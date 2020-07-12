Посольство України в Польщі про Волинську трагедію: Це був і залишається спільний біль українського і польського народів

Посольство України в Польщі заявило, що український народ разом з польським шанує жертв Волині, "не ділячи їх на своїх або чужих".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби диппредставництва, інформує Цензор.НЕТ.

"11 липня - cпільний біль українців та поляків. Сьогодні разом з польським народом ми вшановуємо жертв Волині, не ділячи їх на своїх чи чужих. Це був і залишається наш спільний біль. У міжвоєнний період, під час і відразу після Другої світової війни, український і польський народи переживали драматичні нелюдські часи. Джерелом взаємної ворожнечі ще до Другої світової війни була непродумана національна політика тогочасної влади Речі Посполитої, проявлені ​​польськими політиками та осадниками на Волині легковажність і відсутність поваги до прав громадян української національності на культивування власних національних та релігійних традицій. Українці на теренах тодішньої Другої Речі Посполитої відчули на собі спроби стерти їхню національну свідомість і підпорядкувати її панівній національності - тобто польській, часто через репресії, пацифікації, руйнування храмів та місць їх пам’яті", - йдеться в заяві.

У посольстві зазначили, що рішуче засуджують "будь-які прояви насильства, що ведуть до людиновбивства на етнічному ґрунті".

"Немає жодного виправдання навмисним злочинам проти мирного населення. Ми молимось за безневинно вбитих. І сьогодні разом з Польщею та польським народом будуємо партнерські стосунки та добросусідські відносини, засновані на взаємоповазі та вірі у наше спільне європейське майбутнє", – йдеться у заяві.

Як нагадує Радіо Свобода, 11 липня рішенням Сейму Польщі від 22 липня 2016 року в країні оголошено "Національним днем ​​пам'яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Республіки Польща".

У перебігу Волинської трагедії 1943–44 років, яку в Польщі офіційно називають "Волинською різаниною", внаслідок дій Української повстанської армії, з одного боку, і низки польських формувань – націоналістичних, комуністичних і колаборантських із нацистами, – з іншого, загинули десятки тисяч людей.

При цьому число жертв серед місцевих поляків, за даними різних істориків, у тому числі польських, оцінюється від 30 до 70 тисяч людей; цифри офіційної Варшави – 100 тисяч загиблих поляків.

Кількість убитих українців оцінюють від 5 тисяч (цю найнижчу оцінку використовує Варшава) до понад 20 тисяч людей.

Події Волинської трагедії Варшава давно називає "етнічними чистками", а 2016 року там перейшли до офіційного визначення "геноцид"; єдиними винуватцями трагедії називають "українських націоналістів".

Заперечення Києва і нагадування про спільну відповідальність за трагедію і про злочини також поляків проти українського населення Польща при цьому відкидає. Політичні суперечки, зокрема, пов’язані з оцінками тих подій, призводили останніми роками до зростання напруженості у відносинах між двома країнами.