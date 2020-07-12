Посольство України в Польщі про Волинську трагедію: Це був і залишається спільний біль українського і польського народів
Посольство України в Польщі заявило, що український народ разом з польським шанує жертв Волині, "не ділячи їх на своїх або чужих".
Про це йдеться в повідомленні пресслужби диппредставництва, інформує Цензор.НЕТ.
"11 липня - cпільний біль українців та поляків. Сьогодні разом з польським народом ми вшановуємо жертв Волині, не ділячи їх на своїх чи чужих. Це був і залишається наш спільний біль. У міжвоєнний період, під час і відразу після Другої світової війни, український і польський народи переживали драматичні нелюдські часи. Джерелом взаємної ворожнечі ще до Другої світової війни була непродумана національна політика тогочасної влади Речі Посполитої, проявлені польськими політиками та осадниками на Волині легковажність і відсутність поваги до прав громадян української національності на культивування власних національних та релігійних традицій. Українці на теренах тодішньої Другої Речі Посполитої відчули на собі спроби стерти їхню національну свідомість і підпорядкувати її панівній національності - тобто польській, часто через репресії, пацифікації, руйнування храмів та місць їх пам’яті", - йдеться в заяві.
У посольстві зазначили, що рішуче засуджують "будь-які прояви насильства, що ведуть до людиновбивства на етнічному ґрунті".
"Немає жодного виправдання навмисним злочинам проти мирного населення. Ми молимось за безневинно вбитих. І сьогодні разом з Польщею та польським народом будуємо партнерські стосунки та добросусідські відносини, засновані на взаємоповазі та вірі у наше спільне європейське майбутнє", – йдеться у заяві.
Як нагадує Радіо Свобода, 11 липня рішенням Сейму Польщі від 22 липня 2016 року в країні оголошено "Національним днем пам'яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Республіки Польща".
У перебігу Волинської трагедії 1943–44 років, яку в Польщі офіційно називають "Волинською різаниною", внаслідок дій Української повстанської армії, з одного боку, і низки польських формувань – націоналістичних, комуністичних і колаборантських із нацистами, – з іншого, загинули десятки тисяч людей.
При цьому число жертв серед місцевих поляків, за даними різних істориків, у тому числі польських, оцінюється від 30 до 70 тисяч людей; цифри офіційної Варшави – 100 тисяч загиблих поляків.
Кількість убитих українців оцінюють від 5 тисяч (цю найнижчу оцінку використовує Варшава) до понад 20 тисяч людей.
Події Волинської трагедії Варшава давно називає "етнічними чистками", а 2016 року там перейшли до офіційного визначення "геноцид"; єдиними винуватцями трагедії називають "українських націоналістів".
Заперечення Києва і нагадування про спільну відповідальність за трагедію і про злочини також поляків проти українського населення Польща при цьому відкидає. Політичні суперечки, зокрема, пов’язані з оцінками тих подій, призводили останніми роками до зростання напруженості у відносинах між двома країнами.
"Ещё в декабре 1920 года был издан специальный указ о колонизации польскими военными поселенцами земель на восточных окраинах Польши - в «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B Кресах Всходних » (Западной Украине, Западной Белоруссии, Восточной Литве). На основании этого закона в 1920-1928 годах польским поселенцам, бывшим военным, на Волыни и Полесье было передано 260 тыс. гектаров земли, куда из центральных районов Польши прибыло более 20 тыс. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 поселенцев (осадников) . Осадники, бывшие военные, должны были стоять на страже «польскости» и стать оплотом польской колонизации на территориях с преобладающим украинским населением"
ость московитам).
Пацифікація супроводжувалась масовими арештами, побиттям та вбивствами людей, закриттям і руйнуванням українських установ в Галичині. Наслідком акції стала подальша значна радикалізація українського руху опору на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 західноукраїнських землях .
Після завершення Першої світової війни, української національно-демократичної революції і потім окупації кремлівськими бандитами - більшовиками української держави УНР в 1917-1920 рр. Під владою Польщі опинилися такі окупованi етнічні українські землі: Східна Галичина, Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь, Західне Полісся, Осяння, Лемківщина.
Окупанти Української держави УНР кремлівські бандити - більшовики підписали Варшавський (1920 р) і Ризький (1921 г.) договори якими вони злочинно поділили окуповану Українську державу УНР з поляками, і ці українські території офіційно закріплювали до складу Польщі. Українці в Польщі стали найчисленнішою пригнобленою національною не польською громадою - їх було більше 5 мільйонів чоловік. Але ці споконвіку українські землі тiльки тимчасово залишилися колонією в складі Польщі так як Українці безперервно і мужньо боролися за відновлення своєї суверенної української держави. А в 1945 році поляки разом з кремлівськими комуно-фашистами окупантами України якi зі своїм ватажком кривавим катом Сталіним на святих українських землях: Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина ... на цих споконвіку українських територіях взяли і з них всіх українців масово злочинно депортували а решту просто знищили. А ці історично завжди будучи українськими землі були подаровані проклятими московськими комуно - фашистами сталіна цими окупантами України таким же як і вони кривавим комунякам Польщі.
І добре видно що і зараз російські фашисти )(уйла якi як i раніше злочинно мріють якомога більше урвати собі нашої рідної суверенної української землі Криму, Донбасу......