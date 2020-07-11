Кабмін має затвердити програму розвитку та опанування української мови, - мовний омбудсмен Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що очікує затвердження від Кабінету Міністрів програми розвитку української мови.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Треба, щоб Кабмін допоміг затвердити програму розвитку, опанування української мови. Я вважаю, що це один із ключових документів. Це той документ, який дасть інструментарій, в який спосіб можна буде проводити і роботу з популяризації, і з пояснення основних норм закону про мову, і, звичайно, проводити відповідні дослідження", - сказав Тарас Кремінь.

Кремінь додав, що офіс уповноваженого із захисту державної мови перебуває у структурі Кабміну України, і тому він сподівається на підтримку уряду.

Читайте також: Конституційний Суд продовжив розгляд закону про мову

"Запуск інституції, її робота, тісна співпраця і з органами влади, і з відповідними міністерствами, контроль за виконанням - це одне. А створення умов для опанування і підвищення рівня володіння української мови - це зовсім інше", - сказав посадовець.

Нагадаємо, 8 липня урядовим рішенням Тарас Кремінь був обраний уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилася у квітні. Вона пояснила це тим, що секретаріат відомства, який їй доручили очолювати, так і не почав роботу та не отримав фінансування.