Кремінь про абітурієнтів з окупованих територій: Держава має забезпечити їм можливість отримати освіту, але є низка умов

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував законодавчі зміни, якими випускникам шкіл з окупованих територій дозволено не здавати ЗНО для вступу до українських вишів.

За його словами, держава має врахувати низку умов, пов'язаних зі вступом цих абітурієнтів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Очевидно, що тут треба говорити і про збільшення відповідних квот на державне замовлення і про створення необхідних умов для подальшого перебування в Україні. Бо що таке дитина з окупованих територій? Вона однозначно має бути забезпечена гуртожитком. Однозначно, вона має бути забезпечена, зокрема, ще й, можливо, соціальною стипендією. Зрозуміло, що вона має бути свідома того, що вона в Україні і мусить наздогнати ту, можливо, освітню прірву, якої вона зазнала на окупованих територіях. Зрозуміло, що це питання і реінтеграції, можливо, членів родини. Не забуваймо і про дітей з інвалідністю. І такі діти у нас можуть бути. Звісно, я хотів би, щоб і наші спецслужби в цьому допомагали. Бо у ЗМІ наводились випадки, коли громадяни, які брали участь у бойових діях на боці терористичних організацій, потрапляли у списки здобувачів освіти, претендентів", - заявив Тарас Кремінь.

Він наголосив, що ті діти, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, - "вони наші діти".

"Звісно, ми як представники української держави маємо забезпечити їм доступ до здобуття освіти. Але водночас треба розуміти, що треба створити для того відповідні умови", - додав Кермінь.

Він визнав, що це "дуже непроста робота, бо ми не володіємо інформацією, яка це кількість дітей, скільки дітей по-справжньому зможе приїхати".

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада прийняла законодавчі зміни, які, зокрема, передбачають можливість вступу до всіх українських вишів за вступними іспитами (або на основі ЗНО - за власним вибором) у межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення. 10 липня закон підписав президент Володимир Зеленський.

Раніше вступ за квотою передбачався тільки для жителів тимчасово окупованого Криму і Севастополя, і лише в обмежений перелік вишів.

