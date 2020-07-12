За сутки не выявили ни одного случая COVID-19 в Херсонской области, - глава ОГА Гусев
В Херсонской области за последние сутки не зафиксировано лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы Херсонской ОГА Юрия Гусева.
"За последние сутки проведено всего 224 ПЦР-исследования, из которых 96 ПЦР-исследований проведено в с. Стрелковом Генического района. Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано!", – отметил он.
Гусев подчеркнул, что исследования остальных полученных образцов с базы отдыха, где 10 июля выявили инфицированного, продолжается, результаты будут известны в ближайшее время.
"Сейчас в области 204 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 186 человек победили недуг; 15-инфицированные на COVID-19; 3 - умерли", - добавил глава ОГА.
Напомним, 10 июля на базе отдыха в Геническом районе Херсонской области COVID-19 выявили у 26-летнего мужчины.
интересно, кто "не переболел" сможет с уверенностью сказать, что это (не болел) так?
объясню: судя по пассивным и по расчетам Меркелей - переболеют рано или поздно таки все )
и постскриптум: будете ли вы определять наличие антител, когда правительство объявит об окончании эпидемии?)
и постпостскриптум: что будете делать с лёгкими/дыхалкой? пока что на уровне эвристики.
* да, хайп.
-
- вопрос- какой % алигархов сдох от КОРОНАвируса? Фамилии?
где на каком сайте посмотреть эти желанные цмфры?
ЧЕМ ОНИ ПАТЛЫ ЛЕЧАТСЯ?
ХУ-ЛО ВООБЩЕ ТО КУДА ТО ВЫЕЗЖАЕТ ИЛИ НА ВСЕ ГОЛОСОВАНИЯ - ШМАВОВАНИЯ ЕЗДЯТ ТОЛЬКО ДВОЙНИКИ?
были ли накладки что х-йло был одновременно в 2-х местах?
* и вообще - когда слово "*****" перестанет краснеть в коментах ибо это не ошибка а имя?
а если их воообще не делать, то и болячки нема.
полтика страуса - не вижу, значит нет.