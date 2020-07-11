УКР
Зарплата лікаря в Україні має бути не менше 20-25 тисяч гривень, - Степанов

Зараз рівень зарплат медиків низький. Гідна заробітна плата лікаря в Україні має становити не менше 20-25 тисяч гривень.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі політичного ток-шоу "Голос народу", пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Я вважаю, що мінімальна заробітна плата лікаря має стартувати від 20-25 тисяч гривень, якщо ми хочемо мати професійних лікарів із гідними умовами праці, від яких ми вимагатимемо якісно нас лікувати", - сказав він.

Міністр зазначив, що з 1 вересня поточного року передбачено збільшення заробітної плати лікарям приблизно на 3,5 тис. гривень.

Читайте також: Зеленський просить Верховну Раду скасувати карантинні обмеження на зарплати чиновників

"Я вважаю, що цього недостатньо. Я завжди вважав, що лікар або медична сестра, або водій швидкої не можуть отримувати зарплату таку, яку вони отримують сьогодні. Це неприпустимо. Але ми зробили перший крок", - зазначив Максим Степанов.

Наступного року, за його словами, підвищення зарплати медичним працівникам буде закладено в тариф.

Нагадаємо, медичним працівникам другої і третьої ланки з 1 вересня поточного року буде підвищено заробітну плату.

Читайте також: Зеленський про ситуацію з COVID-19: "Ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж інфікується"

лікарі (1298) Степанов Максим (2198) зарплата (2286)
+30
Да, мы в курсе. А у учителей 100тыс)
Так завещал вЕЛИКИЙ зе!
показати весь коментар
11.07.2020 23:29 Відповісти
+26
Зарплата врача в Украине должна быть не меньше 20-25 тысяч гривен, - Степанов - Цензор.НЕТ 6377
показати весь коментар
11.07.2020 23:34 Відповісти
+22
Подождут . Есть задачи поважнее . Тут чиновники прозябают на несчастные 46 тысяч в месяц .
показати весь коментар
11.07.2020 23:30 Відповісти
Всё равно красть будут.От ментальности не убежишь.
показати весь коментар
12.07.2020 10:32 Відповісти
и не только врача, минимальная часовая тарифная ставка оплаты труда в Украине, при существующих цена в Украине на продукты питания и комунальные услуги ,должна составлять минимум 4 зеленых американских фантиков в час
показати весь коментар
12.07.2020 10:53 Відповісти
Ты ведь, гнида, отменил реформу Супрун. А теперь бабки клянчишь.
показати весь коментар
12.07.2020 10:54 Відповісти
Какой уровень такая и зарплата. К хорошему врачу хрен попадёшь, там очередь, да и сам врач на деньги не жалуется.
показати весь коментар
12.07.2020 12:01 Відповісти
да, но это черный нал, которого быть не должно... не жалуется врач, а кому жаловаться? пациентам? податковой? сбу? так они-то, пациенты, дают, а потом орут - "врачи - взяточники!"
а по-вашему хороший врач получает кучу денег в зарплату? в лучшем случае - тыс.5-6, а так 4-4,5...
а с той реформой, которая предлагается сейчас - да, зарплата может существенно подняться. как думаешь, за чей счет? правильно - пациентов, потомуу что именно пациенты будут серьезно доплачивать за то, чтоб их лечили. как-то так, минуя страховую медицину, постепенно переходим в сферу платных мед.услуг официально..
показати весь коментар
12.07.2020 16:06 Відповісти
Зараз надрукують - буде й по 40 тисяч, просто картопля буде по 200 за кіло...
показати весь коментар
12.07.2020 12:21 Відповісти
Лікарі не всі однакові. Скільки лікарей полишили лікарні аби не лікувати короновірусних хворих? Гарні лікарі завжди працюють у декільких містах і отримають дуже не погано. Але гарних лікарів не багато.
показати весь коментар
12.07.2020 12:27 Відповісти
Многие из них зарабатывают гораздо больше! Степанов опоздал, лет на 12-14. Врач как и любой работник должен зарабатывать соответственно своего результатам труда.
показати весь коментар
12.07.2020 12:56 Відповісти
Степанов! А как вы думаете бороться с врачебным вымогательством!? С тем самым "нет денег? везите домой!"
показати весь коментар
12.07.2020 13:56 Відповісти
а так и будет: официально платное лечение, поэтому никакого "вымогательства" не будет
показати весь коментар
12.07.2020 16:08 Відповісти
"Официальное платное лечение" - это ОПЛАТА В КАССУ БОЛЬНИЦЫ, а не в карман врачу-барыге.
показати весь коментар
12.07.2020 21:36 Відповісти
именно так. а пока что "врач-барыга" делая сложные, иногда невероятно сложные операции, справляясь с практически неизлечимыми и неустранимыми проблемами имеет зарплату от 4,2тыс до максимум 6-7- тыс. грн... так какого хрена вы удивляетесь, если на месте спеца обнаруживаете бездарного и равнодушного типа лекаря???
показати весь коментар
19.07.2020 10:35 Відповісти
По этому поводу прекрасно высказался премьер -министр Болгарии!! дословно: Продайте сначала свои "Бентли", а потом обращайтесь к государству за помощью"". Согласен , что эта гнида степанов и зеленая дебильная компания, как и вся пророссийская сволочь в Украине в лице: рабиновичей. мертведчуков, шуфричей , королевских,немчиновых, бондаренко, и погребинских и многие другие, развалили дружно всё, что создала Супрун, что бы им можно было сегодня воровать намного больше, чем вовровала в своё время богатырёва и её сын, через подставные фирмы- прокладки!! как легко они эти придурки из слуг наролдв, роздают, врачам 25 тысяч, учителям по 4000 долларов в месяц!! А заработать Честно, своим ежедневным трудом , эту зарплату не пробовали?????
показати весь коментар
12.07.2020 14:58 Відповісти
Ага, особенно у моего семейного дятла.
показати весь коментар
12.07.2020 15:20 Відповісти
говорили-балакали.... поки сонце зійде - роса очі виїсть
показати весь коментар
12.07.2020 16:09 Відповісти
Так, підняття зп медикам і до 35тис було б непогано, але чи перестануть вони брати хабарі, якщо їх "лівак" перевищуватиме ті 35 тис ? Людина, яка потрапляє у лікарню змушена мати два бюджети ! 1.Доктору+медперсоналу .2.Для купівлі ліків, тобто для аптек ! Бажаю всім здоров'я !
показати весь коментар
13.07.2020 00:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 