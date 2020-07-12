У Києві 67 нових випадків захворювання на COVID-19, зокрема, два медики

Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на COVID-19, збільшилася ще на 67 осіб, загалом у столиці інфіковано 6182 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив мер Віталій Кличко.

"Кількість жителів Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 67 осіб. На сьогодні в столиці вже 6182 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Серед захворілих 28 жінок віком від 18 до 82 років і 3 дівчинки, яким 3, 7 і 13 років. А також - 34 чоловіки віком від 19 до 73 років і два хлопчики 12 і 14 років. Захворіли в тому числі і двоє медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дніпровському районі - 14, в Солом'янському - 13, у Святошинському - 9 випадків.