати весь коментар
11.07.2020 21:15 Відповісти
опять "какая разница!", где то я это уже слышал
показати весь коментар
11.07.2020 20:54 Відповісти
есть разница,и большая...без крыма ***** не лезло в сирию,а тем более в ливию.потому что аппетит разыгрался-если можно бвзы в крыму-почему не в средиземном море?
показати весь коментар
11.07.2020 20:59 Відповісти
База в Сирии у него и так была, собственно как и в Крыму. Дело не в базах.
показати весь коментар
11.07.2020 21:02 Відповісти
какая она была,доставшаяся от совка-можешь погуглить...
показати весь коментар
11.07.2020 21:04 Відповісти
Это мелочи, главное была. Кораблей всё-равно не хватает у русни даже на имеющиеся базы.
показати весь коментар
11.07.2020 21:13 Відповісти
нет, там аренда же была срочная, пусть и долго. с их стороны было желание зафискировать "навеки"
показати весь коментар
12.07.2020 00:41 Відповісти
Желание понятно, но база здесь вторична. В конце концов все в курсе, что они лихорадочно строили базу в Новороссийске. То есть вариант ухода из Севастополя рассматривался.
показати весь коментар
12.07.2020 01:01 Відповісти
навскидку, предполагаю, что существующая в Новороссийске способна была и без любых апгрейдов принять/обслужить весь ЧФ ссср.
показати весь коментар
12.07.2020 01:07 Відповісти
Нет. Там очень плохие для базы погодные условия. Для торгового флота неделю в году выйти в открытое море переждать шторм - не критично. Для военного флота это как-то не солидно. Но небольшую базу под прикрытием скал они всё-же построили. Сейчас используется в основном для подлодок.
показати весь коментар
12.07.2020 01:17 Відповісти
В Латакии большая была со времён сталина, и в Тартусе. Там и стояли ударные корабли ЧФ. До 1956-8 была база подводных лодок и в Албании. Потом выгнали. Топливом бункеровались кроме указаных портов в Сеуте Испания. Свой был терминал топливный, с понтом для сухогрузов что на Кубу добро пёрли 40 лет итд. Америкосы почти везде стояли и у греков, в Неаполе, Пальма де Мальорке, в Гибралтаре(англичане), Мальте. Так и пасли друг друга. Но у америкосов конечно впечатляли авианосцы, видел *Саратога*, сдуреть на те годы 1974-84гг. И в Бейруте подолгу стояли но не базово. Иногда в Югославии ремонтировались чуть. В Сплите.
показати весь коментар
11.07.2020 22:11 Відповісти
Продовжуй, мені цікаво.
показати весь коментар
11.07.2020 22:28 Відповісти
Чернило кончилось. Вот с вечера заболтаю на завтра. Так к обеду и почну. Про то как космические корабли бороздят просторы мирового океана....... Учись студент!
показати весь коментар
11.07.2020 23:20 Відповісти
В Латакии только была перевалочная база в порту. Где в основном разгружали военную технику и вооружение . А вот Тартус- да . там была ремонтная база для ПЛ . А так же для отдыха л.с 5й ОпЭск. Можно было прогуляться по Тартусу. Купить кап.товары . Так же с Тартуса доставляли пресную воду. по 8 долл .за тонну.
показати весь коментар
12.07.2020 07:55 Відповісти
Я к военному флоту абсолютно не имел отношения. В работал на пас-лайнерах ЧМП. И заходы в круизах и пас-линиях были массово. И в другие порты само собой. Просто видел и в ходу и на стоянках и среди экипажа были прежде всего машина, кто служил на военных. А потом работали на пассажирах, я был молод, им же было 50-60л. Для перерасчёта пенсий. Много рассказывали. На лайнер часто приходили с наших вояк в гости, и рыбаки и сухогрузники. Таковы были правила при совковии. Если позволял режим пассажирских круизов. Работал на тех лайнерах что фрахтовались кап-странами и их тур-фирмами. Много видел наших вояк и в иных местах. Не знаток тонкостей военных. И за медпомщью часто обращались на пассажир. Была операционная и три базовых врача и операционная медсестра в экипаже. Дела давно минувших лет. Просто задолбали скороспелые знатоки по разной части---Википедии нахватавшись!
показати весь коментар
12.07.2020 17:40 Відповісти
В Новороссийске база ЧФ. для России . НЕВОЗМОЖНА.!
От того они за Севастополь и дерутся. Причина . почему отказались. это ИЛ . который лежит на дне . Чистить его невозможно. т.к там со времени ВОВ еще остались не взорвавшиеся бомбы.
показати весь коментар
12.07.2020 08:01 Відповісти
Странно, что это не мешает Новороссийску быть крупнейшим портом Чёрного моря, по грузообороту сопоставимым со всеми украинскими вместе взятыми.
показати весь коментар
12.07.2020 11:37 Відповісти
Евгения *****, гражданка Украины с видом на жительство в Испании, была похищена в Донецке.

https://novosti.dn.ua/article/7619-zhytelnyca-yspanyy-popavshaya-vtyurmu-dnr--odoprosakh-mgb-yrealyyakh-donecka
показати весь коментар
11.07.2020 20:58 Відповісти
Что она сняла флаг "стукнул" кто то из соседей, 100%!
И эти стукачи прекрасно знали, что ее ждет "подвал" и это цветочки.....

Шваль ДНРовская просто не знала, что женщина может выкрутиться!
Её спасло то, что она гражданка европейского государства, с местным жителе все было бы гораздо печальнее.....((
показати весь коментар
11.07.2020 21:03 Відповісти
Сьогодні мені розповідали, що проросійська влада чистить канал і розповідає, що силою заберуть українську воду. При цьому вони дійсно мілітаризують Крим проти України.
показати весь коментар
11.07.2020 21:07 Відповісти
Було б цікаво почути подробиці.
показати весь коментар
11.07.2020 21:11 Відповісти
Більше не знаю, просто чув сьогодні одного ідіота, який продав квартиру в Києві та їде на пмж у Крим.
показати весь коментар
11.07.2020 21:41 Відповісти
Чим більше как-цапів покине територію України, тим краще, як для них, так і для нас.

А з тими, що залишилися в українському тилу, доведеться боротися.
Такі умови виживання. Не я їх придумав.
показати весь коментар
11.07.2020 21:51 Відповісти
Послухав Безсмертного. Абсолютно з ним згоден.Перед місцевими виборами ОПЗЖ буде нагнітати нетерпимість до клоуна і підігрівати свій електорат там, де їх зазвичай підтримують. А місцеві вибори співпадуть з осінніми навчаннями Хла, що може призвести до втрати територій України.
показати весь коментар
11.07.2020 21:10 Відповісти
А главное - будут продолжать гнать на Порошенко и под одними же и теми лозунгами переманивать лохторат, аргумент будет один - Блазень не справился...
показати весь коментар
11.07.2020 23:06 Відповісти
здравая мысль, жаль шо поздала на 6 лет,
а теперь еще как минимум + 4, а то и, боже прости, больше...
показати весь коментар
11.07.2020 21:38 Відповісти
О це так парковка під вами була, шкода, що не встигла почитати, бо тема дуже важлива. Кожний коментар під такою темою на вагу золота.
показати весь коментар
12.07.2020 01:14 Відповісти
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
показати весь коментар
11.07.2020 22:31 Відповісти
Судячи з кількості хрестиків тут був ольгинський десант. Їдьте вже відпочивати в кримнаш, дайте нам спокій на Цензорі.
показати весь коментар
12.07.2020 01:16 Відповісти
та нічеґо там такоґо не було - все як завжди...)))
показати весь коментар
12.07.2020 01:21 Відповісти
Гениальная мысль. Как ты догадалась, Джеппарова?
Бездельники.
показати весь коментар
12.07.2020 06:15 Відповісти
 
 