Новини
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено чотирьох терористів, зафіксовано 7 обстрілів, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ на Донбасі 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях, поранені троє військовослужбовців, з початку поточної доби зафіксовано 7 обстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил га сторінці в Facebook.

"11 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню ... За минулу добу троє українських воїнів дістали поранення. Їх оперативно доставлено в медичні установи і надано невідкладну допомогу лікарів", - сказано в ранковому зведенні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного окупанти на світанку застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм, а у вечірній час – ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. У передмістях Мар’їнки та Авдіївки противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, трьох поранено, знищено трьох терористів, найманці РФ 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", на підступах до Новотошківського і Майорська агресор неодноразово обстрілював наших захисників з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Оріхового загарбники також використали станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

За підтвердженими даними української розвідки, за минулу добу військові знищили трьох і поранили одного російських найманців на Донбасі. Крім того, за уточненими даними, 10 липня був знищений ще один терорист.

З початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник застосував артилерійські системи калібру 152-мм на підступах до Новотошківського, а 120-мм міномети - поблизу Кримського. По українських оборонних укріпленнях у районі Хутору Вільного агресор використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм по околицях Авдіївки. Захисників Опитного та Мар’їнки противник обстрілював зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає", - підсумували в штабі.

обстріл (30361) Донбас (22360) найманці рф (2071) операція Об’єднаних сил (6725)
+28
Раненным воинам сил и выздоровления.......

уничтоженным оркам: земля бетоном/стекловатой.
12.07.2020 08:35 Відповісти
+21
12.07.2020 08:33 Відповісти
+19
Одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі
12.07.2020 09:23 Відповісти
ДА ОТМЕНИТЕ ЭТО ОДНОСТОРОННЕЕ ПЕРЕМИРИЕ!!!
Вам людей не жалко?
Надо шмалять нам тоже! Нещадно!
Боярышниковое войско само сдрыснет коли его наши снайпера начнут сшибать на каканьи за бруствером!
12.07.2020 08:31 Відповісти
Да сшибать-то сшибают несмотря на кривляния клована с ермаком,но всё равно недостаточно. Пара-тройка трупаков в сутки для мокшляди-ничто. Бабы ещё нарожают. Скотный двор.
12.07.2020 08:48 Відповісти
Единственное за всю историю этой войны ОДНОСТОРОННЕЕ перемирие отменили 6 лет назад - 30 июня 2014 года.
13.07.2020 06:32 Відповісти
12.07.2020 08:33 Відповісти
12.07.2020 08:35 Відповісти
152 було гучно чути в Лисичанську та Северодонецьку
12.07.2020 08:45 Відповісти
На фронті відсутні залізобетонні споруди,які можуть зберегти життя нашим воїнам під час артобстрілу.
12.07.2020 08:51 Відповісти
Надёжная защита - 1,5 метра бетона . Это реально сделать ? Да ещё на виду , под обстрелом , по всей линии фронта ? Киевские укрепрайоны и линии Маннергейма , Мажино строятся в мирное время .
12.07.2020 09:13 Відповісти
Відливаються мобільні армовані модулі і ставляться в заздалегіть приготовані копаніри,модулі можуть бути сегментовані для зменьшення ваги і мобільності.Все можна зробити,якщо керуватись національними інтересами.
12.07.2020 10:12 Відповісти
Смерть окупантам та їхнім посіпакам!
12.07.2020 08:52 Відповісти
12.07.2020 08:55 Відповісти
Не те слово.
12.07.2020 12:28 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.

Убей русского-очисти Украину от русских ублюдков!

12.07.2020 09:01 Відповісти
12.07.2020 09:23 Відповісти
Війна набирає обертів. Незабаром буде як 14 або навіть гірше...
12.07.2020 09:31 Відповісти
Укравинским Воинам полного выздоравления! Ихтамнетам смерть!
12.07.2020 10:23 Відповісти
А що там в нас на донбасі взагалі проходить? Яка офіційне формулювання цим подіям і який правовий статус вони мають?! Питання до офіційних осіб, правоохоронних органів та судів.
12.07.2020 13:01 Відповісти
 
 