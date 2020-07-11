Зарплата лікаря в Україні має бути не менше 20-25 тисяч гривень, - Степанов

Зараз рівень зарплат медиків низький. Гідна заробітна плата лікаря в Україні має становити не менше 20-25 тисяч гривень.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі політичного ток-шоу "Голос народу", пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Я вважаю, що мінімальна заробітна плата лікаря має стартувати від 20-25 тисяч гривень, якщо ми хочемо мати професійних лікарів із гідними умовами праці, від яких ми вимагатимемо якісно нас лікувати", - сказав він.

Міністр зазначив, що з 1 вересня поточного року передбачено збільшення заробітної плати лікарям приблизно на 3,5 тис. гривень.

"Я вважаю, що цього недостатньо. Я завжди вважав, що лікар або медична сестра, або водій швидкої не можуть отримувати зарплату таку, яку вони отримують сьогодні. Це неприпустимо. Але ми зробили перший крок", - зазначив Максим Степанов.

Наступного року, за його словами, підвищення зарплати медичним працівникам буде закладено в тариф.

Нагадаємо, медичним працівникам другої і третьої ланки з 1 вересня поточного року буде підвищено заробітну плату.

