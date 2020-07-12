Кремінь про абітурієнтів з окупованих територій: Держава має забезпечити їм можливість отримати освіту, але є низка умов
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував законодавчі зміни, якими випускникам шкіл з окупованих територій дозволено не здавати ЗНО для вступу до українських вишів.
За його словами, держава має врахувати низку умов, пов'язаних зі вступом цих абітурієнтів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Очевидно, що тут треба говорити і про збільшення відповідних квот на державне замовлення і про створення необхідних умов для подальшого перебування в Україні. Бо що таке дитина з окупованих територій? Вона однозначно має бути забезпечена гуртожитком. Однозначно, вона має бути забезпечена, зокрема, ще й, можливо, соціальною стипендією. Зрозуміло, що вона має бути свідома того, що вона в Україні і мусить наздогнати ту, можливо, освітню прірву, якої вона зазнала на окупованих територіях. Зрозуміло, що це питання і реінтеграції, можливо, членів родини. Не забуваймо і про дітей з інвалідністю. І такі діти у нас можуть бути. Звісно, я хотів би, щоб і наші спецслужби в цьому допомагали. Бо у ЗМІ наводились випадки, коли громадяни, які брали участь у бойових діях на боці терористичних організацій, потрапляли у списки здобувачів освіти, претендентів", - заявив Тарас Кремінь.
Він наголосив, що ті діти, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, - "вони наші діти".
"Звісно, ми як представники української держави маємо забезпечити їм доступ до здобуття освіти. Але водночас треба розуміти, що треба створити для того відповідні умови", - додав Кермінь.
Він визнав, що це "дуже непроста робота, бо ми не володіємо інформацією, яка це кількість дітей, скільки дітей по-справжньому зможе приїхати".
Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада прийняла законодавчі зміни, які, зокрема, передбачають можливість вступу до всіх українських вишів за вступними іспитами (або на основі ЗНО - за власним вибором) у межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення. 10 липня закон підписав президент Володимир Зеленський.
Раніше вступ за квотою передбачався тільки для жителів тимчасово окупованого Криму і Севастополя, і лише в обмежений перелік вишів.
Он приезжает в Киев
Он записывается на подготовительные курсы в КНУ им Шевченко (или в кульок Поплавского)
Он получает на год бесплатное жильё в общаге (вместо других. Дополнительную комнату для него не пристроят)
Он получает стипендию.
Он идёт и работает на стройке.
Хотя... если у зебов Порошенко - враг и в Лугандоне Порошенко - враг, то они быстро найдут общий язык...
Да, хороший вопрос - какое его качество, сортность, так сказать?)))
Знаю по своїм студентам, серед яких невелика кількість є вихідцями з окупованих територій...
Да и если человек сам едет в Украину учиться на украинском языке, то наверное он не враждебно настроен. Не все там законченные ватники. Да и не большинство даже.
взагалі , що це за посада "захисник державної мови", що це за сюр? нагадує відповідального за помічника охорони державного кордону. це має бути один із 100+ обов'язків кожного держслужбовця, до того ж прописаний в їхньому статуті (або це вже так є?!).
сподіваюсь, всі вже побачили відосики "абітурієнтів". особисто в мене великі сумніви щодо зміни їхньої оріентації, тобто на "рідну", не гендерню та ін.
іншиій варіант - дуже простий: кажи на камеру "Слава Україні", відповідай на питання чий Крим, та пізд%уй здавати екзамени.
Точно, пусть нагонит эту пропасть и в нее прыгнет...)))
Это перевод такой или "защитник" как-то не так защищает?
От міністр Квіт в 2015 розробив чудовий механізм пільги, коли ввів так званий "сільський коефіцієнт" - пільговики здають ЗНО з усіма, але отриманий ними бал множиться на 1,05... Тобто пільга є, але вона мінімальна і виключає потрапляння аж зовсім тупих пільговиків, бо при низькому балі ЗНО ніякий коефіцієнт не поможе!
От такі коефіцієнти варто повводити для пільговиків,а не відміняти для них ЗНО! Я взагалі проти всіх пільг, але якщо вже так важливо зберегти пільги, то таке рішення - ідеальне!
Я понимаю, что стипендии из бюджета можно добавить.
КАК ВЫ ДОБАВИТЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ ?
И тогда бы этого цЫрка не было
А сколько из них будет завербовано гэбней , все или только половина
Умова . при вступі . повинна буди одна .- скальп російського окупанта ! Крапка !
И вы полагаете , что они больше заслуживают внимания со стороны Украины, чем действительно наши дети , дети ребят погибших на фронте , дети переселенцев нуждающихся в любой помощи все эти долгих шесть лет ?!
Там родители уже все вложили.
Любовь к Украине воспитывают с колыбели.
А ПОЧЕМУ НЕТ КВОТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ?
Почему все годы поддерживают только восток ? Вот они и привыкли паразитировать и все получать бесплатно и ещё «хутин введи» кричали
тем более 6 лет росийского угара и ненависти. дети все впитывают + их родители.
Какая служба будет проверять ПРИЧАСТИЕ этих ВЗРОСЛЫХ С ПАСПОРТАМИ ДЕТЕЙ к терроризму и сепаратизму?
Если бюджет , ТО СКОЛЬКО ЛЕТ И ГДЕ должны эти ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ потом работать по распределению на государство Украина ?
НО В ОБЩЕСТВЕ ЯВНО НАЗРЕЛ ВОПРОС СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ
При помощи кремлевских шестёрок , которыми просто заполнена украинская власть, ВСЕ ГОДЫ проводится политика социальных лифтов ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫХОДЦЕВ С ЮГОВОСТОКА УКРАИНЫ или приезжих из раши.
Как не прочитаешь биографию руководителя - так или родился в раше или вырос на юго востоке . С западной Украины очень мало во власти человек
Дело в том что менталитет Западенцев и выходцев с юго востоке так и остался разным в силу исторических обстоятельств
Была Русь литовская и Русь татарская , а значит западный христианский менталитет и азийский менталитет существуют в Украине до сих пор
Пока во власть не придут люди с западным менталитетом , Украина будет мучится с совком
"Государство не богодельня чтобы кормить, учить и содержать бездельников".
Тут нацистка молчит - это же данецко-луганские дети - им можно, а детям участников АТО, погибших, инвалидов АТО - нельзя.
Скоро, при седьмом Президенте Порошенко, мы наведем порядок и в этом деле.