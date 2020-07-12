Трьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено чотирьох терористів, зафіксовано 7 обстрілів, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ на Донбасі 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях, поранені троє військовослужбовців, з початку поточної доби зафіксовано 7 обстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил га сторінці в Facebook.

"11 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню ... За минулу добу троє українських воїнів дістали поранення. Їх оперативно доставлено в медичні установи і надано невідкладну допомогу лікарів", - сказано в ранковому зведенні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного окупанти на світанку застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм, а у вечірній час – ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. У передмістях Мар’їнки та Авдіївки противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", на підступах до Новотошківського і Майорська агресор неодноразово обстрілював наших захисників з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Оріхового загарбники також використали станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

За підтвердженими даними української розвідки, за минулу добу військові знищили трьох і поранили одного російських найманців на Донбасі. Крім того, за уточненими даними, 10 липня був знищений ще один терорист.

З початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник застосував артилерійські системи калібру 152-мм на підступах до Новотошківського, а 120-мм міномети - поблизу Кримського. По українських оборонних укріпленнях у районі Хутору Вільного агресор використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм по околицях Авдіївки. Захисників Опитного та Мар’їнки противник обстрілював зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає", - підсумували в штабі.