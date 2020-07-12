УКР
Новини Коронавирус и карантин
За сутки не выявили ни одного случая COVID-19 в Херсонской области, - глава ОГА Гусев

В Херсонской области за последние сутки не зафиксировано лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы Херсонской ОГА Юрия Гусева.

"За последние сутки проведено всего 224 ПЦР-исследования, из которых 96 ПЦР-исследований проведено в с. Стрелковом Генического района. Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано!", – отметил он.

Гусев подчеркнул, что исследования остальных полученных образцов с базы отдыха, где 10 июля выявили инфицированного, продолжается, результаты будут известны в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский про ситуацию с COVID-19: "Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается"

"Сейчас в области 204 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 186 человек победили недуг; 15-инфицированные на COVID-19; 3 - умерли", - добавил глава ОГА.

Напомним, 10 июля на базе отдыха в Геническом районе Херсонской области COVID-19 выявили у 26-летнего мужчины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К ослаблению карантина не готовы еще шесть областей, - Минздрав. ТАБЛИЦА

Топ коментарі
+1
Аппаратура сломалась
показати весь коментар
12.07.2020 02:14 Відповісти
+1
а таки прав де то рыжий - чем меньше тестов, тем меньше хворых...
а если их воообще не делать, то и болячки нема.
полтика страуса - не вижу, значит нет.
показати весь коментар
12.07.2020 08:45 Відповісти
+1
В организме ***** столько ботокса, силикона и говна, что вирус ковида там дохнет с голоду.
показати весь коментар
12.07.2020 10:32 Відповісти
Аппаратура сломалась
показати весь коментар
12.07.2020 02:14 Відповісти
сонце вижгло.
показати весь коментар
12.07.2020 10:27 Відповісти
Туда же лихо приезжало))
показати весь коментар
12.07.2020 11:22 Відповісти
выходной же ) лениво тестировать
интересно, кто "не переболел" сможет с уверенностью сказать, что это (не болел) так?

объясню: судя по пассивным и по расчетам Меркелей - переболеют рано или поздно таки все )
и постскриптум: будете ли вы определять наличие антител, когда правительство объявит об окончании эпидемии?)

и постпостскриптум: что будете делать с лёгкими/дыхалкой? пока что на уровне эвристики.
* да, хайп.
показати весь коментар
12.07.2020 02:28 Відповісти
У нас на работе было организовано обследование на наличие антител после того, как появились первые заболевшие /5 чел., которые уже выздоровели/ Так вот у 1/4 - антитела в наличии. У кого-то 1 плюс, у кого-то - 2. Почти все они на больничном не были и, естественно, даже не могли и предположить...Просто захотели провериться.
показати весь коментар
12.07.2020 12:34 Відповісти
Что то не видать радостных лиц борцунов с ковидомом. Статистика дала сбой в области разареных тепличных фермеров. С сектой ковида надо кончать мерам сивирусолагами, а не медикам.
показати весь коментар
12.07.2020 04:52 Відповісти
Это ничего не значит! По миру уже гуляет другой штамм, который не выявляется ПЦР тестами, но с осложнением на двустороннюю пневмонию с большим % летальности!
показати весь коментар
12.07.2020 05:30 Відповісти
Тести скінчились, чи комусь трохов грошенят на відпочиваєчих требов заробити!
показати весь коментар
12.07.2020 06:16 Відповісти
Доброго ранку , Україно , без порошенка і януковича !
показати весь коментар
12.07.2020 06:36 Відповісти
... их усыпляют тут же на месте. в скорой помощи и везут в крематорий...
-
- вопрос- какой % алигархов сдох от КОРОНАвируса? Фамилии?
где на каком сайте посмотреть эти желанные цмфры?
ЧЕМ ОНИ ПАТЛЫ ЛЕЧАТСЯ?
ХУ-ЛО ВООБЩЕ ТО КУДА ТО ВЫЕЗЖАЕТ ИЛИ НА ВСЕ ГОЛОСОВАНИЯ - ШМАВОВАНИЯ ЕЗДЯТ ТОЛЬКО ДВОЙНИКИ?
были ли накладки что х-йло был одновременно в 2-х местах?
* и вообще - когда слово "*****" перестанет краснеть в коментах ибо это не ошибка а имя?
показати весь коментар
12.07.2020 06:42 Відповісти
В организме ***** столько ботокса, силикона и говна, что вирус ковида там дохнет с голоду.
показати весь коментар
12.07.2020 10:32 Відповісти
А может, вирус там дохнет от омерзения...
показати весь коментар
12.07.2020 11:00 Відповісти
если после херсона такие же известия придут с одессы, буковины и волыни, то это, несомненно, плюс его визитов
показати весь коментар
12.07.2020 06:57 Відповісти
Там где меньше шарятся по церквям и не целуют иконы один за другим там и вируса почти нет.
показати весь коментар
12.07.2020 07:15 Відповісти
тоже варинт
показати весь коментар
12.07.2020 10:28 Відповісти
И маски, кстате, мало кто носит.
показати весь коментар
12.07.2020 11:07 Відповісти
а таки прав де то рыжий - чем меньше тестов, тем меньше хворых...
а если их воообще не делать, то и болячки нема.
полтика страуса - не вижу, значит нет.
показати весь коментар
12.07.2020 08:45 Відповісти
 
 