10 163 99

Кремінь про абітурієнтів з окупованих територій: Держава має забезпечити їм можливість отримати освіту, але є низка умов

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував законодавчі зміни, якими випускникам шкіл з окупованих територій дозволено не здавати ЗНО для вступу до українських вишів.

За його словами, держава має врахувати низку умов, пов'язаних зі вступом цих абітурієнтів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Очевидно, що тут треба говорити і про збільшення відповідних квот на державне замовлення і про створення необхідних умов для подальшого перебування в Україні. Бо що таке дитина з окупованих територій? Вона однозначно має бути забезпечена гуртожитком. Однозначно, вона має бути забезпечена, зокрема, ще й, можливо, соціальною стипендією. Зрозуміло, що вона має бути свідома того, що вона в Україні і мусить наздогнати ту, можливо, освітню прірву, якої вона зазнала на окупованих територіях. Зрозуміло, що це питання і реінтеграції, можливо, членів родини. Не забуваймо і про дітей з інвалідністю. І такі діти у нас можуть бути. Звісно, я хотів би, щоб і наші спецслужби в цьому допомагали. Бо у ЗМІ наводились випадки, коли громадяни, які брали участь у бойових діях на боці терористичних організацій, потрапляли у списки здобувачів освіти, претендентів", - заявив Тарас Кремінь.

Він наголосив, що ті діти, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, - "вони наші діти".

"Звісно, ми як представники української держави маємо забезпечити їм доступ до здобуття освіти. Але водночас треба розуміти, що треба створити для того відповідні умови", - додав Кермінь.

Він визнав, що це "дуже непроста робота, бо ми не володіємо інформацією, яка це кількість дітей, скільки дітей по-справжньому зможе приїхати".

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада прийняла законодавчі зміни, які, зокрема, передбачають можливість вступу до всіх українських вишів за вступними іспитами (або на основі ЗНО - за власним вибором) у межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення. 10 липня закон підписав президент Володимир Зеленський.

Раніше вступ за квотою передбачався тільки для жителів тимчасово окупованого Криму і Севастополя, і лише в обмежений перелік вишів.

Автор: 

+35
Хлебнем мы еще от этой сепарни. Мало того, что лугандонская саркома и так расползлась по Украине с 2014 года, так давайте еще добавим. Это же что ни есть самая настоящая агентура будет, прикрытая "несчастными детками". Тихая оккупация всеми возможными методами и способами.
показати весь коментар
12.07.2020 00:09
+34
Опять какие-то льготники... Это прямо наша болезнь. А за студентиками, правильно, последуют родители, "народные милиционеры" и "борцуны с фошиздами" и им всем, тоже необходимы выплаты и конечно же из бюджета Украины, а не Советского Союза, куда они стремятся...
показати весь коментар
12.07.2020 00:06
+32
Нахрен этот совок? Сделайте именные стипендии студентам-отличникам, пусть даже и с Лугандона, но поступать они должны на общих основаниях...
показати весь коментар
12.07.2020 00:00
Нахрен этот совок? Сделайте именные стипендии студентам-отличникам, пусть даже и с Лугандона, но поступать они должны на общих основаниях...
показати весь коментар
12.07.2020 00:00
Берем для примера гопника 30 лет, "стоявшего на блок-посту"

Он приезжает в Киев

Он записывается на подготовительные курсы в КНУ им Шевченко (или в кульок Поплавского)

Он получает на год бесплатное жильё в общаге (вместо других. Дополнительную комнату для него не пристроят)

Он получает стипендию.

Он идёт и работает на стройке.
показати весь коментар
12.07.2020 00:39
Если поступить так,как ты предлагаешь,придется признать дипломы ДыРы потому,что "студентов-отличников" придется определять по нормам отдельного закона или постановления,определяя соответствие требованиям именно по "дырявым" аттестатам.Просто должны работать спецслужбы.Над каждым.Они умеют,если отвлекутся от своих крышеваний,рейдерства и банального рэкета.А иначе не в ДыРу будет идти проукраинская идеология,а в Украину "дырявая".К сожалению,грунт у нас есть,чтоб эта параша проросла и дала урожай
показати весь коментар
12.07.2020 09:48
Я, наверное, неоднозначно высказался... Они приезжают на неоккупированные территории и сдают ЗНО тут. Потом поступают в ВУЗы на неоккупированной территории на общих основаниях. Если они поступили на бюджет и хорошо учатся, можно поощрить их особой стипендией. Никаких лугандонских дипломов, аттестатов и т.п. при этом признавать не надо...
показати весь коментар
12.07.2020 10:41
Они не здадут ЗНО тут. Там есть "украінська мова". Все. Их папы, мамы выбрали им другой путь. Поэтому если говорить по нормальному - трехмесячные курсы языка, ЗНО, общежитие и учеба.
показати весь коментар
12.07.2020 12:28
Не здадут - значит никуда не поступают.
показати весь коментар
12.07.2020 22:29
При чем тут "хорошо учатся"?Чтоб хорошо учиться,нужно хотя бы начать учиться,а с этим огромные проблемы.Смысл не в денежном поощрении.Смысл в упрощении поступления-поэтому стипендии тут абсолютно не при чем.Единственный критерий,который должен быть-знание украинского языка.Знаешь-заходи,учись.Естественно,после проверки на причастность к НВФ (как поступающего,так и близких родственников).
показати весь коментар
12.07.2020 15:44
Опять какие-то льготники... Это прямо наша болезнь. А за студентиками, правильно, последуют родители, "народные милиционеры" и "борцуны с фошиздами" и им всем, тоже необходимы выплаты и конечно же из бюджета Украины, а не Советского Союза, куда они стремятся...
показати весь коментар
12.07.2020 00:06
Кумедно те, що дбає про "знедолених" (як правило з забаганками говорити і вчитися російською) новоспечений захисник української мови...
показати весь коментар
12.07.2020 00:21
Да выручайте им уже сразу депутатский мандат. Чё уж там мелочиться?
показати весь коментар
12.07.2020 00:07
Их 6 лет обрабатывала пропаганда и их предварительно необходимо лечить.
Хотя... если у зебов Порошенко - враг и в Лугандоне Порошенко - враг, то они быстро найдут общий язык...
показати весь коментар
12.07.2020 00:08
"Ведь что такое ребенок с оккупированных территорий?"

Да, хороший вопрос - какое его качество, сортность, так сказать?)))
показати весь коментар
12.07.2020 00:08
У 17-18 років, з яких 6 років під ідеологічною обробкою окупантів - це вже людина з певним практично сформованим світоглядом...
показати весь коментар
12.07.2020 00:18
Не всё так печально, человек формируется к 21 году... но... я выше написал.
показати весь коментар
12.07.2020 00:22
Наразі суттєвий вплив має безпосереднє молодіжне оточення, яке наразі - аж ніяк не спрямоване на патріотичне перевиховання.

Знаю по своїм студентам, серед яких невелика кількість є вихідцями з окупованих територій...
показати весь коментар
12.07.2020 00:27
Не все студенты принадлежат к 73%...
показати весь коментар
12.07.2020 00:32
Хлебнем мы еще от этой сепарни. Мало того, что лугандонская саркома и так расползлась по Украине с 2014 года, так давайте еще добавим. Это же что ни есть самая настоящая агентура будет, прикрытая "несчастными детками". Тихая оккупация всеми возможными методами и способами.
показати весь коментар
12.07.2020 00:09
Хочешь победить врага -- воспитай его детей.
показати весь коментар
12.07.2020 00:14
В таком возрасте поздно воспитывать.
показати весь коментар
12.07.2020 00:16
Не факт. Все-таки у человека остается какое-то уважение к университету, где учился, к одногрупникам.
Да и если человек сам едет в Украину учиться на украинском языке, то наверное он не враждебно настроен. Не все там законченные ватники. Да и не большинство даже.
показати весь коментар
12.07.2020 00:27
вы шут.
показати весь коментар
12.07.2020 00:41
та не будут они драться. Ты представь - сколько их тут и сколько нас. Затопчем. И упоротых там процента три от силы. Остальные любят Владимира Александровича не меньше наших малоросов.
показати весь коментар
13.07.2020 09:17
Они едут сюда, потому что их бумажки не стоят даже бумаги на которой напечатаны и есть такие привилегии, но их ненависть к Украине никуда не девается. Вот и весь секрет )
показати весь коментар
12.07.2020 04:20
1 + 1
показати весь коментар
12.07.2020 10:44
кхм... что за должность такая "защит .... добре...

взагалі , що це за посада "захисник державної мови", що це за сюр? нагадує відповідального за помічника охорони державного кордону. це має бути один із 100+ обов'язків кожного держслужбовця, до того ж прописаний в їхньому статуті (або це вже так є?!).

сподіваюсь, всі вже побачили відосики "абітурієнтів". особисто в мене великі сумніви щодо зміни їхньої оріентації, тобто на "рідну", не гендерню та ін.

іншиій варіант - дуже простий: кажи на камеру "Слава Україні", відповідай на питання чий Крим, та пізд%уй здавати екзамени.
показати весь коментар
12.07.2020 00:10
"Понятно, что он должен осознавать, что он в Украине и должен нагнать ту, возможно, образовательную пропасть, которую он получил на оккупированных территориях."

Точно, пусть нагонит эту пропасть и в нее прыгнет...)))
Это перевод такой или "защитник" как-то не так защищает?
показати весь коментар
12.07.2020 00:13
Ну так хай поступають і здають ЗНО з усіма!

От міністр Квіт в 2015 розробив чудовий механізм пільги, коли ввів так званий "сільський коефіцієнт" - пільговики здають ЗНО з усіма, але отриманий ними бал множиться на 1,05... Тобто пільга є, але вона мінімальна і виключає потрапляння аж зовсім тупих пільговиків, бо при низькому балі ЗНО ніякий коефіцієнт не поможе!
От такі коефіцієнти варто повводити для пільговиків,а не відміняти для них ЗНО! Я взагалі проти всіх пільг, але якщо вже так важливо зберегти пільги, то таке рішення - ідеальне!
показати весь коментар
12.07.2020 00:15
З окупованих територій по преференціях ми можемо отримати тільки вікторфьодоровичів. Українці, будемо рухатись по колу?
показати весь коментар
12.07.2020 00:17
Креминь об абитуриентах с оккупированных территорий: Государство должно обеспечить им возможность получить образование, но есть ряд условий - Ц
показати весь коментар
12.07.2020 00:19 Відповісти
Мне всегда нравился Inocent Art.
показати весь коментар
12.07.2020 20:48 Відповісти
Мєня тєрзают смутниє сомнєнія... А які документи підтверджують закінчення навчання в школі на окупованих територіях, аттєстат народних рєспублік?
показати весь коментар
12.07.2020 00:36 Відповісти
Может лучше для них какую нибудь программу бесплатной он лайн помощи подготовки для сдачи ВНО организовать. Интернет у них там есть. Зато триста раз подумают, а надо ли им это, чтоб мы потом не мучились - куда их девать
показати весь коментар
12.07.2020 00:39 Відповісти
Я понимаю, что квоту из бюджета можно добавить.

Я понимаю, что стипендии из бюджета можно добавить.

КАК ВЫ ДОБАВИТЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ ?
показати весь коментар
12.07.2020 00:45 Відповісти
другими словами, лугандонец Вася, без экзаменов и ЗНО записавшийся в Могилянку, поселится бксплатно на то место, на которое мог бы поселиться сумчанин Боря, получивший на ЗНО 180 баллов.
показати весь коментар
12.07.2020 00:48 Відповісти
Пускай сумчанин Боря не в школе штаны протирает а едет в ОРДЛО и за $500 купит у Бородая справку, обеспечивающую льготное поступление без ЗНО в любой украинский ВУЗ.
показати весь коментар
12.07.2020 00:56 Відповісти
я тебе перспективу обрисовал
показати весь коментар
12.07.2020 00:59 Відповісти
Получается справка от Бородая и Пушилина сейчас важнее диплома и атестата украинского? Я так вижу что скоро не ОРДЛО в Украину реинтегрируется а скорее очередь в ОРДЛО за *дипломами* и льготами к Бородаю выстроится и Украина в ОРДЛО реинтегрируется.
показати весь коментар
12.07.2020 00:51 Відповісти
а нахіба ты за них агитировал ?
показати весь коментар
12.07.2020 01:00 Відповісти
Ето получается что через 5 лет высшие должности и власть в Украине возьмут сегодняшние абитуриенты- льготники из ОРДЛО? Догадываетесь куда они поведут Украину?
показати весь коментар
12.07.2020 00:53 Відповісти
Ты год тому назад, когда вопил "лишь бы не Порох". не понимал, что именно так и будет ?
показати весь коментар
12.07.2020 01:02 Відповісти
А разве не твой Порося начал такую практику и признал дипломы и справки с ОРДЛО и окупированного крыма? Во поетому я против него и голосовал. И еще раз проголосую
показати весь коментар
12.07.2020 01:05 Відповісти
номерний, А хіба не при сивочолому лугандонців почали агітувати вступати у ВУЗи, визнаючи атестати видані апалчєнцамі? Ото ж бо.
показати весь коментар
12.07.2020 11:39 Відповісти
Первое, что нужно сделать с этими абитуриентами - это стерилизовать, а второе и последнее, перед отправкой в дырляндию, - это лоботомировать.
показати весь коментар
12.07.2020 00:58 Відповісти
А можно было в прощлом году выбрать президентом не улоуна.

И тогда бы этого цЫрка не было
показати весь коментар
12.07.2020 01:04 Відповісти
Дебилы как обычно на понтах приняли, а потом стали думать, что с этим делать. И то лишь те, на кого это повесили.
показати весь коментар
12.07.2020 00:58 Відповісти
Он отметил, что оказавшиеся на оккупированных территориях дети - "они наши дети".


А сколько из них будет завербовано гэбней , все или только половина
показати весь коментар
12.07.2020 01:00 Відповісти
киевские дебилы так и не поняли, что прибывающие с оккупированных территорий имеют настолько промытые мозги, что перед тем как принимать их на учебу этих людей надо закрывать на пару лет на карантин на перевоспитание от кацапюрского мира...
показати весь коментар
12.07.2020 05:22 Відповісти
..Як ти не старайся а з *колорадської лічинки * виросте прокасабське лайно .
Умова . при вступі . повинна буди одна .- скальп російського окупанта ! Крапка !
показати весь коментар
12.07.2020 05:39 Відповісти
Кто это такое? ШпрехенФюрер?
показати весь коментар
12.07.2020 06:02 Відповісти
Шесть лет они формировались , как враги ко всему украинскому , шесть лет !!!
И вы полагаете , что они больше заслуживают внимания со стороны Украины, чем действительно наши дети , дети ребят погибших на фронте , дети переселенцев нуждающихся в любой помощи все эти долгих шесть лет ?!
показати весь коментар
12.07.2020 06:19 Відповісти
Кого ви олігофрени вибрали тих зебілів хто дітей ворогів буде безплатно навчати ( за ваші податки), а ваші діти з вшитим чіпом від дядька Білла будуть виности після них горшки і працювати на плантаціях олігархів -космополітів . Я в шоці. Ні щоб безплатно і без ЗНО приймали дітей тих хто воює на фронті і поліпшувалим якість еліт, вони заповнюють країну дітями її ворогів. Дурдом.
показати весь коментар
12.07.2020 07:21 Відповісти
А чи не за Порошенка почали надавати пільги личинкам апалчєнцев, за якого тут дупи рвуть олігофрени?
показати весь коментар
12.07.2020 11:47 Відповісти
Державі пофіг хто її почав розвалювати, Кучма, Порошеко чи Зеленський результат то буде один.
показати весь коментар
12.07.2020 11:53 Відповісти
Кремень хорошая козацкая фамилия. Надо что бы ВСЯ молодежь поехала из ОРДЛО на подконтрольную территорию( любая,тупая, даже упоротая) и здесь ее "перековать". Не надо военным образом побеждать,достаточно вложить "нужные смыслы" в неокрепшие головы молодежи( она будующее). И там будет Украина. Но надо делать что бы здесь была Украина(не баронские уделы с прислугой и двуязычием) и она была привлекательна.
показати весь коментар
12.07.2020 07:24 Відповісти
Вы фантазёр .
Там родители уже все вложили.
Любовь к Украине воспитывают с колыбели.
А ПОЧЕМУ НЕТ КВОТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ?

Почему все годы поддерживают только восток ? Вот они и привыкли паразитировать и все получать бесплатно и ещё «хутин введи» кричали
показати весь коментар
12.07.2020 07:30 Відповісти
Фантазер Вы. Наши дети не наши ибо вы работаете большую часть времени или вообще отсутствует( на заработках) . Наших детей формирует гаджеты( интернет) в первую очередь и улица во вторую. Что бы влиять на детей надо жить в селе и максимально находится рядом с ними. Практически 50% работоспособного населения Украины живут как цыгане,но отдельно от семьи. Но хороший преподаватель и среда из врага(сформированного юнармией) сделают державника. Все в мире строится по этому принципу. Не надо войны просто обучи детей,юношей тому чему хочешь и все ты получишь результат. В истории- если государство противник надо было покорить детей вождей покоренных племен забирали и обучали в своей среде. И все. Так делали в Риме ( Почему дети нормальных родителей- пьянствуют,деградируют? Потому что с каждого" утюга", начиная с игр растление . Поэтому и дети такие). Так что вы абсолютно не понимаете в предмете,уж поучитесь
показати весь коментар
12.07.2020 11:01 Відповісти
пример - турки выращиввали янычар. брали детей с 6-летнего возраста.
показати весь коментар
12.07.2020 12:52 Відповісти
Якщо рашка (поцікавтесь що це) повна помиїв, то чистої води туди не наллєш...
показати весь коментар
12.07.2020 08:20 Відповісти
в 17 лет уже поздно перековывать. Вон Зеленому было 13 лет в 1991 году и все равно выросло антиукраинцем и совком.
тем более 6 лет росийского угара и ненависти. дети все впитывают + их родители.
показати весь коментар
12.07.2020 12:51 Відповісти
А какая квота для этой категории?

Какая служба будет проверять ПРИЧАСТИЕ этих ВЗРОСЛЫХ С ПАСПОРТАМИ ДЕТЕЙ к терроризму и сепаратизму?

Если бюджет , ТО СКОЛЬКО ЛЕТ И ГДЕ должны эти ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ потом работать по распределению на государство Украина ?
показати весь коментар
12.07.2020 07:25 Відповісти
Мне жалко всех детей Украины .

НО В ОБЩЕСТВЕ ЯВНО НАЗРЕЛ ВОПРОС СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ
При помощи кремлевских шестёрок , которыми просто заполнена украинская власть, ВСЕ ГОДЫ проводится политика социальных лифтов ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫХОДЦЕВ С ЮГОВОСТОКА УКРАИНЫ или приезжих из раши.
Как не прочитаешь биографию руководителя - так или родился в раше или вырос на юго востоке . С западной Украины очень мало во власти человек
показати весь коментар
12.07.2020 07:34 Відповісти
И тут надо задуматься обществу
Дело в том что менталитет Западенцев и выходцев с юго востоке так и остался разным в силу исторических обстоятельств
Была Русь литовская и Русь татарская , а значит западный христианский менталитет и азийский менталитет существуют в Украине до сих пор
Пока во власть не придут люди с западным менталитетом , Украина будет мучится с совком
показати весь коментар
12.07.2020 07:40 Відповісти
кацапы мочили голодомором\армией и т.п. в основном восточные регионы (ну, и продолжают). так что там скорее всего обычный синдром жертвы, массовый. не знаю правда чи такое лечится сегодняшними методами.
показати весь коментар
12.07.2020 11:45 Відповісти
Вся справа в тому, що діткам високопосадовців тeрміново трeьа було обійти ЗНО. Його хотіли навіть скасувати, нібито чeрeз ковід, алe знайшли простіший вихід. Впeвнeний, якщо подивитись призвіща "льготників", то там побачимо багато відомих призвіщ. По-другe, цe дасть динировським змогу заробляти на прописці в заповідниках. За гроші вони абітурієнтів хоч в шахті посeлять. Ось навіщо ми спонсіруємо сeпарів?!
показати весь коментар
12.07.2020 08:04 Відповісти
За всю історію незалежності України українці в повному розумінні цього слова і поняття ніколи не були у ВЛАДІ. Україну очолювали інородці, малороси, комуністи а не українці. Ось так. Парадокс і пародії.
показати весь коментар
12.07.2020 08:13 Відповісти
Відповідно до Женевської конвенції за окуповані теріторії відповідадьнвсть несе окупант. В тому числі за гуманітарну сферу (охорона здоров'я, освіта, забезпечення провіантом і пристойними умовами). Отже, держава УКРАЇНА АЖНІЧОГО НЕ ВИННА МЕШКАНЦЯМ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ДО МОМЕНТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ЦИХ ТЕРИТОРІЙ ВІД ОКУПАНТІВ.
показати весь коментар
12.07.2020 08:17 Відповісти
Никаких льгот в высшие быть не должно! Никому!!!! Это не жизненно необходимо, человек может жить и без высшего образования. Если имеет мозги, желание- учится, не имеет, то и не научится. Набирать неучей и дураков, тащить их за уши,только по принципу их проживания или наличии всяких справок об инвалидности, "сиротстве"(при живых родителях, лишенных родительских прав, но, между прочим, не обязанностей), заполнять ими бюджетные места- это глупость несусветная, и преступление против талантливой, умной молодежи. Там значит "наши дети", а тут что НЕ наши, так? "Сироты", каждый из которых получают сейчас ТРИ!!!! прожиточных минимума идут на бюджет вне конкураса, а другие пусть как хотят, нет денег- нет образования, и никого не волнует что у этих детей в доходе семьи и одного прожиточного минимума нет! такие, мля, зарплаты у нас в стране, у простых, как любят нас называть власть, людей Что за дискриминация? Кто дал право такое делать? Государство не богодельня чтобы кормить, учить и содержать бездельников.
показати весь коментар
12.07.2020 09:15 Відповісти
Вот именно, быть не должно льгот, тогда и служить в армии должны все, и на фронте повоевать должны все, а не одни воюют, в основном дети нищих, а другие дети мажоров отмазаны, как и их папаши они только в кошелек воруют. Президент- дезертир , сын врага-оккупанта бесплатно проходит в вуз, и инфицирует всю вертикаль власти, это какой то осиморон и идиотизм властей. Никому и нафиг не надо образование ради образования. Образование должно быть для усиления страны - технически, экономически и в военном отношении, что бы сохранить страну и ее граждан от катастрофы.
показати весь коментар
12.07.2020 09:46 Відповісти
а как же там нацистка Третьякова - она ведь была против субсидий, всяких справок, доплат,
"Государство не богодельня чтобы кормить, учить и содержать бездельников".
Тут нацистка молчит - это же данецко-луганские дети - им можно, а детям участников АТО, погибших, инвалидов АТО - нельзя.
показати весь коментар
12.07.2020 12:47 Відповісти
Прикольний мовний омбуцмен)) перерахував всі умови окрім знання української мови)))
показати весь коментар
12.07.2020 09:39 Відповісти
а вони мови і не знають - за 6 років вибили усі знання мови. а в ВУЗах зараз майже усе викладання українською - тому будуть вимагати для них російську - ОПЗЖ і буде намагатися цього.
показати весь коментар
12.07.2020 12:40 Відповісти
Да сколько можно. Критерий один:ЗНАНИЯ. И пофиг откуда абитуриент. Для всех равные условия! Льготники - только одаренные дети- победители различных конкурсов республиканского масштаба . Остальное совок.
показати весь коментар
12.07.2020 10:16 Відповісти
Ничего....не долго им осталось.
Скоро, при седьмом Президенте Порошенко, мы наведем порядок и в этом деле.
показати весь коментар
12.07.2020 11:46 Відповісти
троліна кацапська, знаємо ви, як ви хочeтe новий Майдан організувати, щоб щe області відтяпати.
показати весь коментар
13.07.2020 09:49 Відповісти
НИЧЕГО государство им не должно, они враги Украины, а льготный прием крымлядей и лугандонов в вузы есть скрытая диверсия против Украины!!! Эти сюси-пуси с мокшами до добра не доведут.
показати весь коментар
12.07.2020 12:49 Відповісти
Я не философствую, просто константирую факт. И мне плевать, после последних выборов для меня Украина НЕ Украина.
показати весь коментар
12.07.2020 13:15 Відповісти
Вся ответственность за дальнейшее лежит на 73%
показати весь коментар
12.07.2020 13:16 Відповісти
Представляю, сколько детишек-сирот от погибших немецких фронтовиков и просто рядовых эсэсовцев можно было бы перековать в ВУЗах СССР в 41-45 годах.
показати весь коментар
12.07.2020 13:23 Відповісти
 
 