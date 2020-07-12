УКР
Посольство України в Польщі про Волинську трагедію: Це був і залишається спільний біль українського і польського народів

Посольство України в Польщі про Волинську трагедію: Це був і залишається спільний біль українського і польського народів

Посольство України в Польщі заявило, що український народ разом з польським шанує жертв Волині, "не ділячи їх на своїх або чужих".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби диппредставництва, інформує Цензор.НЕТ.

"11 липня - cпільний біль українців та поляків. Сьогодні разом з польським народом ми вшановуємо жертв Волині, не ділячи їх на своїх чи чужих. Це був і залишається наш спільний біль. У міжвоєнний період, під час і відразу після Другої світової війни, український і польський народи переживали драматичні нелюдські часи. Джерелом взаємної ворожнечі ще до Другої світової війни була непродумана національна політика тогочасної влади Речі Посполитої, проявлені ​​польськими політиками та осадниками на Волині легковажність і відсутність поваги до прав громадян української національності на культивування власних національних та релігійних традицій. Українці на теренах тодішньої Другої Речі Посполитої відчули на собі спроби стерти їхню національну свідомість і підпорядкувати її панівній національності - тобто польській, часто через репресії, пацифікації, руйнування храмів та місць їх пам’яті", - йдеться в заяві.

У посольстві зазначили, що рішуче засуджують "будь-які прояви насильства, що ведуть до людиновбивства на етнічному ґрунті".

Також читайте: Польща має намір відкрити "Інститут правди" і музей жертв "геноциду на Волині"

"Немає жодного виправдання навмисним злочинам проти мирного населення. Ми молимось за безневинно вбитих. І сьогодні разом з Польщею та польським народом будуємо партнерські стосунки та добросусідські відносини, засновані на взаємоповазі та вірі у наше спільне європейське майбутнє", – йдеться у заяві.

Як нагадує Радіо Свобода, 11 липня рішенням Сейму Польщі від 22 липня 2016 року в країні оголошено "Національним днем ​​пам'яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Республіки Польща".

У перебігу Волинської трагедії 1943–44 років, яку в Польщі офіційно називають "Волинською різаниною", внаслідок дій Української повстанської армії, з одного боку, і низки польських формувань – націоналістичних, комуністичних і колаборантських із нацистами, – з іншого, загинули десятки тисяч людей.

При цьому число жертв серед місцевих поляків, за даними різних істориків, у тому числі польських, оцінюється від 30 до 70 тисяч людей; цифри офіційної Варшави – 100 тисяч загиблих поляків.

Кількість убитих українців оцінюють від 5 тисяч (цю найнижчу оцінку використовує Варшава) до понад 20 тисяч людей.

Події Волинської трагедії Варшава давно називає "етнічними чистками", а 2016 року там перейшли до офіційного визначення "геноцид"; єдиними винуватцями трагедії називають "українських націоналістів".

Заперечення Києва і нагадування про спільну відповідальність за трагедію і про злочини також поляків проти українського населення Польща при цьому відкидає. Політичні суперечки, зокрема, пов’язані з оцінками тих подій, призводили останніми роками до зростання напруженості у відносинах між двома країнами.

Польща (8750) посольство України (285) Волинська трагедія (146)
+27
Украинцы и поляки, на оккупированной поляками Волыни, были польскими гражданами 1921-1939. Причем здесь Украина которая появилась в 1991 году? Это внутрипольские разборки. Но поляки почему то защищают одних польских граждан но обвиняют других польских граждан в Геноциде польских граждан. Абсурд!

"Ещё в декабре 1920 года был издан специальный указ о колонизации польскими военными поселенцами земель на восточных окраинах Польши - в «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B Кресах Всходних » (Западной Украине, Западной Белоруссии, Восточной Литве). На основании этого закона в 1920-1928 годах польским поселенцам, бывшим военным, на Волыни и Полесье было передано 260 тыс. гектаров земли, куда из центральных районов Польши прибыло более 20 тыс. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 поселенцев (осадников) . Осадники, бывшие военные, должны были стоять на страже «польскости» и стать оплотом польской колонизации на территориях с преобладающим украинским населением"
12.07.2020 01:52 Відповісти
+14
Пацифіка́ція у Галичині (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Pacyfikacja Małopolski Wschodniej) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97 репресивна акція , проведена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) польською владою у вересні - листопаді https://uk.wikipedia.org/wiki/1930 1930 року за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Юзефа Пілсудського , із застосуванням поліції та армії проти українського цивільного населення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Східної Галичини .
Пацифікація супроводжувалась масовими арештами, побиттям та вбивствами людей, закриттям і руйнуванням українських установ в Галичині. Наслідком акції стала подальша значна радикалізація українського руху опору на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 західноукраїнських землях .
12.07.2020 02:04 Відповісти
+12
А ви замітили, що всі ці срані сусіди-імперці, тлумачать історію/події так як їм вигідно, а не так як було насправді?! От і виходить, що за "волинською різнею" ляхи не бачать насильницьку пацифікацію етнічних українських земель, за "ущємлєнієм" кацапоязичних і мадяроязичних абсолютно не видно свинособакам і їх братушкам насильницької русифікації і мадяризації українських областей. Тому ці імперські виродки хай ідуть у сраку! В Україні своя правда, своя воля.
12.07.2020 06:20 Відповісти
Украинцы и поляки, на оккупированной поляками Волыни, были польскими гражданами 1921-1939. Причем здесь Украина которая появилась в 1991 году? Это внутрипольские разборки. Но поляки почему то защищают одних польских граждан но обвиняют других польских граждан в Геноциде польских граждан. Абсурд!

"Ещё в декабре 1920 года был издан специальный указ о колонизации польскими военными поселенцами земель на восточных окраинах Польши - в «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B Кресах Всходних » (Западной Украине, Западной Белоруссии, Восточной Литве). На основании этого закона в 1920-1928 годах польским поселенцам, бывшим военным, на Волыни и Полесье было передано 260 тыс. гектаров земли, куда из центральных районов Польши прибыло более 20 тыс. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 поселенцев (осадников) . Осадники, бывшие военные, должны были стоять на страже «польскости» и стать оплотом польской колонизации на территориях с преобладающим украинским населением"
12.07.2020 01:52 Відповісти
Украина является полноправным членом ООН с 1946 года.
12.07.2020 05:19 Відповісти
Но,к сожалению,как и государство Науру без права veto,как мокшандия..
12.07.2020 06:33 Відповісти
Будь який член ООН має право накласти вето.
12.07.2020 06:53 Відповісти
На жаль, право вето мають лише постійні члени Радбезу. Всі п'ятеро.
12.07.2020 10:03 Відповісти
и акцию висла могла бы осуждать сразу, по свежим следам
показати весь коментар
Декабрь 1920-го,20.000 осадников..Давайте вспомним Римскую империю 3-4 веков н.э.. Там тоже давали в Британии землю римским" осадникам" ветеранам легионерам.Помогло? Северные скотты и пикты,южные англы, юты и саксы поставили на тех "осадниках"крест..Или будем дальше копаться в истории?Сегодня Польша-союзник и тыл для Украины. Туда выводится половина американских войск из Германии. При этом Польша-яростный противник ..уйловской рашки. И естественный наш союзник сегодня, несмотря на ту кровь,что когда-то лилась между нами(на рад
ость московитам).
12.07.2020 06:20 Відповісти
Про копання в історії-ви до українців звертаєтесь ?
показати весь коментар
Пацифіка́ція у Галичині (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Pacyfikacja Małopolski Wschodniej) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97 репресивна акція , проведена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) польською владою у вересні - листопаді https://uk.wikipedia.org/wiki/1930 1930 року за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Юзефа Пілсудського , із застосуванням поліції та армії проти українського цивільного населення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Східної Галичини .
Пацифікація супроводжувалась масовими арештами, побиттям та вбивствами людей, закриттям і руйнуванням українських установ в Галичині. Наслідком акції стала подальша значна радикалізація українського руху опору на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 західноукраїнських землях .
12.07.2020 02:04 Відповісти
І що? Зараз на радість ..уйлу Украіна має розірвати стосунки з Польщею?Що там ще було 100 років тому?
показати весь коментар
"11 июля решением Сейма Польши от 22 июля 2016 года в стране объявлено "Национальным днем памяти жертв геноцида, осуществленного украинскими националистами против граждан Второй Республики Польша" - а де згадка про жертв геноциду польських націоналістів із Армії Крайової і польсько-нацистських колаборантів по відношенню до українських громадян Другої Республіки Польща. Добре що хоч про пацифікацію українців Пілсудським українське посольство вскользь нагадало... До речі, "очищення" від польського населення територій предкерзоння могло суттєво вплинути на вирішення польського питання на користь Сталіна на Тегеранській конференції 1943 року.
показати весь коментар
разгонять эту тему именно сейчас - глупо.
сейчас нужна консолидация любых сторон против рф.

историческую память можно на досуге, потом.

нет, войны не будет (наверное), но есть более полезные занятия.
12.07.2020 02:42 Відповісти
Пшеки все никак не угомонятся.Не могут простить украинским националистам что те не дали им полонизировать и захапать себе украинскую Волынь и Галичину.
показати весь коментар
Пилсудские идут нах.
показати весь коментар
А..уйли-двічі
показати весь коментар
Як не важко говорити, але такі події (які називають геноцидом) не з'являються на чистому місці. У випадку Волинської трагедії таким каталізатором була пацифікація Пілсудського. Тому не треба полякам та іншим розглядати окремо, а не в контексті такі події. Теж саме відноситься і до інших відомих трагічних подій, хоча каталізатором там слугували зовсім інші рішення.
показати весь коментар
земля була причиною...на сх галичині ще до 14 року ці відносини усталились...
а на бувших землях рос.імперії польські осадники отримували в своє користування громадські землі або приватні наміри українських селян...
показати весь коментар
Це відомо, але Земля була не єдиною причиною.
показати весь коментар
причиною волинської трагедії?...пацифікація провадилась повсюди, але вибухнуло лише там на землях бувшої росімперії...
показати весь коментар
Государство Украина (до этого республика УССР) не причастна к тому что делали граждане Польши.
показати весь коментар
кучма цього не знав і просив вибачення у поляків
показати весь коментар
Якщо підходити з юридичної точки зору,вина-на німецькій окупаційній адміністрації.Поляки можуть подати позов до міжнародних судів,тільки от сумнівно,що їхні міфи приймуть,як докази (та й Німеччина знайде спосіб прикрутити пшекам хвоста).
показати весь коментар
А ви замітили, що всі ці срані сусіди-імперці, тлумачать історію/події так як їм вигідно, а не так як було насправді?! От і виходить, що за "волинською різнею" ляхи не бачать насильницьку пацифікацію етнічних українських земель, за "ущємлєнієм" кацапоязичних і мадяроязичних абсолютно не видно свинособакам і їх братушкам насильницької русифікації і мадяризації українських областей. Тому ці імперські виродки хай ідуть у сраку! В Україні своя правда, своя воля.
показати весь коментар
Кожна сторона в таких подіях тлумачить без розгляду подій, які призвели до таких подій (геноцидів...).
показати весь коментар
Розумію поляків,що зайняті власною міфотворчістю (ім потрібен власний аналог холокосту-голодомору).Але чому на Цензорі це називають "трагедія" ? Це усього лиш один з епізодів другої польсько-української війни 1942-47 рр,яку почали не українці.
Воно ж і для ссср,трагедія-1941,але для німців це-1944-й.
показати весь коментар
Нужно мягко( вместо покаяния) напомнить полякам ПОЧЕМУ радикализировались волыняне и КТО до этого их пытался выгнать с их домов. Это "ответка" была на действия польского диктатора Пилсудского и проводимой ним политики. Если дали по лицу ждите что Вам ответят. Вам ответили и Вы жалуетесь,странно. Ошибка поляков что они до сих пор не признают что украинцы достойная иметь свою державу нация. Они такие же как и россияне великодержавные империалисты. Украине свое делать,жаль нет элиты, способной двигаться дальше,а значит и смыслов.
показати весь коментар
пропаганда дієвий засіб впливу на лохов. Контрпропаганди не існує.
показати весь коментар
Мета пропаганди примусити ворога виправдовуватись. Правдивість пропаганди не має значення. (Партполітробота. 1 курс.)
показати весь коментар
На Поділлі живе не менше поляків, ніж було на Волині, проте ніякої різанини, починаючи від часів Гайдамаччини не було.
показати весь коментар
Ну мабуть там не будували польську державу на чужих землях.
показати весь коментар
На жаль, імперські амбіції крутять полякам у дупі не гірш ніж кацапам.
показати весь коментар
Злочини нацюків і нині болять Україні.
показати весь коментар
У поляков и украинцев общие корни, похожий язык, общий враг - РФ. Поляки были, есть и будут братским народои для украинцев.
показати весь коментар
То, кто копается в историческом гавне ничего, кроме гавна, не выкопает. А не он - так его оппонент.
показати весь коментар
Отож. Потрібно пам'ятати, щоб не повторювати ті помилки ціною в сотні тисяч людських життів.
показати весь коментар
Поляки начитались путинской статьи о переделе мира и опять вспомнили о Волыни.
показати весь коментар
Если сегодня каждая из сторон будет доказывать свою правоту, то это ни к чему хорошему наши народы не приведет, только будем лить воду на мельницу настоящего виновника недоразумений наших отношений, кремлевский исторически агрессивный, бандитский режим, нашим народам нечего делить, наоборот, нам надо быть вместе против общего врага.
показати весь коментар
-
Після завершення Першої світової війни, української національно-демократичної революції і потім окупації кремлівськими бандитами - більшовиками української держави УНР в 1917-1920 рр. Під владою Польщі опинилися такі окупованi етнічні українські землі: Східна Галичина, Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь, Західне Полісся, Осяння, Лемківщина.
Окупанти Української держави УНР кремлівські бандити - більшовики підписали Варшавський (1920 р) і Ризький (1921 г.) договори якими вони злочинно поділили окуповану Українську державу УНР з поляками, і ці українські території офіційно закріплювали до складу Польщі. Українці в Польщі стали найчисленнішою пригнобленою національною не польською громадою - їх було більше 5 мільйонів чоловік. Але ці споконвіку українські землі тiльки тимчасово залишилися колонією в складі Польщі так як Українці безперервно і мужньо боролися за відновлення своєї суверенної української держави. А в 1945 році поляки разом з кремлівськими комуно-фашистами окупантами України якi зі своїм ватажком кривавим катом Сталіним на святих українських землях: Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина ... на цих споконвіку українських територіях взяли і з них всіх українців масово злочинно депортували а решту просто знищили. А ці історично завжди будучи українськими землі були подаровані проклятими московськими комуно - фашистами сталіна цими окупантами України таким же як і вони кривавим комунякам Польщі.
І добре видно що і зараз російські фашисти )(уйла якi як i раніше злочинно мріють якомога більше урвати собі нашої рідної суверенної української землі Криму, Донбасу......
12.07.2020 19:05 Відповісти
Тільки факти - в АК (прототип УПА) діяв окремий загін, який знищував мирних українців . Польський вигнанець у США, член згаданого загону видав стенограму своїх злочинів, розказуючи, що вони не зважали ні на жінок, ні на дітей, таке було їх призначення ! То давайте оголювати правду з обох сторін ! Геноцид може проводити держава, на час волинської трагедії української держави, ще не було ! В довоєнний період Ліга Націй забов'язувала Польщу дотримуватись прав нац.меншин(євреїв,українців), але вона цим знехтувала !
показати весь коментар
В архівних документах є свідчення , що поляки тотально співпрацювали з німцями та москалями проти бандерівців, вони доносили на патріотів українців. Їх попереджали УПА. Цим скористалися власовці , які вирізали кілька сіл поляків та українців, а далі пішла помста.
показати весь коментар
