Кабмін має затвердити програму розвитку та опанування української мови, - мовний омбудсмен Кремінь
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що очікує затвердження від Кабінету Міністрів програми розвитку української мови.
Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Треба, щоб Кабмін допоміг затвердити програму розвитку, опанування української мови. Я вважаю, що це один із ключових документів. Це той документ, який дасть інструментарій, в який спосіб можна буде проводити і роботу з популяризації, і з пояснення основних норм закону про мову, і, звичайно, проводити відповідні дослідження", - сказав Тарас Кремінь.
Кремінь додав, що офіс уповноваженого із захисту державної мови перебуває у структурі Кабміну України, і тому він сподівається на підтримку уряду.
"Запуск інституції, її робота, тісна співпраця і з органами влади, і з відповідними міністерствами, контроль за виконанням - це одне. А створення умов для опанування і підвищення рівня володіння української мови - це зовсім інше", - сказав посадовець.
Нагадаємо, 8 липня урядовим рішенням Тарас Кремінь був обраний уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилася у квітні. Вона пояснила це тим, що секретаріат відомства, який їй доручили очолювати, так і не почав роботу та не отримав фінансування.
З українською мовою такої трагедії не можна допустити.
«Нові революційні події на батьківщині наших предків не дозволяють нам займати нейтральну позицію і відсторонено спостерігати за всім, що відбувається. Ми, козацька молодь Кубані вирішили заявити про свою підтримку України. Після революції 1917-1922 років нас, козаків, відокремили від вас, розкуркулювали, ми пережили знищення, великий Голод, війну, репресії, і ми не забули про це. Продовжувачі справи чекістів зараз грабують наш край: менти управляють наркотрафіком, кадировці «бєзпрєдєлять» по всій Кубані, безкарно грабуючи і гвалтуючи під дахом ФСБ.
Путін, Гундяєв і інші кремлівські карлики будують палаци, багатші вашого Межигір'я, а нас, простих людей, обдирають до нитки. На олімпіаді путінський режим награбував близько 100 мільярдів доларів, і готує наступні розпили.
Нас всіх теж дістала ця кримінальна окупація, і ми усвідомлюємо, що наш головний ворог знаходиться в Кремлі. У старшого покоління багато совка в головах. Але молодь прокидається, стає більш свідомою і все більше звертається до власної історії.
Всі ми усвідомили, що наше майбутнє не з гнобителем - Кремлем, а з нашою історичною батьківщиною - Великою Україною. Революція і повалення кримінальної окупації у вас дають нам приклад для наслідування і натхнення в боротьбі з путінським режимом. Одночасно ми розуміємо, що сили наші нерівні, тому ми будемо чекати визвольну Українську Армію на землях сонячного Кубанського краю. Слава Україні!», - йдеться в заяві.
Скільки ще програм, планів, проектів, поставнов, розпоряджень і т.д. треба написати і прийняти для державної мови ???
За 30 років мало ?
Тільки я так і не бачу, що ситуація - нормальна.
Чи хтось з юристів пояснить: хіба КС мав право прийняти на розгляд уродський позов таких же уродів проти Закону про Мову ? Такі речі можуть розглядатися ?
Всего в рюсскам наречии примерно 150 000 слов и 25 000 по феньке Путлера и шлеппера Индюковича....,В украинском в 2 раза больше причем фени в УКРАИНЕ НЕТ от слова СОВСЕМ...
Якщо в Україні 40% розмовляють в публічній сфері російською, то і парашного світу в Україні 40%!!!
Не сплутуйте публічну сферу і патякання дома на кухні!
На кухні патякайте хоч на мові тумба-юмба!
Тут дехто варнякає про російськомовних патріотів в ВСУ!
можете бути і французькомовним захисником України від парашних агресорів, але займати офіцерську посаду не знаючи держмови зась!!!!
ВЧІТЬСЯ І ЗАЙМАЙТЕ!