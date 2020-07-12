УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3533 відвідувача онлайн
Новини Коронавирус и карантин
8 175 7

С 13 июля будут курсировать еще 34 пригородных поезда, - Укрзализныця

С 13 июля будут курсировать еще 34 пригородных поезда, - Укрзализныця

Со следующей недели "Укрзализныця" восстанавливает курсирование 34 пригородных и трех региональных поездов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, 30 поездов будут следовать по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги, четыре - Приднепровской.

Отмечается, что в поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения.

Кроме того, и сотрудники "Укрзализныци", и пассажиры должны соблюдать противоэпидемические меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае улучшения эпидситуации "Укрзализныця" готова уже в августе восстановить полноценное пассажирское сообщение

Автор: 

железная дорога (1569) карантин (18172) Укрзализныця (7011) COVID-19 (19767) коронавирус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
іде чергове покращення, Кореспондент пише: "Тариф
госкомпании НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии с 1 августа вырастет на
54,6%, до 240,23 грн/МВт-ч без НДС. Такое решение в субботу, 11 июля, приняла
Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг". І так вже 30 років день за днем нам покращують життя....
показати весь коментар
12.07.2020 01:37 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0 Великое ограбление поезда (ниже - шапка вики, новое окно)
блин, запостил, но не то имел в виду, хотя и чуть по теме. ща именно то:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%87_%D0%9A%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%9A%D0%B8%D0%B4 Бутч и Сэнди
если не ошибаюсь - они (Бутч Кэссиди и Санденс Кид) ограбили один и тот же поезд дважды (по следующему расписанию).
на вики почему-то нет упоминания об этом.
для особо одарённых поясняю: ирония поста состоит в том, что УкрЗализницю можно грабить несколько раз. по расписанию.
показати весь коментар
12.07.2020 05:14 Відповісти
и объяснял что-то, но иронии от этого не добавилось
показати весь коментар
12.07.2020 07:03 Відповісти
Электрички нужно переименовать в "электро заразилки"
показати весь коментар
12.07.2020 06:46 Відповісти
с колесами
показати весь коментар
12.07.2020 07:01 Відповісти
НЕ НУ С ТАБЛЕТКАМИ В НЕЙ И ТАК ПОЛНО КАТАЮЩИХСЯ...
показати весь коментар
12.07.2020 07:06 Відповісти
 
 