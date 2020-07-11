УКР
Кабмін має затвердити програму розвитку та опанування української мови, - мовний омбудсмен Кремінь

Кабмін має затвердити програму розвитку та опанування української мови, - мовний омбудсмен Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що очікує затвердження від Кабінету Міністрів програми розвитку української мови.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Треба, щоб Кабмін допоміг затвердити програму розвитку, опанування української мови. Я вважаю, що це один із ключових документів. Це той документ, який дасть інструментарій, в який спосіб можна буде проводити і роботу з популяризації, і з пояснення основних норм закону про мову, і, звичайно, проводити відповідні дослідження", - сказав Тарас Кремінь.

Кремінь додав, що офіс уповноваженого із захисту державної мови перебуває у структурі Кабміну України, і тому він сподівається на підтримку уряду.

Читайте також: Конституційний Суд продовжив розгляд закону про мову

"Запуск інституції, її робота, тісна співпраця і з органами влади, і з відповідними міністерствами, контроль за виконанням - це одне. А створення умов для опанування і підвищення рівня володіння української мови - це зовсім інше", - сказав посадовець.

Нагадаємо, 8 липня урядовим рішенням Тарас Кремінь був обраний уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилася у квітні. Вона пояснила це тим, що секретаріат відомства, який їй доручили очолювати, так і не почав роботу та не отримав фінансування.

Автор: 

українська мова (845) Кремінь Тарас (157)
Топ коментарі
+11
Жоден громадянин України не зобов'язаний знати державну мову Російської Федерації.
11.07.2020 21:58 Відповісти
11.07.2020 21:58 Відповісти
+8
це улюблений вислів нашого президента.
11.07.2020 21:36 Відповісти
11.07.2020 21:36 Відповісти
+7
какая разніца на каком язикє гаваріть па русскі?!
11.07.2020 21:36 Відповісти
11.07.2020 21:36 Відповісти
А справочка есть? Как знаешь? Обряд самоидентификации проходил?
11.07.2020 23:18 Відповісти
11.07.2020 23:18 Відповісти
Это у вас полян обряды самоидентификации проводят. В украинцев самоидентификация дело личное. Потому и называется само.
11.07.2020 23:23 Відповісти
11.07.2020 23:23 Відповісти
Так тогда вопрос о национальности нужно иначе ставить: в кого ты самоидентифицировался на 10 - 00 сего числа? Какой нации был неделю назад? Кем планируешь стать через год?
11.07.2020 23:32 Відповісти
11.07.2020 23:32 Відповісти
Дата и время указаны перед заголовком статьи.
11.07.2020 23:38 Відповісти
11.07.2020 23:38 Відповісти
Не справочька, а свідоцтво про народження. Але якщо негр вважає себе чистокровним українцем, визнає рідною українське мову та люто ненавидить все русскає, то він теж українець. Ще у царській Росії спостерігали випадок, коли ізольована колонія слов'ян у Бурятії візуально перетворилася на бурятів.
11.07.2020 23:31 Відповісти
11.07.2020 23:31 Відповісти
А кто это список признаков украинца утвердил? Печать на нем чья?
11.07.2020 23:34 Відповісти
11.07.2020 23:34 Відповісти
Господа Бога.
12.07.2020 00:33 Відповісти
12.07.2020 00:33 Відповісти
Вот на том национализм и стоит, что любой самозванец вещает от имени Нации опираясь на документ от Бога, который никому не показывает.
12.07.2020 08:45 Відповісти
12.07.2020 08:45 Відповісти
Странный ты какой-то полянин. Почему пишешь по-русски, а не по-полянски.
11.07.2020 23:21 Відповісти
11.07.2020 23:21 Відповісти
Не тебе, оккупанту, судить.
11.07.2020 23:32 Відповісти
11.07.2020 23:32 Відповісти
Так ты ответь о себе. Почему пишешь по-русски, а не по-полянски?
11.07.2020 23:39 Відповісти
11.07.2020 23:39 Відповісти
Могу и по полянски: ПНХ!
11.07.2020 23:42 Відповісти
11.07.2020 23:42 Відповісти
Вот ты и выдал свою гнилую российскую сущность.
11.07.2020 23:46 Відповісти
11.07.2020 23:46 Відповісти
Співбесідник стає неадекватним, коли в нього закінчуються аргументи, а це поразка.
11.07.2020 23:53 Відповісти
11.07.2020 23:53 Відповісти
А ты нашел инструмент разоблачения, теперь можешь ходить по улицам и спрашивать встречных: "Куда мне пойти?", по ответам сразу поймешь, что гнилая российская сущность у всех!
11.07.2020 23:59 Відповісти
11.07.2020 23:59 Відповісти
Ну ты улитка! Задача давно поставлена...
12.07.2020 00:06 Відповісти
12.07.2020 00:06 Відповісти
По-лядскі він пише.
11.07.2020 23:34 Відповісти
11.07.2020 23:34 Відповісти
Так и должно было быть. К сожалению английские колонизаторы довели ирландский (гельский) язык до такого упадка, что сейчас всеми стараниями вернуть не могут.
11.07.2020 22:23 Відповісти
11.07.2020 22:23 Відповісти
Повертають і вчать!
11.07.2020 22:39 Відповісти
11.07.2020 22:39 Відповісти
Так. Там серйозна "ірландизація" проводиться. Але то слабо помагає. Дуже далеко все зайшло.
З українською мовою такої трагедії не можна допустити.
11.07.2020 22:43 Відповісти
11.07.2020 22:43 Відповісти
Знайомий жив в Ірландії по програмі більше року. Вони вчать гельську мову.
11.07.2020 22:56 Відповісти
11.07.2020 22:56 Відповісти
Да, там все ужасно, особенно с экономическим ростом последние 30 лет, без родной мовы ничего не выходит, а вот у нас - класс!
11.07.2020 22:57 Відповісти
11.07.2020 22:57 Відповісти
Кто о чем, а голодный о колбасе.
11.07.2020 23:02 Відповісти
11.07.2020 23:02 Відповісти
"родной мовы" - Це ти про Білорусію?
11.07.2020 23:10 Відповісти
11.07.2020 23:10 Відповісти
Він про Полянію, він же сказав що він полянин.
11.07.2020 23:24 Відповісти
11.07.2020 23:24 Відповісти
Полянія - Polonia - Польща
11.07.2020 23:32 Відповісти
11.07.2020 23:32 Відповісти
"родной мовы" це з Лукашенка...який ще казав, що білоруською мовою можна говорити, але не можна нічого сказати...лише оголосивши білоруську мову мову поліським діалектом української можна її врятувати, з геополітичними наслідками, звичайно...
11.07.2020 23:50 Відповісти
11.07.2020 23:50 Відповісти
З "українським діалектом" є, окрім білоруської, словацька, чеська, польська, словенська. Українські слова є в турецькій, іспанській, італійській... Наприклад, українське слово "дякую" німецькою "данке", англійською "деньк'ю", польською "дзенькує", тощо. Аж ніяк не "спасибо".
12.07.2020 06:36 Відповісти
12.07.2020 06:36 Відповісти
а в США и Канаде ? Там вообще уже наверное никого не осталось, кто владеет индейской мовой. И никаких государственных программ по изучению индейской нет.
11.07.2020 22:49 Відповісти
11.07.2020 22:49 Відповісти
Украина -- это российская колония, а украинцы -- это что-то вроде индейцев?
11.07.2020 22:52 Відповісти
11.07.2020 22:52 Відповісти
Для НИХ - так...навіть гірше. Я особисто чув, як по телебаченню цілком серйозно говорили, що коли освідчуєшся дівчині у коханні, то треба переходити на російську мову, бо українською це зробити неможливо. Подібне чув по радіо - озвучувати фільми українською мовою не можна, бо там треба говорити з різною інтонацією, а це ж, як ви самі розумієте, неможливо. Бачив людину, яка не вірила, що існують словники української мови. Спочатку думав, що жартує.
11.07.2020 23:04 Відповісти
11.07.2020 23:04 Відповісти
Пропагандою їм мізки промивають із страшною силою. Але нам своє робить. А вони колись з подивом взнають, що їм знову говорили неправду.
11.07.2020 23:09 Відповісти
11.07.2020 23:09 Відповісти
З такого істеричного ставлення до самого лише факту існування української мови можна зробити висновок, що це дуже потужний геополітичний чинник і являє собою для когось величезну небезпеку.
11.07.2020 23:35 Відповісти
11.07.2020 23:35 Відповісти
Це ж очевидно. Заважає розширенню російської імперії.
11.07.2020 23:39 Відповісти
11.07.2020 23:39 Відповісти
Та вже не розширенню...вже самому існуванню...
11.07.2020 23:46 Відповісти
11.07.2020 23:46 Відповісти
Ні, існуванню можуть заважати інші речі, але не українська мова. Кубань за мову не повстане. Там і попелу вже не лишилося.
11.07.2020 23:52 Відповісти
11.07.2020 23:52 Відповісти
Ультрас краснодарської «Кубані» виступили із заявою на підтримку українського визвольного руху, пише http://pereveslo.org.ua/index.php/suspilstvo/item/7414-zvernennya-kozats-koyi-natsionalistychnoyi-orhanizatsiyi-kubans-ka-khvylya-ta-ul-tras-fk-kuban.html pereveslo.org.ua . Пропонуємо вашій увазі повний текст заяви:
«Нові революційні події на батьківщині наших предків не дозволяють нам займати нейтральну позицію і відсторонено спостерігати за всім, що відбувається. Ми, козацька молодь Кубані вирішили заявити про свою підтримку України. Після революції 1917-1922 років нас, козаків, відокремили від вас, розкуркулювали, ми пережили знищення, великий Голод, війну, репресії, і ми не забули про це. Продовжувачі справи чекістів зараз грабують наш край: менти управляють наркотрафіком, кадировці «бєзпрєдєлять» по всій Кубані, безкарно грабуючи і гвалтуючи під дахом ФСБ.
Путін, Гундяєв і інші кремлівські карлики будують палаци, багатші вашого Межигір'я, а нас, простих людей, обдирають до нитки. На олімпіаді путінський режим награбував близько 100 мільярдів доларів, і готує наступні розпили.
Нас всіх теж дістала ця кримінальна окупація, і ми усвідомлюємо, що наш головний ворог знаходиться в Кремлі. У старшого покоління багато совка в головах. Але молодь прокидається, стає більш свідомою і все більше звертається до власної історії.
Всі ми усвідомили, що наше майбутнє не з гнобителем - Кремлем, а з нашою історичною батьківщиною - Великою Україною. Революція і повалення кримінальної окупації у вас дають нам приклад для наслідування і натхнення в боротьбі з путінським режимом. Одночасно ми розуміємо, що сили наші нерівні, тому ми будемо чекати визвольну Українську Армію на землях сонячного Кубанського краю. Слава Україні!», - йдеться в заяві.
12.07.2020 00:14 Відповісти
12.07.2020 00:14 Відповісти
Сейчас - нет. Но так было, несколько сотен лет.
11.07.2020 23:11 Відповісти
11.07.2020 23:11 Відповісти
Что было? Украинцы -- это что-то вроде индейцев?
11.07.2020 23:12 Відповісти
11.07.2020 23:12 Відповісти
Украина была российской колонией, а украинцев они считали чем-то вроде индейцев.
11.07.2020 23:13 Відповісти
11.07.2020 23:13 Відповісти
Может и сейчас некоторые считают. Но мы уже не колония, и как-то уже сами разберемся.
11.07.2020 23:16 Відповісти
11.07.2020 23:16 Відповісти
Спочатку північні землі були Руською колонією, платили Києву дань, допоки не послали туди вассалом Юрія Долгорукого. А він там організував дике плем'я, що жило в лісах, заснував у 1147 р. Москву, навчав дикунів уму-разуму, посилав їх до Києва, вчити грамоти. А потім пішов війною на Київ, і врешті затяті і жорстокі дикуни виявилися сильнішими за русичів. Далі, через кілька сторіч ролі змінилися завдяки фатальній помилці Б. Хмельницького, який уклав стратегічний договір з Московським государством. Богдана зрадили, а після його смерті, хворого і слабкого сина змусили підписати "возз'єднання."
12.07.2020 07:05 Відповісти
12.07.2020 07:05 Відповісти
В США индейскими языками владеет около 500 тыс. человек. И у них есть даже свои школы.
11.07.2020 22:55 Відповісти
11.07.2020 22:55 Відповісти
500 тысяч человек, для страны населением 330 миллионов - это совсем смешно.
11.07.2020 23:12 Відповісти
11.07.2020 23:12 Відповісти
В США живет 330 миллионов индейцев?
11.07.2020 23:14 Відповісти
11.07.2020 23:14 Відповісти
А скільки, по твоєму, державних мов інших країн ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ знати громадянин України? і хто ти по національності?
11.07.2020 22:51 Відповісти
11.07.2020 22:51 Відповісти
Я єврей. Дивне в тебе питання В світі немає країн де громадянин держави повинен знати державну мову іншої держави.
11.07.2020 22:58 Відповісти
11.07.2020 22:58 Відповісти
+
11.07.2020 23:07 Відповісти
11.07.2020 23:07 Відповісти
Може мені хтось сказати, чого бракує в Україні для мови ?
Скільки ще програм, планів, проектів, поставнов, розпоряджень і т.д. треба написати і прийняти для державної мови ???
За 30 років мало ?
Тільки я так і не бачу, що ситуація - нормальна.

Чи хтось з юристів пояснить: хіба КС мав право прийняти на розгляд уродський позов таких же уродів проти Закону про Мову ? Такі речі можуть розглядатися ?
11.07.2020 22:06 Відповісти
11.07.2020 22:06 Відповісти
бажання...
11.07.2020 22:08 Відповісти
11.07.2020 22:08 Відповісти
німці мають програми популярізації німецької мови - батогом - не знаєш шпрахе, нема роботи.
11.07.2020 22:10 Відповісти
11.07.2020 22:10 Відповісти
Мабуть таки потрібен закон про російську мову в Україні, яка є головним інструментом геноциду української нації.
12.07.2020 00:09 Відповісти
12.07.2020 00:09 Відповісти
шо то цей омбудсменчик слишком мелко плавает - давно надо было готовить программу распространения украинского языка во всем мире и во всей галактике, а не копаться в границах одного хутора
11.07.2020 22:13 Відповісти
11.07.2020 22:13 Відповісти
Ти русскій?
11.07.2020 22:20 Відповісти
11.07.2020 22:20 Відповісти
ни, слобожанин я
11.07.2020 22:23 Відповісти
11.07.2020 22:23 Відповісти
сєпаратіст?
11.07.2020 23:13 Відповісти
11.07.2020 23:13 Відповісти
Любитель всего русского Медведчук подал исковое заявление в Суд на Стуса ,где указывает ,что Стус при людно рассказывал анекдот,порочащий бывшую власть, Медведчук .. . поскаржився, що Стус в його присутності "розповів анекдот, в якому висміював засновника радянської держави".Медсестра, з якою він спілкувався, поки лежав у лікарні, засвідчила також, "Когда больным в палаты приносила старшая сестра отделения российские газеты, я неоднократно слышала, как больной Стус В. С., читая их, извращал содержание прочитанного, клеветал на бывшую советскую действительность, говорил, что жизнь тогда была плохая. В магазинах не хватало продуктов (мяса, молока), а за границей в Польше и в Германии все есть и жизнь там значительно лучше.Кабмін має затвердити програму розвитку та опанування української мови, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 6301
11.07.2020 22:23 Відповісти
11.07.2020 22:23 Відповісти
Скількох українських патріотів ще убив цей проклятий мертвечук.
12.07.2020 07:24 Відповісти
12.07.2020 07:24 Відповісти
бандеровцы победили по всем фронтам - Порошенко доказал невиновность в суде... Байден повысил рейтинг а связка Байден Порошенко ето победа. в Хабаровске майдан). Шаман Александр Габышев (Якутскый шаман) к которому применили карательную психиатрию поблагодарил львовскую область!!!
11.07.2020 22:36 Відповісти
11.07.2020 22:36 Відповісти
Из всех анекдотов - про Порошенка самый веселый!
11.07.2020 22:43 Відповісти
11.07.2020 22:43 Відповісти
Вначале 90-х Леонид Кучма пугал украинцев двума чемоданами компромату на усiх чувакiв,якщо за ньго не проголосують...
11.07.2020 22:44 Відповісти
11.07.2020 22:44 Відповісти
Русскій Язикъ - це Русскій Міръ. Русскій Міръ - це Русскій Язикъ.
11.07.2020 22:49 Відповісти
11.07.2020 22:49 Відповісти
Не всё так однозначно про русский мир, потому и подходы должны быть аккуратными. В ВСУ на каком языке защитники Украины разговаривают?...
11.07.2020 23:37 Відповісти
11.07.2020 23:37 Відповісти
...на єврєйскам?
11.07.2020 23:41 Відповісти
11.07.2020 23:41 Відповісти
Я не шучу...
11.07.2020 23:49 Відповісти
11.07.2020 23:49 Відповісти
Що таке Статут Збройних Сил України знаєш? Там є щось про російську мову?
12.07.2020 00:07 Відповісти
12.07.2020 00:07 Відповісти
Я тебя понял, защитники Украины, которые разговаривают на русском языке - неполноценные патриоты и погибают за Украину они неполноценно...
12.07.2020 00:17 Відповісти
12.07.2020 00:17 Відповісти
А для чого вони говорять російською мовою?
12.07.2020 00:58 Відповісти
12.07.2020 00:58 Відповісти
Тема, сколько миллиардов из бюджета надо этому Креминю для развития и освоения украинского языка - не раскрыта! А про дошкольное и школьное развитие, он наверное, вообще не в курсе!
11.07.2020 22:49 Відповісти
11.07.2020 22:49 Відповісти
Рюцкае наречие придумали и упорядочили 2 чувака,немец Даль и эфиоп Пушкин.Причем оба перевели 50% английских,франзузских и немецких слов.
Всего в рюсскам наречии примерно 150 000 слов и 25 000 по феньке Путлера и шлеппера Индюковича....,В украинском в 2 раза больше причем фени в УКРАИНЕ НЕТ от слова СОВСЕМ...
11.07.2020 22:58 Відповісти
11.07.2020 22:58 Відповісти
А сколько наречия по фени у родных казахов?
11.07.2020 23:02 Відповісти
11.07.2020 23:02 Відповісти
Пушкін щей був одружений на правнучці Петра Дорошенка.
11.07.2020 23:04 Відповісти
11.07.2020 23:04 Відповісти
Він за неї на дуелі стрілявся, коли помер.
12.07.2020 07:30 Відповісти
12.07.2020 07:30 Відповісти
Кабмін має затвердити програму розвитку та опанування української мови, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 6745
11.07.2020 23:11 Відповісти
11.07.2020 23:11 Відповісти
Мой старший сын родился в 1990 году,младштй через 2 года и я постоянно носил в школу денежку на ремонт классов,краску для полов,денежку на гардины новые,ибо старые стали не модными,училки скачивали бабло с родителей совем не стесняясь... Тогдашни президент Кучма видимо денежку выделяемую на образование ложил себе в кубышку...
11.07.2020 23:08 Відповісти
11.07.2020 23:08 Відповісти
Хтозна, може, районо чи облоно крали собі в кишеню.
12.07.2020 07:34 Відповісти
12.07.2020 07:34 Відповісти
Хтось знає, звідки беруться русскаязичьниє?
11.07.2020 23:40 Відповісти
11.07.2020 23:40 Відповісти
Читай "Інтернаціоналізм чи русифікація?" Івана Дзюби.
11.07.2020 23:50 Відповісти
11.07.2020 23:50 Відповісти
В психології є такий термін-«Стоґхольмський синдром».Це випадок,коли жертва нападу,викрадення,тортур,замість того,що б осудити свого кривдника,починає його захищати і оправдовувати.Цем синдромом і є уражені російськомовні українці.
12.07.2020 00:04 Відповісти
12.07.2020 00:04 Відповісти
Штрафами за використання в Україні державної мови Російської Федерації можна наповнити Пенсійний Фонд.
11.07.2020 23:57 Відповісти
11.07.2020 23:57 Відповісти
Я не зрозуміла - українська мова недорозвинена? Зелені будуть її розвивати? Боже поможи.
12.07.2020 01:02 Відповісти
12.07.2020 01:02 Відповісти
оце розсадник посад - вже і "Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь" появився, слідуючий уповноважений буде по справам держслужбовців, потім по справам НЛО....а все за наші податки платять їм зарплати....
12.07.2020 01:21 Відповісти
12.07.2020 01:21 Відповісти
Львів після 1991 року перейшов на чисту українську мову. Раніше вони розмовляли з польським суржиком. А Київ дуже повільно, але впевнено переходить на українську з мови московського агресора.
12.07.2020 07:41 Відповісти
12.07.2020 07:41 Відповісти
Путлер сказав: "Там де російська мова - там російський світ"!
Якщо в Україні 40% розмовляють в публічній сфері російською, то і парашного світу в Україні 40%!!!
Не сплутуйте публічну сферу і патякання дома на кухні!
На кухні патякайте хоч на мові тумба-юмба!
Тут дехто варнякає про російськомовних патріотів в ВСУ!
можете бути і французькомовним захисником України від парашних агресорів, але займати офіцерську посаду не знаючи держмови зась!!!!
ВЧІТЬСЯ І ЗАЙМАЙТЕ!
12.07.2020 08:16 Відповісти
12.07.2020 08:16 Відповісти
Так званий "русскій язик" мова окупанта,колонізатора на цій мові написані накази про розстріл українців,накази про виселення українців і киримли з України.
12.07.2020 09:05 Відповісти
12.07.2020 09:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 